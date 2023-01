Samsung Unpacked 2023: Galaxy S23 y todas las novedades que esperamos ver en el evento del 1 de febrero

Los Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)están a punto de llegar, ya que su lanzamiento está confirmado para el 1 de febrero.

Ese día será uno de los días más importantes del año en lo que se refiere a lanzamientos de móviles, y más todavía para Samsung, ya que se espera que estos modelos se conviertan en uno de los mejores móviles (opens in new tab) de 2023.

Pero, ¿qué exactamente presentará Samsung en el evento? ¿Veremos algo más que los esperados buques insignia de la nueva gama Galaxy S23? Bueno, pues aunque nada está asegurado todavía, podemos hacernos una buena idea de qué esperar, así como de qué cosas no esperamos ver.

¿Cuándo es el Samsung Galaxy Unpacked 2023?

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Unpacked 2023 es el nombre oficial del evento de lanzamiento de la gama Galaxy S23, y se celebrará el miércoles, 1 de febrero (opens in new tab).

El evento comenzará a las 19:00 (hora española), y por primera vez en tres años, Samsung celebrará el evento también de forma presencial en San Francisco, y nuestro equipo de TechRadar internacional estará presente para poder ver "en persona" los nuevos teléfonos.

Cómo ver en directo el evento Samsung Galaxy Unpacked 2023

Si quieres ver el Galaxy Unpacked 2023 desde casa, te alegrará saber que van a retransmitir el evento en Internet en Samsung.com (opens in new tab), Newsroom de Samsung (opens in new tab) y el canal de Samsung en YouTube (opens in new tab).

Sólo tendrás que acceder a uno de esos sitios el día 1 de febrero a las 19:00, y podrás ver en directo qué tiene preparado Samsung.

Lo que esperamos ver en el lanzamiento de los Samsung Galaxy S23

Como es de esperar, el evento de presentación del Samsung Galaxy S23 se centrará sobre todo en los próximos móviles de la compañía. Sin embargo, sabemos que también veremos otras cosas, ya que no sólo hay rumores, sino que Samsung ha abierto reservas para varios dispositivos en EEUU (opens in new tab). A continuación, hemos reunido lo que es más probable que veamos.

1. El Samsung Galaxy S23

Renders filtrados del Galaxy S23 en cuatro colores (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Obviamente, no podría tratarse del evento de lanzamiento del Samsung Galaxy S23 si no apareciera el móvil en cuestión, así que, salvo que la compañía nos sorprenda con algún extraño truco con el nombre, esperamos ver el Samsung Galaxy S23.

Según las filtraciones, el nuevo buque insignia se parecerá mucho a su predecesor, el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab), en muchos aspectos, con la misma pantalla FHD+ de 6,1 pulgadas, la misma tasa de refresco de 120Hz, la misma cantidad de RAM (8GB) y las mismas cámaras traseras, es decir, un sensor principal de 50MP, uno ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP, con zoom óptico de 3 aumentos.

¿Qué cambios veremos? Pues para empezar, una actualización obvia es que el Galaxy S23 equipará un nuevo chip, y la mayoría de las fuentes apuntan a que este año por fin todos los países recibirán el teléfono con el mismo chip, que según parece será el Snapdragon 8 Gen 2. Este es un cambio bastante importante para Samsung, y una gran noticia, ya que normalmente la compañía comercializa sus buques insignia con su propio chip Exynos en algunos lugares, incluida España.

Además, es posible que el chip Snapdragon de los S23 sea el más potente que veamos para los teléfonos Android durante la mayor parte de 2023, ya que según las filtraciones, Samsung dotará a sus nuevos móviles de una versión mejorada, más rápida, de dicho chip, a la que al parecer no tendrán acceso otras marcas.

Otros cambios que se rumorean con respecto al S22 son un nuevo diseño para las cámaras más parecido al del Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), una batería ligeramente mayor de 3.900mAh y, posiblemente, una cámara selfie mejorada de 12MP. El teléfono también podría partir de 256GB, en vez de 128GB como el Samsung Galaxy S22.

2. El Samsung Galaxy S23+

Un render no oficial del Samsung Galaxy S23+ (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

El Samsung Galaxy S23+ se anunciará, con toda probabilidad, junto con el Galaxy S23, y parece que será un teléfono similar, con una pantalla FHD+ de 6,6 pulgadas y una batería de 4.700mAh.

