Las mejores series de Netflix: te contamos cuáles merecen la pena

¿Estás buscando las mejores series de Netflix disponibles en España? Este artículo lo iremos actualizando periódicamente, de esta manera siempre tendrás alguna nueva que ver. Está claro que sobre gustos no hay nada escrito, pero intentamos poner series de todos los tipos, por lo que seguro que encontrarás más de una que sea de tu agrado.

Hemos añadido, por ejemplo, la serie francesa Lupin, que es original de Netflix. Ha tenido muy buena acogida y es bastante popular, y su segunda parte se estrenará más adelante este 2021.

Esta lista también incluye series que llevan ya tiempo en Netflix, pero simplemente es de nuestras favoritas, como Better Call Saul, además de otras más recientes como Gambito de Dama o Los Bridgerton, que ha sido el estreno más fuerte en la historia de la plataforma, ya que según Netflix 82 millones de personas la han visto en sus primeros 28 días.

Netflix sigue siendo uno de los reyes del streaming, y nos encanta que tengan series propias, así como otras importadas de otros medios. Hemos procurado incluir un poco de cada en esta lista, pero hay tantas series buenas que es difícil hacer una selección de las mejores.

Aquí tienes nuestra selección de algunas de las mejores series de Netflix:

Lupin

(Image credit: Netflix)

Es posible que cuando leas lo de 'Lupin' te vengan a la mente muchos anime y diferentes adaptaciones que ha habido de este personaje a lo largo de los años. Esta serie francesa de Netflix se inspira en ese personaje ladrón, Arsène Lupin. Omar Sy interpreta a Assane Diop, el hijo de un inmigrante senegalés que fue encarcelado injustamente por robo, a instancias de su rico y poderoso empleador. Décadas después de que su padre se suicidara, Assane planea vengarse de la familia del empleador, utilizando habilidades de "caballero ladrón" inspiradas en el personaje de Lupin. El director de El Increíble Hulk, Louis Leterrier, es el que dirige esta serie. De momento hay cinco capítulos, por lo que te llevará poco tiempo.

La segunda tanda de cinco episodios saldrá en verano de 2021.

Temporadas disponibles en Netflix: 1

Los Bridgerton

(Image credit: Netflix)

Este drama de época de Netflix, es una serie audaz y con carga sexual, basada en las novelas románticas de Julia Quinn. Sigue a un grupo de jóvenes miembros de la alta sociedad, mientras transitan por una temporada de bailes, compromisos y traiciones, en el Londres de 1813, e intentan superar a la misteriosa Lady Whistledown, cuyos conocimientos sobre cotilleos pueden formar o quitar la reputación de una debutante de la noche a la mañana.

Es en gran parte una maravilla, con un buen guion, vestuario y fondos llenos de color, y cuenta con versiones divertidas de canciones de Taylor Swift o Ariana Grande, con instrumentos apropiados para la época. Su elenco diverso también es de agradecer, ya que subraya la voluntad de Los Bridgerton de modernizar un género que a menudo es algo soso.

Cuenta con un reparto con talento, y según las estadísticas de Netflix ostenta el título al estreno más fuerte en la historia de la plataforma, ya que en sus primeros 28 días la vieron 82 millones de personas.

Temporadas disponibles en Netflix: 1

Cobra Kai

(Image credit: CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX)

El año pasado Netflix compró los derechos de esta serie, que era original de YouTube, e hizo de Cobra Kai un gran éxito. Es la continuación de la mítica película Karate Kid. Está ambientada 34 años después de que Johnny Lawrence (William Zabka) fuera derrotado por Danny LaRusso (Ralph Macchio). Johnny reabre el dojo Cobra Kai para enseñar a una nueva generación de niños a pelear. Esto enciende la vieja rivalidad entre estos dos karatecas, y la acción comienza a partir de ahí.

Si eres fan de Karate Kid, esta serie te hará reír a menudo, y ambos protagonistas se encuentran en sorprendente forma física para su edad, y lo demuestran en las variadas escenas de lucha que nos ofrecen. Podrás entretenerte bastante tiempo, ya que la tercera temporada salió hace poco, y además la cuarta está confirmada.

