Samsung Galaxy Tab S7 FE: fecha de lanzamiento, precio, especificaciones, noticias y filtraciones

La Samsung Galaxy Tab S7 FE será probablemente la próxima tablet Android de Samsung, bueno, podría ser "tablets", en plural, ya que según los rumores habrá dos nuevas de gama media de esta compañía.

Hemos escuchado muchos rumores sobre la Galaxy Tab S7 FE. La posibilidad de que llegue junto con una versión más grande, aunque tal vez con otro nombre, es solo la punta del iceberg. Sigue leyendo que te vamos a contar todo lo que se sabe.

En un principio nos pensábamos que esta nueva tablet de gama media se llamaría Galaxy Tab S7 Lite, y Tab S7 XL Lite la grande, pero al final, gracias a una información oficial, ya sabemos que se llamará Galaxy Tab S7 FE. Estará, por tanto, relacionada con la línea Galaxy S20 FE de Samsung, o 'Fan Edition', que ofrece versiones más asequibles de los topes de gama.

Independientemente del nombre, esta tablet es la sucesora de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite y de la Galaxy Tab S7, y según dicen contará con una gran pantalla, conectividad 5G y especificaciones de gama media, y probablemente tendrá un precio bastante más bajo que la Galaxy Tab S7.

A continuación, hemos reunido toda la información disponible hasta ahora sobre la Galaxy S7 FE, incluidas las especificaciones que aparentemente tendrá y la fecha de lanzamiento, así como nuestra lista de deseos de lo que nos gustaría ver.

Últimas noticias Samsung ha mostrado sin querer la Samsung Galaxy Tab S7 FE en su propia tienda online alemana, la publicación ha sido eliminada rápidamente, pero ahora ya sabemos el precio y las especificaciones.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: fecha de lanzamiento y precio

Parece muy probable que la Samsung Galaxy Tab S7 FE se ponga a la venta en junio, según sugieren múltiples fuentes.

Recientemente, Evan Blass (un filtrador con un historial excelente) compartió la hoja de ruta para los futuros lanzamientos de Samsung, y en ella la Tab S7 FE está programada para junio. Antes de esto, hubo otro filtrador que también afirmó que la fecha elegida era junio, y en diciembre de 2020, hubo una filtración según la cual la tablet estaba en las primeras etapas de desarrollo, lo que también encajaría con un lanzamiento en junio.

No hay ninguna información que haya visto la luz que hable de una fecha distinta, pero también es cierto que la Samsung Galaxy S6 Lite se anunció en abril de 2020 y se puso a la venta el día 30 de dicho mes.

En cuanto al precio, todavía no se sabe, pero la Samsung Galaxy Tab S6 Lite costó 399€ en su lanzamiento (y algo más para las versiones con más almacenamiento o conectividad LTE), por lo que podría ser que la nueva Samsung Galaxy Tab S7 Lite (o FE), tenga un precio similar. Eso sí, en caso de tener conectividad 5G, tal y como dicen los rumores, podría costar algo más.

Por otro lado, en el reciente desliz de Samsung en su tienda online alemana, el precio que se mostró para la nueva tablet era de 649€, lo cual es un coste muy elevado, pero tal vez no era el precio final o era la variante superior... te lo contamos todo en el artículo donde hablamos de esta noticia.

Noticias y filtraciones

La mayor filtración relacionada con la Samsung Galaxy Tab S7 FE proviene del filtrador Evan Blass (que como hemos comentado antes tiene una reputación magnífica), y publicó un render de la nueva tablet en color negro, junto con muchas otras imágenes que mostraban varias fundas para la Galaxy Tab S7 FE de color rosa, azul, verde y blanca, con su ranura para almacenar el S Pen.

En las imágenes se puede ver que la tablet cuenta con bordes bastante anchos y una cámara con dos lentes, y Blass también afirmó que la Galaxy Tab S7 FE contará con un chip de gama media Snapdragon 750G.

Posteriormente, el mismo filtrador publicó más imágenes con la tablet en más colores:

Por otro lado, el usuario de Twitter WalkingCat afirmó que la Samsung Galaxy Tab S7 FE contará con una pantalla LED de 12.4 pulgadas y resolución 1600 x 2560, y que el dispositivo ofrecerá conectividad 5G.

