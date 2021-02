Mejores portátiles del 2021: hemos escogido los 14 mejores portátiles que puedes comprar

Si estás buscando el mejor portátil que el dinero pueda comprar, te tenemos cubierto. En esta guía hemos reunido los mejores portátiles que se pueden adquirir según el presupuesto disponible y uso que se le quiera dar.

Por lo que, no solo encontrarás los modelos de portátiles superiores que tengan la última tecnología móvil, también encontrarás los mejores portátiles asequibles que combinan rendimiento con precios más bajos, además de los mejores portátiles gaming, dispositivos 2 en 1, Chromebooks y más.

Esto significa que esta lista te ayudará a escoger tu futuro portátil, independientemente de cual sea tu presupuesto y tus necesidades.

Por el momento, creemos que el MacBook Air (M1, 2020) es el ganador absoluto. Ofrece un rendimiento brillante, una duración de batería excelente y un diseño sin ventiladores que hacen de él un dispositivo completamente silencioso. Es un portátil maravilloso, y es la primera vez que añadimos un Apple a esta lista.

Si no quieres un MacBook y prefieres un portátil con Windows 10 encontrarás muchas opciones en esta lista.

Desde los dispositivos más potentes que el dinero puede comprar, hasta los mejores portátiles asequibles que son perfectos para cualquier estudiante; busques lo que busques lo encontrarás en esta lista.

Si te interesa, tenemos una guía de cómo limpiar la pantalla de tu portátil correctamente.

Los mejores portátiles del 2021

1. Apple MacBook Air (M1, 2020) El mejor portátil en 2021 CPU: Apple M1 | Gráfica: 7-core /8-core GPU Integrada | RAM: 8GB – 16GB | Pantalla: 13.3 pulgadas (diagonal) 2,560 x 1,600 LED-retroiluminado con tecnología IPS | Almacenamiento: 256GB – 2TB SSD | Dimensiones: 30.41 x 21.24 x 1.61cm; An x P x A Muy silencioso Duración de la batería alucinante No es un diseño novedoso El rendimiento podría verse afectado por la falta de ventiladores

El nuevo Apple MacBook Air (M1, 2020) no es solo el mejor portátil que haya hecho Apple, también es el mejor del mercado en este momento. Es la primera vez que añadimos un MacBook a nuestra lista, pero simplemente lo merece. Gracias a su revolucionario chip Apple M1 basado en ARM (no han usado chips Intel en estos nuevos modelos), han conseguido este increíble resultado. Es un portátil fino y ligero que ofrece un rendimiento fantástico, incluso al editar vídeos a 4K, a la vez tiene una duración increíble de la batería. Dura fácilmente 11 horas, lo que te permite llevarte el portátil al trabajo o a la escuela, y tiene un precio muy competitivo, sobre todo en comparación con otros portátiles rivales con Windows 10, como el Dell XPS 15 (que también está en esta lista). Además de ejecutar aplicaciones de Mac tanto antiguas como nuevas, el MacBook Air es también compatible con apps iOS del iPhone y del iPad, por lo que tendrás accesos a muchísimas y geniales aplicaciones móviles así como juegos.

Aunque siempre hayas usado portátiles Windows, el Apple MacBook Air (M1, 2020) es un buen motivo para pasarte a macOS. Sí, realmente es así de bueno.

2. Dell XPS 15 (2020) El mejor portátil con Windows en 2021 CPU: Intel Core i5 – i7 10ª generación | Gráfica: Intel Iris Plus Integrada - Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | RAM: 8GB – 64GB | Pantalla: 15.6" FHD+ (1920 x 1200) IPS - UHD+ (3840 x 2400) | Almacenamiento: 256GB – 1TB SSD VIEW DEAL Rendimiento rápido Diseño atractivo La gráfica GTX 1650 Ti es algo débil La pantalla de 15 pulgadas puede ser algo grande para algunos

El Dell XPS 15 tiene casi todo lo que podamos querer de un portátil. Es prácticamente perfecto y uno de los mejores portátiles de Dell hasta la fecha. Casi no podemos ponerle pegas. Equipa las últimas y mejores tecnologías móviles de Intel, y se puede adquirir con tarjeta gráfica dedicada, convirtiéndose en apto para poder usar software de edición de vídeos e imágenes a nivel experto, e incluso gaming ligero.

