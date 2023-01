Samsung Galaxy S23 Ultra: fecha de lanzamiento, últimos rumores y noticias, y todo lo que sabemos

El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene potencial para ser uno de los mejores móviles (opens in new tab) de 2023, y está a punto de llegar, ya que Samsung presentará su nueva gama insignia en el evento Galaxy Unpacked 2023 del 1 de febrero (opens in new tab).

Ese día, además del tope de gama, contamos con conocer también el Samsung Galaxy S23 estándar y el Plus, pero el modelo Ultra es el mejor de todos, y por lo tanto, el que contará con las mejores especificaciones y características.

Sea como sea, lo cierto es que no es necesario que te esperes a la presentación oficial para saber qué ofrecerá el nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra, ya que ya se ha filtrado una barbaridad, y a juzgar por años anteriores, los rumores suelen acertar mucho cuando se trata de los futuros teléfonos de Samsung.

Sigue leyendo para enterarte de todos lo detalles, ya que a continuación hemos reunido todas las filtraciones más fiables del Galaxy S23 Ultra que ha habido hasta ahora.

Últimas noticias Unas muestras filtradas de la cámara del Samsung Galaxy S23 Ultra nos han mostrado las impresionantes capturas nocturnas y con zoom (opens in new tab) que ofrecerá el tope de gama.

Samsung Galaxy S23 Ultra: fecha de lanzamiento y precio

El móvil será presentado oficialmente el 1 de febrero

El precio podría subir un poco respecto al año pasado

El nuevo S23 Ultra será presentado en el evento Galaxy Unpacked, que se celebrará el miércoles 1 de febrero y comenzará a las 19:00 hora española.

Si te interesa, podrás ver el evento en directo por Internet, pero por supuesto, aquí en TechRadar trabajaremos duro para traerte todas las novedades y detalles.

Todavía no está confirmado cuándo se pondrán a la venta los nuevos móviles de la gama Galaxy S23, aunque es probable que sea una o dos semanas después de su presentación. Una filtración apuntó al 17 de febrero como el día elegido a partir del cual podrás comprar los S23, aunque suponemos que podrás reservarlo antes.

(Image credit: Samsung)

Hablando del precio, esperamos que hayas estado ahorrando, ya que la mayoría de las filtraciones coinciden en que el Samsung Galaxy S23 Ultra subirá de precio respecto a su predecesor, el Galaxy S22 Ultra.

Por dar un punto de referencia, el S22 Ultra de 2022 se lanzó por un precio de partida de 1.259€ para la variante inicial de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

La mayor pista que nos dan dado hasta ahora sobre los precios que tendrán los móviles de la gama Samsung Galaxy S23 procede de NotebookCheck, que ha publicado los que afirma que son los precios de cada uno de los tres modelos y sus distintas variantes en EEUU. Por eso, los precios filtrados están en dólares, y para conocer los precios en España, no es tan fácil como hacer la conversión desde dólares a euros.

Por otro lado, también hubo una filtración que habló del precio que tendrían los móviles en Australia, y sigue la misma tendencia que la filtración anterior.

Lo que podemos deducir de todo eso es que las distintas variantes del Galaxy S23 Ultra podrían costar unos 50€-100€ más que las variantes de su predecesor.

Ahora bien, hay que señalar algo importante, y es que la variante de partida del Galaxy S22 Ultra contaba sólo con 128GB, mientras que se rumorea que el Galaxy S23 Ultra partirá de 256GB en su variante inicial, es decir, que aunque sea más caro, ofrecerá el doble de almacenamiento. Y si se tiene esto en cuenta, el precio que se espera para el nuevo móvil ya pinta mucho mejor.

Samsung Galaxy S23 Ultra: diseño

Un diseño muy similar al S22 Ultra

Es probable que esté disponible en al menos cuatro colores

El Samsung Galaxy S23 Ultra podría parecerse mucho al S22 Ultra, al menos por fuera. Eso significa que tendrá el mismo diseño rectangular, una pantalla que ocupará toda la parte delantera, una parte trasera con las lentes de las cámaras saliendo independientemente de ella, y una ranura para el lápiz óptico S Pen (que debería estar también incluido).