También publicó una imagen, pero en ella no se puede ver más que la gran pantalla rodeada por un borde negro. Dado el tamaño del panel, es posible que se trate de la Samsung Galaxy Tab S7 FE Plus (de la cual hablaremos a continuación).

Como hemos comentado antes, toda esta información ha sido confirmada por Samsung, cuando accidentalmente mostró la Galaxy Tab S7 FE 5G en su tienda online alemana. En dicha publicación, también averiguamos que la tablet contará con una cámara frontal de 5MP y una trasera de 8MP, así como una batería de 10900mAh, carga rápida a 45W y compatibilidad con el lápiz óptico de la compañía.

Esperamos que lancen también una versión de la tablet sin 5G, ya que así el precio será bastante más bajo, y según GalaxyClub así será. Según esta página web, la Galaxy Tab S7 FE se venderá en color negro, plateado, rosa y verde, y con dos opciones distintas de almacenamiento.

No saben cuáles serán esas capacidades de almacenamiento, pero sí que han enlazado su publicación a unos resultados del benchmark Geekbench, donde se pueden ver algunas especificaciones, tales como un chip Snapdragon 750G, Android 11 y 4GB de RAM; aunque no nos extrañaría que hubiera más posibilidades en cuanto a la RAM.

En cuanto a la batería, según una certificación china, la tablet podrá cargarse a 44W, aunque al parecer no vendrá con cargador en la caja, por lo que tendrás que comprarlo por separado si quieres aprovechar la carga rápida.

También hemos oído de otra fuente que la Samsung Galaxy Tab S7 FE podría venir en dos tamaños de pantalla. Si bien no han dicho qué tamaños serían, podría ser que imitaran a la gama Samsung Galaxy Tab S7, lo que serían 11 y 12.4 pulgadas. El tamaño más grande es el que más se ha rumoreado.

Lo cierto es que la tablet de la gama Tab S7 que cuenta con una pantalla de 12.4 pulgadas es la Samsung Galaxy Tab S7 Plus, por lo que tal vez la nueva tablet de gama media más grande podría llamarse Galaxy Tab S7 FE Plus, pero no lo sabemos con seguridad.

En otra información, que se cree que es sobre la Samsung Galaxy S7 FE Plus, se menciona conectividad 5G, lo cual no nos sorprende, pero parece que afirman que el 5G será exclusivo de esta tablet, y que la versión estándar no lo tendrá.

Qué queremos ver

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite nos impresionó, pero creemos que con estos cambios su sucesora será mejor todavía.

1. Rendimiento más rápido

Hay muchas cosas que nos gustan de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, pero hay un aspecto que se podría mejorar: su rendimiento, ya que cuando la pusimos a prueba, la tablet a veces se ralentizaba.

Si bien no esperamos un rendimiento increíblemente rápido, ya que es un dispositivo de gama media, no creemos que sea una locura esperar que se ejecute de forma fluida. Por todo esto, esperamos que la Samsung Galaxy Tab S7 FE presente mejoras en este área.

2. Una experiencia mejorada con el lápiz óptico

La Tab S6 Lite ofrece una experiencia de lápiz óptico con algunos defectos (Image credit: Future)

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite es compatible con el S Pen, lo cual es fantástico, pero la experiencia que ofrece no llega a ser tan buena como la del iPad con el Apple Pencil.

Hay dos razones principales que nos llevan a afirmar esto. Una de ellas es que la pantalla no responde tan bien, es como si presentara cierta fricción o resistencia. La otra razón, que es un problema mayor, es que la Galaxy Tab S6 Lite no cuenta con detección de palma, lo que significa que si apoyas la mano en la pantalla mientras dibujas, por ejemplo, el dispositivo lo interpretará como una orden, cosa que puede resultar bastante frustrante.

Por lo tanto, para la Samsung Galaxy Tab S7 FE, queremos que resuelvan estos problemas, de forma que la experiencia pueda competir realmente con la que ofrece la gama iPad, tanto a la hora de dibujar como en otros caso de uso del S Pen.

3. Un teclado físico oficial

Si bien la Samsung Galaxy Tab S6 Lite viene con soporte para el lápiz óptico, no cuenta con un teclado oficial para acoplarle, lo que reduce la productividad del dispositivo.

La Samsung Galaxy Tab S7 sí que cuenta con un teclado físico, por lo que nos encantaría que la Galaxy Tab S7 FE siguiera sus pasos.