También tiene uno de los mejores diseños que hemos visto, y es probablemente el portátil con Windows 10 más elegante del mercado. La duración de la batería también es fenomenal, y el precio, si bien es alto, está bien para todo lo que estamos adquiriendo. Si la pantalla de 15 pulgadas te resulta algo grande, entonces deberías considerar el Dell XPS 13 (que también está en esta lista), o el MacBook Air.

3. HP Spectre x360 (2020) Un fantástico portátil de 13 pulgadas CPU: Intel Core i5 – i7 10ª generación | Gráfica: Intel Iris Plus Integrada | RAM: 8GB – 16GB | Pantalla: 13.3" FHD (1920 x 1080) IPS BrightView micro-edge WLED-retroiluminado multi-táctil – 13.3" 4K (3840 x 2160) UWVA BrightView micro-edge AMOLED multi-táctil | Almacenamiento: 256GB – 2TB SSD VIEW DEAL Acabado elegante y de alta calidad Gran rendimiento en general La duración de la batería se ve afectada Se calienta a veces

El portátil 2 en 1 HP Spectre x360 ha recibido una buena actualización. Se ha ganado su posición en lo alto de esta lista de mejores portátiles, gracias a sus especificaciones mejoradas con procesadores Intel Core de 10ª generación y su gráfica integrada Intel Iris Plus, así como por su diseño impecable 2 en 1 junto con un inmaculado y muy conseguido chasis.

HP está en racha, también su excelente modelo HP Elite Dragonfly está en esta lista, pero en lo que se refiere a calidad, diseño y rendimiento puro, el HP Spectre x360 es uno de los mejores portátiles de 13 pulgadas del mercado, y solo es superado por el MacBook Air (M1, 2020).

Si bien su precio es bastante elevado, estarás adquiriendo excelentes extras, tales como características de seguridad formidables y altavoces Bang & Olufsen. Si te importa la estética tanto como el rendimiento y la calidad, este portátil está hecho para ti .

4. Dell XPS 13 (finales del 2020) Dell lo vuelve a hacer CPU: hasta Intel Core i7-1165G7 11ª generación | Gráfica: hasta Intel Iris Xe Integrada | RAM: hasta 32GB 4267MHz LPDDR4x | Pantalla: 13.4" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge No Táctil - Mate 500-Nit – 13.4" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Táctil - Anti-Reflectante 500-Nit | Almacenamiento: hasta 2TB M.2 PCIe NVMe Visit Site Diseño impresionante Fantástica pantalla 16:10 Duración de la batería excelente Calidad de sonido muy normalita Caro

A estas alturas, dudamos que la gama Dell XPS pueda hacer algo mal. Sus actualizaciones anuales siempre consiguen un puesto en nuestra lista de mejores portátiles, y siguen mejorando. El Dell XPS 13 (2020) no es solo un dispositivo precioso. También tiene un rendimiento excelente, una pantalla fantástica y una buena duración de batería, además de otras características. Al igual que su predecesor, tiene un precio bastante elevado, pero no es razón suficiente por la que desanimar a los fans de los Ultrabook. Este dispositivo está entre los mejores portátiles de 2021 y cada euro que pagues por él merece la pena.

Ver el análisis completo del Dell XPS 13 (2020).

5. LG Gram 17 Un portátil de 17 pulgadas súper ligero CPU: Intel Core i7-1065G7 | Gráfica: Intel Iris Plus integrada | RAM: 16GB | Pantalla: 17 pulgadas 1600p (2,560 x 1,600) | Almacenamiento: 2 x 512GB SSD Visit Site Peso muy ligero Pantalla fantástica Larga duración de la batería Procesador de la serie U No es muy rígido

Normalmente, cuando buscas un portátil de 17 estás prescindiendo de la movilidad, ya que los dispositivos de estas dimensiones suelen ser muy grandes y pesados, además de ofrecer los componentes internos más potentes para atraer a creativos profesionales. Pero el LG Gram 17 rompe un poco la regla, y abandona los más potentes procesadores de la serie H, equipándose con chips Intel Ice Lake de tipo Ultrabook, que son menos potentes, pero lo compensa al ofrecer como resultado un portátil de 17 pulgadas que es tan ligero como uno de 13 pulgadas.

