Los mejores teléfonos Samsung del 2020: encontrando el Galaxy adecuado para ti

Nuestra guía de los mejores teléfonos Samsung podría recibir una reorganización pronto, ya que es probable que la gama Samsung Galaxy S21 aterrice a principios de 2021. Pero no te preocupes, ya hay muchos teléfonos Samsung excelentes donde elegir.

De hecho, debería haber un teléfono ideal para casi todos, desde buques insignia como el Samsung Galaxy S20 Plus y el Samsung Galaxy Note 20 Ultra, hasta opciones más asequibles (e inusuales) como el Samsung Galaxy A80, e incluso teléfonos plegables de vanguardia como el Samsung Galaxy Z Fold 2.

Encontrarás todos estos y muchos más en nuestra lista, clasificados de mejor a peor. Pero no te limites a comprar el modelo mejor calificado, ya que quizás haya otro en la lista que se adapte mejor a ti. Todos estos teléfonos son altamente recomendados, y para cada uno hemos incluido una descripción general y una lista de especificaciones, para que puedas ver de un vistazo qué es lo que los hace brillar.

Por lo que, si buscas un nuevo teléfono Samsung, sigue leyendo para obtener una guía completa y asegúrate de volver a consultarla con frecuencia, ya que no solo está en camino la nueva gama Galaxy S21, sino que también esperamos ver el Samsung Galaxy Note 21 y el Samsung Galaxy Z Fold 3 durante 2021, entre probablemente otros grandes teléfonos de Samsung.

Mejores teléfonos Samsung del 2020 en un vistazo:

Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S10 Plus Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Galaxy S20 Fan Edition Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy A80 Samsung Galaxy S10e

Los mejores teléfonos Samsung del 2020

(Image credit: Future)

1. Samsung Galaxy S20 Plus El Samsung Galaxy S20 Plus es simplemente perfecto Fecha de lanzamiento: Marzo del 2020 | Peso: 186g | Dimensiones: 161.9 x 73.7 x 7.8mm | Sistema Operativo: Android 10 | Tamaño de pantalla: 6.7 pulgadas | Resolución: 1440 x 3200 | CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 8GB/12GB | Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB | Batería: 4,500mAh | Cámara trasera: 12MP + 64MP + 12MP + ToF 3D | Cámara delantera: 10MP Potente pero elegante Zoom muy mejorado Precio cada vez más alto Las mejoras son en su mayoría repetidas

El Samsung Galaxy S20 Plus actualmente encabeza nuestro ranking de los mejores teléfonos Samsung disponibles, superando incluso al más caro Samsung Galaxy S20 Ultra.

Como era de esperar, es absolutamente fantástico. El diseño no ha cambiado excesivamente del Galaxy S10 Plus, pero la mayoría del resto de elementos se han actualizado. La pantalla tiene ahora una tasa de refresco de 120Hz suave como la seda, incluye un chip más potente y sus cámaras han tenido una gran mejora.

La lente más emocionante es su teleobjetivo de 64MP, que facilita un zoom óptico híbrido de 3x, pero también hay lentes principales de 12MP y ultra gran angular de 12MP, así como un sensor de profundidad.

Agrega a todo esto una gran batería de 4.500mAh, soporte 5G y todo lo que esperas de un buque insignia de Samsung, como resistencia al agua y un escáner de huellas dactilares en pantalla, y el Samsung Galaxy S20 Plus es claramente uno de los mejores teléfonos de cualquier empresa, no solo del gigante surcoreano.

Lee nuestro análisis en profundidad del Samsung Galaxy S20 Plus

(Image credit: Future)

2. Samsung Galaxy Note 20 Ultra El Ultra bien hecho Fecha de lanzamiento: Agosto del 2020 | Peso: 208g | Dimensiones: 164.8 x 77.2 x 8.1mm | Sistema Operativo: Android 10 | Tamaño de pantalla: 6.9 pulgadas | Resolución: 1440 x 3088 | CPU: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 | RAM: 12GB | Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB | Batería: 4,500mAh | Cámara trasera: 108MP + 12MP + 12MP | Cámara delantera: 10MP El zoom de la cámara 5x es alucinante Nuevas funciones útiles del S Pen "Ultra" caro Carga más lenta

El Samsung Galaxy Note 20 Ultra es un teléfono bestial con un precio bestial. Según nuestro análisis, tiene la pantalla más atractiva de cualquier teléfono y la mejor cámara de cualquier Android, además de ser muy divertida de usar, gracias a su zoom óptico de 5x, filtros divertidos y una elegante interfaz de cámara.

Esta cámara incluye un sensor principal de 108MP, un periscopio de 12MP y un ultra gran angular de 12MP, mientras que la pantalla es una enorme AMOLED de 6.9 pulgadas 1440 x 3088 con 496 píxeles por pulgada y una tasa de refresco de hasta 120Hz.

