Samsung Galaxy S23: todo lo que sabemos y todas las mejoras que queremos ver

Lo sabemos, todavía queda mucho para que el Samsung Galaxy S23 se lance al mercado, ya que no se espera hasta principios del 2023. Pero eso no quita que ya hay varios rumores sobre el futuro buque insignia de la compañía, y hemos reunido todas las filtraciones a continuación.

Por supuesto, conforme vayan viendo la luz nuevas noticias e informaciones relacionadas, iremos actualizando este artículo para que no te pierdas ningún detalle.

Pero eso no es todo, ya que también tenemos claras las mejoras que esperamos que traiga el Galaxy S23 para que se convierta en un móvil fantástico. Estas actualizaciones se basan en nuestra experiencia con su predecesor, el Samsung Galaxy S22.

Igualmente, hemos incluido en este artículo toda la información disponible sobre la fecha de lanzamiento y el precio del Samsung Galaxy S23.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo buque insignia de Samsung

Del próximo buque insignia de Samsung ¿Cuándo saldrá a la venta? Se espera a principios del 2023

Se espera a principios del 2023 ¿Cuánto costará? Probablemente de 859€ para arriba

Samsung Galaxy S23: fecha de lanzamiento y precio

Lo más probable es que anuncien el Samsung Galaxy S23 en febrero del 2023. Decimos esto por dos motivos: por un lado, es lo que sugieren las filtraciones que ha habido hasta ahora, y por otro, es en esas fechas cuando Samsung suele presentar los nuevos móviles de su gama insignia (con la excepción del Samsung Galaxy S21, que lo lanzaron en enero del 2021).

Concretando más todavía, parece que la compañía podría presentar el Galaxy S23 a mediados o a finales de febrero. Claro que es posible que Samsung varíe un poco su calendario de lanzamientos el año que viene, pero sea como sea, lo que está claro es que llegará en los primeros meses del 2023.

Respecto al precio, seguramente cueste algo parecido a su predecesor, el Samsung Galaxy S22, el cual se lanzó en España por un precio que parte de 859€ para su variante básica (que cuenta por 128GB), que a su vez es lo mismo que costaba el Galaxy S21.

Por supuesto, el precio sube cuando se trata de los demás móviles de la gama. El Samsung Galaxy S22+ parte de 1059€, mientras que el Galaxy S22 Ultra tiene un precio de 1.259€ para su variante básica. En definitiva, cada modelo de la nueva serie de 2023 podría tener precios similares a sus homólogos del año anterior.

El Galaxy S23 podría costar algo parecido a lo que cuesta el Galaxy S22. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23: noticias y filtraciones

Todavía no son muchas las filtraciones sobre el Samsung Galaxy S23, pero sí que ha habido algunas ya, entre las que destacan que el móvil podría contar con una cámara de 200MP. Esta información resulta bastante fiable, ya que procede de un filtrador de buena reputación, y además, Samsung ha lanzado al mercado una cámara de 200MP.

Dicho esto, todavía es muy pronto para saber si esta filtración está en lo cierto, y lo cierto es que esto se publicó incluso antes de que presentara el Galaxy S22.

La misma fuente también ha sugerido que el Samsung Galaxy S23 Ultra podría contar con una pantalla que se curva en todos sus bordes, y no solo en los dos laterales.

Más allá de las filtraciones, estamos bastante seguros de que la gama Galaxy S23 de Samsung estará formada por tres modelos: el Samsung Galaxy S23, el Galaxy S23+ y el Galaxy S23 Ultra, y contamos con que este último siga los pasos de su predecesor y venga con una ranura incorporada para guardar el S Pen.

También es muy probable que los Galaxy S23 equipen chips distintos según el país donde salgan a la venta, ya que es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados la compañía. Si esto se confirma, los teléfonos equiparán el tope de gama de Exynos que haya en el mercado en ese momento (que probablemente se llame Exynos 2300), y el esperado Snapdragon 8 Gen 2.

El próximo Ultra podría venir con una mejora increíble en su cámara (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23: mejoras que queremos ver

Mientras esperamos a que nuevas informaciones sobre el Samsung Galaxy S23 salgan a la luz, podemos repasar las mejoras que esperamos ver en la nueva gama.