Temporadas disponibles en Netflix: 3

Gambito de Dama

(Image credit: PHIL BRAY/NETFLIX)

Esta mini-serie de siete episodios es uno de los últimos éxitos de Netflix, y aunque el argumento en torno al ajedrez puede sonar poco emocionante, Gambito de Dama consigue combinarlo con tramas de superación, romance y abuso de drogas. Anya Taylor-Joy interpreta a Beth Harmon, una huérfana que fue entrenada para jugar al ajedrez por un conserje con talento, que desafía al mundo del ajedrez dominado por hombres gracias a sus habilidades. Básicamente, sus talentos le otorgan una vida un poco mejor, pero no sin pagar un precio.

Aunque en realidad no sepas jugar al ajedrez, las escenas competitivas te resultarán emocionantes, y Taylor-Joy realmente hace un buen trabajo dando vida a esta mujer, cuyo talento excepcional esconde el hecho de que está constantemente lidiando con sus adicciones. Esta serie está basada en una novela, y esta adaptación cuenta con Scott Frank como uno de sus co-creadores, que es el director y creador de otra destacable serie de Netflix: el drama western Godless.

Gambito de Dama es perfecta para disfrutar de un buen maratón de fin de semana, sus siete episodios parecen el número perfecto. Sin dudas merece la pena verla, y por eso es un gran éxito de esta plataforma de streaming.

Temporadas disponibles en Netflix: 1

The Umbrella Academy

Créditos de la imagen: Netflix

Seguramente ya hayas oído hablar de esta serie, ya que es bastante popular en España. Está bastante bien y te tendrá entretenido, sobre todo si te gusta la temática de superpoderes.

The Umbrella Academy está basada en los cómics escritos por Gerard Way, vocalista de la banda My Chemical Romance, e ilustrados por Gabriel Bá. Es una serie de superhéroes original de Netflix.

Comienza con el hecho de que 43 mujeres dan a luz a bebés de repente, sin estar siquiera embarazadas. Siete de ellos son adoptados por el billonario Sir Reginald Hargreeves, que los entrena para que puedan salvar el mundo gracias a sus poderes.

La familia se separa, y un tiempo después se reúnen una vez más, cuando su padre muere y se ven obligados a aceptar su pasado y el peligro que acecha en su futuro.

Protagonizada por Elliot Page junto con un grupo increíble, The Umbrella Academy es extravagante, oscura y amenamente violenta: tienen todos los ingredientes necesarios para una gran serie de superhéroes. Hay dos temporadas disponibles de momento, y la tercera está confirmada, aunque aún no se sabe la fecha de estreno. Tenemos que decir que a nosotros, en cierta manera, nos gustó más la primera.

Temporadas disponibles en Netflix: 2

Breaking Bad

Créditos de la imagen: Sony Pictures Television

Casi se podría decir que Breaking Bad es de visualización obligada. El hecho de que Netflix comprara los derechos de esta serie supuso un punto de inflexión en la plataforma.

Breaking Bad trata aparentemente sobre un profesor de secundaria con cáncer que se pone a vender metanfetamina para pagar las facturas del hospital. Si aún no has visto esta serie, ¡ya estás tardando! Pero ten cuidado, es tan adictiva como las cosas que vende Walter.

Los fans de la serie probablemente ya sepan que también se hizo una película sobre Breaking Bad, que está disponible en Netflix, se titula El Camino y es como un episodio final largo de 2 horas. Por otro lado, también querrás ver la serie derivada Better Call Saul, de la que hablaremos a continuación.

Temporadas disponibles en Netflix: 5 (y una película)

Better Call Saul

(Image credit: Netflix)

Better Call Saul es una fantástica precuela de la mítica Breaking Bad. Cuenta la turbia historia del abogado estafador Jimmy McGill/Saul Goodman, y crea gradualmente personajes fascinantes, impredecibles y lo suficientemente atractivos como para justificar su existencia por derecho propio.

Esta historia del descenso de Jimmy a los círculos criminales infestados de drogas de Albuquerque, tiene lugar ocho años antes que la de Walter White y Jesse Pinkman en Breaking Bad. A menudo es más lenta y contiene menos acción, sin embargo, la serie es cada vez mejor conforme avanza.

