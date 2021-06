Windows 11: noticias, fecha de lanzamiento, funciones y características

Windows 11 ya es casi una realidad, tanto el nombre como el hecho de que será esto lo que se anuncie en el gran evento de Microsoft mañana 24 de junio.

Lo cierto es que ya se ha filtrado una versión anticipada de Windows 11, la cual muestra un aspecto renovado y un nuevo nombre que ha sorprendido a muchos. Y aunque algunos pueden haber dudado de la autenticidad de la filtración, todo esto parece ser cierto, he incluso está confirmado por Microsoft, según dicen, ya que solicitó a Google los derechos de autor a través de la DMCA (Ley de Derechos de Autor) para eliminar los enlaces de descarga de esta versión filtrada.

La actualización 'Sun Valley' todavía está prevista para llegar pronto a Windows 10, pero parece que Microsoft ya está apuntando hacia el futuro, habiendo programado un evento para mañana 24 de junio, como ya hemos mencionado. Y aunque se trata de una fecha inmediata, Microsoft continúa lanzando avances con muchas pistas posteriores a la filtración.

Mientras tanto, si te estás preguntando qué aspecto tendrá Windows 11 o que funciones albergará, no hace falta que descargues la versión filtrada, porque incluso aunque encuentres un enlace ahora, debes tener cuidado por razones obvias. En vez de eso, aquí encontrarás toda la información que necesitas sobre el nuevo diseño del que tanto se ha hablado y las nuevas características que aparentemente llegarán con Windows 11.

Sigue leyendo esta artículo para enterarte de todo lo que se sabe hasta ahora sobre el sucesor de Windows 10.

Vamos directos al grano

¿Qué es? Windows 11 es el sucesor de Windows 10

Windows 11 es el sucesor de Windows 10 ¿Cuándo se lanza? Se rumorea que Windows 11 se lanzará a finales de este mismo año

Se rumorea que Windows 11 se lanzará a finales de este mismo año ¿Cuánto cuesta? Como pasamos de 10 a 11, puede que haya que pagar una pequeña cuota

Windows 11: fecha de lanzamiento

De momento, no hay una fecha de lanzamiento confirmada para el lanzamiento de Windows 11.

Microsoft ha programado un evento el próximo 24 de junio para hablar sobre 'la próxima generación de Windows', a las 17:00h en España, así que saldremos de dudas muy pronto.

En 2015, con el lanzamiento de Windows 10, Microsoft anunció que no habría Windows 11, pero la verdad es que la tecnología va evolucionando a lo largo de los años, y no puedes quedarte estancado en el número 10. Apple logró mantenerse con este número durante diez años, hasta que llegó macOS 11 Big Sur, y eso que esta marca no tenía la misma cantidad de clientes suplicando por una actualización con un nuevo cambio de número.

El 9 de junio, la compañía lanzó el vídeo que os dejamos más abajo, plagado de sonidos de inicio de sesión reducidos al 4.000%. Lo que resulta revelador y sospechoso es que la duración del vídeo sea exactamente de 11 minutos.

Puesto que la versión filtrada se llama '21996', y está etiquetada como versión 'casi final', quizás veamos un lanzamiento antes de lo que esperamos.

Aunque esta filtración está disponible para algunos, recomendamos no descargarla y esperar por ahora, ya que parece tratarse de una versión bastante anticipada, y más comparándola con todo lo que descubriremos en el evento del 24 de junio.

Ahora también se rumorea que la actualización podría ser gratuita para los usuarios de Windows 8 y Windows 7. De forma similar a cómo Apple ofrece sus nuevos lanzamientos de macOS año tras año, sin coste alguno, es probable que Microsoft adopte esta misma medida con Windows 11, lo cual probablemente atraerá a más usuarios a actualizar antes, sin tener que pagar nada.

El nombre de Windows 11

Durante el discurso de apertura del evento digital Build 2021, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, habló sobre la nueva versión de Windows. "La he probado yo mismo durante los últimos meses y estoy increíblemente entusiasmado con la próxima generación de Windows", comentó Nadella a los asistentes.

