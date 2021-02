Mejor TV para gaming 2020: las 4 mejores teles 4K para PS5, Xbox Series X y la Switch

JUMP TO:

Comprar un televisores para jugar nunca ha sido tan importante. Especialmente ahora que tanto la Xbox Series X de próxima generación como la PS5 están oficialmente disponibles para comprar (bueno, si puedes encontrarlas en stock). Esto se debe a que si has comprado una consola nueva, querrás un televisor que le haga justicia, aunque, como pronto veremos a continuación, muchos de nosotros probablemente podríamos conformarnos con nuestra configuración actual.

Incluso si planeas quedarse con una consola de generación actual, como Xbox One, PS4 o Nintendo Switch, todavía hay muchas razones para obtener uno de los mejores televisores para juegos que pueda mostrar todos los avances visuales disponibles actualmente. Porque no importa cuán poderosa sea tu consola si la pantalla del televisor es un desastre de píxeles.

¿Mejor TV para gaming? Si eres gamer, probablemente quieras un televisor que admita 4K HDR con un modo de juego de baja latencia, buenos niveles de negro y altos niveles de brillo. Para todo lo que quieres, tienes el Samsung Q80T QLED, que se encuentra a continuación en nuestro lugar nº1.

¿Por qué deberías ir en busca de los mejores televisores para jugar? ¿Y qué hace que un televisor sea mejor para los juegos que, digamos, para ver una película? Todo se reduce al soporte de alto rango dinámico (HDR), resolución 4K y menor retraso de entrada, gracias a los nuevos modos de baja latencia automática y soporte para tecnología de sincronización de video, como AMD FreeSync y Nvidia G-Sync. (Si planeas conectar tu PC a la tele, querrás una o ambas de estas tecnologías).

En la guía a continuación, te lo mostraremos a través de los mejores televisores para juegos disponibles en la actualidad, desde uno de los últimos QLED de Samsung hasta un televisor TCL de oferta, junto con algunos argumentos para actualizar tu configuración actual y en lo que debes estar atento.

Vale la pena mencionar que, aunque esta son nuestra selección actual de los mejores televisores para juegos, es posible que haya muchos más que considerar en breve. Esto se debe a que CES 2021 se llevará a cabo a principios de enero de 2021. Esta es la exposición tecnológica más grande del mundo y esperamos que se anuncien varios televisores nuevos y televisores para juegos.

PS5 y Xbox Series X: lo que necesitas saber

Las consolas de próxima generación que has estado esperando finalmente están aquí. La Xbox Series X y la PS5 se lanzaron a mediados de noviembre, y es probable que te preguntes qué significa eso para un televisor gaming.

En particular, querrás un televisor que pueda manejar una resolución 4K y que venga con un panel de 120Hz, aunque eso es obvio incluso para la generación actual de consolas. Sin embargo, la diferencia es que las de próxima generación pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo, lo que hace que estas especificaciones sean aún más cruciales.

Es posible que incluso te sientas seducido por un televisor 8K, dado que las consolas son técnicamente compatibles con los juegos 8K; es probable que aún no estén disponibles por un tiempo, pero puede ser que quieras preparar la configuración de tu tele para el futuro.

También deberás verificar que las conexiones funcionen bien con tu nueva consola. Ambas utilizan el estándar de conexión HDMI 2.1; esta conexión es necesaria para admitir esas altas resoluciones y fps. Ahora, el problema aquí es que la mayoría de los televisores están equipados con conexiones 2.0b en lugar del estándar 2.1, así que estate atento a esto.

Por supuesto, primero deberás comprar una consola de próxima generación. Tanto la PS5 como la Xbox Series X se agotaron rápidamente en reservas, y es difícil comprar nuevas.

1. La mejor de todas: Samsung Q80T QLED Una gama media Samsung QLED con baja, muy baja latencia Tamaños disponibles: 49, 55, 65, 75 y 82 pulgadas | Latencia: 8.7ms | Tasa de refresco: 4K/120Hz | VRR (frecuencia de actualización variable): Sí | HDMI 2.1: No Comprobar Amazon Bajísima latencia Audio OTS Sin soporte de Dolby Vision Sin Freeview Play

Claro, hay televisores Samsung nuevos más caros este año, pero ninguno ofrece uno para juegos como el Samsung Q80T. Por mucho que nos gustase recomendar modelos de gama alta como el Q95T o (entrando en territorio 8K) el Q950TS, es el Q80T el que realmente logra esa relación precio-rendimiento.

Es el QLED 2020 más barato con retroiluminación de matriz completa, lo que significa que no tienes que escatimar con una pantalla con iluminación de borde (como la Q60R del año pasado). A pesar del nombre, también es el sucesor del Q70R del año pasado, que anteriormente encabezó esta guía, pero superó la latencia de 14 ms del Q70R con un excepcionalmente nivel bajo de 8,7 ms. Eso significa que tendrás la menor demora posible entre el botón que machacas en el mando de la PS5 y ver la acción en la pantalla.