Esto significa que puedes tener un portátil con una pantalla 1600p de 17 pulgadas con un peso de tan solo unos 1.35Kg. Si combinas esta ligereza con el hecho de que la batería dura más de 14 horas, obtienes un portátil perfecto para aquellos que necesitan trabajar mientras viajan.

6. Acer Swift 3 El mejor portátil asequible del mundo CPU: hasta Intel Core i7-8565U | Gráfica: Nvidia GeForce MX150, Intel HD 620 Integrada o AMD Radeon Vega 8 | RAM: 4GB – 8GB | Pantalla: 14 pulgadas FHD (1,920 x 1,080) ComfyView IPS – 15.6" Full HD (1920 x 1080) | Almacenamiento: 128GB – 1 TB HDD, Memoria Intel Optane 16 GB Teclado y panel táctil magníficos Rendimiento excelente Precio muy razonable Apariencia algo sencilla

Detrás del modesto exterior del Acer Swift 3, encontrarás un portátil excelente que ofrece potencia para trabajar y estudiar. El Swift 3 (que no debemos confundir con el Switch 3 que es otro modelo de Acer) no es nada caro, y ofrece una estructura simple pero hecha de aluminio, además de componentes robustos.

En cuanto a su rendimiento, se acerca bastante al Microsoft Surface, que es mucho más caro. Su pantalla tiene menor resolución, pero por lo demás estos dos modelos son bastante similares, siendo la mayor diferencia la que encontramos en el precio.

Además, este portátil no es solo es bueno para viajar; también resulta increíble de usar, gracias a su gran panel táctil y a su teclado iluminado que ofrece una experiencia muy agradable a la hora de escribir. Si vas a hacerlo mucho, ya sea desplazándote o en la oficina, este es uno de los mejores portátiles asequibles que puedes comprar en 2021.

7. MacBook Pro (16 pulgadas, 2019) Sigue siendo uno de los mejores portátiles de Apple CPU: Intel Core i7 – i9 9ª generación | Gráfica: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM: 16GB – 64GB | Pantalla: 16 pulgadas Retina con tecnología True Tone | Almacenamiento: 512GB – 8TB SSD Fantástica pantalla de 16 pulgadas Teclado nuevo y mejorado Caro Limitado a cuatro puertos Thunderbolt 3

Aunque lamentamos que el MacBook Pro ya no venga con pantalla de 15 pulgadas, damos la bienvenida con los brazos abiertos al MacBook Pro (16 pulgadas, 2019), porque es tan fino, ligero y elegante como siempre y no parece que sea un gigante de 16 pulgadas.

Estarás adquiriendo espacio añadido en la impresionante pantalla, además de los últimos y más potentes componentes internos. Este es, sin lugar a dudas, el mejor MacBook para creadores de contenido, diseñadores y otros profesionales creativos. Tiene además unos altavoces impresionantes que ofrecen mucha potencia de sonido, además de un teclado muchísimo mejor.

Lee el análisis completo del MacBook Pro (16 pulgadas, 2019)

8. Asus ROG Zephyrus G14 El mejor portátil gaming en 2021 CPU: AMD Ryzen 7 4800HS – 9 4900HS | Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: 16GB – 32GB | Pantalla: 14 pulgadas- mate FullHD (1920 x 1080) IPS, 120Hz – 14 pulgadas - mate WQHD (2560 x 1440) IPS, 60Hz | Almacenamiento: 512GB / 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 Mejor duración de batería en un portátil gaming Rendimiento excelente Fino y ligero No tiene webcam Ventiladores ruidosos

El Asus ROG Zephyrus G14 no es perfecto, ya que no tiene webcam ni puerto Thunderbolt 3. Sin embargo, está increíblemente cerca de serlo, por lo que se ha ganado nuestra puntuación de 5 estrellas, cosa que rara vez otorgamos. Ganándose su puesto en esta lista de mejores portátiles que puedes comprar en 2021 y convirtiéndose es nuestra elección como mejor portátil gaming del mercado.

