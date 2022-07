Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: comparativa - ¿Es mejor esperar a que salga el nuevo modelo? ¿Cuántas mejoras traerá?

Google nos presentó el Google Pixel 7 (opens in new tab) sorprendentemente pronto, incluso aunque la fecha de lanzamiento todavía estaba muy lejana. Y claro, parece que esta ha sido una decisión un tanto extraña, ya que ahora muchas personas se plantean si deberían esperar y comprar el nuevo Pixel 7 cuando se ponga a la venta, o comprarse ya mismo el modelo actual, el Google Pixel 6 (opens in new tab).

El Google Pixel 6 se presentó a nivel global en octubre de 2021 (aunque en España no se puso a la venta hasta febrero de 2022), y esperamos que el Google Pixel 7 salga a la venta básicamente un año después, por eso, nos pareció curioso que la compañía nos presentara el próximo Pixel 7 en mayo de 2022.

Sea como sea, gracias a eso ya conocemos muchos detalles sobre el próximo buque insignia de Google.

Más de uno estará pensando qué debería hacer; comprar ya el Pixel 6 o esperar a que se ponga a la venta el Pixel 7, y justo para responder a eso estamos aquí.

Vamos a comparar ambos móviles Android (opens in new tab), para que puedas hacerte una idea de qué tipo de mejoras y cambios están por llegar, y por tanto, decidir si merece la pena esperar.

Esta comparativa la hemos hecho basándonos exclusivamente en la información oficial ya revelada sobre el Pixel 7 (no vamos a tener en cuenta los rumores).

Si quieres leer nuestra recopilación de todas las filtraciones sobre el Pixel 7, encontrarás el artículo pinchando aquí (opens in new tab).

Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: fecha de lanzamiento y precio

El Google Pixel 6 se lanzó por 649€, y se comercializa en España en una sola variante, que cuenta con 128GB de almacenamiento 8GB de RAM, mientras que el Google Pixel 6 Pro (opens in new tab) viene con el mismo almacenamiento de 128GB, pero con 12GB de RAM, y su precio es de 899€.

Sin embargo, todavía no conocemos el precio por el que se pondrá a la venta el Pixel 7 o el Pixel 7 Pro.

El Google Pixel 7 y el 7 Pro (Image credit: Future)

Ahora bien, teniendo en cuenta los cambios que veremos en la nueva generación de los Pixel, los cuales repasaremos a continuación, no esperamos que los precios cambien demasiado. Tal vez cuesten unos 50€ arriba o abajo, pero es de esperar que el precio sea muy parecido al del lanzamiento de los predecesores.

Dicho eso, hay que tener en cuenta que el Google PIxel 6 ya se puede comprar rebajado (opens in new tab), por lo que ahorrarás dinero en tu compra sí o sí, si optas por el modelo actual.

Respecto a la fecha de lanzamiento, hay un par de cosas que comentar. Para empezar, se espera que los Pixel 7 se lancen en octubre, ya que fue en ese mes de su año cuando se lanzaron los Pixel 6. Al menos a nivel global. El problema es que, si bien los Pixel 6 se presentaron a nivel global el 19 de octubre de 2021, y en algunos países como EEUU y Reino Unido se pusieron a la venta a finales del mismo mes, ¡a España los móviles no llegaron hasta febrero del 2022! Sí, has leído bien. Ojalá este año no pase lo mismo.

(opens in new tab) en oferta Google Pixel 6 (opens in new tab)

Ahorra 115€. Si te interesa el Google Pixel 6, en Amazon lo tienen con un 18% de descuento, lo que aumenta todavía más el valor de este móvil.

Precio: 533.88€ (opens in new tab).

Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: diseño y pantalla

Bueno, en esta sección hay poco que decir.

Cuando Google nos mostró el diseño del Pixel 7, pudimos ver que es prácticamente idéntico al Pixel 6. Esto significa que cuenta con la misma parte trasera en dos colores, que están divididos por ese módulo de cámaras horizontal tan característico de los últimos Pixel. Los colores disponibles serán negro, coral, azul o blanco.

Un cambio pequeño que se aprecia, es que el módulo de cámaras del Pixel 7 es ahora una misma pieza larga hecha de aluminio, pero sinceramente difiere realmente poco de lo que vimos en el predecesor.

Todavía no nos han dado los detalles sobre la pantalla del Pixel 7, pero se espera que cuente con la misma que el Pixel 6. Esto es, una de 6.4 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 90Hz, lo cual está bien teniendo en cuenta el precio, pero lo cierto es que no está a la altura de los 120Hz que vemos en muchos otros teléfonos del mercado, incluso económicos.

