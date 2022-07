Xiaomi 12T: todo lo que sabemos y lo que queremos ver

La serie Xiaomi 12S (opens in new tab) se presentó hace apenas unos días, pero es de esperar que haya otra serie en camino que llegará para acompañar al Xiaomi 12 (opens in new tab) y al Xiaomi 12 Pro (opens in new tab): la Xiaomi 12T.

Esta es una buena noticia para los fans de los teléfonos de la compañía, ya que como tal vez sepáis, los Xiaomi 12S se han lanzado de forma exclusiva en China, por lo que no los puedes comprar. Sin embargo, los Xiaomi 12T sí que deberían lanzarse a nivel global.

A continuación, te contamos todos los detalles que hemos escuchado ya sobre los Xiaomi 12T, lo que incluye la posible fecha de lanzamiento, el precio que podría tener, sus especificaciones y sus características. Por supuesto, iremos actualizando este artículo conforme vaya habiendo novedades.

Por último, en este artículo hemos elaborado también un listado de las cosas y mejoras que nos gustaría ver en los Xiaomi 12T, para que los móviles realmente merezcan la pena.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo móvil de gama media de Xiaomi

Del próximo móvil de gama media de Xiaomi ¿Cuándo saldrá a la venta? Seguramente antes de que acabe el 2022, tal vez en septiembre

Seguramente antes de que acabe el 2022, tal vez en septiembre ¿Cuánto costará? Puedes esperar un precio de gama media, puede que parta de 499.99€

Xiaomi 12T: fecha de lanzamiento y precio

Todavía no se sabe con certeza cuándo se lanzarán los Xiaomi 12T, pero basándonos en lo que vimos el año pasado, los Xiaomi 11T (opens in new tab) se presentaron en septiembre de 2021, y se pusieron a la venta el 3 de octubre en España, por lo que es posible que este 2022 pase lo mismo con los Xiaomi 12T.

También cabe señalar que ha habido evidencias que parecen apuntar a esas fechas, ya que un móvil de Xiaomi que se cree que es el 12T ha sido certificado por la FCC (opens in new tab) (la Comisión Federal de Comunicaciones), y eso es algo que suele ocurrir en los meses previos al lanzamiento de un dispositivo.

Sobre le precio no sabemos nada, aunque es de esperar que los móviles de la serie Xiaomi 12T cuesten algo similar a lo que costaron sus predecesores: el Xiaomi 11T se lanzó por 499.99€ para su variante básica, mientras que el Xiaomi 11T Pro (opens in new tab) tenía un precio que partía de 649.99€.

El Xiaomi 12T Pro podría tener un precio parecido al 11T Pro (Image credit: Future)

Xiaomi 12T: noticias y filtraciones

Todavía no hemos escuchado muchas cosas sobre las especificaciones del Xiaomi 12T, pero el filtrador y periodista @kacskrz (opens in new tab) ha afirmado que el teléfono equipará el chip Dimensity 8100-Ultra, que es un gama alta, aunque no un tope de gama.

Xiaomi 12T (tentative name)8GB/128GB8GB/256GB12GB RAM variant is possible tooAndroid 12/MIUI 13NFCSnapdragon 8+ Gen 1120Hz AMOLED120W fast chargingOIS.#Xiaomi #Xiaomi12TJune 27, 2022 See more

Por otro lado, como una semana antes, el filtrador Mukul Sharma (opens in new tab) sugirió que el Xiaomi 12T contaría con el potente Snapdragon 8+ Gen 1.

Por lo tanto, una de las dos fuentes probablemente esté equivocada, aunque también puede ser que el Snapdragon 8+ Gen 1 esté destinado solo al Xiaomi 12T Pro, ya que se trata de un procesador de gama alta.

Por otro lado, según Sharma, el móvil contará con 8GB de RAM (aunque ha afirmado que podría haber también otra variante con 12GB), y se podrá elegir entre 128GB y 256GB de almacenamiento. Otras características sugeridas son que la pantalla será una AMOLED de 120Hz, soportará carga a 120W, la cámara contará con estabilización de imagen óptica (OIS), y ejecutará Android 12 (opens in new tab).

Xiaomi 12T: qué cosas queremos ver

Todavía no sabemos qué ofrecerán el Xiaomi 12T y el Xiaomi 12T Pro, pero sí que tenemos claras las mejoras y los cambios que nos gustaría ver.

1. Que no se caliente

El Xiaomi 11T Pro se calentaba con el uso (Image credit: Future)

Cuando pusimos a prueba el Xiaomi 11T Pro (opens in new tab), nos dimos cuenta de que se calentaba mucho cuando se usaba para realizar tareas más exigentes, lo que hacía, no solo que fuera desagradable a la hora de sujetar el móvil, sino también que el rendimiento se vieran reducido hasta que la temperatura volviera a ser normal.

Lo cierto es que no tiene mucho sentido tener un teléfono con chip de alta gama, si luego no se va a poder aprovechar al máximo su potencial debido a estos problemas de sobrecalentamiento, por lo que esperamos que Xiaomi solucione esto cuando lance la serie Xiaomi 12T.

Hay muchas posibilidades de que lo hagan, ya que la tendencia de calentarse del chip Snapdragon 888 que equipaba el Xiaomi 11T Pro era bien conocida, mientras que no parece que este sea el caso de los chips que podríamos encontrar en el Xiaomi 12T Pro según los rumores.

2. Un lector de huellas dactilares mejor posicionado

La serie Xiaomi 11T tiene el lector de huellas dactilares colocado en el lateral del dispositivo, y cuando realizamos nuestro análisis del Xiaomi 11T Pro, nos pareció que eso podría hacer que algunas personas con manos pequeñas tuvieran problemas para alcanzarlo, por lo que pensamos que sería una buena idea que en el Xiaomi 12T pusieran el lector en otro sitio.

Lo ideal sería que esté incrustado debajo de la pantalla, que es lo que vemos en la mayoría de teléfono de gama media-alta.

3. Mejor software

El software del Xiaomi 11T Pro podría ser mejor (Image credit: Future)

La capa de personalización para Android MIUI de Xiaomi nunca ha sido la interfaz más perfecta del mercado, por lo que, aunque estamos seguros de que los Xiaomi 12T también contarán con MIUI, sí que nos gustaría que la mejoraran en la medida de lo posible.

Algunas de las cosas que se podrían mejorar son: que venga con menos aplicaciones preinstaladas, que las funciones de seguridad sean menos molestas (en el Xiaomi 11T se ponían a escanear cada aplicación que instalábamos, interfiriendo con lo que estábamos haciendo), y sobre todo, que dé menos errores del sistema.

4. Carga inalámbrica

Ni el Xiaomi 11T ni el Xiaomi 11T Pro cuentan con carga inalámbrica, por lo que esperamos que en la serie Xiaomi 12T por fin contemos con esta opción, como mínimo en el modelo Pro. La carga inalámbrica puede venir muy bien en ciertas situaciones, y es algo que vemos en otros muchos móviles del mismo rango de precios.

5. Que las huellas no se queden tan marcadas

Otro problema que nos encontramos en el Xiaomi 11T Pro, fue que nuestras huellas se quedaban marcadas con mucha facilidad en la parte trasera del móvil, y es algo que nos gustaría que pasara menos en los futuros Xiaomi 12T, tal vez cambiando el material o los colores.

En definitiva, si el Xiaomi 12T cuenta con todas esas mejoras y cambios que hemos comentado, es muy posible que se gane un puesto en nuestro ranking de mejores móviles de Xiaomi (opens in new tab).