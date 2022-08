iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: parece que Apple pretende superarse a sí misma - Todo lo que sabemos hasta ahora

El iPhone 13 Pro (opens in new tab) es uno de los mejores móviles del mercado (opens in new tab) ahora mismo, pero está a punto de ser reemplazado por el iPhone 14 Pro (opens in new tab) (como sabéis, el lanzamiento es el 7 de septiembre (opens in new tab)). Por tanto, es normal preguntarse si la actualización merecerá la pena. Para contestar a eso, hemos analizado todo lo que hemos escuchado hasta ahora, y vamos a contestar a la cuestión: ¿cuánto mejor será el nuevo modelo iPhone 14 Pro respecto a su predecesor?

Apple es famosa por mantener en alto secreto los detalles sobre sus próximos dispositivos, pero gracias a las filtraciones y los rumores, que por cierto no han parado, podemos hacernos una buena idea de qué mejoras traerá el iPhone 14 Pro y lo que nos ofrecerá.

A continuación, hemos reunido todo lo que sabemos sobre el iPhone 14 Pro, y hemos comparado todas esas especificaciones rumoreadas con las que tiene el actual iPhone 13 Pro de Apple.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro: precio y disponibilidad

El iPhone 13 Pro se presentó el 14 de septiembre de 2021 y se puso a la venta el 24 de septiembre. Su precio parte de 1.159€ para su variante básica con 128GB de almacenamiento, mientras que la configuración con 256GB cuesta 1.279€, la de 512GB tiene un precio de 1.509€, y por primera vez, hubo una variante con 1TB de almacenamiento, que se lanzó por 1.739€.

El sucesor, es decir, el iPhone 14 Pro, será presentado el 7 de septiembre de 2022, y dicen que se podrá comprar a partir del 16 de septiembre. Según las filtraciones, este año el precio de partida será de unos 100€ más que el año pasado, por lo que es posible que el desembolso mínimo para hacerte con el iPhone 14 Pro sea de 1.259€.

Al parecer, la culpa de esta subida de precio la tiene el aumento de los costes de producción, y además, este año se espera que haya un nuevo modelo que se posicione entre el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro llamado iPhone 14 Max, por lo que hay que hacerle sitio.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro: diseño

El iPhone 13 Pro (Image credit: TechRadar)

El iPhone 13 Pro tiene un diseño muy parecido al iPhone 12 Pro de 2020, con superficies plana y de cristal, y bordes planos de acero inoxidable. La diferencia principal la encontramos en el módulo de cámaras, que en el 13 Pro abulta más.

No contamos con que el iPhone 14 Pro sea muy diferente en lo que respecta al tamaño y la forma, aunque se habla de que será un poco más grueso.

Varias fuentes, como el conocido filtrador Jon Prosser, han afirmado que el marco de acero inoxidable del iPhone 13 Pro será sustituido por uno de aleación de titanio, que al parecer será mucho más resistente.

Pero la mayor diferencia en el diseño la encontraremos este año en la parte delantera del iPhone 14 Pro. Muchas fuentes han afirmado que por fin prescindirán de ese enorme notch en la pantalla que tiene el iPhone 13 Pro (y los anteriores modelos), ya que será reemplazado por un diseño de "agujero más píldora", y al parecer la pantalla se expandirá para rodear esa zona.

Por otro lado, los rumores de la cadena de suministro han afirmado varias veces que el iPhone 14 Pro estará disponible en un nuevo color púrpura, mientras que también esperamos otros colores que ya hemos visto antes, como el oro, grafito y plata, aunque es posible que cambien un poco de tonalidad.

Por comparar, el iPhone 13 Pro está disponible en grafito, oro, plata, Azul Alpino y verde (este último color se lanzó más tarde, no estaba disponible desde el primer día del lanzamiento).

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro: pantalla

La pantalla del iPhone 13 Pro (Image credit: TechRadar)

El iPhone 13 Pro cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, que tiene una resolución de 1170 x 2532. En este móvil debutó por primera vez en un iPhone de Apple la tasa de refresco dinámica ProMotion de 120Hz.

Esperamos, basándonos en las filtraciones, que la pantalla del iPhone 14 Pro mantendrá básicamente las mismas especificaciones, aunque eso no quiere decir que tenga que ser idéntica, ya que podríamos ver mejoras en la calidad de imagen y en el nivel de brillo.

Esto último lo sugirió un informe de la página web surcoreana TheElec, que afirmó que Apple utilizará para el iPhone 14 Pro un nuevo tipo de panel OLED fabricado con materiales más avanzados.

Por otro lado, también se ha sugerido que Apple podría mejorar la tecnología LTPO que es la que habilita una tasa de refresco variable. Si bien en el iPhone 13 Pro la tasa ya era capaz de variar según lo que se esté haciendo con el móvil, el mínimo estaba en 10Hz, pero todo apunta a que el iPhone 14 Pro sea capaz de bajar hasta 1Hz.

Esto sería especialmente útil si se confirma el rumor de que Apple va a añadir la función de pantalla Always-on en el iPhone 14 Pro. Además, esto podría significar también que el iPhone 13 Pro no será actualizado con dicha función.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro: cámaras

El módulo de cámaras del iPhone 13 Pro (Image credit: TechRadar)

El iPhone 13 Pro cuenta con un sistema de tres cámaras traseras de 12MP cada una. El tamaño del sensor principal es más grande, y cuenta con un sistema de estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor, que lo convierte en un campeón en escenarios de poca luz y en el rey del vídeo.

Los rumores respecto a la cámara principal del iPhone 14 Pro son muy emocionantes, ya que se dice que Apple después de varios años por fin aumentará los megapíxeles de la cámara principal, saltando de los 12MP actuales a 48MP.