Lo cierto es que se estaba trabajando en un spin-off llamado 'Windows 10X' para tablets y portátiles de gama baja, pero esta idea se desechó repentinamente a principios de este año.

Otro aspecto revelador es ver que el soporte para Windows 10 finalizará en 2025, en tan solo tres años.

No obstante, la confirmación definitiva ha llegado con la filtración de Windows 11 una semana antes del evento del 24 de junio, y además siendo etiquetada como versión 'casi final'.

Hello, Windows 11 pic.twitter.com/NvnRsUizgXJune 15, 2021 See more

(Image credit: Microsoft)

Cada vez parece estar más claro que Windows 11 llegará antes de lo que esperábamos, y el hecho de que Microsoft ahora haya emitido una solicitud de eliminación de los derechos de autor (tal vez más de una), consiguiendo que Google elimine la versión filtrada de los resultados de búsqueda, sugiere también que realmente se trata de una versión auténtica (por si todavía quedaba algún escéptico). De hecho, en dicha solicitud, Microsoft menciona el nombre de forma específica, señalando que se trata de una "copia filtrada de la primera versión inédita de Windows 11".

Además, el término 'Windows 11' ha aparecido también hace poco en otro documento oficial de Microsoft vía online.

Windows Central ha informado de que el lanzamiento de Windows 10 21H2 será entorno a octubre, lanzando pruebas a través de los canales de Windows Insider antes de que llegue esa fecha.

Ahora, la compañía ha establecido una fecha de finalización de las actualizaciones y el soporte para Windows 10: en 2025. Aunque debemos tener en cuenta que en el pasado, Microsoft ha terminado aplazando la eliminación de versiones anteriores de Windows, como ocurrió con Windows 7, por ejemplo. Por lo tanto, aún podríamos esperar ver Windows 10 activo más allá de su fecha de finalización en 2025, mientras que Windows 11 ya estará funcionando.

Filtración de Windows 11 (Image credit: Windows Central)

Windows 11: funciones y características

Así como se rumorea acerca de que 'Sun Valley' tendrá un aspecto refinado para Windows 10, no suena tan descabellado pensar que algunas de estas características llegarán a Windows 11, lo cual ya ha confirmado la última filtración.

Un nuevo diseño para Windows 11

En los últimos canales de desarrollo de Insider, ya se pueden apreciar innumerables iconos que han sido rediseñados, y la mayoría de estos ya albergan los cambios más llamativos en apariencia desde Windows 7.

Se ha rumoreado durante mucho tiempo que la interfaz de usuario se está rediseñando actualmente, con una nueva fuente, Segoe UI Variable, ya habilitada en versiones de desarrollo desde la versión '21376'. Sin embargo, el equipo de diseño de Microsoft también está buscando una nueva fuente, pidiendo a los usuarios que elijan entre cinco fuentes para reemplazar a Calibri.

Además, se ha detectado hace poco una oferta de trabajo que le da aún más peso al rediseño que está a punto de llegar. En dicha oferta se describe el rol como "construir nuevas partes y modernizar las partes existentes de Windows UX, realizando una investigación de usuarios para comprender sus necesidades".

Aunque esto también podría significar una actualización sutil de Windows 10, es muy probable que se trate de un gran rediseño para Windows 11, así que tendremos que esperar a ver si todo esto se confirma en el evento del 24 de junio.

En la versión reciente '21996' que confirma el nombre de Windows 11, también podemos ver una interfaz de usuario actualizada, con el botón de inicio y los iconos en la barra de tareas habiendo sido desplazados hacia el centro, de forma parecida al 'dock' de macOS.

No son solo las fuentes y los iconos los que están recibiendo actualizaciones de cara a Windows 11, sino que este nuevo diseño abarca las esquinas de todo el sistema operativo, lo cual parece diferenciarlo aún más de Windows 10.

Administrador de tareas en 'Sun Valley' (Image credit: Windows Latest / Microsoft)

Junto con la nueva apariencia, también hemos podido observar la implementación de esquinas redondeadas. Esto significa que se eliminarán los bordes planos en toda la interfaz de usuario y obtendremos una apariencia más curvada en Windows 11.