Hay 5 temporadas, aunque la última aún no ha llegado a Netflix España. Además, hay confirmada una sexta temporada, que será la final.

Temporadas disponibles en Netflix España: 4

El último baile

(Image credit: Andrew D. Bernstein)

Esta es una serie documental, que sigue a los Chicago Bulls en su histórica temporada 97/98 de la NBA. Lo mejor de El último baile, es que no necesitas saber nada sobre baloncesto para verla, y lo peor, es que cuesta cogerle cariño a los personajes centrales de la serie (que son los jugadores y el personal).

Dicho esto, es fascinante, tanto para los amantes del baloncesto como para los recién llegados, ya que traza el meteórico ascenso de una de las mejores y más famosas estrellas del baloncesto que jamás haya jugado: Michael Jordan. Tanto si te gusta este deporte, como si no, verle jugar es fascinante, incluso aunque no sea muy encantador fuera de la cancha.

Temporadas disponibles en Netflix España: 1

Community

(Image credit: NBC)

Esta sitcom, que gira alrededor de un grupo de estudio de una escuela comunitaria, comienza como una serie más convencional sobre el destartalado entorno educativo, pero se va desarrollando hasta alcanzar un nuevo nivel, experimentando con parodias de la cultura pop y tratando temas con cierto trasfondo.

Si nunca antes has visto esta serie, cuando llegues al episodio 23, llamado La guerra moderna, te quedará clara la identidad de Community para los capítulos posteriores.

Son capítulos cortitos, de unos 20 minutos, es la típica serie que te apetece ver cuando simplemente quieres desconectar sin tener que pensar demasiado, y te aseguramos que te divertirá y te reirás mucho. Como muchas veces pasa, algunas temporadas son mejores que otras, y en nuestra opinión las temporadas 2, 3 y 5 son las mejores.

Temporadas disponibles en Netflix España: 6

Sex Education

(Image credit: Sam Taylor)

Sex Education es, en cierta manera, una culminación del empeño de Netflix por ofrecer una programación progresiva y diversa. Ambientada en la pintoresca "vida rural" británica, Sex Education sigue las aventuras y adversidades a las que se enfrentan los estudiantes, profesores y padres de la Escuela Secundaria de Moordale, mientras exploran las turbulentas aguas de la sexualidad.

Esta serie ha tenido una gran repercusión entre los fans, gracias a su equilibrio entre sus conmovedores personajes y el enfoque informativo de la serie en temas de actualidad, como identidades sexuales variadas, dinámicas familiares y mucho más.

Gillian Anderson y Asa Butterfield lideran un elenco estelar, en esta inmersión profunda en las diversas formas en que nos expresamos como seres sexuales. La tercera temporada está en camino.

Temporadas disponibles en Netflix España: 2

The Witcher

(Image credit: Katalin Vermes/Netflix)

The Witcher es el drama de fantasía perfecto si todavía estás sufriendo por el final de Juego de Tronos (ya sea porque la echas de menos o porque sigues consternado por el final que tuvo). Esta serie está basada en los libros de Andrzej Sapkowski, y también cuenta con una exitosa saga de videojuegos. La primera temporada cuenta con ocho episodios, y nos presenta al brujo cazador de monstruos Geralt de Rivia (Henry Cavill), la hechicera Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) y la Princesa Cirilla de Cintra (Freya Allan), cuyas vidas están destinadas a converger en un mundo en guerra.

En cierta manera, el atractivo de la serie radica en cada uno de sus episodios, donde Geralt tiene la tarea de matar a alguna criatura de fantasía, y generalmente cuenta con un gran giro que evita que cada muerte sea sencilla, siendo así normalmente problemática en algún sentido. Esta serie resulta más atractiva todavía de ver, gracias a que cuenta con el actor estrella Cavill, acompañado de un gran conjunto de actores. No nos extraña nada que la segunda temporada esté en camino, y si todo va bien llegará este verano de 2021.

