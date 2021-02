Los teléfonos con las mejores cámaras en 2021: nuestra selección de las mejores cámaras de smartphones en este momento

Si estás buscando la mejor cámara en un smartphone, tienes muchos candidatos, desde la gama iPhone 12 hasta el Samsung Galaxy S21 Ultra, entre muchos otros, ya que la fotografía es un área en la que los fabricantes de smartphones siguen mejorando con la esperanza de ser los más innovadores.

Ya sean más lentes, más megapíxeles, software mejorado, mejor zoom, mayor rendimiento con poca luz y muchas otras funciones, parece como si casi todos los teléfonos de alta gama quisieran tener algo con lo que diferenciarse del resto.

Pero algunos smartphones son mucho mejores para la fotografía que otros, y algunos también pueden rendir de forma diferente a lo que sugieren sus especificaciones, a veces son mucho mejores y otras, mucho peores. Ahí es donde entramos nosotros, ya que en TechRadar probamos ampliamente todas las cámaras de los smartphones, realizando fotografías en los diversos modos y con las diferentes lentes y sensores que cada dispositivo pueda tener.

Esto nos ayuda a averiguar cómo funciona cada cámara en el mundo real, y hemos utilizado ese conocimiento para hacer esta lista de las mejores cámaras en un teléfono.

Hay muchas opciones excelentes disponibles y las hemos clasificado de acuerdo con nuestras preferencias, aunque vale la pena leer nuestra descripción general de cada una para saber más sobre ellas. Asegúrate de consultar este ranking con frecuencia, ya que lo actualizamos constantemente a medida que se van lanzando nuevos teléfonos.

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Galaxy S21 Ultra Un smartphone de la más alta gama que se ha llevado nuestra corona Fecha de lanzamiento: : Enero de 2021 | Peso:: 227g | Dimensiones:: 165.1 x 75.6 x 8.9 mm | Sistema Operativo:: Android 11 | Tamaño de pantalla:: 6.8 pulgadas | Resolución:: 1440 x 3200 | CPU:: Snapdragon 888 / Exynos 2100 | RAM:: 12GB / 16GB | Almacenamiento:: 128GB/256GB/512GB | Batería:: 5,000mAh | Cámara trasera:: 108MP + 10MP + 10MP + 12MP | Cámara delantera:: 40MP La cámara con mejor zoom Fascinante diseño Caro a cualquier nivel Sin ranura para tarjeta microSD

Si bien la cámara del Samsung Galaxy S20 Ultra no cumplió con su promesa, la del Samsung Galaxy S21 Ultra sí lo ha hecho.

Al igual que ocurre en los demás aspectos del S21 Ultra, la cámara es de gama alta, con una cámara principal de 108MP f/1.8, un ultra gran angular de 12MP f/2.2 y dos cámaras de teleobjetivo, cosa que es bastante difícil de ver en un teléfono. Ambas son de 10MP, pero una tiene una apertura de f/2.4 y permite un zoom óptico de 3x, mientras que la otra tiene una apertura de f/4.9 y permite un zoom óptico increíble de 10x.

Los resultados son tan impresionantes como los números, tanto, que lo hemos etiquetado como el teléfono con mejor zoom en su cámara en nuestro análisis del Samsung Galaxy S21 Ultra.

Las tomas sin zoom también se ven geniales, aunque a veces no son tan buenas como las de sus mejores rivales. Pero junto con una gran cantidad de modos de cámara, incluidas nuevas incorporaciones como la Perspectiva de director (que te permite grabar vídeos con la cámara frontal y las traseras al mismo tiempo), y una cámara frontal de 40MP de alta capacidad, lo convierten en el smartphone soñado por cualquier fotógrafo.