El 'Menú de Inicio' ahora parece estar en el centro de la barra de tareas, pero existe una forma de traer de vuelta el menú clásico, que siempre ha estado a la izquierda.

Este nuevo diseño abarcará desde las ventanas de aplicaciones hasta el 'Menú de Inicio', los botones, los iconos dinámicos e incluso el 'Centro de actividades'. Esta característica podría tener un efecto dramático en el aspecto de Windows 11 y ayudar a que los usuarios se decidan a actualizar desde Windows 10.

También hay que tener en cuenta que las áreas más antiguas de Windows se están renovando, al parecer, ya que el 'Panel de control' antiguo y los likes del 'Administrador de dispositivos' van a obtener estas esquinas redondeadas (e incluso algunos iconos actualizados, en el caso del primero), así que todo apunta a que se tratará de una renovación radical.

Por otro lado, parece también que se va a incluir otra característica heredada de smartphones tanto de Android como de iOS, en forma de 'Wake to Touch'. Con solo tocar la pantalla, podrás reactivar la tablet del modo suspensión y tenerla lista para seguir utilizándola.

Nuevas características de Windows 11

La gran actualización de Windows, con la llegada de Windows 11, no solo afectará al aspecto del sistema operativo, sino que también traerá funciones útiles que podrían aportar ventajas en muchas situaciones.

Recientemente se ha informado de que Microsoft incluirá estadísticas de uso de la batería en la aplicación 'Configuración'. Los smartphones han tenido este tipo de función durante muchos años, pero hasta ahora ha estado ausente en Windows.

Otras características que se rumorea que podrían trasladarse de 'Sun Valley' a Windows 11 podrían ser la capacidad de desinstalar la mayoría de las aplicaciones pre-instaladas de Microsoft, mejoras para la gestión de ventanas en pantallas externas y un panel para tu cuenta de Microsoft que se situará en el barra de tareas.

Además, las versiones de prueba recientes han sugerido que la barra de tareas y el proceso del 'Explorador de archivos', que generalmente aparecen en el 'Administrador de tareas', ahora van a estar separados.

Incluso existe una función mejorada para organizar las ventanas en una sola pantalla. Al pasar el cursor sobre el botón 'maximizar', aparecerá una ventana emergente que te dará la opción de reorganizar tus aplicaciones abiertas y hacer que se muestren todas a la vez de manera ordenada.

Aquellos con una configuración de múltiples monitores obtendrán sin duda un ajuste que será bienvenido porque te permitirá evitar que el sistema operativo interfiera en el posicionamiento de tus aplicaciones en ejecución cuando tu dispositivo esté suspendido. Sin embargo, las especulaciones sobre el regreso de los widgets a Windows 11 parecen ser equivocadas. Por lo visto, aparecen solo widgets propios de Microsoft, aunque quizás los widgets de terceros sean compatibles en el futuro, según los rumores.

Junto a todo esto, y gracias a la versión filtrada, cabe decir que el clic derecho en la barra de tareas para abrir el 'Administrador de tareas' ahora va a estar ausente, así como también desaparecerá el atajo del teclado 'Win + X' para cambiar a PowerShell.

I can't believe window corner radius is acceleration dependent https://t.co/DODrJJ8JH2June 15, 2021 See more

Windows 11: mejoras para tablet

El modo tablet ha sido uno de los puntos débiles de Windows desde Windows 8.

Sin embargo, la característica más importante que se rumorea actualmente es una nueva "capa de gestos" que se ubicaría sobre la interfaz de usuario y permitiría gestos similares a los del trackpad pero en una pantalla táctil.

También se espera que el uso de un lápiz óptico y la entrada de voz reciban una mayor precisión, con una nueva interfaz de usuario para la voz y un menú contextual para el lápiz; ambas cosas parecen estar entre los planes de la compañía.

Estas características de la tablet podrían suponer un escaparate para Windows 11, especialmente para los próximos dispositivos 'Surface' de Microsoft, que están en proceso. Tener un nuevo sistema operativo completamente actualizado en tu próxima tablet podría ser una gran estrategia de venta y un buen motivo de compra para los nuevos usuarios.