Xiaomi Redmi Note 11 especificaciones, características, precio y cuándo llegará a España

Uno de los últimos móviles de Xiaomi presentados en 2021 fue el Redmi Note 11. Aunque el evento fue exclusivo de China, pudimos conocer en octubre este teléfono junto con los modelos Pro y Pro Plus. Posteriormente, en noviembre lanzaron el móvil en India, pero le cambiaron el nombre a Redmi Note 11T.

Ahora, la compañía acaba de confirmar que los Redmi Note 11 se lanzarán de forma global el 26 de enero, en este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre ellos.

Los dispositivos Redmi no pertenecen a la gama más alta de Xiaomi, en ese rango la novedad es el Xiaomi 12, sino que son teléfonos económicos y fiables que son muy populares gracias a sus grandes pantallas y especificaciones que a menudo suelen ser impresionantes.

Cuando sean lanzados a nivel global el 26 de enero, los Redmi Note 11 están destinados a seguir esa tendencia, ya que por lo que sabemos vienen con características fantásticas como una gran batería, carga rápida y cámaras de alta resolución.

A continuación hemos reunido todos los detalles sobre los Redmi Note 11, para que puedas hacerte una idea de qué esperar.

Redmi Note 11: fecha de lanzamiento y precio

Como hemos comentado, los Redmi Note 11 se lanzaron por primera vez en China en octubre de 2021, y luego llegaron a India en noviembre, aunque con el nombre de Note 11T.

Por suerte, Xiaomi acaba de confirmar que el evento de lanzamiento global de los Redmi Note 11 será el 26 de enero, por lo que en nada podremos comprar estos móviles baratos.

Eso sí, no contamos con que el modelo Redmi Note 11 Pro Plus se comercialice fuera de China, ya que estos modelos súper premium suelen ser exclusivos de su país de origen.

Respecto al precio, podemos fijarnos en los de los móviles del año pasado: el Redmi Note 10 estándar se podía comprar por 199€ si se elegía la variante que contaba con 128GB, mientras que el Redmi Note 10 5G tenía un precio de 249.99€ con 128GB de almacenamiento (también había una versión de 64GB más económica, pero el Redmi Note 11 no tiene esa variante).

Por otro lado, el Redmi Note 10 Pro partía de 279.99€, pero esa versión solo tenía 64GB de capacidad, cosa que no encontramos en la nueva gama, por lo que parece más lógico fijarnos en la variante con 6GB y 128GB de almacenamiento. Esta costaba 299.99€ y creemos que puede ser una buena referencia para lo que podría costar en España el Redmi Note 11 Pro.

Redmi Note 11: diseño y pantalla

Tal vez el aspecto menos destacable del Redmi Note 11 estándar sea su pantalla: cuenta con una LCD de 6.6 pulgadas con resolución 1080 x 2400 y tasa de refresco de 90Hz. Lo cierto es que el hecho de que sea una LCD, y la tasa de refresco de 90Hz, que podría ser más alta si nos fijamos en los móviles rivales, son cosas que podrían tirar para atrás a algunos compradores.

Pero este no es el caso de los dos modelos superiores de la gama. El Redmi Note 11 Pro y el Pro Plus tienen una pantalla Super AMOLED de 6.67 pulgadas, con la misma resolución que el estándar (1080 x 2400), pero con una tasa de refresco más alta, de 120Hz. Además, soporta HDR10 y tiene un alto nivel de brillo de 1200 nits, por lo que la pantalla de estos modelos es notablemente mejor que la del estándar.

Obviando la pantalla, los tres modelos parecen casi iguales. Muestran un cambio interesante en el diseño respecto a los móviles Redmi anteriores, ya que los bordes son completamente planos, como en los iPhone recientes.

Donde más se notan las similitudes del diseño es en el módulo trasero de cámaras, ya que los tres móviles parecen tener el mismo, con una lente grande y tres pequeñas, aunque lo cierto es que el Redmi Note 10 estándar no tiene todas esas lentes pequeñas, lo que pasa es que no se ve a simple vista ya que en este caso han sustituido los huecos por una mancha oscura y la apariencia es la misma, a no ser que te fijes bien de cerca.

Los tres móviles cuentan con certificación IP53 de resistencia al agua (o más bien a la humedad en este caso) y al polvo, y cuentan con un lector de huellas dactilares en el lateral, que te sirve para desbloquear el móvil.

El Redmi Note 11 está disponible en color negro, azul y verde, mientras que el Pro y el Pro Plus también añaden una versión morada, aunque en el Pro Plus no hay azul.