(Image credit: Huawei)

2. Huawei Mate 40 Pro Casi la mejor cámara en un teléfono que puedes comprar Fecha de lanzamiento:: Noviembre de 2020 | Peso:: 212g | Dimensiones:: 162.9 x 75.5 x 9.1 mm | Sistema Operativo:: Android 10 | Tamaño de pantalla:: 6.76 pulgadas | CPU:: Kirin 9000 5G | RAM:: 8GB | Almacenamiento:: 256/512GB | Batería:: 4,400mAh | Cámara trasera:: 50MP + 12MP + 20MP | Cámara frontal:: 13MP Gran cámara Excelente diseño Apps limitadas Caro

Es posible que te sorprenda ver aquí al Huawei Mate 40 Pro. Después de todo, es un teléfono al que solo le dimos 3.5 estrellas y no está, ni de lejos, en nuestra lista de los mejores smartphones. Pero la razón por la que no podemos clasificarlo más alto tiene que ver con la limitación de las apps que tiene Huawei (debido a que no tiene acceso a Google Play Store) y no con sus cámaras.

De hecho, sus cámaras son excepcionales. Tiene una cámara principal de 50MP f/1.9, una periscópica de 12MP f/3.4 (con zoom óptico de 5x) y una ultra gran angular de 20MP f/1.8.

Si bien no son tantas lentes como las de algunos rivales, cuenta con los tipos más importantes y todos funcionan muy bien.

Desde fotos en modo retrato hasta amplios paisajes, fotos con zoom y sujetos en primer plano, en nuestro análisis descubrimos que el Huawei Mate 40 Pro podía hacer frente de manera brillante a casi todo tipo de fotos. Incluso hace un gran trabajo en condiciones de poca luz.

Y si bien nuestro enfoque está en las cámaras traseras, el Huawei Mate 40 Pro también tiene una configuración decente en la parte frontal, con una cámara de 13MP f/2.4 a la que se une un sensor de tiempo de vuelo (ToF) para detectar la profundidad.

También hay muchos modos de fotografía y herramientas disponibles en el Huawei Mate 40 Pro, desde una función de pintura con luz hasta un modo de fotografía dedicado a la luna.

(Image credit: Apple)

3. iPhone 12 Pro Max La mejor cámara de iPhone que existe Peso:: 228g | Dimensiones:: 160.8mm x 78.1mm x 7.4mm | Sistema Operativo:: iOS 14 | Tamaño de pantalla:: 6.7 pulgadas | Resolución:: 1284 x 2778 | CPU:: A14 Bionic | RAM:: 6GB | Almacenamiento:: 128GB/256GB/512GB | Batería:: Desconocida | Cámara trasera:: 12MP + 12MP + 12MP | Cámara frontal:: 12MP Larga duración de batería Potente cámara trasera Se siente demasiado grande Muy, muy caro

El iPhone 12 Pro Max no es el mejor smartphone, pero está muy cerca de tener la mejor cámara en un teléfono. Incluye una cámara principal de 12MP f/1.6, un teleobjetivo de 12MP f/2.2 (con zoom óptico de 2.5x), un ultra gran angular de 12MP f/2.4 e incluso un escáner LiDAR, que permite retratos en Modo Noche.

De hecho, la noche, y la poca luz en general, es algo con lo que el iPhone 12 Pro Max tiene muchos menos problemas que la mayoría de los smartphones, gracias en parte a un gran sensor que puede absorber mucha luz. El Modo Noche también se puede usar con el sensor principal y el ultra gran angular, por lo que no estás limitado en los tipos de fotos que puedes hacer por la noche.

Mientras tanto, Smart HDR 3 es una nueva característica de este rango que combina múltiples exposiciones para crear la mejor imagen posible, algo que puede beneficiar a tus fotos sin importar cómo sea la luz.

Las opciones de edición integradas también son excelentes y, con Dolby Vision compatible con vídeos, el iPhone 12 Pro Max no destaca únicamente en imágenes fijas.

En general, tiene una configuración excelente, con todas las lentes funcionando bien. La cámara de este teléfono es solo ligeramente mejor que la del iPhone 12 Pro, aunque tiene ciertas ventajas que lo convierten en el mejor iPhone para la fotografía.