Es una bestia de portátil gaming que nos ofrece un rendimiento increíble con su procesador AMD Ryzen 4000 y la tarjeta gráfica Nvidia RTX 2060, y además su batería tiene una duración que supera a todos los demás portátiles gaming y te durará el día entero. Tiene una fantástica pantalla con una tasa de refresco de 120Hz y un diseño ligero y ultra-fino. Y lo mejor de todo es que puedes disfrutar de todo esto sin arruinarte. Que quede claro; evidentemente no es barato, pero es una máquina increíble.

9. Asus TUF A15 El nuevo rey de los portátiles gaming asequibles CPU: AMD Ryzen 5 4600H – 7 4800H | Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1660TI – RTX 2060 | RAM: hasta 32 GB SDRAM | Pantalla: 15.6" (16:9) FHD (1920x1080) 60Hz mate IPS – 15.6" (16:9) FHD (1920x1080) 144Hz mate IPS | Almacenamiento: 1TB 5400 rpm SATA HDD – 256GB/512GB/1TB PCIe Gen3 SSD Gran rendimiento a 1080p Últimos procesadores AMD Muy buena duración de la batería Ventiladores ruidosos No es el portátil gaming más potente El diseño no está hecho para todo el mundo

Si el Asus ROG Zephyrus G14 está por encima de tu presupuesto, entonces el Asus TUF A15 será la mejor opción para ti. Es más económico pero sigue ofreciendo un rendimiento impresionante, y por ello es nuestra elección como el mejor portátil gaming asequible que puedes comprar en 2021.

Lo que más nos gusta es el espectacular procesador móvil AMD Ryzen 4000 que equipa. No solo ofrece un rendimiento gaming fantástico, también es una plataforma de juegos de gran valor con una larga duración de batería y una gran resistencia. Con la ayuda de la tarjeta gráfica 1080p más potente de Nvidia (la RTX 2060), esta máquina equipada con procesadores de la serie Ryzen 4000 puede satisfacer todas tus demandas de juego a 1080p, a la vez que cuida tu bolsillo. Ya sea porque juegues a muchos juegos eSports competitivos o porque necesites un equipo resistente, este portátil es de las mejores opciones.

10. HP Elite Dragonfly El mejor portátil 2 en 1 CPU: Intel Core i5 – i7 8ª generación | Gráfica: Intel UHD 620 Integrada | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: 13.3" diagonal FullHD pantalla táctil – FullHD pantalla táctil Sure View | Almacenamiento: 256 GB SSD Diseño impecable Duración de la batería excelente Muy caro

El HP Elite Dragonfly es el que hemos elegido como mejor portátil para negocios que puedes comprar en 2021, en pocas palabras, este es uno de los portátiles con más elegancia y más fino que encontrarás, y además tiene unas características fantásticas y componentes internos potentes.

Aunque está dirigido sobre todo al mundo empresarial, no dejes que eso te eche para atrás. Su increíble diseño y su maravillosa pantalla lo convierten en uno de los mejores portátiles para cualquiera que se lo pueda permitir. La duración de la batería es excelente y es un placer usar su teclado. Además tiene conectividad LTE, lo que te permite insertar una tarjeta SIM para tener acceso a internet estés donde estés, sin tener que depender de lentas redes WiFi disponibles.

Es caro, pero si te lo puedes permitir, es fácilmente uno de los mejores portátiles en 2021.

