Samsung Galaxy Buds 2: características, fecha de lanzamiento, precio y rumores

En los últimos años, Samsung ha lanzado varios modelos de auriculares true wireless para competir con los Apple AirPods y los AirPods Pro, y lo cierto es que cada nueva versión que lanzan al mercado supera a la anterior.

Ahora, parece que queda poco para que Samsung anuncie su siguiente modelo de auriculares inalámbricos: los Samsung Galaxy Buds 2 han sido filtrados por una líneas de código que se encuentran dentro del archivo APK de la aplicación Samsung Galaxy Wereable. El primero en descubrir esto fue Android Police.

Los Galaxy Buds 2 se están desarrollando aparentemente con el nombre en clave 'berry', y probablemente sean capaces de conectarse a múltiples dispositivos a la vez. Se especula que los nuevos auriculares serán lanzados al mercado junto con los próximos teléfonos plegables de la compañía, el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3, en la segunda mitad de este año.

También hemos escuchado rumores de que los Samsung Galaxy Buds 2 llegarán en cuatro colores distintos. Y además, recientemente (tal y como descubrió 91Mobiles), los nuevos auriculares de Samsung han aparecido en el organismo regulador de la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. (FCC por sus siglas en inglés), lo cual apunta a un lanzamiento muy cercano.

Esto significa que los nuevos Galaxy Buds 2 podrían llegar para rivalizar con los rumoreados AirPods 3 de Apple, que también se esperan para este año. Al igual que pasó con las generaciones anteriores de auriculares de Samsung, es de esperar que la compañía ofrezca precios inferiores a los auriculares topes de gama de Apple.

De momento, no hay muchos detalles más sobre los Samsung Galaxy Buds 2, pero sí que hay muchas características que son de esperar y que nos gustaría ver; desde un audio mejorado en comparación con sus predecesores, a una cancelación de ruido que pueda competir con los mejores auriculares true wireless del mercado.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De los próximos auriculares inalámbricos de Samsung.

De los próximos auriculares inalámbricos de Samsung. ¿Cuándo se pondrán a la venta? Posiblemente en agosto de 2021.

Posiblemente en agosto de 2021. ¿Cuánto costarán? Probablemente costarán algo similar a los originales, unos 149€.

Los Samsung Galaxy Buds originales se lanzaron en marzo de 2019, con la intención de quitarle el monopolio en el campo de los auriculares true wireless a los AirPods de Apple. Posteriormente, la compañía lanzó los Samsung Galaxy Buds Plus, los Galaxy Buds Live y los Galaxy Buds Pro.

Todavía no se sabe si los nuevos Samsung Galaxy Buds 2 serán sucesores directos de los Galaxy Buds originales, o de los Galaxy Buds Pro. Si al final es la segunda opción, podrían contar con fantásticas características como cancelación de ruido activa y resistencia al agua, y si es la primera, podrían tener un precio más bajo, aunque con algunas especificaciones premium recortadas.

Nosotros creemos que es más probable que sean sucesores de los auriculares originales. Ese modelo nunca tuvo un sucesor directo, ya que las versiones posteriores eran realmente superiores. Según Sammobile, el número de modelo de los próximos Galaxy Buds 2 es 'SM-R177', que es similar a la mayoría de Galaxy Buds. Por otro lado, la referencia de los Galaxy Buds Pro es 'SM-R190', y eso nos hace pensar que los nuevos auriculares no seguirán por donde lo dejaron los Pro.

Los Samsung Galaxy Buds Pro. (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Buds 2: fecha de lanzamiento

Ahora mismo, no hay información oficial sobre cuándo se lanzarán los Samsung Galaxy Buds 2, pero el descubrimiento de un código relacionado con ellos en la APK de la app Samsung Wereable sugiere que el lanzamiento podría ser inminente.

Recientemente, también hemos escuchado que los Galaxy Buds 2 saldrán a la venta "más tarde en 2021", por lo que seguramente no tendremos que esperar mucho. De hecho, el filtrador Roland Quandt ha dicho que Samsung está "aumentando la producción" de la siguiente generación de Galaxy Buds, lo que significa que podrían llegar en agosto, que coincide con el tercer aniversario del lanzamiento de los Galaxy Buds originales.

Si finalmente se ponen a la venta en agosto, podrían tener una fuerte competencia por parte de los AirPods 3 de Apple y los Google Pixel Buds A, que también se esperan por las mismas fechas.

Si bien los Samsung Galaxy Buds Pro se pusieron a la venta hace muy poco, en enero de de 2021, no es algo raro que la compañía lance distintos modelos de auriculares bastante seguidos, al fin y al cabo, desde 2019 han puesto a la venta cuatro modelos distintos.