El Google Pixel 6 (Image credit: Future)

Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: cámaras y duración de batería

El Google Pixel 6 tiene dos cámaras traseras: una principal de 50MP y una ultra gran angular de 12MP. Sin embargo, su gran punto de venta es su software, ya que se beneficia de la optimización de escenas de la IA de Google, y tiene algunas funciones útiles como el Borrador Mágico para eliminar los objetos no deseados del fondo de las fotografías.

Google todavía no ha anunciado detalles sobre las cámaras del Google Pixel 7 (estándar), pero lo que sí que sabemos gracias a las imágenes del próximo móvil que ha compartido la compañía, es que seguirá teniendo solo dos cámaras. Eso significa que no parece que vaya a adoptar ningún tipo de lente de zoom del modelo Pro, a pesar de lo útil que es esa lente.

Eso sí, es posible que veamos alguna mejora en la calidad de alguno de los dos sensores, aunque lo cierto es que lo vemos poco probable. Google tiende a mejorar el software de sus cámaras en las nuevas versiones de sus teléfonos, pero no el hardware. Por lo tanto, lo que esperamos es ver algunos modos o herramientas nuevas en la aplicación de la cámara.

Respecto a la duración de la batería, el Pixel 6 cuenta con una batería de 4.614mAh, que ofrece una duración de un día, y hay razones para pensar que la duración de la batería del Pixel 7 será mayor, aunque todavía no haya datos concretos que lo respalden.

Decimos esto porque en las últimas generaciones de sus móviles, Google ha estado mejorando la duración de la batería constantemente, por lo que es de esperar que con los Pixel 7 pase lo mismo.

El Google Pixel 7 y el 7 Pro (Image credit: Google)

Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: rendimiento y software

En esta sección volvemos a tener bastantes datos confirmados, ya que Google nos ha dado algo de información sobre el chip y el software de sus próximos teléfonos.

El Google Pixel 6 supuso el debut del chip Tensor, que es el propio de Google, y la compañía ha confirmado que la próxima generación de este chip de gama media será el que encontremos en la gama Pixel 7.

Es verdad que todavía no nos han dado estadísticas o cifras concretas sobre las mejoras que traerá este nuevo chip, pero tal y como es normal, al tratarse de la nueva generación, esperamos que ofrezca un rendimiento más rápido, una mejor optimización energética, y probablemente, que traiga nuevas herramientas por IA mejoradas para las cámaras.

A nivel de software, ambas gamas vienen con la última versión de Android disponible en el momento de su lanzamiento. Esto quiere decir que los Pixel 6 ejecutaban Android 12 (opens in new tab), y que los Pixel 7 llegarán con Android 13 (opens in new tab). Esto ya lo ha confirmado la compañía, por lo que esto lo sabemos a ciencia cierta.

Las nuevas características más destacadas de la nueva versión de Android son que viene con un rediseño de Google Pay (que pasa a llamarse Google Wallet), y que ofrece una forma más sencilla de compartir archivos y enlaces entre dispositivos.

Claro que el Pixel 6 se actualizará a Android 13 igualmente, por lo que esto en realidad no supone una ventaja real del Pixel 7 respecto al Pixel 6, excepto que probablemente recibirá soporte de actualizaciones durante más tiempo.

El Google Pixel 6 (Image credit: Future)

Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: conclusión

Es verdad que todavía nos faltan algunos detalles por averiguar sobre los Google Pixel 7, pero todo apunta a que estamos frente a una actualización meramente generacional.

Parece que el diseño y la pantalla serán prácticamente iguales, y tampoco esperamos ninguna gran actualización en las cámaras. Además, los ajustes en el software y en el procesamiento probablemente tampoco supondrán un punto de inflexión.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Pixel 6 ha bajado bastante de precio desde su lanzamiento, parece que la mejor compra es hacerte con la versión actual del buque insignia de Google.

Dicho esto, también cabe señalar que es posible que Google se guarde algún as en la manga en forma de algunas características interesantes para el Pixel 7, y que nos lo cuenten durante el evento de lanzamiento en octubre, y tal vez este sea para un motivo por el que esperar. Ahora bien, si en España pasa lo mismo con los Pixel 7 que pasó con los Pixel 6, es posible que todavía falte mucho, mucho tiempo hasta que podamos comprar los nuevos móviles en nuestro país.

(opens in new tab) en oferta Google Pixel 6 (opens in new tab)

Ahorra 115€. Si te interesa el Google Pixel 6, en Amazon lo tienen con un 18% de descuento, lo que aumenta todavía más el valor de este móvil.

Precio: 533.88€ (opens in new tab).