Lee nuestro análisis completo del iPhone 12 Pro Max

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Galaxy Note 20 Ultra Un teléfono con una gran cámara y una excelente lente de zoom Fecha de lanzamiento:: Agosto de 2020 | Peso:: 208g | Dimensiones:: 164.8 x 77.2 x 8.1mm | Sistema Operativo: Android 10 | Tamaño de pantalla:: 6.9 pulgadas | Resolución:: 1440 x 3088 | CPU:: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 | RAM:: 12GB | Almacenamiento:: 128/256/512GB | Batería:: 4,500mAh | Cámara trasera:: 108MP, 12MP, 12MP | Cámara frontal:: 10MP Útiles funciones del S Pen Pantalla de apariencia premium Tarda en cargarse Ultra-caro

El Samsung Galaxy Note 20 Ultra tiene una cámara de altas especificaciones, pero es la cámara de teleobjetivo la que realmente destaca. Esta tiene una lente de 12MP f/3.0 con zoom óptico de 5x y zoom digital de 50x.

Ambas especificaciones son impresionantes, y aunque el S20 Ultra ofrece un zoom digital de 100x, este no es más que un extra divertido. El Note 20 Ultra realmente mejoró esa lente gracias a una apertura más amplia y píxeles más grandes.

Mientras que la cámara de teleobjetivo es lo que más destaca de su conjunto de lentes, la cámara principal de 108MP f/1.8 y la cámara ultra gran angular de 12MP f/2.2 del Samsung Galaxy Note 20 Ultra también funcionan bien.

La cámara del Note 20 Ultra es también increíblemente fácil y divertida de usar, y se beneficia de extras como vídeo en 8K y modo Single Take, que realiza un montón de fotos y vídeos al mismo tiempo usando las distintas lentes y modos para aumentar las posibilidades de capturar la mejor toma.

Las fotos con poca luz no son tan detalladas como las de algunos de sus rivales, como el iPhone 12 Pro Max, pero por lo demás, esta es una configuración de cámaras excepcional.

Lee nuestro análisis completo del Samsung Galaxy Note 20 Ultra

(Image credit: Huawei)

5. Huawei P40 Pro El P40 Pro tiene unas cámaras excelentes, pero no es el mejor teléfono Fecha de lanzamiento:: Abril de 2020 | Cámara principal:: 50MP (f/1.9) | Teleobjetivo:: 12MP (f/3.4) | Ultra gran angular:: 40MP (f/1.8) | Estabilización de imagen óptica (OIS): Sí | Cámara frontal:: 32MP | Peso:: 209g | Dimensiones:: 158.2 x 72.6 x 9mm | Tamaño de la batería:: 4,200mAh | Calidad máxima del vídeo:: 4K 60fps | Almacenamiento:: 128GB / 256GB / 512GB | Ranura para tarjeta de memoria:: Sí Fantástica vida de la batería Cámaras impresionantes Software frustrantemente limitado El módulo de cámara sobresale mucho

El Huawei P40 Pro tiene una de las mejores cámaras en un smartphone que puedes comprar por menos de 1000€, es así de simple. De hecho, para un cierto tipo de fotógrafo, uno que valora una cámara de teleobjetivo, es simplemente la mejor cámara en un teléfono que existe, punto.

Sin embargo, recomendarlo teniendo en cuenta la situación de Huawei/Google resulta bastante complicado. Es por eso que a pesar de su extensa lista de brillantes especificaciones deberías tener eso en cuenta. Sin embargo, independientemente de las limitaciones de su software, su cámara te dejará boquiabierto.

El sistema de imágenes de la marca Leica del P40 Pro está encabezado por un nuevo sensor de 50MP que utiliza la formación de sub-píxeles RYYB (rojo amarillo amarillo azul), como el P30 Pro de 40MP anterior. Huawei afirma que esto hace que sus cámaras sean más capaces de manejar escenas oscuras, y podemos dar fe del hecho de que el P40 Pro puede hacerlo.

La lente de la cámara principal tiene una apertura f/1.9 bastante estándar sobre el papel pero con un tamaño de sensor enorme (para un smartphone) y estabilización de imagen óptica (OIS). Esto, combinado con la poderosa estabilización de imagen electrónica de Huawei, sigue ofreciendo resultados excelentes con poca luz. Este teléfono puede ver prácticamente en la oscuridad, incluso en modo automático, algo que ningún otro teléfono que no sea Huawei puede hacer.