1. Baterías de más capacidad

El Samsung Galaxy S22 cuenta con una batería de tan solo 3.700mAh, lo que se queda algo corto, incluso teniendo en cuenta que este móvil tiene una pantalla relativamente pequeña (de 6.1 pulgadas). Por otro lado, el Galaxy S22+ y el S22 Ultra ofrecen una batería mejor, de 4.500mAh y 5.000mAh respectivamente, pero tampoco en ese caso son capacidades realmente destacables.

Por lo tanto, esperamos que los teléfonos de la gama Samsung Galaxy S23 vengan con baterías de más capacidad, sobre todo el modelo estándar, donde esto es casi una necesidad. Es típico que la duración de la batería no suele presentar mejoras igual de destacables con cada nueva versión de los móviles que lo que vemos en otros aspectos, pero nos gustaría que esto cambiara.

2. Chip Snapdragon para todos

A Samsung le gusta lanzar sus teléfonos de la serie S con chips distintos según el país en el que se compre el móvil, y lo cierto es que eso no es lo más ideal. Al fin y al cabo, dos procesadores distintos nunca podrán ofrecer exactamente el mismo nivel de rendimiento, o presentar la misma eficiencia energética, o sacar el mismo provecho al hardware de las cámaras.

Y claro, esto significa que según donde compres los dispositivos, serán mejores o peores... inevitablemente una versión será mejor que la otra, y normalmente el Snapdragon suele rendir mejor, lo que significa que el teléfono con Exynos no es igual de bueno, y lamentablemente es el que se comercializa en nuestro país.

Y no solo eso, es que además resulta algo bastante confuso, y leer un análisis en profundidad de un móvil, y que luego no refleje lo que realmente te vas a encontrar si te compras el teléfonos, en el caso de que esa unidad analizada equipaba el otro chip, puede resultar decepcionante.

En definitiva, creemos que ya a siendo hora de que Samsung prescinda de su propio chip Exynos cuando se trate de su gama insignia, y que nos dejen disfrutar a todos del Snapdragon. No tenemos muchas esperanzas de que esto pase, pero sin dudas sería un cambio importante y muy bienvenido.

3. Más cambios para el modelo estándar y el Plus

Nos encantaría ver un rediseño en condiciones en los próximos móviles (Image credit: Future)

El Samsung Galaxy S22 y el S22+ son simplemente demasiado parecidos a sus predecesores. Sí, vienen con algunas mejoras en el chip y en las cámaras, pero muchas de las especificaciones son iguales, y sobre todo, el diseño.

Nos encantaría ver un cambio radical cuando lancen la gama Galaxy S23; algo que realmente haga que merezca la pena comprarse el nuevo modelo del año, tal y como ha pasado este año con el Samsung Galaxy S22 Ultra. Esto podría venir en la forma de un rediseño a nivel estético, o algunas características nuevas. Sea como sea, queremos poder ver el nuevo móvil y pensar: "esto sí que es algo nuevo".

4. Mejor software

Cuando analizamos el Samsung Galaxy S22+ nos pareció que el software que ejecuta el móvil no es tan rápido como los sistemas que encontramos en otros teléfonos del mercado, como los Xiaomi o los OnePlus, y mucho menos en comparación con los dispositivos que ejecutan Android puro.

Si bien la capa de personalización One UI de Samsung no es precisamente lenta, sí que puede llegar a presentar algunos tirones de vez en cuando, y eso es algo que simplemente no puede pasar en un móvil tan caro y premium. Por lo tanto, creemos que Samsung también debe trabajar en mejorar su software, y que nos sorprenda con las mejoras cuando probemos la nueva versión en los Galaxy S23.

5. Nuevas cámaras para el Ultra

Sin ninguna duda las cámaras del Samsung Galaxy S22 Ultra son excelentes, pero también es verdad que son casi idénticas a las que tenía el Samsung Galaxy S21 Ultra, por lo que queremos ver cambios más notables en el Samsung Galaxy S23 Ultra.

Los primeros rumores del S22 Ultra hablaban de que tendría zoom óptico continuo, que es una función que permite que el teléfono haga zoom óptico en cualquier nivel entre 1x y 10x. Al final, resultó que no era el caso, y el móvil se quedó con las opciones 3x y 10x. Por lo tanto, el zoom óptico para el Galaxy S23 Ultra sin dudas sería una gran adición, y junto con el rumoreado sensor de 200MP, ofrecerían una mejora muy significativo en las cámaras. Creemos que es bastante probable que podamos ver esto el año que viene.