Esa cifra se alcanza apagando Game Motion Plus (que reduce la vibración de la pantalla), pero incluso sin ella obtendrás unos respetables 19,7 ms.

Los aspectos externos del televisor son un poco más simples que algunos de los QLED de gama alta, como el Q950TS 8K QLED de marco cero, y encontramos en nuestras pruebas la extraña mancha de flores alrededor de fuentes de luz brillante, pero la imagen sigue siendo bastante excepcional, con imágenes HDR brillantes e imágenes mejoradas por IA para que sea una excelente opción para cualquier espectador-jugador que compre un televisor en 2020.

El sistema de sonido OTS también significa que tienes algunas capacidades de audio serias, ya estés escuchando el grito de los enemigos o los sonidos ambientales de los simuladores al caminar.

2. La mejor en color: LG CX Series OLED La gama alta OLED de LG tiene para el gaming un as bajo la manga Tamaños disponibles: 48, 55, 65, 77-inch | Latencia: Por debajo de 1ms | Tasa de refresco: 4K/120Hz | VRR: Sí | HDMI 2.1: Sí 1690,59 € Ver en Amazon Calidad de imagen espectacular Cuatro puertos HDMI 2.1 Sus graves pueden desconcentrar Sin soporte HDR10+

El televisor LG CX OLED no parece un gran paso adelante con respecto al aclamado modelo LG C9 del año pasado sobre el papel, pero LG ha hecho un trabajo increíble al enfocarse en los inconvenientes que teníamos con el modelo anterior y representar su televisor OLED por excelencia para 2020, perfecto en casi todos los sentidos. El resultado es una reproducción cinematográfica fascinante que dará a las películas y programas de televisión el trato amoroso que merecen.

Pero LG también ha logrado que su gama OLED 2020 sea una excelente opción para los jugadores. Con una latencia inferior a 1ms, obtendrás un nivel asombroso de capacidad de respuesta en tus juegos, y la implementación de cuatro puertos HDMI 2.1 significa que puedes conectar tantas consolas de próxima generación como quieras.

Los puertos HDMI 2.1 son técnicamente de 10 bits, en lugar de 12 bits, algo con lo que el único puerto HDMI 2.1 de Samsung Q80T tiene la ventaja, pero no creemos que te sientas decepcionado con lo que ves.

También tendrás VRR (frecuencia de actualización variable), compatibilidad con 4K/120fps y un increíble contraste asistido por OLED.

Es posible que te preocupe la retención de imagen, cuando las secciones estáticas de una imagen (por ejemplo, un HUD) se enlazan con tanta frecuencia que marcan permanentemente el panel. Este no es un riesgo enorme, especialmente porque los fabricantes de televisores OLED han desarrollado tecnologías de 'cambio de pantalla' para ajustar regularmente la ubicación de las imágenes en pantalla para ayudar a prevenir esto (a través de LG).

3. Fluidez: Sony Bravia XH95/X950H Los jugadores no se sentirán decepcionados con la maravillosa gama media de Sony Tamaños disponibles: 49, 55, 65, 75 y 85 pulgadas | Latencia: Tasa de actualización: 60Hz | VRR: No | HDMI 2.1: No Low Stock 1369 € Ver en Conrad Electronic Mejora con respecto a la XG95 Gran valor Sin HDMI 2.1 El soporte se tambalea

El Sony X950H/XH95 es un gran televisor 4K, que ofrece movimiento suave, excelente HDR y procesado muy bueno, todo a un precio razonable.

Hay una gran mejora con respecto al Sony X950G, que sufrió en el departamento de audio, pero aún ofrecía 21.2ms de latencia, algo superado por el modelo de este año en ambos aspectos. Tendrás una latencia de menos de 10 ms con el modo de juego habilitado, mientras que el X950H agrega un segundo amplificador para una separación más clara de los efectos de audio y cambia la forma de sus altavoces frontales en forma de almendra para dispersar mejor el sonido a los lados para un escenario de sonido más amplio.

Cuando se trata de HDR, la retroiluminación de matriz completa y la recreación de colores triluminosos son realmente un placer para la vista, lo que hace que juegos como Spider-Man en PS4 Pro se vean tan bien como deberían.

Le faltan algunas tecnologías premium, pero con el procesador X1 Ultimate de Sony, no puede equivocarse demasiado. Sin embargo, ten en cuenta que no hay HDMI 2.1 ni VRR.

