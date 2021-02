Mejor TV 2020: las mejores y más impresionantes teles de pantalla plana que merece la pena comprar

Los mejores televisores de 2020 son auténticas maravillas en el mundo de la tecnología audiovisual, así como un verdadero placer para la vista. Estos televisores ofrecen la mejor tecnología de procesamiento de imágenes, conectividad, interfaces, soporte de formato, construcción y diseño. Así que hemos seleccionado los televisores que mostraron el mejor rendimiento tecnológico durante los últimos doce meses, los cuales solo pueden competir entre sí.

Una gran cantidad de televisores entran en el mercado cada año, todos compitiendo por tu atención y tu dinero. Es por eso que hemos reunido nuestra selección de los mejores televisores de 2020, una mezcla entre pantallas de alta gama OLED y QLED, una combinación de nuevos televisores Samsung y equipos de LG, Sony y Panasonic, y por supuesto, los mejores modelos asequibles entre el montón de TVs de alta gama que se encuentran a tu disposición.

No olvidemos que el mejor televisor, en general, puede no ser el que mejor se adapte a tus necesidades. Si el que vas a comprar no es del tamaño adecuado para tu salón, cuesta más de lo que puedes permitirte o es incompatible con los formatos HDR que te interesa probar, entonces no será tan perfecto para ti como lo sería para otra persona. Sabemos que revisar la lista de especificaciones también puede ser bastante aburrido o estresante, pero por eso hemos reunido nuestra selección de los mejores televisores en esta guía: para ayudarte a elegir el más adecuado a tu medida.

También puedes consultar nuestra guía de mejores televisores 4K, o simplemente los televisores 4K más económicos para obtener un buen chollo. Pero, si estás buscando lo mejor de lo mejor en televisores hasta la fecha, has llegado al lugar adecuado.

1. La mejor TV en general: Panasonic HZ2000 Una verdadera experiencia de cine en casa, y uno de los mejores televisores que existen 55 pulgadas: Panasonic TX-55HZ2000 | 65 pulgadas: Panasonic TX-65HZ2000 Comprobar Amazon Imagen OLED sensacional Sistema de sonido Dolby Atmos Sin HDMI 2.1 No se vende en muchos sitios

¿Cuál es la mejor TV de 2020? Panasonic ha lanzado varios modelos OLED este año, incluidos el HZ1000, HZ1500 y el modelo de entrada HZ980, pero es el HZ2000 el que realmente muestra las capacidades en mayor medida de los televisores de alta gama en la actualidad.

El HZ2000 cuenta con un panel OLED personalizado que eleva la imagen a otro nivel, llevando la experiencia de Panasonic al mundo de lo profesional y a un uso brillante.

En gran parte, todo esto se debe al procesador HCX Pro Intelligent de esta marca, que se vio por primera vez en el modelo insignia GZ2000 del año pasado, y el cual lleva a cabo gran parte del trabajo pesado. Se distingue del resto por su capacidad de ofrecer colores brillantes, con buena saturación y grandes contrastes, incluso en escenas muy iluminadas.

Las imágenes en el HZ2000 son puramente cinematográficas, y el sonido tampoco se queda atrás. Con este modelo, obtendrás altavoces Dolby Atmos de 140W y controles que apuntan el sonido hacia arriba (sintonizados por Technics), ofreciéndote así una experiencia lo más cercana posible al cine en tu propio salón.

El precio parte de 2.900€ para el modelo de 55 pulgadas, pero si puedes pagarlo, no te decepcionará.

2. Mejor TV con OLED: LG CX Series Un fascinante televisor OLED 55 pulgadas: LG OLED55CX | 65 pulgadas: LG OLED65CX 1690,59 € Ver en Amazon Increíble calidad de imagen Diseño super fino y elegante Los graves profundos pueden distorsionar el sonido Sin soporte HDR10+

El LG CX OLED es, sin duda, el mejor televisor OLED en 2020, y merece estar en la parte superior de esta lista sobre los mejores televisores disponibles actualmente.

Si tenemos en cuenta la serie LG C9 del año pasado, el LG CX podría no parecer tan diferente, y de hecho: no lo es. Pero al continuar con la misma calidad de imagen fascinante y la interfaz webOS, varias incorporaciones modernas como un HDMI 2.1 y un procesador a9 de 3ª generación, logra superar a su predecesor.

El CX es una propuesta aún más flexible y abarca una variedad más amplia de presupuestos y hogares. Con un diseño delgado y soporte para Dolby Vision y Atmos, junto con una gran potencia de sonido incorporado, se convierte en una fantástica opción, en dos tamaños.