11. HP Envy x360 13 (2019) El mejor 2 en 1 asequible CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Gráfica: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8GB – 16GB | Pantalla: 13.3" diagonal FHD IPS (1,920 x 1,080) | Almacenamiento: 256 GB – 1TB SSD Visit Site Fino y elegante para ser un 2 en 1 Chasis de gran calidad Duración de la batería mejorada Rendimiento de la CPU justo Rendimiento gráfico decepcionante

Gracias a su diseño, pulido y con un tamaño de 13 pulgadas, este 2 en 1 es más fino de lo que hubieras esperado, lo que se agradece cuando lo usas en modo tablet. Pero también hay otros factores que hacen que merezca la pena tener en cuenta al HP Envy x360 (2019), sobre todo si buscas un dispositivo 2 en 1.

Esta preciosidad de HP te aportará una estructura premium, 9 horas de reproducción de vídeo y además un rendimiento suficiente para educación y para la elaboración de proyectos, y todo esto a un precio razonable.

12. Asus Chromebook Flip El mejor Chromebook asequible CPU: Intel Pentium – Core m7 | Gráfica: Intel HD 510 – 515 Integrada | RAM: 4GB – 8GB | Pantalla: 12.5 pulgadas FHD (1,920 x 1,080) LED Retroiluminado - Mate | Almacenamiento: 32GB – 128GB eMMC Modo tablet elegante Pantalla fantástica y vívida No trae compatibilidad con Android de fábrica Altavoces muy normalitos

12. Asus Chromebook Flip El mejor Chromebook asequible CPU: Intel Pentium – Core m7 | Gráfica: Intel HD 510 – 515 Integrada | RAM: 4GB – 8GB | Pantalla: 12.5 pulgadas FHD (1,920 x 1,080) LED Retroiluminado - Mate | Almacenamiento: 32GB – 128GB eMMC Modo tablet elegante Pantalla fantástica y vívida No trae compatibilidad con Android de fábrica Altavoces muy normalitos

En lo que se refiere a portátiles Chromebook, nos encontramos con dos grandes alternativas. Por un lado tenemos la que sería la más cara y superior, y por otro lado tenemos el Asus Chromebook C302, que combina características premium con un precio asequible.

Para mucha gente, los Chromebooks son una alternativa económica a los portátiles para estudiantes, en este aspecto el Asus Chromebook Flip C302 es uno de los mejores y nos ofrece un buen equipo a un precio imbatible.

Equipa un procesador Intel Core, una pantalla táctil de 1080p, teclado retroiluminado y puerto USB Tipo-C.

13. Asus VivoBook S15 El mejor portátil asequible de 15 pulgadas CPU: Intel Core i5 – i7 | Gráfica: Intel UHD integrada | RAM: 8GB DDR4 | Pantalla: 15.6 pulgadas FullHD (1920 x 1080) | Almacenamiento: 512GB SSD VIEW DEAL Pantalla de 15.6 pulgadas brillante y colorida Solo pesa 1.8Kg Duración de la batería de la media El panel táctil es algo raro

13. Asus VivoBook S15 El mejor portátil asequible de 15 pulgadas CPU: Intel Core i5 – i7 | Gráfica: Intel UHD integrada | RAM: 8GB DDR4 | Pantalla: 15.6 pulgadas FullHD (1920 x 1080) | Almacenamiento: 512GB SSD VIEW DEAL Pantalla de 15.6 pulgadas brillante y colorida Solo pesa 1.8Kg Duración de la batería de la media El panel táctil es algo raro

El nuevo Asus VivoBook S15 lleva un tiempo en el mercado, y ha conseguido un puesto en nuestra lista de mejores portátiles debido a que combina un diseño fino y ligero con un gran rendimiento, a un precio excelente.

Si buscas un portátil de gama media que no cueste demasiado, pero que rinda muy bien, entonces este portátil es perfecto para ti.

Gracias a su potente procesador Intel, sus 8GB de RAM y su rápido disco duro SSD, este portátil puede casi con todo, exceptuando los juegos. Su pantalla de 15.6 pulgadas tiene buen brillo y colores vivos, y tiene muchos puertos que te permiten conectar fácilmente tus periféricos preferidos.

Hay que decir que no tiene la mejor duración de batería, y además tiene un nuevo tipo de panel táctil que es más bien una mini pantalla táctil, y lleva un tiempo acostumbrarse a ella.