4. Gaming de estar por casa: Samsung TU8000 Series Una buena gama baja, la TU8000 se ve muy bien y hace que los juegos también Tamaños disponibles: 43, 50, 55, 65 y 75 | Latencia: Tasa de refresco: 60Hz | VRR: No | HDMI 2.1: No Comprobar Amazon ¡Latencia baja! Maneja el movimiento muy bien Ángulos de visión estrechos Carece de brillo

Si tu salón y presupuesto no pueden soportar un televisor de 65 pulgadas, echa un vistazo a la serie TU8000, realmente espectacular. Tendrás una latencia increíblemente baja (solo 9,7 ms), así como una tecnología de manejo de movimiento para que la acción se vea uniformemente fluida. ¿Qué más se puede pedir?

No tiene todas las tecnologías de gaming de algunos otros en esta lista, como HDMI 2.1, VRR (frecuencia de actualización variable) o un panel de 120Hz, pero para el jugador de todos los días, este es uno que hace lo básico muy bien.

Deberás tener cuidado con los ángulos de visión: el contenido se ve mejor directamente, con un drenaje de color desde los lados, por lo que puede que no sea la mejor opción para las sesiones de juegos Switch en cuatro partes. Sin embargo, en general, esta es una opción sólida.

Es posible que aún puedas encontrar el RU8000 del año pasado, cada vez más difícil estos días, que ofrece una frecuencia de actualización de hasta 120Hz (para tamaños de 50 pulgadas y superiores), así como VRR, y podría valer la pena ir a por lo económico.

¿Razones para una TV mejor?

¿Por qué actualizar tu TV para gaming?

Quizás te preguntes por qué necesitas un televisor específico para jugar. Después de todo, ¿no funcionará bien un televisor normal?

Claro, cualquier televisor HD o 4K antiguo podrá mostrar la información de la imagen enviada desde una consola, siempre que tenga un puerto HDMI 2.0. Pero hay una serie de razones por las que vale la pena adquirir un televisor específico para gaming, para mejorar realmente la experiencia en cuanto a apariencia, sonido y sensación.

Baja, muy baja latencia

Si eres un jugador realmente serio, especialmente cuando se trata de juegos en línea, debes preocuparte por la latencia. Ese es el tiempo que tarda un televisor en procesar los datos de imagen recibidos en sus entradas. ¡Obviamente, estás buscando números bajos si no quieres que un oponente que tu tele ni siquiera ha mostrado te mate a tiros!

Los fabricantes no suelen proporcionar cifras de latencia en las especificaciones. Sin embargo, generalmente medimos la latencia en los televisores que probamos y proporcionamos las medidas para cada uno incluido en esta guía.

Resolución 4K

Si estás buscando uno de los mejores televisores para jugar, el requisito más básico es el 4K. La Xbox One S emite todos sus juegos en 4K, lo que se logra a través de una mejora de escala incorporada sorprendentemente buena, aunque la Xbox One X es necesaria para la compatibilidad nativa con 4K integrado en el motor del juego. La PS4 Pro también emite juegos en 4K, utilizando una combinación de mejora de escala y mejora en el juego, mientras que Nintendo Switch solo emite en HD, aunque hay rumores sobre una posible actualización a 4K en 2021.

Manejo de las tasas de refresco

Ahora que la Xbox One X está aquí y promete juegos nativos con resolución 4K que se ejecutan a 60fps, asegúrate de que cualquier televisor que compres tenga las últimas especificaciones de conectores HDMI. Si no tiene al menos una toma HDMI construida según la especificación v2.0a, no podrás recibir una resolución 4K a más de 30fps.

Afortunadamente, muchos más televisores 4K este año cuentan con tomas HDMI 2.0a que en años anteriores, pero sigue siendo algo que vale la pena verificar, especialmente si estás comprando un televisor particularmente barato.

Sin duda, el nuevo estándar HDMI 2.1 se convertirá en el punto de referencia para los juegos de alta gama con el tiempo, pero aún no hemos visto que se implemente realmente en los equipos disponibles comercialmente.

Alto rango dinámico (y altos picos de brillo)

Junto al 4K en el mundo del vídeo actual, se encuentra la tecnología de alto rango dinámico (HDR). Esto ofrece imágenes con un rango de luz mucho más amplio que las imágenes de rango dinámico estándar con las que hemos estado viviendo durante décadas en un intento por lograr que las imágenes que estamos viendo en nuestras pantallas se acerquen más a la forma en que nuestros ojos ven el mundo real.

La Xbox One S admite HDR en algunos de sus juegos y a través de algunas de sus aplicaciones de transmisión. La misma situación se aplica tanto a la PS4 como a la PS4 Pro y, naturalmente, la Xbox One X también ofrece HDR. La mayoría de la gente diría que HDR ofrece más impacto que el 4K, especialmente en televisores pequeños. El único problema es que el HDR ejerce mucha presión sobre un televisor, ya que exige mucho más brillo que el SDR y un mejor contraste para que el brillo adicional y los negros más profundos puedan potencialmente compartir la pantalla simultáneamente.

