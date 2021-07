Samsung Galaxy Watch Active 4: fecha de lanzamiento, precio, noticias y filtraciones

El Samsung Galaxy Watch Active 4, y no Watch Active 3 que es lo que en realidad tocaba (ya que el anterior fue el Watch Active 2), podría ser el próximo smartwatch deportivo de Samsung. Al parecer no habrá un Active 3 porque Samsung se saltará ese número, si los rumores son ciertos.

Pero el lío de los nombres no queda ahí, porque según dicen las filtraciones, el próximo reloj enfocado al deporte de la compañía no llevará el 'Active' en su nombre, y se llamará simplemente Galaxy Watch 4.

Y os preguntaréis, ¿entonces cuál será el nombre del modelo premium de Samsung? Pues según los rumores, ese se llamará Galaxy Watch 4 Classic.

Aclarado el tema de los nombres pasemos a hablar del smartwatch sobre el que habla este artículo, y que seguiremos llamando Galaxy Watch 4 Active para que resulte menos lioso. Se trata pues, del reloj de Samsung que se centra en la actividad física y en la salud.

Lo cierto es que hace ya casi dos años desde que se lanzó el modelo predecesor, el Watch Active 2, y el confuso calendario de lanzamientos de smartwatch que sigue Samsung ha dejado a más de uno con las manos vacías durante más tiempo de lo esperado.

Pero últimamente han aumentado los rumores acerca del Samsung Galaxy Watch Active 4, por lo que parece que su lanzamiento es inminente. La fecha más probable es en agosto, que es cuando se cree que podrían lanzarse varios dispositivos, como el Watch 4 Classic, el Galaxy S21 FE, el Galaxy Z Flip 3 y el Galaxy Fold 3.

Ha habido varios rumores y filtraciones sobre el Samsung Galaxy Watch Active 4, y encontrarás toda esa información a continuación, junto con las reflexiones acerca de la fecha de lanzamiento.

Por lo que sabemos hasta ahora, parece que el Galaxy Watch Active 4 podría parecerse bastante a su predecesor, pero que contará con importantes actualizaciones internas; las suficientes como para que este smartwatch se convierta en uno de los mejores de 2021.

Pero todavía hay muchas cosas que no sabemos, por lo que también hemos incluido en este artículo nuestra lista de todas las cosas que nos gustaría ver en el Samsung Galaxy Watch Active 4; lo cierto es que el Galaxy Watch Active 2 contó con muy pocas actualizaciones respecto a su predecesor, por lo que en este nuevo modelo esperamos grandes cambios.

Últimas noticias Amazon Canada ha mostrado el Samsung Galaxy Watch 4 (que según dicen es como se llamará el modelo 'Active') prácticamente al completo, lo que incluye imágenes, especificaciones, precios y fecha de lanzamiento.

Samsung Galaxy Watch Active 4: fecha de lanzamiento y precio

Todavía no está claro del todo cuándo se lanzará el Samsung Galaxy Watch Active 4. Su predecesor, el Galaxy Watch Active 2, se anunció en agosto de 2019 por lo que ya tenían que haber lanzado el nuevo modelo hace un tiempo.

Parece que hay un nuevo Galaxy Watch Active en camino (Image credit: Future)

Hay pruebas de que un nuevo smartwatch de Samsung va a salir pronto a la venta, ya que se encontraron referencias de modelos de este tipo de dispositivos.

Esas referencias son SM-R86x y SM-R87x, pero no estamos seguros de si se refieren al Galaxy Watch Active 4, al Galaxy Watch 4 Classic o a ambos (o incluso un tercer reloj desconocido).

Lo que sí que está cada vez más claro es que se saltarán el Galaxy Watch Active 3, y que Samsung pasará a enumerar con el mismo número su smartwatch insignia y su modelo deportivo Active a partir de la segunda mitad de 2021.

De hecho, en mayo hubo una filtración que afirmó que el reloj deportivo se llamaría Galaxy Watch Active 4 (y no 3) y que llegaría "pronto". Luego otra fuente sugirió que habría un evento de lanzamiento de varios dispositivos de Samsung el 3 de agosto de 2021, aunque muchos otros rumores recientes apuntan al 11 de agosto. Por último, la filtración más reciente viene de Amazon Canada, donde han mostrado el reloj con una fecha de lanzamiento al mercado del 27 de agosto.

Por otro lado, también podría ser que tengamos que esperar bastante más (o que incluso que no se ponga a la venta), ya que el reputado filtrador Evan Blass dijo que no creía que el Galaxy Watch Active 4 se lanzara en un tiempo próximo. Teniendo en cuenta que esto lo afirmó a finales de junio de 2021, lo cierto es que esta información parece entrar en conflicto con las demás filtraciones.

En cuanto al precio, recientemente se ha hablado de que el smartwatch de 40mm costará entre 350€ y 370€, mientras que el modelo de 44mm unos 380€-400€.

Luego está la última filtración de Amazon Canada, que ha mostrado el Galaxy Watch 4 en su web y su precio en dólares canadienses era de 310 para el modelo de 40mm (que al cambio son unos 209€), mientras que la versión de 44mm mostraba un coste de 347 dólares canadienses, es decir, 234€.