Hemos visto numerosas imágenes que muestran este aspecto, incluidos renders, imágenes de marketing, unidades ficticias y carcasas.

Puedes ver una selección de estas imágenes a continuación (muchas de las cuales proceden de una extensa galería de WinFuture) y todas ellas muestran básicamente lo mismo, es decir, un teléfono que se parece mucho al Samsung Galaxy S22 Ultra.

Image 1 of 6 (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: Samsung / WinFuture)

Por si fuera poco, se acaba de filtrar el primer vídeo del Galaxy S23 Ultra en el mundo real (que os mostramos a continuación), y también nos muestra este diseño que nos es tan familiar.

El peso y las dimensiones también podrían ser muy similares a los del S22 Ultra, ya que una filtración apunta a que el S23 Ultra medirá 163,4 x 78,1 x 8,9 mm y pesará 233g, frente a los 163,3 x 77,9 x 8,9 mm y 228g del modelo actual. También esperamos una certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, igual que tenía el Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S23 Ultra in Green. pic.twitter.com/OEMkAEaKiGJanuary 21, 2023 See more

Francamente, la mayor diferencia visual entre el Galaxy S23 Ultra y el S22 Ultra parece que la encontraremos en los colores en los que se venderá el nuevo móvil, ya que muchas filtraciones han sugerido los mismos cuatro colores para el tope de gama de 2023: "Cotton Flower" (crema o blanco roto), "Misty Lilac" (rosa claro), "Botanic Green" (verde) y "Phantom Black" (negro). Esos son aparentemente los nombres oficiales que tendrán esos colores, aunque hay muchas otras filtraciones que mencionan tonos que parecen coincidir.

Como decimos, esos nombres oficiales se han repetido mucho, e incluso hemos podido ver su posible aspecto en distintas imágenes (algunas de las cuales puedes ver aquí encima, y otras aquí debajo).

Image 1 of 2 (Image credit: Evan Blass) (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Una fuente ha sugerido que también podríamos ver otros colores adicionales, que serían exclusivos de la tienda oficial de Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra: pantalla

Esperamos una pantalla de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120Hz

Parece que será una pantalla más brillante y más resistente que antes

Al igual que pasa con el diseño del Samsung Galaxy S23 Ultra, no esperamos ver apenas mejoras o novedades en la pantalla, ya que las filtraciones apuntan a unas especificaciones de pantalla prácticamente iguales que el año pasado: una AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución 1440 x 3088, con 500 píxeles por pulgada, soporte HDR10+ y una tasa de refresco variable de 120Hz (que puede bajar hasta 1Hz).

Una actualización que sí que parece que podremos disfrutar, y que ha sugerido esa misma fuente, es que la pantalla estará protegida por Gorilla Glass Victus 2, que es más resistente que la protección de la pantalla del S22 Ultra.

Estas especificaciones las hemos escuchado repetidas varias veces en varias filtraciones, por lo que todo parece apuntar a que están en lo cierto.

Otra mejora que podría tener la pantalla del S23 Ultra respecto a la de su predecesor es su nivel de brillo, ya que una filtración sugiere que podría alcanzar los 2150 nits o más, frente a los 1750 nits del Samsung Galaxy S22 Ultra.

S23u max brightness, up to 2150 nits"Numbers might be different at launch, due to further adjustments Min 2100Max 2200+Pwz dimming still lose against Q9 ( slightly )below 2kNovember 23, 2022 See more

Dos cosas que no esperamos ver son una cámara escondida bajo la pantalla, ni mejoras en el lector de huellas dactilares incrustado en pantalla, ya que las filtraciones han afirmado que eso no está planeado este año.

Samsung Galaxy S23 Ultra: cámaras y batería

Nueva cámara de 200MP

Los demás sensores podrían seguir siendo los mismos

Como ya habrás escuchado a estas alturas, una de las mejoras más importantes y notables del Galaxy S23 Ultra será esa rumoreada nueva cámara principal de 200MP.

De hecho, Samsung ha anunciado varias cámaras de 200MP para móviles, siendo la reciente ISOCELL HP2 la favorita para ser incluida en el nuevo tope de gama.