Pero el Samsung Galaxy Note 20 Ultra no se detiene ahí, ya que también destaca de sus rivales gracias a su lápiz óptico S Pen, que te permite garabatear en la pantalla, sincronizar grabaciones de voz con tus notas escritas a mano y más.

Además, el teléfono también tiene una potencia de gama alta, por supuesto, que incluye 12GB de RAM y un chip Snapdragon 865 Plus o Exynos 990. Este chip dependerá de dónde te encuentres en el mundo, pero ambos son extremadamente potentes.

También cuenta con 5G, mucho almacenamiento, un diseño premium, un escáner de huellas dactilares en pantalla y una gran batería, por lo que este es un teléfono que lo tiene casi todo, aunque la carga podría ser más rápida y es un poco decepcionante que no puedas utilizar una tasa de refresco de 120Hz y una resolución QHD+ al mismo tiempo.

Sin embargo, el mayor obstáculo es simplemente el precio, pero si tienes el dinero y quieres todo lo que ofrece el Note 20 Ultra, entonces es una opción fantástica.

Lee nuestro análisis completo del Samsung Galaxy Note 20 Ultra

(Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy S20 La versión más fácil de usar con una mano del buque insignia de Samsung Fecha de lanzamiento: Marzo del 2020 | Peso: 163g | Dimensiones: 151.7 x 69.1 x 7.9mm | Sistema Operativo: Android 10 | Tamaño de pantalla: 6.2 pulgadas | Resolución: 1440 x 3200 | CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 8GB/12GB | Almacenamiento: 128GB | Batería: 4,000mAh | Cámara trasera: 12MP + 64MP + 12MP | Cámara delantera: 10MP Buena actualización de la cámara La mejor pantalla de Samsung hasta ahora Bastante caro Las especificaciones más bajas de la gama

Si bien es un poco menos emocionante que el Samsung Galaxy S20 Plus y el S20 Ultra, el Galaxy S20 estándar tiene un precio más bajo, así como un tamaño más amigable para el bolsillo.

Aunque con 6.2 pulgadas aún está lejos de ser un teléfono pequeño, cuenta con una resolución QHD+, una tasa de refresco de 120Hz y una de las pantallas AMOLED de mejor calidad que se hayan puesto en un teléfono, por lo que vale la pena tenerlo en cuenta por su gran pantalla.

El Samsung Galaxy S20 también tiene una configuración de cámara impresionante, encabezada por un sensor de teleobjetivo de 64MP, al que se une un sensor principal de 12MP y un ultra gran angular de 12MP, por lo que solo pierde el sensor de profundidad del S20 Plus.

El Samsung Galaxy S20 también está disponible con conectividad 5G, tiene una gran batería de 4.000mAh y una potencia de gama alta, gracias a un chip Snapdragon 865 o Exynos 990 (dependiendo de en qué parte del mundo lo compres).

Lee nuestro análisis del Samsung Galaxy S20

(Image credit: Future)

4. Samsung Galaxy S20 Ultra El buque insignia definitivo, a un precio definitivo Lanzamiento: Marzo 2020 | Peso: 166g | Dimensiones: 166.9 x 76 x 8.8mm | Sistema Operativo: Android 10 | Tamaño de pantalla: 6.9-inch | Resolución: 3200 x 1440 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 12/16GB | Almacenamiento: 128/512GB | Batería: 5,000mAh | Cámara trasera: 108MP + 48MP + 12MP + ToF 3D | Cámara delantera: 40MP Las mejores especificaciones de 2020, punto Zoom óptimo 5x, zoom digital 'Space Zoom' de 100x Enorme pantalla de 6,9 pulgadas Muy caro Extras por los que no vale la pena subir el precio Space Zoom ofrece un dudoso valor

Si el dinero no fuera un problema, entonces el Samsung Galaxy S20 Ultra ocuparía un lugar más alto en esta lista, ya que en muchos sentidos es posiblemente el mejor teléfono Samsung que puedes comprar.

Tiene una enorme pantalla de 1440 x 3200 de 6.9 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, además de una cámara de cuatro lentes, encabezada por un sensor principal de 108MP, además de un zoom de periscopio de 48MP capaz de hacer un zoom digital de hasta 100x.

Por supuesto, también tiene el mismo chip de gama alta que el resto de la serie Galaxy S20, junto con hasta 16GB de RAM, que es más que en los otros dos modelos.

Por lo tanto, obtienes una pantalla más grande, más potencia, una cámara con especificaciones más altas (aunque inconsistente) y una batería masiva de 5.000mAh, pero el precio y el tamaño serán poco prácticos para muchos.