LG también pretende atraer a los aficionados de videojuegos con su gama de 2020, con una latencia mínima, soporte para Nvidia G-Sync y compatibilidad con videojuegos 4K/120Hz para consolas de próxima generación.

Lamentablemente, no obtendrás HDR10+ con este dispositivo, pero no te equivoques: este es el mejor televisor OLED que puedes encontrar este año.

3. Mejor TV 8K: Samsung Q950TS QLED Una maravilla de 8K en 2020 65 pulgadas: QE65Q950TSTXXU | 75 pulgadas: QE75Q950TSTXXU | 85 pulgadas: QE85Q950TSTXXU 4395,89 US$ Ver en Buydig.com Un extraordinario paso adelante Imágenes brillantes y detalladas Caro, independientemente de tu presupuesto Sin Dolby Vision

El primer televisor 8K nuevo que analizamos en 2020, desde luego, está poniendo el listón muy alto. El Samsung Q950TS es el televisor 8K insignia de la compañía y, aunque los clientes también pueden elegir entre otros dos modelos QLED 8K con especificaciones más limitadas, así como varios modelos QLED 4K, es este dispositivo con el que Samsung está intentando impresionarte.

¿Y el resultado? Pues eso: estamos impresionados. Samsung continúa liderando el mercado cuando se trata de subir el nivel a 8K desde fuentes HD o 4K, haciendo que se traguen sus palabras aquellos detractores que pensaban que en los televisores 4K solo se ve bien o se ve mejor el contenido 4K.

Samsung también ha prestado atención detenidamente a su sistema de audio, como tenía que ser, debido al rendimiento medio de audio en sus modelos de 2019. El Q950TS no ofrece el sonido revolucionario que esperábamos cuando supimos que contaba con un conjunto de altavoces OTS+, presentados en el CES 2020, pero su reescalado sigue siendo una característica premium para un televisor premium. Además, el nuevo diseño sin bordes tampoco hace daño.

Puedes reservar los diferentes modelos Q950TS de 65, 75 y 85 pulgadas por 4.799€, 6.498€ y 11.999€ respectivamente. Si no te convence, también puedes echarle un vistazo al Samsung Q950R 8K QLED (disponible desde 2019).

4. Mejor TV para el movimiento: Sony A8 OLED El nuevo A8 de Sony es un televisor OLED excepcional 55 pulgadas: Sony XBR-55A8H | 65 pulgadas: Sony XBR-65A8H Comprobar Amazon Buena calidad de sonido Ángulos de visión ultra-amplios Sin soporte HDR10+ Android TV puede resultar frustrante

Por fin, el Sony A9G OLED ha sido destronado. El nuevo televisor OLED A8 de Sony de 2020 incluye todo lo que esperamos de los televisores premium de Sony y lo ofrece a un precio más razonable.

Obtendrás un rendimiento de imagen OLED premium, con el procesador X1 Ultimate de primera línea de Sony, el Pixel Contrast Booster de la marca (para resaltar imágenes más intensas) y una nueva versión OLED de la función X-Motion Clarity que Sony desarrolló inicialmente para sus televisores LCD FALD.

Además, el impresionante sistema de sonido combina unos graves de dos subwoofers y la tecnología propia de Acoustic Surface Audio, que hace temblar la pantalla, lo cual convierte a este dispositivo en un verdadero placer para ver películas y programas de TV. Y si puedes lidiar con el brillo ligeramente bajo, podrás experimentar algunas de las imágenes más refinadas de cualquier OLED hasta la fecha.

Pagarás 2.199€ por el modelo de 55 pulgadas, o 3.199€ por el modelo más grande de 65 pulgadas.

5. Mejor TV para jugadores: Samsung Q80T QLED TV Un QLED de gama media con muy, muy poca latencia Tamaño de la pantalla: 65 pulgadas | Sintonizador: Freeview/FreeSat | Resolución: 3840 x 2160 | Panel tecnológico: QLED | Interfaz de TV: Tizen | Curvo: No | Dimensiones: 1447 x 906 x 289mm (Ancho x Alto x Profundo) 1697,99 US$ Ver en Buydig.com Procesamiento IA Sonido superior OTS Genial para jugadores Sin soporte Dolby Vision Sin Freeview Play

El Q80T no es que sea el QLED más elegante de la gama de 2020, pero en realidad ofrece mucho más de lo que parece, ya que es el QLED de 2020 más económico con retro-iluminación de matriz al completo, lo cual significa que no tienes que escatimar en una pantalla con un sistema de iluminación Edge-LED (como ocurrió con el último Q60R de 2019).