Redmi Note 11: cámaras y duración de la batería

Otro aspecto en el que el Redmi Note 11 se distingue de sus hermanos mayores es en la cámara.

El modelo estándar cuenta con una cámara principal de 50MP que viene acompañada de una ultra-angular de 8MP. Y ya está, no hay más. Es habitual ver móviles económicos que también cuentan con un sensor de profundidad o un macro de 2MP, cosa que también vimos en el Redmi predecesor, pero lo cierto es que no suelen ser muy buenos, por lo que no creemos que el hecho de que el Redmi Note 11 estándar solo tenga dos cámaras en su parte trasera sea algo que vaya a suponer una recorte en la calidad fotográfica.

El Redmi Note 11 Pro y el Pro Plus cuentan con un sistema de cámaras mejor. El sensor principal es en este caso de 108MP, y hay también una ultra-angular de 8MP y un telemacro de 2MP. Cabe decir que esta última lente es algo diferente a un macro típico, y en 2021 la vimos en algunos Xiaomi y lo cierto es que nos gustó mucho (aunque es cierto que era de 5MP y no de 2MP).

Este telemacro es fantástico para fotografías en primer plano de objetos pequeños.

Los tres móviles de la gama Redmi Note 11 tienen una cámara delantera de 16MP que se encuentra situada en un pequeño hueco en la parte superior centrada de la pantalla.

Pasemos ahora a hablar de las baterías. Este es un aspecto en el que los tres modelos son distintos.

El Redmi Note 11 estándar cuenta con una gran capacidad de 5000mAh, aunque la carga de 33W no es la más rápida comparada con otros móviles asequibles del mercado. Por otro lado, el Redmi Note 11 Pro tiene una batería todavía más grande, de 5160mAh, que es una de las más potentes que hemos visto en un Redmi, y su velocidad de carga está genial: 67W.

Pero aquí la verdadera bestia respecto a la velocidad de carga es el Redmi Note 11 Pro Plus, que soporta unos impresionantes 120W, y según Xiaomi se puede conseguir una carga completa en 15 minutos.

Pero hay una desventaja: la batería es de menos capacidad, de 4500mAh, por lo que por mucho que puedas cargarla más rápido, durará menos que la de los demás modelos de la gama.

Redmi Note 11: rendimiento, especificaciones y software

Los tres Redmi Note 11 cuentan con procesadores de MediaTek, lo cual supone un cambio respecto a los Redmi predecesores, que contaban con chips de Qualcomm (que es la marca más grande de entre los fabricantes de chips para móviles).

El Redmi Note 11 estándar cuenta con el Dimensity 810, mientras que el Redmi Note 11 Pro y el Pro Plus equipan el Dimensity 920. Todos son chips de gama media.

Por nuestra experiencia (el 920 ya lo hemos puesto a prueba), este procesador apaña bien, aunque no es el más potente. Dicho esto, al fin y al cabo estamos hablando de una gama de teléfonos de gama media, por lo que nos parece bien que lleven estos procesadores. Eso sí, ya os contaremos el nivel de rendimiento cuando analicemos los nuevos móviles.

En China, el Redmi Note 11 estándar se comercializa con 4GB, 6GB y 8GB de RAM, mientras que los dos modelos superiores solo con 6GB o 8GB. Respecto al almacenamiento, los tres modelos están disponibles con 128GB y con 256GB. Cabe señalar que las variantes que se comercializan en China a menudo son distintas cuando se lanzan a nivel global.

Cuando los Redmi Note 11 se pusieron a la venta en China, venían con Android 11, ya que el nuevo Android 12 en realidad todavía no se estaba usando. Pero en 2022, ya hemos visto algunos móviles lanzarse al mercado con la nueva versión del sistema operativo de Google, por lo que es muy probable que cuando los Redmi Note 11 lleguen a España vengan con Android 12 de fábrica.

Como siempre, los móviles contarán con la capa de personalización para la interfaz de Xiaomi, que se llama MIUI. Lo cierto es que nos gusta en cuanto a que ofrece muchas posibilidades de personalización, pero suele presentar algunos bugs (errores).

En la presentación de los Redmi Note 11, la marca destacó que los altavoces están ajustados por la marca de audio Harman Kardon, y esto es algo que debería hacer que por mucho que se suba el volumen la calidad del sonido siga siendo fantástica.

Los Redmi Note 11 cuentan con conexión de audio minijack, por lo que podrás conectar unos auriculares por cable si así lo deseas, y por supuesto, también podrás usar el Bluetooth para escuchar música con un dispositivo inalámbrico.