También hay una cámara ultra gran angular de 40MP f/1.8, una cámara con teleobjetivo de 12MP que es capaz de hacer zoom óptico de 5x o zoom digital de 50x, y un sensor de tiempo de vuelo (ToF) para crear efectos bokeh.

Las fotos tomadas con el P40 Pro tienen muchos detalles y poco ruido. A diferencia de Samsung, las fotos de Huawei no se ven demasiado retocadas y, aunque no son tan naturales y neutrales como las tomadas con el Oppo Find X2 Pro, muchos preferirán el estilo impactante de Huawei.

En lo que respecta al zoom, aunque es posible que el del P40 Pro no pueda acercar la imagen tanto como el del Galaxy S20 Ultra, el teléfono cuesta mucho menos y, lo que es más importante, ofrece una calidad de imagen más consistente en todas sus cámaras.

El resto del hardware del teléfono es de primer nivel, funciona muy bien y tiene mucha potencia, por lo que si (y solo si) te sientes cómodo con la experiencia del software sin Google, el P40 Pro tiene mucho que ofrecer.

(Image credit: Apple)

6. iPhone 12 Pro Casi tan bueno para la fotografía como el iPhone 12 Pro Max Peso:: 189g | Dimensiones:: 146.7mm x 71.5mm x 7.4 mm | Sistema Operativo:: iOS 14 | Tamaño de pantalla:: 6.1 pulgadas | Resolución:: 1170 x 2532 | CPU:: A14 Bionic | RAM:: 6GB | Almacenamiento:: 128GB/256GB/512GB | Batería:: Desconocida | Cámara trasera:: 12MP + 12MP + 12MP | Cámara frontal:: 12MP Múltiples opciones de color Pantalla clara y vibrante Sin cargador en la caja El 5G sigue siendo un lujo caro

A primera vista, las cámaras del iPhone 12 Pro se parecen mucho a las del iPhone 12 Pro Max, y es cierto que no son muy diferentes, pero el iPhone 12 Pro Max tiene ventaja gracias a un sensor más grande en la cámara principal y un zoom mejorado en el teleobjetivo.

Aún así, el iPhone 12 Pro se acerca mucho a su hermano mayor y a un precio más bajo. Tiene una cámara principal de 12MP f/1.6 con estabilización de imagen óptica (OIS), una cámara de teleobjetivo de 12MP f/2.0 con OIS y zoom óptico 2x, y una cámara ultra gran angular de 12MP f/2.4. Al igual que el Pro Max, también tiene un escáner LiDAR que se puede usar para potenciar experiencias de realidad aumentada y realizar retratos en Modo Noche.

Al igual que con el iPhone 12 Pro Max, el Modo Noche es realmente impresionante, lo que te permite hacer fotografías brillantes y detalladas donde otros teléfonos tendrían dificultades. Además, puedes usar el Modo Noche con la cámara principal y la ultra gran angular.

La cámara para selfies de 12 MP también funciona bien, y hay funciones útiles como Dolby Vision para vídeo y Smart HDR 3 para mejorar el procesamiento de imágenes.

Lee nuestro análisis completo del iPhone 12 Pro

(Image credit: Google)

7. Google Pixel 5 Una gran combinación de cámaras y herramientas de edición Fecha de lanzamiento:: Octubre de 2020 | Peso:: 151g | Dimensiones:: 144.7mm x 70.4mm x 8mm | Sistema Operativo:: Android 11 | Tamaño de pantalla:: 6 pulgadas | Resolución:: 2340 x 1080 | CPU:: Snapdragon 765G | RAM:: 8GB | Almacenamiento:: 128GB | Batería:: 4000mAh | Cámara trasera:: 16MP + 12MP | Cámara frontal:: 8MP El software de la cámara es mejor que nunca La carcasa de metal es un cambio refrescante del vidrio Sin teleobjetivo Fotografía nocturna mejorable

El Google Pixel 5 no tiene una cámara que cautive con sus especificaciones sobre el papel. Para empezar, solo hay dos lentes traseras, la cámara principal de 12.2MP f/1.7 y una ultra gran angular de 16MP f.2.2. Lo que deja al Pixel 5 sin un teleobjetivo dedicado.