Es una opción fantástica, especialmente para los aficionados a videojuegos, ya que cuenta con una latencia constante y baja para garantizar que la consola que elijas, ya sea PS4 Pro, Xbox One X o cualquier otra, canalice la salida de video hasta la pantalla con el menor retraso posible, con una latencia de imagen de solo 8,7ms. La configuración Game Motion Plus del dispositivo también reduce la vibración y el desenfoque para jugar de forma más fluida, con una latencia de 19,7ms.

En nuestras pruebas, encontramos un extraño brillo deslumbrante alrededor de fuentes de luz potentes, pero la imagen sigue siendo bastante excepcional, con imágenes HDR brillantes e imágenes mejoradas con IA para que esta TV, en definitiva, sea una excelente opción, cumpliendo las necesidades de cualquier espectador/jugador interesado en comprar un televisor en 2020.

El Q80T QLED de 65 pulgadas se vende actualmente desde 1.561€. Es técnicamente una actualización del Q70R de 2019, en lugar del Q80R de gama alta, así que no te aconsejamos comprarlo si ya tienes este último.

Opción económica

6. Mejor TV económica: Panasonic HX800 Panasonic cierra nuestra lista de mejores TVs con el HX800 de gama media Comprobar Amazon Soporte Multi-HDR Procesador de imagen Filmic HCX Solo tres puertos HDMI Similar al modelo de 2019

Como sucesor en 2020 del GX800, el cual encabezó esta lista el año pasado, el HX800 continúa ofreciendo todo lo que nos hizo enamorarnos de este LCD de gama media de Panasonic, a un precio más que razonable, y una combinación de rendimiento y funcionalidad todo en uno.

Panasonic demuestra tener muy buena voluntad al ofrecernos un soporte multi-HDR (incluyendo HDR10+), Dolby Vision y HLG en un solo dispositivo, así como también le hace único el hecho de implementar este soporte en gran parte de sus modelos. Siendo un LCD de gama media, es increíble que Panasonic se asegure de incluir el mismo soporte de formato que en los televisores OLED de gama alta, como los nuevos HZ1000 y HZ1500.

Además de eso, debemos tener en cuenta el procesador HCX de Panasonic, con imágenes cinematográficas y una acción fluida mucho más allá de lo que esperaríamos encontrar a este precio, así que ya tienes un claro ganador respecto al mejor televisor de 40 pulgadas de 2020. Debemos mencionar que tiene un sistema operativo básico, pero realmente no podemos ponerle ninguna otra pega.

El modelo de 40 pulgadas se vende ahora por unos 600€, y un modelo más grande de 58 pulgadas sube entorno a los 800€.

Cuándo comprar

¿Deberías esperar para comprarte un televisor nuevo? Esta es una pregunta que nos hacen mucho. Como la mayoría de dispositivos tecnológicos, los televisores también están siempre en continua mejora, lo cual significa que sí: si esperas un año, probablemente encontrarás un televisor más grande y más completo por menos dinero.

Sin embargo, deberías asegurarte de no esperar demasiado, ya que podrías terminar perdiéndote algunos de los avances de hoy por culpa de las promesas de los de mañana. Los Smart TV ahora vienen con sistemas operativos integrados y con una serie de aplicaciones de ‘streaming’ junto con la retransmisión regional de televisión. Casi todos los dispositivos nuevos, aparte de los televisores pequeños, también cuentan con una resolución 4K e incluyen, de un modo u otro, capacidad HDR, si es que no admiten soporte para formatos HDR dinámicos como Dolby Vision o HDR10+.

No obstante, siempre salta la duda acerca de hacerte con las gamas altas de los productos anuales. Puede resultar tentador gastarte dinero en un televisor nuevo, y probablemente obtendrás ciertas funciones mejores. Pero los modelos del año anterior todavía no se han quedado atrás, y los encuentras, generalmente, a un precio mucho más bajo, ya que los minoristas buscan vender siempre los productos más antiguos. Además, es muy poco probable que cualquier mejora de un año a otro suponga un avance incremental.

Como siempre, vale la pena analizar las diferencias entre un modelo nuevo y la versión anterior a la cual está reemplazando. Por ejemplo, la incorporación de la tecnología Ultra Viewing Angle de Samsung supuso una gran ventaja para los QLED de alta gama de 2019, pero otras actualizaciones no han sido tan notables.

Por otro lado, si lo que quieres es prepararte para el futuro frente a la próxima ola de especificaciones de hardware, el nuevo estándar HDMI 2.1 resultará crucial para cualquier configuración de videojuegos: será compatible con una resolución de 8K a 60fps, 4K a 120fps, junto con un gran variedad de nuevas funciones de juego que permitirán la compatibilidad con HDMI. Así que estate atento al HDMI 2.1 si todo esto es importante para ti.