14. Microsoft Surface Laptop 3 El mejor portátil de Microsoft CPU: Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Gráfica: Intel Iris Plus integrada/ AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: 13.5 pulgadas PixelSense (2,256 x 1,504) / 15 pulgadas PixelSense (2,496 x 1,664) | Almacenamiento: 128GB, 256GB, 512GB o 1TB SSD Duración de la batería excelente Puedes elegir entre un procesador Intel o AMD No tiene Thunderbolt 3 Escaso número de puertos

14. Microsoft Surface Laptop 3 El mejor portátil de Microsoft CPU: Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Gráfica: Intel Iris Plus integrada/ AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: 13.5 pulgadas PixelSense (2,256 x 1,504) / 15 pulgadas PixelSense (2,496 x 1,664) | Almacenamiento: 128GB, 256GB, 512GB o 1TB SSD Duración de la batería excelente Puedes elegir entre un procesador Intel o AMD No tiene Thunderbolt 3 Escaso número de puertos

Con su última versión de su Surface Laptop 3, Microsoft ha conseguido fabricar su mejor portátil hasta el momento. Si bien no es un gran salto con respecto a su predecesor, sí que ha mejorado casi todos los aspectos.

Lo mejor de todo, es que en esta versión de 15 pulgadas puedes elegir si quieres tecnología Intel o AMD. Anteriormente solo incluía la primera de ellas. Al igual que sus predecesores, tiene un diseño impresionante.

Es uno de los portátiles más deseados a pesar de no llevar el logo de la manzana, debido a su nueva estructura de aluminio que le da un aspecto premium, mientras que lo protege de golpes y caídas. Tiene algunos inconvenientes, como la falta de puertos, pero por lo general es uno de los mejores portátiles del mundo del momento.

¿En qué deberías fijarte al comprar un portátil nuevo?

Hay algunas cosas en las que puedes fijarte a la hora de comprar un portátil nuevo para asegurarte de que adquieres lo mejor que puedes conseguir con tu presupuesto.

Asegúrate de mirar bien todas las especificaciones del portátil antes de comprar. Es una forma rápida de ver lo potente que es y de qué es capaz. Claro que esto solo funciona si sabes en qué te debes fijar.

Antes que nada está el procesador. Es esencialmente el cerebro del portátil, también se le llama CPU, y normalmente será de la marca Intel o AMD. Intel es la marca más comercial y conocida, aunque cada vez vemos más portátiles en el mercado que usan tecnología AMD.

Por norma general, Intel ofrece mejor rendimiento mientras que AMD ofrece mejores precios.

Para facilitar las cosas a los compradores, tanto Intel como AMD usan una numeración en sus procesadores que nos da una idea del rendimiento que tienen y qué podemos esperar de ellos.

Si buscas un portátil asequible para realizar tareas simples como navegar por internet o ver Netflix, entonces te valdrá un portátil equipado con un Intel Pentium, un Intel Core i3 o un AMD Ryzen 3. Así te rendirá pero no tendrás que gastar tanto dinero.

Si buscas algo con más potencia, por ejemplo para editar vídeos o jugar a juegos, entonces deberías comprarte un portátil que tenga como mínimo un procesador Intel Core i5 o un AMD Ryzen 5.

Los mejores portátiles para otras tareas más complejas, como por ejemplo creación de medios, son los que vengan equipados con una CPU Intel Core i7/i9, o un AMD Ryzen 7. Estos son los de más alta gama y te darán un rendimiento excelente independientemente de lo que les pidas. Claro está que también son los portátiles más caros.

Por último, no olvides fijarte en lo nuevo que es el procesador en cuestión. Intel nombra a sus procesadores por generaciones, cosa que es de agradecer, por lo que cuanto mayor sea la generación, más nuevo es el CPU. Ahora mismo la última generación existente es la undécima.

Cuanto más novedoso sea el procesador, más rendimiento tendrá, y mejor eficiencia energética ofrecerá, por lo que la batería te durará más; aunque también tendrás que pagar más.

