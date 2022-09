iPhone 14: primeras impresiones al probarlo

(opens in new tab)

El iPhone 14 es, por lo general, una actualización suficiente para todos aquellos a los que les encanta el iPhone 13 (opens in new tab), aunque ha subido de precio. Mantiene lo que se está convirtiendo en un diseño icónico (o repetitivo, según cómo lo mires), y, de forma un tanto sorprendente, llega con el mismo chip A15 Bionic del año pasado. Por supuesto que es un chip muy potente, pero que no veamos ninguna mejora en este aspecto no ayuda mucho a que Apple siga avanzando para mantener el ritmo de sus competidores.

Este año estamos antes una nueva división, más notable que nunca, o al menos en los últimos años, entre los dos modelos básicos de la gama, que son el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus, y los Pro, es decir, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. (opens in new tab)

El año pasado, todos los móviles de la gama iPhone 13 contaban con el mismo chip A15 Bionic. Este año, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus mantienen ese chip del año pasado, mientras que el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max llegan con el nuevo y potente chip A16 Bionic. Por otro lado, y por si no te habías dado cuenta, el iPhone 13 mini (opens in new tab) no ha tenido sucesor este año, por lo que no hay opción de tamaño diminuto en esta nueva gama.

Bueno, en este artículo vamos a centrarnos en contaros lo que nos ha parecido el iPhone 14 estándar, ya que por suerte nuestro equipo de TechRadar internacional pudo acudir en persona al evento de Apple en California, por lo que ya hemos tenido los nuevos móviles de la compañía en nuestras manos.

(Image credit: Future)

iPhone 14: precio y disponibilidad

Bueno, teniendo en cuenta lo parecido que es el iPhone 14 al iPhone 13 del año pasado, sería de esperar que costara lo mismo, pero no: es más caro. Este año el modelo estándar de Apple te costará 100€ más que su predecesor.

Hablamos de un precio de partida de 1.009€ para la variante básica de 128GB.

Podrás reservar el iPhone 14 en España a partir del 9 de septiembre a las 14:00, y se pondrá finalmente a la venta el 16 de septiembre.

Respecto al precio de las otras variantes del iPhone 14, te dejamos a continuación una tabla con todas las configuraciones y precios:

iPhone 14: precios en España Almacenamiento Precio 128GB 1.009€ 256GB 1.139€ 512GB 1.399€

(Image credit: Future)

iPhone 14: diseño, materiales y pantalla

(Image credit: Future)

El diseño del iPhone 14 no tiene nada de malo. Es en cierta manera una réplica del iPhone 13, lo cual está bien, pero claro, en comparación con los nuevos iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, pues nos parece poca cosa y no nos emociona igual. Los modelos Pro cuentan este año con un nuevo tipo de recorte o notch, que Apple llama "Dynamic Island", y que es una especie de mancha negra en forma de píldora (inicialmente), que cambia de tamaño, de forma y se mueve, y abarca tanto la zona del módulo de cámara frontal TrueDepth como parte de la pantalla para mostrarnos información.

Para aquellos que no estén familiarizados con el tipo de diseño que Apple adoptó por primera vez con el iPhone 12 (opens in new tab), el iPhone 14 de 6,1 pulgadas es esencialmente una fina pieza tecnológica metida entre dos superficies de cristal, que pueden o no estar protegidas por Gorilla Glass Victus. La pantalla sigue cubierta por el "Ceramic Shield" de la compañía, un material que proporciona un nivel adicional de protección.

El cuerpo del iPhone 14 mide aproximadamente 75,1 mm x 146,7 mm x 7,65 mm, pesa 173 g, y está rodeado por una banda de aluminio lisa. La ubicación de los botones, el micrófono y la rejilla del altavoz no han cambiado respecto al iPhone 13. Encontrarás el botón más grande para encender o bloquear el móvil y para Siri en el lado derecho del dispositivo, y el interruptor para silenciar el iPhone está en el lateral izquierdo, justo encima del controlador de volumen.

