¿Qué es el OLED? Niveles de negro, retención de imagen y ratios de contraste explicados

Todos hemos escuchado el término OLED antes pero ¿qué significa realmente? OLED es un tipo de tecnología avanzada de los paneles de TV. Lo encontrarás en muchas de las nuevas (y caras) televisiones de hoy en día.

Si quieres comprar una tele nueva, tiene sentido buscar qué es el OLED y por qué es importante para tu experiencia visual, y así asegurarte de que compras la televisión más adecuada para ti.

OLED significa 'diodo emisor de luz orgánica'. Es una manera de describir el tipo de panel que se usa para mostrar los colores, imágenes y la luz en tu TV. Esto contrasta con otros tipos de tecnologías de panel, incluida el CRT (tubo de rayos catódicos), LCD (pantalla de cristal líquido) o QLED (punto cuántico).

Mira a los mayores distribuidores de TV y verás que la tecnología OLED se usa en una amplia gama de televisores. Aún así, la encontrarás normalmente en TV OLED y en algunas pantallas de móviles tope de gama como el iPhone 11 Pro.

No recomendaríamos que aprendieras lo que significa cada acrónimo cuando vas a comprar una televisión hay demasiados como para poder mantenerse al día.

Aún así, pensamos que es importante que te familiarices con OLED si buscas una nueva smart TV o si quieres entender las últimas noticias sobre las mejores TV de hoy en día. Muchas de las últimas y mejores televisiones que puedes comprar hoy vienen con paneles OLED, y solo los paneles QLED de Samsung ofrecen realmente un rival a esa tecnología. (Puede que hayas escuchado MicroLED, pero todavía le queda camino que recorrer).

Aunque el OLED se encuentre en muchos lugares estos días y se esté convirtiendo en un estándar, no quiere decir que no valga la pena emocionarse.

Comparado con sus predecesores (y muchas de las TV LCD que están actualmente en el mercado), las TV OLED ofrecen una calidad de imagen mucho mayor (negros más oscuros y blancos más brillantes), reducen el consumo eléctrico y tardan mucho menos en encenderse.

De todas formas, no todo el mundo tiene un a TV OLED actualmente porque vienen con un precio muy elevado. Afortunadamente, esa tendencia está cambiando gracias a la entrada al mercado de modelos más económicos como el LG B9 y un tamaño más reducido de 48 pulgadas para el CX OLED y el Sony A9G OLED. Con Disney y Marvel apoyando abiertamente la tecnología, OLED nunca ha tenido una plataforma tan grande como la tiene hoy.

La pregunta más importante que debes responder si estás buscando una nueva tele es: ¿deberías creerte el hype por el OLED? Nuestra guía más abajo te indicará todo lo que debes saber.

FAQ

OLED FAQ: preguntas rápidas

¿Es OLED mejor que LED? Bueno, son diferentes. OLED le supera en ciertos aspectos como contraste, precisión de color y niveles de negro, aunque puede que no puedas con el brillo bajo.

Bueno, son diferentes. OLED le supera en ciertos aspectos como contraste, precisión de color y niveles de negro, aunque puede que no puedas con el brillo bajo. ¿Es OLED mejor que el 4K? Las TV OLED tienden a tener una resolución 4K nítida, pero la mayoría de paneles 4K no son OLED. Elige el que quieras.

Las TV OLED tienden a tener una resolución 4K nítida, pero la mayoría de paneles 4K no son OLED. Elige el que quieras. ¿Es OLED mejor para la vista? Los paneles OLED emiten alrededor de la mitad de luz azul que los equivalentes LCD, lo que debería reducir el daño a la vista y que los programas de la tarde te quiten el sueño. Encontrarás el mismo beneficio en smartphones OLED también.

Los paneles OLED emiten alrededor de la mitad de luz azul que los equivalentes LCD, lo que debería reducir el daño a la vista y que los programas de la tarde te quiten el sueño. Encontrarás el mismo beneficio en smartphones OLED también. ¿Por qué es el OLED an caro? Son caros y difíciles de producir, y muchos modelos sufren roturas en la línea de producción. (Sólo los buenos llegan a las tiendas, obviamente).

Son caros y difíciles de producir, y muchos modelos sufren roturas en la línea de producción. (Sólo los buenos llegan a las tiendas, obviamente). ¿Cuánto dura una TV OLED? Cualquier TV OLED debería aguantar años de uso. En 2016, The Korean Times dijo que las TV OLED de LG duraban unas 100.000 horas (11 años de uso constante).