Sin embargo, descubrimos que, particularmente con buena luz, el Pixel 5 era capaz de capturar imágenes nítidas con una excelente paleta de colores. Y, aunque el rendimiento con poca luz es un paso atrás, aún logra capturar colores precisos.

La lente ultra gran angular también crea menos distorsión en el borde de las imágenes que muchas otras cámaras de este tipo. Además, Google Pixel 5 tiene una decente serie de herramientas de edición de fotos integradas. Las funciones de software como Luz de Retrato también ayudan al teléfono, permitiéndote iluminar de forma convincente rostros y otros sujetos.

(Image credit: Samsung)

8. Samsung Galaxy S21 No es el mejor de la serie S, pero sigue siendo genial Fecha de lanzamiento:: Enero de 2021 | Peso:: 169 | Dimensiones:: 151.7 x 71.2 x 7.9 mm | Sistema Operativo:: Android 11 | Tamaño de pantalla:: 6.2 pulgadas | Resolución:: 1080 x 2400 | CPU:: Snapdragon 888 / Exynos 2100 | RAM:: 8GB | Almacenamiento:: 128GB / 256GB | Batería:: 4,000mAh | Cámara trasera:: 12MP + 64MP + 12MP | Cámara frontal:: 10MP Cámara fantástica y versátil Más barato que el Galaxy S20 Sin soporte microSD No tiene la mejor pantalla

El Samsung Galaxy S21 tiene una configuración de cámaras diferente a la del S21 Ultra, de ahí su posición más baja en esta lista, pero sigue siendo una configuración muy impresionante.

Cuenta con una cámara principal de 12MP f/1.8, un ultra gran angular de 12MP f/2.2 y un teleobjetivo de 64MP f/2.0. Esta es una configuración básicamente igual que la del Samsung Galaxy S20, teniendo en cuenta que las cámaras de ese teléfono aún siguen impresionando, aunque hay mejoras de software en el S21.

Esas mejoras incluyen cosas como nuevos modos para Single Take. Este modo le permite al teléfono realizar una variedad de fotos y vídeos usando las tres cámaras con solo presionar un botón, incluyendo ahora una opción de cámara lenta.

Ahora también hay un modo de Perspectiva del Director, que te permite disparar con la cámara delantera y la trasera al mismo tiempo.

Por lo tanto, tienes muchas más opciones para tu kit de herramientas de fotografía y, lejos de las nuevas funciones, la experiencia de la cámara principal sigue siendo excelente, independientemente de la lente que estés usando, aunque el zoom óptico híbrido de 3x no es rival para el 10x que ofrece Samsung Galaxy S21 Ultra.

Lee nuestro análisis completo del Samsung Galaxy S21

(Image credit: OnePlus)

9. OnePlus 8 Pro El OnePlus más logrado de todos los tiempos, pero también el más caro Fecha de lanzamiento:: Abril de 2020 | Cámara principal:: 48MP (f/1.8) | Teleobjetivo:: 8MP (f/2.4) | Ultra gran angular:: 48MP (f/2.2) | Profundidad:: 5MP (f/2.4) | Optimización de imagen óptica (OIS):: Sí | Cámara frontal:: 16MP (f/2.5 | Peso:: 199g | Dimensiones:: 165.3 x 74.4 x 8.5 mm | Tamaño de la batería:: 4,510mAh | Calidad máxima de vídeo:: 4K 60fps | Almacenamiento:: 128GB / 256GB | Ranura para tarjeta de memoria:: No Una de las mejores pantallas que existen La mejor cámara de OnePlus El OnePlus más caro hasta ahora El módulo de cámaras trasera sobresale considerablemente

OnePlus se ha puesto las pilas cuando se trata de cámaras para smartphones, acercando al OnePlus 8 Pro más que nunca a las mejores opciones del resto de marcas gracias al hecho de que funciona con el nuevo sensor IMX689 de 12 bits de Sony. Con un gran tamaño de 1/1.4” y píxeles de 1.12 micrones, la cámara principal del OnePlus 8 Pro puede capturar un bokeh asombroso y fotos claras como el día, incluso cuando la luz empieza a escasear.