En la base del móvil, colocado entre la rejilla del altavoz y los orificios del micrófono, está el puerto Lightning, que podría ser la última vez que esté presente antes de desaparecer en futuros iPhones. Esto es debido a que la Unión Europea está presionando a Apple para que pase a poner los puertos estándar USB Tipo-C en sus móviles, con fecha límite en 2024. La parte positiva de esto es que de momento podrás segur usando el mismo cargador que hasta ahora, si tenías un iPhone.

La unidad que pudimos probar era la de EEUU, y no cuenta con ranura para la tarjeta SIM. Allí, Apple ha decidido que el iPhone 14 sea exclusivamente compatible con eSIM, y resulta raro ver el móvil sin esa característica tapita con un agujero al lado para abrir la ranura. Por suerte, en España podremos seguir metiendo una tarjeta SIM si así lo deseamos.

En la parte trasera del iPhone 14, podemos ver un módulo de cámaras que parece idéntico al del iPhone 13, con esa forma cuadrada con las esquinas redondeadas. Encontramos dos cámaras de 12MP cada una: la principal y una ultra gran angular.

Dado que hay tantas similitudes en el diseño del iPhone 14 respecto a su predecesor, en cierta manera lo que más nos ha emocionado ha sido ese bonito color púrpura nuevo. Está claro, el púrpura es el color de moda, tal y como ya pudimos ver con el color "Bora Purple (opens in new tab)" que está disponible para el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab), el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), y los Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab).

Apple ha mantenido básicamente la misma pantalla que vimos en el iPhone 13: una Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, que sigue teniendo una resolución de 2.532 x 1.170 con una densidad de 460ppp. Y sí, ahí sigue el notch, aunque ahora alberga un módulo mejorado para las cámaras, llamado TrueDepth, que incluye todos los sensores y un cámara frontal que sigue siendo de 12MP.

iPhone 14: cámaras y duración de batería

Hay un total de 3 cámaras en el iPhone 14: dos traseras de 12MP, que son la principal y la ultra gran angular, y una cámara TrueDepth de 12MP.

Apple ha dicho que ha mejorado la cámara principal con una mayor apertura de ƒ/1.5 y píxeles más grandes de 1,9µm para mejorar el rendimiento con poca luz. La ultra gran angular de 12MP parece no haber cambiado. Sin embargo, la cámara TrueDepth de la parte delantera ahora admite el enfoque automático.

Aunque solo pudimos probar brevemente las cámaras, hicimos unas cuantas fotos con cada una de las lentes, y nos pareció que las imágenes se veían bien. Por supuesto, necesitamos pasar más tiempo con el iPhone 14 para poder hacernos una idea mejor. Sí que pudimos ver en acción el nuevo autoenfoque de la cámara TrueDepth y pudimos ver su utilidad.

También hay algunos modos de cámara nuevos. El Modo Cine ahora puede grabar en 4K a 30fps y en 4K a 24fps. También hay un nuevo modo Acción, que estabiliza las grabaciones que hagas en movimiento, y las suaviza mediante un recorte inteligente. Es una buena idea, aunque nos dio la impresión de que se pierde una parte del vídeo que rodea al sujeto.

Apple nunca confirma el tamaño de la batería de sus móviles, pero sí que nos dijo que el iPhone 14 tiene la mejor duración de la batería jamás vista en un iPhone. Tendremos que suponer que eso significa al menos 15 horas, pero podría significar un día o más de reproducción de vídeo. Obviamente, tendremos que poner esto a prueba en nuestro análisis en profundidad.

El teléfono sigue siendo compatible con la carga inalámbrica MagSafe, pero parece que no hay ningún tipo de mejora de carga rápida.

iPhone 14: rendimiento y software

El iPhone 14 equipa el chip el A15 Bionic de Apple, que ya tiene un año de antigüedad ya que es el mismo que vimos en los iPhone 13. Es un poco frustrante que no hayan equipado el móvil con un chip nuevo, como pasa en los modelos Pro, pero una cosa no quita la otra, y no hay que olvidar que este sigue siendo uno de los mejores chips que hay. Su CPU de 6 núcleos y su GPU de 5 núcleos no se quedan atrás en cuanto a rendimiento para una amplia gama de tareas. Pudimos ver cómo maneja el gaming el iPhone 14 y, tal y como esperábamos, todo se veía con fluidez.