Cualquier TV OLED debería aguantar años de uso. En 2016, The Korean Times dijo que las TV OLED de LG duraban unas 100.000 horas (11 años de uso constante). ¿Debería preocuparme la retención de imagen? Probablemente no. La retención de imagen no es un problema generalizado, y seguramente no te afectará, aunque encontrarás más información sobre esto más abajo.

OLED explicado

Qué es el OLED y cómo de diferente es

OLED significa en español Diodo Emisor de Luz Orgánica, donde 'orgánica' se refiere al carbón que hay dentro del panel, antes de la pantalla de cristal.

El panel OLED emite su propia luz cuando una corriente eléctrica lo atraviesa, mientras que las de LCD-LED requieren una fuente de luz externa, como una retroiluminación para el brillo.

Esta retroiluminación es lo que separa a las pantallas LCD de las LED. Una LCD tiene retroiluminación (llamada luz fluorescente de cátodo frío o CCFL), y está repartida uniformemente a través de toda la parte trasera de la pantalla.

Esto quiere decir que no importa si la imagen es blanca o negra, se ilumina igual en todo el panel. Esto reduce lo que llamamos 'puntos calientes' o áreas de luz súper brillante porque la fuente que los ilumina es uniforme.

Todo esto empezó hace un par de años cuando los ingenieros de compañías como Samsung y Sony introdujeron una tira de LEDs como retroiluminación, y cuando la pantalla estaba negra, esos LEDs en el lugar donde lo estaba se podían apagar para que pareciera más negro.

Esta es una mejor solución llamada retroiluminación CCFL, pero sigue teniendo sus problemas. Como hay luz emitiéndose detrás del LCD en vez de ser el propio LCD, la iluminación no está totalmente en sincronía con el píxel que tiene delante. El resultado es un efecto llamado 'blooming', donde la luz LED de las partes brillantes de la imagen se esparce en áreas oscuras.

Esto es lo que separa a los OLED de los LCD/LED. En una TV OLED, los píxeles son los que producen la luz, y cuando necesitan ser negros pueden apagarse completamente en vez de apoyarse en una retroiluminación para hacerlo.

OLED: ¿cuáles son las ventajas?

La mayoría de TV OLED ofrecen una calidad de imagen espectacular, aunque necesiten un procesador de alta gama para que le haga justicia. (Image credit: Panasonic)

Los resultados son negros más negros, y cuando lo combinas con los blancos tan brillantes de un panel OLED, lo que tienes es una imagen fantástica y vibrante.

LG y Panasonic (de los mayores productores de televisores OLED del planeta) suelen usar el término 'contraste infinito' para describir como los píxeles autoiluminados se apagan completamente para reproducir un negro absoluto en lugar de uno 'relativo' que solo describe como de negro puede llegar a ser un píxel comparado con el más brillante en pantalla.

Durante años ha habido una cuestión en cuanto a la longevidad de los paneles OLED, y las líneas de producción han dado por imposible sacar beneficio debido a altas tasas de fallo.

Pero con compañías como LG invirtiendo billones en el desarrollo OLED (y se han subido al carro Philips y Sony) su precio está bajando, incluso aunque siga siendo más caro que otras tecnologías. Los problemas en la producción actual de la nueva fábrica de TV de LG no ayudarán a que el precio baje más rápido, la verdad.

Las ventajas del OLED van más allá de la mejora en la imagen. La respuesta y fluidez de la propia pantalla le encantará a los entusiastas del cine y los gamers.

Los paneles OLED son capaces de soportar una tasa de actualización de 0,001 que, como referencia, es alrededor de 1.000 veces más rápida que un panel LCD de LED retroluminado, siendo también superior a la ya obsoleta tecnología de plasma.

Y aunque la fuente de luz sea tan pequeña, la profundidad del tamaño de las pantallas se ha quedado igual. Eso significa que los OLED tienen negros increíblemente profundos y picos blancos brillantes, precisión de color mejorada, así como una respuesta rápida y fluida, y todo desde un tamaño que tiene solo unos pocos milímetros de profundidad y es mucho más ligero que los televisores estándar.

TVs

LG tiene una gran variedad de nuevos OLED (Image credit: LG)

OLED: ¿qué televisores OLED están disponibles?

Las TVs OLED llevan en el mercado desde 2021, y una gran variedad de fabricantes han incluido la tecnología durante este tiempo. Al principio, estos paneles solo eran fabricados por Samsung y LG.