El sensor no es lo único a tener en cuenta de la nueva cámara principal de OnePlus, gracias al enfoque automático de detección de fase y el enfoque automático láser, sin mencionar la estabilización de imagen óptica (OIS), que enfoca rápidamente y mantiene las tomas estables en la fotografía y en el vídeo.

A diferencia de las cámaras con zoom periscópico, el OnePlus 8 Pro no puede competir cuando se trata de acercarse a sujetos a distancia. Dicho esto, su cámara de teleobjetivo de 8MP, f/2.4 incluye un zoom óptico de 3x y OIS, por lo que mejora la distancia focal máxima del iPhone 11 Pro.

Sin embargo, la verdadera protagonista cuando se trata de mejoras en el OnePlus 8 Pro es la cámara ultra gran angular de 48 MP, al estilo de GoPro. Con una gran cantidad de píxeles para un ultra gran angular, una apertura abierta f/2.2 para dejar entrar mucha luz y un ángulo de visión de 14mm (116 °), obtiene mucho encuadre y captura más resolución que prácticamente cualquier otra cámara ultra gran angular del mercado.

Finalmente, la cámara con filtro de color de 12MP de OnePlus. Esta extraña adición captura una versión paralela de la realidad, dando a los colores estándar un acabado serigrafiado con colores neón, casi metálicos.

Al igual que el OnePlus 7 Pro anterior, el vídeo es capaz de grabar con un modo de video súper estable hasta Full HD, o en modo estándar con una resolución de hasta 4K. ¿Es el teléfono con la mejor cámara que puedes comprar? Definitivamente está entre los mejores, pero no se puede comparar con otros buques insignia. Dicho esto, como teléfono en conjunto, podría ser el buque insignia con un mejor equilibrio en todos los ámbitos.

Lee nuestro análisis completo del OnePlus 8 Pro

(Image credit: Future)

10. iPhone 12 / iPhone 12 mini El mejor iPhone asequible Peso:: 164g / 135g | Dimensiones:: 146.7 x 71.5 x 7.4mm / 131.5 x 64.2 x 7.4mm | Sistema Operativo:: iOS 14 | Tamaño de pantalla:: 6.1 pulgadas / 5.4 pulgadas | Resolución:: 1170 x 2532 / 1080 x 2340 | CPU:: A14 Bionic | RAM:: 4GB | Almacenamiento:: 64GB/128GB/256GB | Batería:: 2,815mAh / 2,227mAh | Cámara trasera:: 12MP+12MP | Cámara frontal:: 12MP Colorida pantalla OLED Preparado para el futuro gracias al 5G Las cámaras son similares a las del año pasado La duración de la batería no destaca

El iPhone 12 y el iPhone 12 mini ofrecen experiencias de cámara idénticas, y ambos están un paso atrás en ese aspecto de los modelos Pro.

Estos dos pierden el teleobjetivo y el escáner LiDAR, ofreciendo solo una cámara principal de 12MP f/1.6 y un ultra gran angular de 12MP f/2.2 en la parte posterior y una cámara de 12MP f/2.2 en la parte frontal.

Las tres cámaras funcionan bien y, al igual que con el resto de la gama de iPhone 12, estas dos también superan a la mayoría de los teléfonos de la competencia en entornos con poca luz, sin importar qué lente estés usando, ya que el Modo Noche funciona en todas ellas.

El iPhone 12 y el iPhone 12 mini también se benefician de Smart HDR 3, que usa IA para optimizar las imágenes. Mientras que para el vídeo puedes aprovechar Dolby Vision, que debería dar más calidad a tus vídeos.

Lee nuestro análisis completo del iPhone 12 y el análisis del iPhone 12 mini