Samsung Galaxy Buds 2: precio

No hemos escuchado rumores referentes al precio que tendrán los Samsung Galaxy Buds 2, pero podemos hacer conjeturas basadas en los precios de los modelos anteriores.

Los últimos que se pusieron a la venta, los Galaxy Buds Pro, tuvieron un precio de lanzamiento de 239.89€, mientras que sus predecesores, los Galaxy Buds Live, costaron 199€.

Si los Galaxy Buds 2 son sucesores del modelo Pro, entonces esperamos que el precio sea parecido, o incluso más elevado. Sin embargo, si finalmente son sucesores directos de los originales, que son más asequibles, entonces esperamos un precio que ronde los 149€ que costaron estos en su momento. Nosotros creemos que esta es la opción más probable.

También es posible que Samsung busque ofrecer un precio inferior a su mayor rival; los AirPods de Apple costaron 179€ en su lanzamiento, aunque ahora ya están rebajados.

Los Samsung Galaxy Buds originales. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2: diseño

Si los Samsung Galaxy Buds 2 son sucesores de los Galaxy Buds originales, entonces esperamos un diseño similar al que tienen estos; una forma redondeada, almohadillas intercambiables y un estuche de carga delgado.

Recientemente, hemos escuchado que los Samsung Galaxy Buds 2 vendrán en cuatro colores distintos: negro, blanco, verde y morado. Estas tonalidades coinciden con las que se rumorean para los nuevos teléfonos plegables de la compañía: el Galaxy Z Fold 3 (negro y verde) y el Galaxy Z Flip 3 (verde y morado claro).

Samsung Galaxy Buds 2: qué queremos ver

Los últimos auriculares true wireless que lanzó Samsung son los mejores de la compañía hasta ahora, pero no eso no quiere decir que no haya cosas que se podrían mejorar y que nos encantaría encontrar en los Galaxy Buds 2.

Calidad de audio mejorada

Los Samsung Galaxy Buds Pro son los auriculares de Samsung con mejor sonido que hay, pero no son perfectos, ya que hay un par de cosas que dejan que desear. Si bien el audio en general está bien balanceado, y ofrecen una experiencia de sonido muy agradable, les falta algo de detalle y presencia para satisfacer plenamente a los más audiófilos.

Si Samsung quiere superarse, los Galaxy Buds 2 deberían ofrecer mejor claridad en frecuencias medias y altas, así como un escenario sonoro más inmersivo.

Soporte para aptX HD

Con los Samsung Galaxy Buds Pro, estas limitado a los códecs SBC y AAC con algunas pérdidas, a no ser que uses un dispositivo Samsung Galaxy (ya que ofrece soporte para la tecnología de códecs escalables de Samsung).

Nos gustaría que Samsung adquiriera la licencia de Qualcomm para usar aptX HD en los Galaxy Buds 2, que ofrecen un soporte más generalizado para audio inalámbrico de alta definición de 24 bits. Esto realmente podría marcar la diferencia en la calidad de audio de la música, por lo que sería una mejora muy notable y que sin dudas merecería la pena.

Cancelación de ruido mejorada

La cancelación de ruido fue una mejora muy importante que encontramos en los Galaxy Buds Pro, pero no están a la altura de los increíbles Sony WF-1000XM3, que ocupan el primer lugar de nuestro ranking de mejores auriculares inalámbricos. Al probar los Galaxy Buds Pro durante unos días en casa, nos dimos cuenta de que si bien su cancelación de ruido es suficientemente buena para ocultar el sonido de los humificadores y el aire acondicionado, no conseguían tapar el ruido de la música si alguien la estaba escuchando en otra habitación. Por otro lado, sí que eran capaces de ocultar el sonido de las voces si alguien estaba manteniendo una conversación, pero si se convertía en una discusión y subían un poco el tono, la cancelación de ruido activa ya no era suficiente.

Por lo tanto, nos encantaría que en los nuevos Samsung Galaxy Buds 2 mejoraran la cancelación de ruido, lo que los convertiría en un rival mucho más fuerte para los auriculares de Sony y para los AirPods Pro de Apple.

Prescindir de Bixby

El único asistente de voz que soportan los Samsung Galaxy Buds Pro es Bixby, que es el propio de l a compañía. Esto significa que si haces uso del ecosistema de dispositivos de Apple o de Google, no podrás controlar los auriculares con tu voz. Si bien este no es un problema crítico, sí que es algo que haría que los auriculares de Samsung se ajustaran mejor a una audiencia mayor.