Pero Samsung desistió de la tecnología por su coste y por cómo de difícil era de producirlo, y no tiene intención de volver a producirlos a corto plazo. Hisense anunció hace poco que también desistió en centrarse en los OLED.

LG, por otro lado, ha sacado sets de OLED de manera constante desde hace años. La línea de LG en 2020 vio la nueva LG CX series, la LG GX 'Gallery', reemplazar a la anterior LG E9; la LG Signature ZX 8K OLED, y muchas otras.

LG también enseñó TVs en el CES 2021, con una serie de OLED económicas, la A1 OLED. Este fue uno de los muchos anuncios que hizo el fabricante, incluyendo la llegada de su nueva OLED compacta de 42 pulgadas y un intensificador de brillo para su 'OLED evo', la LG Gallery Series OLED.

Parece que LG está expandiendo sus tamaños de TV, con una nueva diagonal de 83 pulgadas esperada para 2021. Hemos escuchado directamente de LG Display que incluso una de 42 pulgadas está de camino para este mismo año.

OLED: ¿cuánto cuesta?

Las televisiones OLED están bajando de precio, pero les queda todavía camino para que sean realmente económicas. Los precios para las nuevas de LG rondan los 1.300€, y si vas a Panasonic aún más.

La escasez de televisores OLED en el mercado quiere decir que solo un pequeño número de personas están más o menos dispuestas a comprar lo que quieren. Un aumento en la competición ayudará a cambiarlo gracias a la introducción de un tamaño de 48 pulgadas en los OLED y una escalada en la producción de nuevas TVs OLED económicas.

Es mucho más barato comprar una OLED de 2019 ahora, con la LG B9 alrededor de 1.200€ y la Philips OLED 754 por 'solo' 1.100€. Ya, no son económicas comparadas con las LCD, pero es la mejor manera de poner una tele OLED en casa.

Merece la pena echarle un ojo a las ofertas de cara a fin de año. El Black Friday y el Cyber Monday suelen verse descuentos en las televisiones OLED y, dado su alto precio, puedes ahorrarte cientos de euros en una sola compra. Las OLED más económicas también sufren bajadas de precio y las deja en un precio de gama media.

Retención de imagen

¿Tendría que preocuparme la retención de imagen?

¿Qué es la retención de imagen? El 'burn-in' sucede cuando una imagen o secuencia se reproduce durante mucho tiempo en una televisión que deja una marca permanente en el panel (obviamente no es lo ideal para una tele en casa).

No tendrías que preocuparte, puesto que pasa solo cuando se queda una imagen repetidamente, como las que están expuestas en una tienda. Deberías de tener varios años de garantía y, en cualquier caso, no hemos visto que los fans del cine con televisores OLED las usen de esa manera.

Los fabricantes como LG también trabajan para limitar los riesgos de esto con un salvapantallas, una función que 'mueve la pantalla en intervalos regulares para preservar la calidad de imagen' y 'ajuste de luminancia del logo', que detecta logos estáticos en la pantalla y reduce su brillo para reducir la retención de imagen (vía LG).

Pero si planeas dejar la tele encendida durante hora (para entretener a los niños o jugar la misma pantalla de un juego constantemente), las pantallas OLED puede que no sean la tecnología perfecta para ti.

¿Qué vendrá luego?

La retención de imagen no debería ser un problema gracias a funciones nuevas y mejoras en el proceso de fabricación. (Image credit: Toshiba)

¿Cuál es el futuro de las OLED?

OLED es una tecnología de panel todavía cara que por fin está ganando tracción después de que escribiéramos un artículo de opinión en 2014 sobre que la tecnología podría estar muerta.

Obviamente no fue el caso, y estamos viendo muchos modelos OLED increíbles en el mercado, incluso aunque los precios estén todavía por las nubes para los consumidores habituales.

Pero solo porque el OLED no sea económico todavía no quiere decir que no se esté mejorando. Una de gama baja con un precio de 1.300€ no es económica, pero es una gran oferta teniendo en cuenta lo que valían las OLED hace unos años.

Esa tendencia siempre será una buena noticia para el consumidor, aunque los fabricantes tengan otras cosas en mente.

La OLED enrollable de LG que se despliega en el suelo o en el techo ha salido ya en Corea del sur, y se ampliará su lanzamiento en 2021. Los nuevos factores de forma como este (incluyendo paneles transparentes) siempre están en desarrollo, aunque no todas estas ideas experimentales terminan en el mercado.

El informe original en este artículo fue de Jamie Carter.