Apple ha implementado un diseño interno en el iPhone 14 y 14 Plus que mejora la eficiencia térmica, lo que se podría traducir en una mejor duración de la batería y un mejor rendimiento, pero no lo sabremos con seguridad hasta que lo pongamos a prueba con nuestros benchmarks y comparemos estos factores con el predecesor.

Hay algunas nuevas e interesantes funciones en la gama del iPhone 14 que sí que están incluidas también en el iPhone 14 básico (no son exclusivas para los Pro), por ejemplo, las comunicaciones de emergencia vía satélite y la detección de accidentes.

Las capacidades de comunicación por satélite están integradas en el teléfono. Tal y como lo describe Apple, utilizan las antenas existentes del móvil y algunos potentes algoritmos para gestionar lo que suele ser una conexión de un ancho de banda muy bajo (hay que estar en el exterior y tener una visión clara del cielo). Exprime los mensajes de texto y también ofrece algunas "plantillas" de mensajes fáciles de usar para garantizar que se pueda comunicar lo esencial cuando sea necesario. El servicio comienza como una prueba gratuita, pero al final tendrás que pagar por él, pero no se sabe cuánto.

La función "Crash detection" (detección de accidentes), que también han incluido en el Apple Watch 8 (opens in new tab), es capaz de detectar que has tenido un accidente y comunica rápidamente la situación para buscar ayuda. Estamos seguros de que pronto veremos a gente tratando de engañar esta función para ver lo eficiente y precisa que es.

Obviamente, no tenemos ni idea de lo bien que funcionarán estas nuevas funciones y será difícil simular un accidente y una situación en la que necesitemos comunicación vía satélite (aunque las comunicaciones por satélite también pueden aprovecharse en combinación con la aplicación Buscar "Find My").

Sin embargo, lo que tenemos más claro es cómo será el software y la interfaz. Muchos de nosotros hemos estado usando la beta pública de iOS 16 (opens in new tab) durante meses y, aunque nadie tendrá problemas para reconocer las florituras de diseño de la marca iOS, presenta varias actualizaciones significativas.

La principal es la nueva pantalla de bloqueo. La pantalla de bloqueo es lo primero que ves al activar la pantalla del teléfono (bueno, lo era antes de la pantalla Always-On/pantalla siempre activa) y es como la tarjeta de visita del iPhone, que te anuncia a ti y al mundo sus intenciones.

Gracias a las nuevas fuentes y tamaños de letra, tiene un aspecto renovado y atrevido, y la capacidad de poder poner una parte de tu imagen superpuesta encima de la hora es un efecto impresionante. También hay más funcionalidad en la pantalla de bloqueo gracias a los widgets personalizables.

Los nuevos propietarios del iPhone 14 podrán ver unas notificaciones rediseñadas (ya no se amontonan en la pantalla de bloqueo) y tendrán la posibilidad de utilizar varias pantallas de bloqueo con distintos enfoques asignados a cada una.

Podrán establecer rutas con varias paradas en los nuevos mapas, editar y recuperar mensajes de texto después de haberlos enviado, y coger sujetos de imágenes directamente de las fotos para añadirlos en aplicaciones y mensajes.

Como veis, hay muchas novedades con las que jugar en la nueva plataforma, que podrían cambiar por completo la forma en la que se usa el iPhone 14.

Por cierto, toda la gama del iPhone 14 tiene conectividad 5G, cosa que era de esperar ya está establecida en prácticamente todo el mundo.

iPhone 14: primer veredicto

Aunque el iPhone 14 no supone un gran salto adelante, nos gusta su aspecto y la sensación del dispositivo. Dicho esto, tal vez la única forma de distinguirlo del iPhone 13 sea fijándote en los nuevos colores disponibles (nosotros estuvimos probando uno en un tono azul muy bonito).

Y encima cuesta más 100€ más que el iPhone 13 cuando se lanzó al mercado.

El iPhone 14 es un teléfono un poco más potente que la última generación, al menos si nos fijamos en algunas de las cámaras, y sigue manteniendo un gran rendimiento que supera a muchos móviles Android. Pero todo esto no impide que sea inevitable no quitarse de la cabeza los nuevos y elegantes iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max que llegan con esa cámara de 48MP y con ese nuevo notch en forma de isla dinámica que es realmente interesante y funcional.