Por lo demás, es probable que las especificaciones sean idénticas a las del Samsung Galaxy S23 estándar en su mayor parte, lo que también significa que muchas cosas se mantendrán igual que lo que tenía el Samsung Galaxy S22+ (opens in new tab), siendo el chip la principal mejora.

3. El Samsung Galaxy S23 Ultra

Un render no oficial del Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

El tercer y último modelo de Galaxy S23 que esperamos ver en este evento es el Samsung Galaxy S23 Ultra, el tope de gama, y como casi todos los años, este podría venir con más mejoras que el resto de la línea.

Según las filtraciones, el Samsung Galaxy S23 Ultra tendrá una nueva cámara de 200MP, sustituyendo la de 108MP que tiene el Galaxy S22 Ultra. Por otro lado, tal y como se había comentado, la compañía ha prometido que será capaz de ofrecer magníficas fotos nocturnas.

Esa, junto con el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 2 del que ya hemos hablado, serán las principales mejoras que veremos en el Galaxy S23 Ultra. Por lo demás, las otras especificaciones rumoreadas suenan muy parecidas a su predecesor, incluyendo una pantalla QHD+ de 6,8 pulgadas, hasta 12GB de RAM, hasta 1TB de almacenamiento y una batería de 5.000mAh.

El aspecto del Samsung Galaxy S23 Ultra también podría parecerse mucho al de su predecesor, lo que no es ninguna sorpresa, ya que el diseño fue renovado el año pasado. Por lo tanto, esperamos ver de nuevo una forma con las esquinas angulosas y una ranura para el lápiz óptico S Pen.

4. El Samsung Galaxy Book 3

(Image credit: Samsung / The Tech Outlook)

Parece que no veremos sólo los nuevos móviles de Samsung, sino que además, la compañía presentará el 1 de febrero su nueva familia de portátiles Galaxy Book 3. Esto está prácticamente confirmado, ya que en la página de reservas de EEUU que hemos comentado antes se puede reservar.

Estos portátiles podrían ser el Samsung Galaxy Book 3 Pro, el Galaxy Book 3 Pro 360 y el Galaxy Book 3 Ultra, según las filtraciones, siendo este último el primer portátil "Ultra" que Samsung lanzará al mercado.

Los detalles sobre las especificaciones son escasos, pero se han filtrado algunas imágenes en TheTechOutlook (opens in new tab), una de las cuales puedes ver justo aquí encima. Se espera un diseño delgado y ligero y, probablemente, mucha potencia.

5. One UI 5.1

Además de los nuevos dispositivos, también es probable que veamos un nuevo software en el evento de lanzamiento: One UI 5.1. Es probable que los nuevos Samsung Galaxy S23 ejecuten esta capa de personalización actualizada, pero es poco probable que se trate de una renovación completa de la capa de personalización de Samsung para Android, ya que cualquier cambio importante dependerá del lanzamiento de Android 14 por parte de Google a finales de año.

Según @SamSWUpdate (opens in new tab), One UI 5.1 está en fase de pruebas, lo que sugiere que debutará en estos teléfonos. Pero no está claro qué cambios traerá, más allá de las esperadas correcciones de errores y parches de seguridad.

Lo que NO esperamos ver en el lanzamiento de los Samsung Galaxy S23

La tablet sucesora de la Galaxy Tab S8 Ultra probablemente no será presentada en el evento (Image credit: Future)

Lo anterior es todo lo que esperamos ver en el lanzamiento del Samsung Galaxy S23, lo que a la vez significa que hay muchos dispositivos que probablemente no estarán presentes en el evento.

Por un lado, no esperamos ver la Samsung Galaxy Tab S9, a pesar de que la serie de tablets Galaxy Tab S8 (opens in new tab) debutó junto con la gama Samsung Galaxy S22.

Según los informes, las nuevas tablets se han retrasado (opens in new tab) debido a las escasas ventas de los modelos actuales, y esa es una afirmación creíble, dado que se ha rumoreado muy poco sobre la serie Tab S9, y esperaríamos que se hubiera filtrado ampliamente si estuviera a punto de aterrizar.

Más allá de eso, hay otros productos importantes de Samsung que están en camino, como los plegables Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) y Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab), y el smartwatch Samsung Galaxy Watch 6, pero los nuevos modelos de estas líneas de producto no se esperan hasta agosto de 2023, a juzgar por lo que hemos visto en los últimos años. Igualmente, el calendario no cuadra con el lanzamiento de los nuevos auriculares Galaxy Buds.