It can be confirmed that S23 Ultra's night photos are very strong and much better than S22 Ultra's. I think it's the biggest improvement of Samsung's flagship mobile phone in five years.October 27, 2022 See more

Más allá de la cámara principal, esperamos ver importantes mejoras en las fotografías nocturnas, y además parece que se podrán hacer vídeos Hyperlapse del cielo.

Sin embargo, el hardware de las demás cámaras no será mejorado, ya que según las filtraciones el S23 Ultra contará con las mismas cámaras: ultra gran angular de 12MP, un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x y un periscopio de 10MP con zoom óptico 10x.

Although the 3x and 10x camera specs are exactly the same as those of the S22 Ultra, the S23 Ultra still has an improvement in telephoto, and the improvement in color and some AI algorithms is obvious.October 28, 2022 See more

Como hemos comentado, sí que esperamos mejoras en el software de las cámaras, y así ha quedado plasmado por unas muestras de las cámaras del S23 Ultra recién filtradas, que sugieren que el teléfono será capaz de hacer mejores fotos con zoom 30x que su predecesor. Estas muestras también muestran las impresionantes capacidades del modo nocturno del teléfono. Puedes ver estas muestras de cámara, y su análisis, pinchando aquí.

Otras mejoras en el software de las que se han hablado son la posibilidad de guardar fotos en formato RAW con una calidad de 50MP (hasta ahora limitadas a 12MP), y un modo Pro para la cámara selfie. Además, una fuente apunta a que el Samsung Galaxy S23 Ultra ofrecerá un autoenfoque y una estabilización mejorados respecto al Galaxy S22 Ultra, por lo que las fotos deberían verse más nítidas.

En cuanto a la cámara selfie, podría tener un sensor de 12MP, según una filtración, pero lo cierto es que es algo que nos parece raro, ya que el Samsung Galaxy S22 Ultra tiene una de 40MP.

En cuanto a la batería, no esperamos cambios, ya que las filtraciones sugieren que el Samsung Galaxy S23 Ultra seguirá con una batería de 5.000mAh, una velocidad de carga de 45W por cable y 15W o 10W de carga inalámbrica.

Samsung Galaxy S23 Ultra: especificaciones y características

Esperamos el potente chip Snapdragon 8 Gen 2

Las filtraciones hablan de 8GB o 12GB de RAM

Lo que más claro tenemos respecto a las especificaciones del Samsung Galaxy S23 Ultra, es que equipará el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 2. Y no sólo porque las filtraciones así lo hayan sugerido, sino también porque es la elección obvia.

Lo que más nos emociona es que parece ser que por fin, este año Samsung equipará sus buques insignia con chips Snapdragon a nivel global, por lo que no tendremos que contentarnos con un Exynos en España y en muchos otros lugares. Decimos esto porque los Galaxy S22 venían con el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en EEUU, pero con el chip Exynos 2200, propio de Samsung, en otros países.

Qualcomm ha insinuado con insistencia que Samsung utilizará exclusivamente chips Qualcomm este año, por lo que todo el mundo podrá disfrutar los Snapdragon.

Y por si fuera poco, parece que Samsung tendrá acceso exclusivo a una versión mejorada del Snapdragon 8 Gen 2 con velocidades de reloj superiores a las estándar que no tendrán los móviles de otras marcas.

Según se informa, este chip permitirá aumentar la velocidad del procesador en un 36%, el rendimiento gráfico en un 48% y el procesamiento neuronal en un 60%, en comparación con el Galaxy S22 Ultra.

Respecto a la RAM, las filtraciones apuntan a una opción de 8GB o 12GB, mientras que para el almacenamiento esperamos opciones de 256GB, 512GB y 1TB (aunque el modelo de 1TB podría ser exclusivo de las tiendas Samsung). Esto significaría que el almacenamiento mínimo del S23 Ultra será del doble de capacidad que el almacenamiento de partida del S22 Ultra.

Más allá de eso, el Samsung Galaxy S23 Ultra tendrá, por supuesto, conectividad 5G y también podría ofrecer comunicaciones de emergencia vía satélite. Por otro lado, hemos oído hablar de mejoras en los altavoces y el micrófono, por lo que el audio podría ser impresionante.

Por último, es seguro que el teléfono ejecutará Android 13, probablemente con la capa de personalización One UI 5.1 de Samsung.