Muchas películas y juegos tienen como objetivo 1000 nits más o menos para sus elementos más brillantes, por lo que si tienes un televisor con menos brillo, no desbloquearás todo el potencial del HDR. Eso es especialmente apreciable en un entorno de videojuegos, donde los gráficos pueden ser más marcados en términos de contraste de lo que suele ser la "vida real".

Profundidad de bits

Al considerar el HDR, es posible que quieras pensar en la profundidad de bits de tu televisor para jugar. La mejor experiencia HDR requiere una pantalla de 10 bits capaz de admitir 1024 valores de cada color RGB; de lo contrario, obtendrás un rendimiento de color inferior, incluidas, posiblemente, franjas de color donde deberías ver mezclas sutiles. La mayoría de los televisores HDR premium en estos días son de 10 bits, pero está lejos de ser un hecho en el extremo barato del mercado de teles.

Las consolas Xbox One S y PS4 evalúan automáticamente la profundidad de bits de tu televisor y seleccionan la salida de video HDR óptima en consecuencia. La Xbox One S incluso proporciona una descripción de las capacidades de tu tele en Detalles de TV 4K en su menú Configuración de vídeo avanzada. La Xbox One X presumiblemente hace lo mismo.

Para ser claros, es completamente posible que un televisor de 8 bits ofrezca un buen rendimiento de color HDR si tiene un motor de procesado de video potente, pero los paneles de 10 bits ciertamente tienen una ventaja inmediata.

Otro punto para agregar aquí es que algunos televisores, incluidos los modelos Samsung de gama alta, en realidad admiten la administración/procesado de color de 12 bits, aunque sus paneles solo son de forma nativa de 10 bits. La Xbox One S y presumiblemente Xbox One X proporcionan cuadros de profundidad de color en sus configuraciones de fidelidad de vídeo que te permiten seleccionar el rendimiento de bits máximo para tu televisor en particular.

Pureza del color

Otra configuración avanzada pero algo importante a tener en cuenta para las imágenes de juego definitivas es el submuestreo del croma.

Este término de compresión de video se refiere a la pureza del color de un televisor y, por lo general, se escribe en términos tales como 4: 4: 4 y 4: 2: 0. Estos números revelan cuántos píxeles de color se muestrean en las filas superior e inferior para cada dos filas de cuatro píxeles. Entonces, con 4: 2: 0, por ejemplo, el color se muestrea a partir de dos píxeles en la fila superior y no hay píxeles en la fila inferior.

De esto se deduce que cuanto mayores sean los números, más puro será el rendimiento del color, ya que hay menos "conjeturas" sobre cómo deberían verse los colores. El problema es que la compatibilidad total con el color 4: 4: 4 requiere una gran cantidad de datos de imagen adicionales y, por lo tanto, las conexiones HDMI o el procesado de todos los televisores no la pueden manejar.

En realidad, las diferencias en la calidad de la imagen entre 4: 4: 4 y 4: 2: 2 e incluso 4: 2: 0 no suelen ser enormes. Sin embargo, pueden ser más pronunciados con los gráficos de juegos que con los vídeos, por lo que vale la pena intentar verificar qué admite el televisor que estás pensando en comprar, aunque no sea información que se incluya regularmente en las listas de especificaciones de TV. Las últimas consolas son bastante buenas para detectar el submuestreo de croma óptimo que puede admitir un televisor, ajustando automáticamente sus salidas en función de esto.

Sin embargo, es algo que puede causar molestos problemas de 'apretón de manos' con algunos televisores, por lo que tanto la Xbox One S como la PS4 Pro ahora ofrecen opciones de 'limitador' de submuestreo en sus menús de salida de vídeo ('Habilitar 4: 2: 2' en la Xbox One S y 2160 YUV4: 2: 0 en la PS4 Pro).

Sonido surround

El diseño de sonido siempre ha jugado un papel integral en una gran experiencia de juego. Sin embargo, se está llevando a otro nivel en estos días con la llegada de los juegos con sonido envolvente. De hecho, las consolas Xbox One S y Xbox One X incluso son compatibles con Dolby Atmos: el sistema de sonido más avanzado de Dolby hasta el momento, que introduce un canal de altura y precisión "basada en objetos" en el escenario sonoro.

En lo que debes prestar atención es si los altavoces están orientados hacia adelante (ya que esto casi siempre le dará un sonido más directo y limpio); potencia nominal de salida; si hay un altavoz de graves dedicado (a menudo se encuentra en la parte trasera del televisor); barras de sonido integradas; y el número de altavoces individuales utilizados.

Sony también está aprovechando la capacidad de 'Audio 3D' de la PS5, así que puedes esperar que los buenos altavoces de TV sean aún más cruciales cuando se lance la consola de próxima generación.