Eso sí, podrás usar la técnica del pixel-binning y seguir capturando imágenes a 12MP. Esta tecnología lo que hace es unir la información de cuatro píxeles en uno más grande, lo que se traduce en un pixel más grande y con mucha más información, y por lo tanto, de más calidad. Este mayor número de píxeles también permitiría hacer vídeos en 8K, mejorando el 4K del iPhone 13 Pro.

Por otro lado, Ming-Chi Kuo, un analista con un gran historial, ha afirmado recientemente que si bien la cámara ultra gran angular del iPhone 14 Pro contará con los mismos 12MP que en el predecesor, al parecer Apple aumentará el tamaño de los píxeles en un 40%, lo que significa que deberíamos ver una mejora notable en los resultados de esta cámara ultra gran angular en escenarios de poca luz, ya que los píxeles más grandes con capaces de captar más luz.

Del teleobjetivo, que es la tercera cámara trasera, no hemos escuchado nada en especial, por lo que parece que seguirá siendo igual que el del iPhone 13 Pro, es decir, uno de 12MP con zoom óptico de 3x.

Pasando a la parte frontal, Ming-Chi Kuo ha afirmado que la cámara selfie del iPhone 14 Pro recibirá una buena actualización. Al parecer, ganará capacidades de autoenfoque y una apertura más amplia de f/1.9, lo que debería producir un efecto de profundidad de campo más pronunciado y mejorar la calidad de las llamadas de Face Time.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro: especificaciones y rendimiento

El lateral del iPhone 13 Pro. (Image credit: TechRadar)

El iPhone 13 Pro es probablemente el móvil más rápido del mercado, y eso es debido a su fantástico chip A15 Bionic. Está prácticamente garantizado que el iPhone 14 Pro cuente con un nuevo chip A16 Bionic, más actualizado y rápido, y por tanto, es de esperar que ofrezca un rendimiento todavía mejor.

Aunque se rumorea que el iPhone 14 estándar equipará el mismo chip que la gama iPhone 13, en los modelos Pro sí que parece que actualizarán el chip, tal y como hemos dicho, y se cree que Apple ofrecerá un buen avance generacional en el rendimiento del iPhone 14 Pro.

Otra actualización podríamos verla en la RAM. Aunque según las filtraciones el iPhone 14 Pro contará con un máximo de 6GB al igual que el iPhone 13 Pro, al parecer la memoria será más rápida, ya que muchas fuentes han sugerido que Apple mejorará la RAM de una de tipo LPDDR4X a LPDDR5 en los Pro.

Algo que sí que podría mantenerse exactamente idéntico al año pasado es el almacenamiento. Al igual que en el iPhone 13 Pro, se cree que las opciones en el iPhone 14 Pro serán 128GB, 256GB, 512GB y 1TB, según la variante que elijas. Dicho eso, también se ha hablado de una nueva opción adicional enorme de 2TB, aunque no estamos muy seguros de esto ya que las filtraciones no se ponen de acuerdo.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro: duración de la batería

El puerto de carga del iPhone 13 Pro. (Image credit: TechRadar)

En el iPhone 13 Pro vimos un aumento de batería de los 2.815mAh del iPhone 12 Pro hasta los 3.095mAh, y eso se tradujo en una "duración de la batería notablemente mejor" que la del anterior modelo, tal y como señalamos en nuestro análisis.

Esperamos que el iPhone 14 Pro pueda seguir el ejemplo. El filtrador ShrimpApplePro ha afirmado que Apple va a ampliar la capacidad de la batería del iPhone 14 Pro a 3.200mAh, lo cual es un aumento pequeño, pero bienvenido.

Por supuesto, si los rumores de que este año veremos una pantalla "Always-on" están en lo cierto, eso podría hacer que el iPhone 14 Pro consumiera más batería que su predecesor. En ese sentido, esperamos que el nuevo chip A16 Bionic lo compense con una mejor eficiencia energética.

Francamente, si el iPhone 14 Pro no durara un día entero de uso intensivo sin problemas, que es lo que ofrece el iPhone 13 Pro, es algo que nos sorprendería. Esperamos que con el modelo de este año también nos quede un 10-20% de batería al final del día.

Respecto a las capacidades de carga, no está muy claro si habrá mejoras: algunas filtraciones han sugerido una mejora en la velocidad de carga que pasaría a alcanzar los 30W. Por otro lado, seguiremos teniendo que usar el puerto Lightning propio de Apple otro año más (teníamos esperanzas de ver por fin un cambio a USB Tipo-C, pero no parece que eso vaya a pasar todavía).

El MagSafe también debería volver a estar disponible, ofreciendo soporte de carga magnética junto con la carga inalámbrica Qi.

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro: conclusión

Mientras que todo apunta a que el iPhone 14 estándar supondrá más que nada una actualización generacional (y encima manteniendo el mismo chip que su predecesor), en el iPhone 14 Pro sí que esperamos ver una buena actualización más notable y con varias mejoras respecto al iPhone 13 Pro.

Entre la desaparición (por fin) del notch, una pantalla mejorada y con Always-On, un rendimiento más rápido, y una posible mejora en la cámara principal que no veíamos en años, todo parece apuntar a que veremos cómo mejoran todas las cosas que más nos gustaron del iPhone 13 Pro, lo cual se dice rápido.

Claro que todavía está por ver si todas esas promesas y expectativas se cumplen, y siempre queda la duda de si Apple será capaz de implementar cada nuevo elemento sin problemas. Por lo general, la compañía no nos suele decepcionar, tal y como demostraron también con el iPhone 13 Pro, por lo que estamos emocionados y con ganas de ver qué nos ofrece Apple cuando lance su nueva gama iPhone 14 el 7 de septiembre.