El 8K es impresionante, pero quizás vale la pena esperar un poco más antes de implementarlo (Image credit: TechRadar)

Tipos de TV

Existen muchos tipos diferentes de pantallas, los cuales funcionan de formas distintas para alcanzar el mismo resultado. Cada tipo de tecnología tiene sus puntos fuertes y sus propias debilidades, así que a continuación os dejamos algunos conceptos básicos que vale la pena tener en cuenta:

TV LED: Direct-LED - Estas pantallas están retro-iluminadas por una serie de LEDs (diodos emisores de luz) situados directamente detrás de la pantalla. Esto permite una atenuación localizada, lo que significa que las áreas adyacentes de brillo y oscuridad se pueden mostrar de manera más efectiva, y mejora en gran medida el contraste. Los televisores LED también son más eficientes respecto al consumo de energía y pueden ofrecer una gama de colores más amplia que los televisores CCFL. Debido al coste adicional que supone montar estos paneles LED, los televisores Direct-LED han sido reemplazados en gran medida por los que cuentan con un sistema Edge-LED, más económico.

LED TV: Edge-LED - Con estos televisores, los LEDs que se encargan del sistema de retro-iluminación se encuentran a lo largo de los bordes de la pantalla. Esta disposición permite construir pantallas muy finas y ofrece niveles de contraste superiores al sistema CCFL, pero no logran la misma calidad de imagen que los dispositivos con un sistema de iluminación Direct-LED. Sin embargo, son mucho más asequibles, razón por la cual la mayoría de los televisores LED ahora usan este tipo de tecnología.

TV OLED - La retro-iluminación de los equipos OLED (diodos emisores de luz orgánicos) se logra pasando una corriente eléctrica a través de una película electroluminiscente de emisión. Esta técnica produce colores mejorados y mayor contraste, y también permite que las pantallas sean extremadamente delgadas y flexibles.

Quantum Dot (Punto cuántico) – Por ahora no hemos llegado a la fase en la que obtenemos LEDs de puntos cuánticos auto-emisores, pero están de camino. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Samsung esté produciendo su filtro de nano-cristales basado en la tecnología de puntos cuánticos, tratando de producir una paleta de colores y niveles de contraste mucho más efectivos, los cuales se acercan mucho al nivel de las pantallas OLED.

Televisor curvo - Algunos fabricantes ahora producen televisores que cuentan con pantallas ligeramente curvadas. Pero a diferencia de los televisores CRT más antiguos, la curva está orientada hacia adentro en lugar de hacia afuera. La idea es que esto consiga equilibrar cada píxel ante tus ojos, ofreciendo una imagen más satisfactoria. Sin embargo, existen inconvenientes para este tipo de pantalla, y el principal es que si te sientas lo suficientemente lejos, hacia un lado, aproximadamente a unos 40 grados o más, la curva claramente afecta a la geometría de la imagen, acortando el contenido que se encuentra cerca de ti y comprimiendo el centro de la imagen.

Puntos cuánticos

Tamaño de TV

Comprar un televisor de pantalla plana es una inversión importante que no puedes tomarte a la ligera. Yendo a la tienda más cercana y llevándote la primera pantalla de plasma o LCD que veas, no conseguirás la mejor oferta, la pantalla que se adapta a tus necesidades o el dispositivo que necesitas para sacar el máximo partido a tu nueva compra.

La gente suele elegir el tamaño de su televisor en función de la cantidad de espacio del que disponga, pero esto no es necesariamente una buena idea. Los televisores planos ocupan mucho menos espacio de lo que podrías pensar, así que tu nuevo televisor podría acabar un par de centímetros más lejos de donde te sientas, haciendo que la imagen parezca más pequeña.

Además, con alta definición, puedes contar con una pantalla más grande y la misma distancia de visualización sin preocuparte por imperfecciones provenientes de la fuente de alimentación. La falta de ruido del HDTV significa que la distancia ideal para sentarte frente a la pantalla es de unas tres a cuatro veces más la altura del televisor.

La clave es asegurarte de que sea lo suficientemente grande como para abarcar tu campo de visión, pero también lo suficientemente pequeño para ofrecer una imagen nítida y clara. Recuerda: si solo tienes la intención de ver contenido usando una definición estándar, cuanto más grande sea la pantalla, peor se verá la imagen.

El tamaño ideal se puede calcular multiplicando la distancia a la que te vas a sentar frente a ella por 0,535 y redondeando el resultando a la medida de tamaño más cercana.

Así que, por ejemplo, si te sientas a 80 pulgadas de distancia del televisor (por equipararlo a los tamaños en pulgadas de los televisores), el tamaño ideal será de 42 pulgadas (80 x 0,535 = 42,8).