Por dar un poco de contexto, el Samsung Galaxy Watch Active 2 se lanzó por 299€, por lo que lo más seguro es que el modelo sucesor cueste mínimo lo mismo.

El Galaxy Watch Active 4 podría parecerse mucho al Active 2 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch Active 4: noticias y filtraciones

Antes que nada, hay que dejar claro que hasta hace poco esperábamos que este smartwatch se llamaría Galaxy Watch Active 3. Sin embargo, ahora todo apunta a que el sucesor del Galaxy Watch Active 2 se llamará Galaxy Watch Active 4 (y no 3), de hecho, parece que ni siquiera llevará el 'Active' en su nombre. Por otro lado, el otro modelo de smartwatch premium de Samsung según dicen se llamará Galaxy Watch 4 Classic.

Tal vez la filtración más importante que oímos allá por febrero fue que el próximo smartwatch de Samsung ejecutaría Wear OS. En un principio no estaba claro si era cierto, pero ya que posteriormente Google y Samsung anunciaron que estaban trabajando juntos en mejorar Wear OS, ahora mismo las probabilidades de que el Galaxy Watch Active 4 venga con este sistema son muy, muy altas, de hecho, así lo han afirmado múltiples fuentes.

Ha habido muchas filtraciones, idas y venidas desde entonces, por lo que intentaremos sintetizar las informaciones más importantes.

Ha habido filtraciones referentes a los colores en los que vendrá el smartwatch. Se ha dicho que ambos modelos de relojes de Samsung vendrán en los mismos tonos que los próximos teléfonos Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3, lo que significa que los colores podrían ser: negro, beige, verde y violeta claro.

La misma fuente afirmó que el hardware del Galaxy Watch Active 4 no diferirá mucho del que vimos en el Galaxy Watch Active 2, y que tampoco tendrá un marco rotatorio.

De hecho, esto parece haber sido confirmado con la filtración más reciente, que proviene de Amazon Canadá, donde podemos ver el diseño que parece que tendrá el reloj. Te mostramos la imagen a continuación.

(Image credit: Amazon / Samsung)

En la información que publicó (sin querer) Amazon Canadá, también pudimos leer varios detalles, por ejemplo, que el smartwatch tendrá un cuerpo de aluminio y que la variante pequeña tendrá una pantalla de 1.19 pulgadas, mientras que la grande tendrá una de 1.36 pulgadas.

También pudimos ver alguna funciones con las que vendrá el Galaxy Watch Active 4, entre ellas: NFC, GPS, sensor de bioimpedancia (que sirve para analizar tu composición corporal y tu porcentaje de grasa), seguimiento del sueño avanzado, V02 Max, monitor de oxígeno en sangre y monitor de frecuencia cardíaca.

También hemos podido ver por otra filtración unos renders no oficiales del Galaxy Watch Active 4, y nos muestran un diseño que ya nos es familiar. Echa un vistazo:

(Image credit: GizNext / OnLeaks)

Pero sí que hay algunas diferencias en el diseño respecto a su predecesor (no todo es igual). Por ejemplo, los botones no tienen la misma forma, no hay ningún espacio entre el cuerpo del reloj y la correa, y los lados son más planos. La fuente que publicó estas imágenes también afirmó que el Samsung Galaxy Watch Active 4 estaría disponible en negro, plateado, verde y dorado, y que tendría los mismos tamaños de 40mm y 44mm que su predecesor.

Otra fuente que también afirmó que el Galaxy Watch Active 4 tendría una apariencia muy parecida al Galaxy Watch Active 2, concretó los siguientes detalles: dijo que el nuevo smartwatch, al igual que su predecesor, contaría con modelos de aluminio y de acero inoxidable, pero que los marcos serían más pequeños. Otra diferencia destacable la encontraríamos en el chip, que en este caso sería uno nuevo de 5nm, lo cual supondría una mejora importante en la potencia del dispositivo que además sería mucho más eficiente. También añadió que el sistema operativo será el TizenWear OS, un nombre que todavía no habíamos escuchado tal cual, pero que tiene lógica que sea el nuevo Wear OS que Google y Samsung han diseñado de forma conjunta.

Otras filtraciones han señalado que también habrá dos tamaños distintos de pantalla: 40mm y 42mm. Esto significaría que el modelo más grande de Galaxy Watch Active 4 no lo sería tanto como el de su sucesor. Por otro lado, también se ha dicho que la batería del nuevo modelo será de más capacidad en el modelo pequeño, concretamente 330mAh (frente a los 247mAh de su predecesor).

Esto hace posible que el modelo grande de 42mm también cuente con una batería más grande, pero todavía no sabemos cuánto, y ya que podría tener una pantalla más pequeña que su predecesor, tal vez una batería con más capacidad no sea necesaria y no se dé el caso.

Por otro lado, se ha dicho que el nuevo smartwatch contará con 8GB de almacenamiento, lo cual es el doble de lo que tenía el Galaxy Watch Active 2.

