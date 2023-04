Se han filtrado unos renders de la Samsung Galaxy Tab S9+ junto con sus posibles especificaciones

Ha pasado más de un año desde el lanzamiento de la serie Samsung Galaxy Tab S8 (opens in new tab), por lo que ya va siendo hora de que lancen los nuevos modelos, y ahora hemos podido ver la señal más clara hasta la fecha de que la serie Samsung Galaxy Tab S9 podría aterrizar pronto.

El reputado filtrador @OnLeaks (opens in new tab) ha compartido detalles de la Samsung Galaxy Tab S9+ con el medio WolfofTablet (opens in new tab), y esta filtración no solo incluye especificaciones, sino también renders de alta calidad.

A partir de estos renders (algunos de los cuales puedes ver a continuación), parece que el Samsung Galaxy Tab S9 Plus se parecerá mucho al Galaxy Tab S8 Plus, con la principal diferencia de un diseño de cámara ligeramente diferente, que está más en línea con la serie Samsung Galaxy S23 (opens in new tab).

Más allá de eso, parece tener la misma forma que el Tab S8+, y aparentemente tiene dimensiones casi idénticas de 285,4 x 185,4 x 5,64 mm. También se muestra que tiene un silo magnético para el lápiz óptico S Pen en la parte posterior, al igual que su predecesor, y el mismo puerto USB-C, además de los mismos cuatro altavoces colocados en el mismo sitio.

En cuanto a las especificaciones, estas aparentemente incluyen una pantalla de 12,4 pulgadas, con una resolución de 1752x2800, lo que nos deja con unos 266ppp (píxeles por pulgada). Lo que coincide con el Galaxy Tab S8+.

El resto de especificaciones también son las mismas, incluyendo carga de 45W, un lector de huellas bajo la pantalla, soporte Samsung DeX (para que puedas conectar inalámbricamente tu tablet a una pantalla más grande), cámaras duales en la parte trasera y una única cámara en la parte delantera.

Las especificaciones de esas cámaras aún no se conocen, pero como referencia, la Samsung Galaxy Tab S8+ tiene un sensor principal ancho de 13MP, uno de 6MP ultra gran angular y una cámara selfie de 12MP, por lo que es posible que veamos la misma configuración de cámaras en la Galaxy Tab S9+.

La cámara selfie está en uno de los bordes largos de la tablet, por lo que es ideal para el uso horizontal, pero el informe también menciona un sensor desconocido en el borde superior. Sin embargo, @OnLeaks tuiteó más tarde (opens in new tab) que este también se encuentra en la serie Galaxy Tab S8, por lo que en realidad no es nada nuevo, y probablemente solo sirva para controlar el brillo adaptativo.

También vale la pena señalar que, si bien no se muestran líneas de antena en estas imágenes, es posible que estén presentes en la tablet.

¿Cuándo saldrá a la venta y qué novedades hay?

Aparte de un ligero retoque en el diseño de las cámaras traseras, esta filtración sugiere que la Samsung Galaxy Tab S9+ podría ser casi idéntica al Galaxy Tab S8+. Pero hay un montón de detalles que aún no conocemos y, como mínimo, lo que está claro que que esta tablet contará con un aumento de potencia.

La Galaxy Tab S8+ tiene un chip Snapdragon 8 Gen 1, por lo que para la Samsung Galaxy Tab S9+ esperaríamos el Snapdragon 8 Gen 2, al igual que tiene la serie Galaxy S23. Con suerte, también habrá otras mejoras, pero probablemente no lo sabremos con certeza hasta que se anuncie el dispositivo.

En cuanto a cuándo será eso, una filtración anterior sugirió que Samsung había retrasado el lanzamiento, pero como ya ha pasado más de un año desde el lanzamiento de la serie Tab S8, eso no nos dice nada que no sea ya evidente.

Sin embargo, el hecho de que esta tablet se haya filtrado tan extensamente sugiere que podríamos verla pronto, lo cual es bueno, porque a los mejores iPad (opens in new tab) les vendría bien un poco de competencia fresca.