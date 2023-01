OnePlus 11: fecha de lanzamiento, especificaciones, y todo lo que sabemos tras su presentación

El OnePlus 11 ha sido presentado, pero de momento solo se puede comprar en China.

El lanzamiento global será el 7 de febrero. Es de suponer que será entonces cuando nos especifiquen el precio y la disponibilidad del buque insignia en España, pero al menos ya conocemos todo lo demás sobre el móvil: las especificaciones, cámaras, diseño, y más.

Con el chip de gama alta Snapdragon 8 Gen 2, un nuevo diseño inspirado en los agujeros negros (lo llaman "Black Hole") y mucho más, este teléfono parece ser fácilmente uno de los mejores OnePlus (opens in new tab) de la historia, aunque, por supuesto, tendremos que ponerlo a prueba por nosotros mismos para estar seguros. A continuación, encontrarás toda la información que tenemos actualmente sobre el OnePlus 11.

Últimas noticias OnePlus ha presentado el OnePlus 11 en China, y se lanzará a nivel global en febrero.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la gama insignia de OnePlus de 2023

De la gama insignia de OnePlus de 2023 ¿Cuándo es su lanzamiento? Ya ha sido presentado en China, y se lanzará a nivel global el 7 de febrero

Ya ha sido presentado en China, y se lanzará a nivel global el 7 de febrero ¿Cuánto cuesta? Posiblemente cerca de 909€

OnePlus 11: precio y disponibilidad

El OnePlus 11 ya ha sido anunciado en China, donde se pondrá la venta a partir del 9 de enero. En el resto del mundo se presentará por separado el 7 de febrero, en un evento de lanzamiento global que comenzará a las 15:00 hora española.

Todavía no sabemos el precio que tendrá el OnePlus 11 cuando salga de China, pero en España es probable que cueste alrededor de 909€, que es el precio que tuvo el OnePlus 10 Pro (opens in new tab) de 2022. Esto se debe a que, aunque no cuenta con el sufijo Pro en su nombre, lo cierto es que sí que es un móvil de nivel profesional.

Por dar algo de referencia, en China se ha lanzado por un precio de partida de 3.999 yuanes (lo que son unos 547,52€), pero no esperes el precio de la conversión cuando llegue a España.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 11: diseño y pantalla

En primer lugar, vale la pena señalar que hasta ahora solo hay un modelo OnePlus 11, y se llama OnePlus 11 5G, aunque tiene especificaciones propias de un modelo Pro. Así que es poco probable que más adelante se lance un OnePlus 11 Pro por separado, aunque es posible que veamos un OnePlus 11T más avanzado el 2023.

En cualquier caso, el OnePlus 11 tiene un diseño aparentemente inspirado en los agujeros negros, e incluye un nuevo módulo de cámaras circular de acero inoxidable. Por lo demás, el diseño del nuevo móvil no difiere demasiado del de su predecesor, el OnePlus 10 Pro, con una parte trasera de cristal en verde o negro, un marco metálico y una cámara perforada en la pantalla.

El móvil tiene unas dimensiones de 163.1 x 74.1 x 8.53mm y pesa 205g, y cuenta con el interruptor físico para las alertas típico de la compañía. Su pantalla es una AMOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y resolución 1440 x 3216, lo cual es muy similar a lo que vimos en el predecesor. Su densidad de píxeles es de 525 píxeles por pulgada y tiene una relación de aspecto 20.1:9.

También es importante señalar que la tasa de refresco de 120Hz es capaz de bajar hasta 1Hz en las situaciones en las que no necesite más, y también cuando esté activada la pantalla Always-On (siempre encendida). De esta manera, ahorrará energía. Por último, la pantalla está bien protegida por Gorilla Glass Victus.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 11: cámaras y batería

El OnePlus 11 cuenta con un conjunto de tres cámaras traseras. La principal es un sensor IMX890 de 50MP y tiene una apertura de f/1.8, la ultra gran angular es un sensor IMX581 de 48MP f/2.2 (con un campo de visión de 115 grados), y por último, una lente IMX709 para retratos con zoom óptico 2x, que según la compañía permite fotos retrato de calidad DSLR.

Esa es una combinación de cámaras algo distinta al año pasado, ya que en este caso esa lente retrato reemplaza al teleobjetivo. Y además los sensores son distintos.

Al igual que en el OnePlus 10 Pro, las cámaras están desarrolladas en colaboración con la mítica compañía Hasselblad, por lo que se beneficia de su tecnología, pero además, cuenta con un nuevo sensor de identificación de luz-color multiespectral de 13 canales.

El móvil permite grabar vídeos hasta en 8K con 24fps, o bien en 4K con 60fps. Por delante, encontramos una cámara selfie de 16MP con apertura f/2.4.

Respecto a la batería, el OnePlus 11 cuenta con una de 5,000mAh con velocidad de carga de 100W, lo cual es muy rápido y te permite conseguir una carga completa desde cero en tan solo 25 minutos.

Esto supone una mejora respecto al OnePlus 10 Pro, el cual tampoco se quedaba nada corto con sus 80W.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 11: especificaciones y características

El OnePlus 11 está destinado a ser un teléfono muy potente, ya que equipa el chip Snapdragon 8 Gen 2 de gama alta, que debería ofrecer una mejora del 35% en la CPU, una mejora del 25% en la GPU y una mayor eficiencia energética que el modelo anterior.

También cuenta con RAM más que suficiente, 12GB o 16GB, junto con un sistema avanzado de administración de RAM, que, según OnePlus, permite un mejor rendimiento cuando se trabaja en multitarea o se juega.

En cuanto al almacenamiento, en el OnePlus 11 se puede elegir entre 256GB o 512GB. También cuenta con un lector de huellas digitales y ejecuta Android 13 con la interfaz ColorOS 13.0 de la compañía (al menos en China).

Por último OnePlus anunció (opens in new tab)anteriormente que "dispositivos seleccionados lanzados en 2023 y más allá" recibirán cuatro actualizaciones importantes de Android y cinco años de parches de seguridad. Si bien en ese anuncio no se mencionó concretamente el OnePlus 11, contamos con que sea uno de los móviles que se beneficien de esto.