En cuando a funciones adicionales, se ha hablado de que un próximo wereable de Samsung contará con un glucómetro para medir los niveles de azúcar en sangre. No está claro si se refiere al Galaxy Watch Active 4 o el Galaxy Watch 4 Classic, o tal vez ambos, pero como es una característica relacionada con la salud, si tenemos que elegir creemos que lo más probable es que lo lleve el Watch Active.

Qué queremos ver

Hay muchas cosas que nos gustaría que Samsung cambiara, actualizara y añadiera al Galaxy Watch Active 4. Y a continuación hemos enumerado las 7 mejoras más importantes.

1. Un ECG desde el primer día

El Watch Active 2 tiene ECG, pero todavía no lo han activado (Image credit: Future)

Técnicamente, el Samsung Galaxy Watch Active 2 tiene un ECG (electrocardiograma), pero aunque lo anunciaron cuando lanzaron el smartwatch, todavía estamos esperando a que lo activen.

Por lo que además de contar con que el Samsung Galaxy Watch Active 4 tendrá un ECG, también queremos que el software necesario para usarlo esté disponible desde el primer día que el reloj se ponga a la venta.

2. Más aplicaciones de terceros

Si bien está claro que los smartwatch no suelen tener la misma cantidad de aplicaciones que los móviles, en el Samsung Galaxy Watch Active 2 la diferencia era particularmente notable.

Esto es debido a que Samsung usa el sistema Tizen en sus relojes, y este cuenta con muchas menos apps que Wear OS, que a su vez está más limitado que watchOS.

Por lo tanto, es necesario que Samsung ofrezca más aplicaciones en su smartwatch. Una manera de conseguir esto sería facilitar a los desarrolladores crear aplicaciones compatibles que funcionen en Tizen.

Pero en este campo hay novedades, y es una gran noticia. Como hemos comentado anteriormente en este artículo, Samsung y Google han unido fuerzas para mejorar el sistema operativo Wear OS, por lo que parece lógico que el Galaxy Watch Active 4 venga con este nuevo sistema, y además muchas filtraciones lo respaldan.

3. Un marco (o corona) rotatorio

El Samsung Galaxy Watch tiene un marco rotatorio (Image credit: Future)

Con el limitado espacio que hay disponible en los smartwatch, un marco o una corona que roten son una gran alternativa para poder navegar por las distintas opciones de la interfaz, pero es algo que el Galaxy Watch Active 2 no tenía.

Sí, tenía un marco digital, y algo es algo, pero para usarlo sigue siendo necesario interactuar con al pantalla. Por lo que nos gustaría que en el Samsung Galaxy Active 4 el marco fuera externo.

Lo cierto es que el Samsung Galaxy Watch sí que cuenta con este marco rotatorio, por lo que solo tendrían que ponérselo también al Active, dicho esto, una corona rotatoria sería todavía mejor, ya que es una solución más compacta y además sería una característica que ayudaría a diferenciar bien ambos modelos.

4. Más potencia

El Samsung Galaxy Watch Active 2 cuenta con el chip Exynos 9110, que aunque no es lento, es el mismo que tenía su predecesor, el Galaxy Watch Active y también el Galaxy Watch original... Creemos que ya es hora de renovarse en este aspecto y que el Galaxy Watch Active 4 tenga un nuevo chip.

Tampoco sería mala idea aumentar la RAM del dispositivo para que el nuevo smartwatch fuera realmente rápido.

5. Seguimiento de actividad física más fiable

El Watch Active 2 es muy bueno para algunos tipos de deporte, pero no lo es tanto para otros (Image credit: Future)

El Samsung Galaxy Watch Active 2 cuenta con un montón de funciones enfocadas al deporte, pero no todas las mediciones son fiables. Cuando hicimos el análisis del smartwatch pudimos ver que con algunos tipos de ejercicios fallaba un poco, incluso teniendo modos dedicados a ese deporte. Por ejemplo, los abdominales solo se contaban si extendíamos la mano (y por lo tanto el Active 2) por encima de las rodillas.

Está claro que si los resultados del seguimiento de una actividad deportiva no son fiables, no tiene mucho sentido medir nada, por lo que esperamos que esto mejore en el próximo modelo.

6. Optimizarlo para el buceo

El Samsung Galaxy Watch Active 2 resiste al agua, y se puede incluso hacer seguimiento de la natación, pero no está hecho para bucear.

Por lo que nos gustaría que el Samsung Galaxy Watch Active 4 tuviera una resistencia al agua superior, de forma que no tengas que estar pensando en quitártelo. Y mejor todavía, sería fantástico que tuviera funciones específicas para hacer submarinismo.

7. Mejor duración de la batería

El Samsung Galaxy Watch Active 2 dura encendido dos días, lo cual está bien; esto supera al Apple Watch 5. Pero no llega a estar a altura del Fitbit Versa 2, que se considera su máximo rival (ahora ya hay un Fitbit Versa 3). Por lo que nos gustaría que el Galaxy Watch Active 4 durara al menos un día más.