Temporadas disponibles en Netflix España: 1

The Crown

Créditos de la imagen: Netflix (Image credit: Netflix/Des Willie)

¿Es The Crown la joya de la corona de Netflix? Podría ser. Esta serie es como una espléndida mirada a una de las familias más famosas del mundo: la familia real inglesa. Trazando los primeros años de la relación entre la Reina (Claire Foy) y el Príncipe Felipe (el Doctor Who Matt Smith), The Crown fue escrita por Peter Morgan y fue una de las series más caras de la historia, lo que significa que es lo suficientemente pomposa como para mantener felices a aquellos que anhelan un reemplazo de Downton Abbey.

En la temporada 3 se cambiaron los actores que interpretan a la Reinare (Olivia Colman) y al príncipe Felipe (Tobias Menzies). La cuarta temporada se centra en la creciente relación entre el príncipe Carlos (Josh O'Connor) y Diana (Emma Corrin). La serie se mantiene fascinante, y están planeadas seis temporadas en total, siendo la actriz Imelda Staunton la que dará vida a la Reina en las dos últimas temporadas.

Temporadas disponibles en Netflix España: 4

BoJack Horseman

Créditos de la imagen: Netflix

Hemos dicho al principio de este artículo que haríamos una selección variada, así que ahora vamos a hablar de esta serie de animación para adultos. Sabemos que es algo fuera de lo común, y un tanto extraña, pero no te dejes engañar: fue nominada a los Emmy.

Sí, Bojack Horseman es una serie muy divertida. Sí, es lo mejor que ha hecho Will Arnett desde Arrested Development. Y sí, debería ser lo siguiente que veas si te gustan las comedias antropomórficas. Esta serie es todo eso, pero también es una descripción bastante precisa de la depresión, y debe verse como tal.

Bojack Horseman está ambientada en un mundo donde humanos y animales antropomorfos conviven, y trata sobre una gran estrella de televisión que ha atravesado tiempos difíciles, y tras triunfar en los años 90 trata de reconducir su vida profesional y personal.

Para aquellos a los que les preocupa que pueda ser una temática demasiado oscura para ellos, no temáis: está repleta de humor, de payasadas, de juegos de palabras y ofrece una animación impresionante para mantener todo equilibrado. La serie completa está disponible en Netflix España.

Temporadas disponibles en Netflix España: 6

Stranger Things

Créditos de la imagen: Netflix

Stranger Things es un brillante homenaje a la cultura pop de los 80. Apoyándose en gran medida en Spielberg, John Carpenter y Stephen King, la historia gira en torno a una pequeña ciudad, un grupo de amigos, una persona desaparecida y un laboratorio de ciencias poco fiable. Dar más detalles revelaría la gran cantidad de fantásticos giros de esta serie que está llena de diversión brillante y espeluznante.

La cuarta temporada de Stranger Things está en producción, y seguirá la historia por donde se quedó la tercera, que es probablemente la mejor hasta el momento.

Temporadas disponibles en Netflix España: 4

Muñeca rusa

Créditos de la imagen: Netflix

Natasha Lyonne (Orange Is The New Black) protagoniza esta comedia negra interpretando a Nadia, que vive su propio Día de la Marmota, al verse envuelta en un ciclo surrealista sin final, en el que muere y revive el día de su fiesta de 36 cumpleaños.

Con su análisis cínico e ingenioso de la vida y la muerte, Muñeca rusa cambia rápidamente entre las carcajadas y la tristeza más devastadora. Esta serie no te la puedes perder, es una de las mejores de Netflix hasta la fecha, y ya se está trabajando en su segunda temporada.

Temporadas disponibles en Netflix España: 1

The Good Place

Créditos de la imagen: NBC / Fremulon

La comedia ocupa un buen lugar entre las series en este momento y, curiosamente, The Good Place, es un ejemplo perfecto. Protagonizada por Ted Danson y Kristen Bell, esta comedia fuera de lo común se centra en una mujer recientemente fallecida, que es enviada al "lado bueno", una utopía parecida al cielo. Para permanecer allí, hace todo lo posible para ocultar lo terrible que era cuando vivía.

La cuarta temporada, es lamentablemente la última, pero tiene un final apropiado, incluso aunque la serie posiblemente alcanzó su punto máximo en su primer año. Su gran reparto, su guion inteligente y su original concepto hacen que esta serie merezca realmente la pena.

Temporadas disponibles en Netflix España: 4