La memoria RAM (Random Access Memory) es otra especificación muy importante. Un portátil con Windows debe tener al menos 4GB de RAM, aunque tenemos que decir que a día de hoy recomendamos tener 8GB para tener más perspectiva de futuro.

Por último, tenemos la gráfica, o GPU. A no ser que seas gamer, no tienes que preocuparte demasiado por esto ya que los procesadores de los portátiles las llevan integradas. Sin embargo, si quieres jugar a juegos para PC, deberías hacerte con un portátil gaming que tenga una tarjeta gráfica dedicada, ya sea de Nvidia o de AMD.

Consideraciones referentes a la duración de la batería

El último factor a tener en cuenta es la duración de la batería. Es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta al elegir un portátil. Los mejores portátiles deben permitirte poder trabajar, o jugar, durante varias horas, sin tener que ir corriendo a coger el cargador. Los portátiles modernos son más eficientes energéticamente, por lo que su batería dura más. Para que un dispositivo sea elegido para entrar en nuestra lista de mejores portátiles, debe ofrecer mínimo una duración de batería de cinco horas.

Ten en cuenta que lo que digan los fabricantes que va a durarte el portátil sin ponerlo a cargar puede diferir bastante de la realidad. Esto es debido a que ponen a prueba sus baterías en escenarios controlados, dándoles un uso que probablemente no sea el que nosotros les demos en la práctica. Por tanto, es probable que aunque anuncien que la duración es de 10 horas, si usas el portátil para ciertas tareas, como ver vídeos de alta calidad, tu batería se gastará más rápido.

Por ello los análisis en profundidad que ofrecemos en TechRadar son tan importantes, ya que ponemos a prueba los portátiles de varias maneras, para averiguar cuánto dura la batería en ciertas circunstancias. Si vemos que una batería se gasta demasiado rápido, te lo diremos, y también si tiene una duración impresionantemente larga.

¿Qué tipo de portátil es el más adecuado para ti?

Portátiles generales: Dispositivos que se centran más en lo práctico que en el diseño, portabilidad o potencia. No estamos diciendo que no puedan ser rápidos, pero normalmente no encontrarás un portátil (que no sea tipo Ultrabook) con una pantalla HD o con disco duro tradicional por menos de 450€.

Ultrabooks: Portátiles finos y ligeros con disco duro SSD y pantallas con una resolución mínima de 1080p. Vienen equipados con componentes optimizados con tecnología móvil, que son potentes, y además, estos equipos tiene una mayor duración de la batería. Los mejores Ultrabook tienen un coste más alto, desde 750€ hasta 2.400€ más o menos.

Portátiles 2 en 1: Son portátiles que se convierten en tablets. Estos híbridos son la forma más versátil de experimentar Windows 10 (o ChromeOS), por lo que merece la pena echar un vistazo a nuestra lista de los mejores portátiles 2 en 1. Estos dispositivos disponen de bisagras tanto desmontables como rotatorias 360º, y pantalla táctil.

Chromebooks: Aquí encontrarás los mejores Chromebooks, portátiles cuyo sistema operativo es el ChromeOS. Estos dispositivos ofrecen mucho de lo que Windows y macOS pueden hacer en el navegador, y priorizan el almacenamiento en la nube frente al físico. Además, los últimos modelos con pantalla táctil son compatibles con las aplicaciones de Android. Suelen costar menos que los demás dispositivos y algunos pueden plantar cara a otros portátiles más caros.

Portátiles gaming: ¿Necesitas un portátil para jugar igual de bien (o casi) como lo harías en un ordenador de sobremesa? Entonces querrás hacerte con uno de los mejores portátiles gaming. Estas máquinas probablemente sean las primeras en incorporar los procesadores móviles AMD Ryzen, y suelen tener un coste a partir de 900€.

Híbridos portátil-tablet: Diseñado desde el enfoque de tablet, que además se pueden convertir en híbridos portátil-tablet. Las mejores tablets de Windows equipan pantalla HD táctil y vienen con soportes o fundas con teclado para convertirlas en pequeños portátiles. Muchas veces vienen con un lápiz táctil, y tienen precios tanto económicos como premium.