Lee nuestro análisis completo del Samsung Galaxy S20 Ultra

5. Samsung Galaxy S10 Plus Un buque insignia de Samsung que sigue siendo excelente Fecha de lanzamiento: Febrero del 2019 | Peso: 175g | Dimensiones: 157.6 x 74.1 x 7.8mm | Sistema Operativo: Android 9 | Tamaño de pantalla: 6.4 pulgadas | Resolución: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12GB | Almacenamiento: 128GB/512GB/1TB | Batería: 4,100mAh | Cámara trasera: 12MP + 12MP + 16MP | Cámara delantera: 10MP + 8MP Excelente relación pantalla-cuerpo Sensor de huellas dactilares en pantalla Precio considerablemente alto Diseño resbaladizo

El Samsung Galaxy S10 Plus estuvo mucho tiempo en la parte superior de esta lista, y con razón.

Es una gran mejora con respecto al modelo del año anterior, con un nuevo diseño de pantalla completa habilitado por Samsung que se deshace de los marcos en favor de una cámara perforada en la pantalla. Hablando de la cámara, obtienes tres en la parte trasera y dos en el frente, lo que lo convierte en un teléfono con un conjunto de cámaras muy versátil.

El escáner de huellas dactilares está en la pantalla, lo que es mucho mejor que estar ubicada en la parte trasera, como era el caso de la gama S9, y dispone de una gran batería de 4.100mAh que le brinda al Galaxy S10 Plus mucha vida. Tanto es así, que incluso podrías considerar usar su función Wireless PowerShare para cargar otros dispositivos con ella.

El Galaxy S10 Plus también tiene una gran pantalla de 6.4 pulgadas y toda la potencia que esperarías de un buque insignia de 2019.

(Image credit: Future)

6. Samsung Galaxy Note 10 Plus Este es uno de los mejores phablet de Samsung Fecha de lanzamiento: Agosto del 2019 | Peso: 196g | Dimensiones: 162.3 x 77.2 x 7.9mm | Sistema Operativo: Android 9 | Tamaño de pantalla: 6.8 pulgadas | Resolución: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9825 | RAM: 12GB | Almacenamiento: 256GB/512GB | Batería: 4,300mAh | Cámara frontal: 12MP + 12MP + 16MP + ToF 3D | Cámara trasera: 10MP Lápiz óptico S Pen La mejor pantalla en un smartphone Extremadamente caro La cámara no es "la mejor"

El Samsung Galaxy Note 10 Plus puede haber sido reemplazado por el Note 20 Ultra, pero sigue siendo uno de los mejores teléfonos con lápiz óptico disponibles. Viene con una pantalla enorme, un procesador potente y cuatro cámaras traseras.

Lo más destacado de este dispositivo es el S Pen antes mencionado, un lápiz que te ayuda a hacer muchas tareas con tu dispositivo. No se usa solo para dibujar y tomar notas, sino que también ofrece una variedad de controles por gestos que te ayudarán a aprovechar al máximo tu teléfono.

Sí, el teléfono es caro (prohibitivamente, para algunos), pero cada céntimo que pagas va directamente a uno de los mejores teléfonos Samsung, y uno de los mejores teléfonos del mercado, y punto.

Lea nuestro análisis del Samsung Galaxy Note 10 Plus

(Image credit: Future)

7. Samsung Galaxy S20 Fan Edition Básicamente el Samsung Galaxy S20 Lite Fecha de lanzamiento: Octubre del 2020 | Peso: 190g | Dimensiones: 159.8 x 74.5 x 8.4mm | Sistema Operativo: Android 10 | Tamaño de pantalla: 6.5 pulgadas | Resolución: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 6GB/8GB | Almacenamiento: 128GB/256GB | Batería: 4,500mAh | Cámara trasera: 12MP + 12MP + 8MP | Cámara delantera: 32MP Puede hacer excelentes fotografías Potente procesador No muy "lite" en precio Diseño de sensación económica

El Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) es básicamente un Samsung Galaxy S20 Lite, pero conserva muchas de las mejores partes del Galaxy S20.

Los aspectos más destacados son su pantalla, cámara y chip. Para el primero de ellos, obtienes una pantalla Super AMOLED 1080 x 2400 de 6.5 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz suave como la seda.

Por otro lado, la cámara es de triple lente, que consta de un sensor principal de 12MP, un ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 8MP, lo que garantiza que todas las principales necesidades de fotografía estén cubiertas. En nuestro análisis también descubrimos que estas lentes funcionan muy bien.

Finalmente, el conjunto de chips es Snapdragon 865 o Exynos 990; el primero es lo que obtienes con la versión 5G del teléfono, mientras que el último viene con el modelo 4G, pero ambos son de gama alta. La construcción podría ser mejor y el precio quizás sea un poco elevado, pero por lo demás, el Samsung Galaxy S20 Fan Edition realmente agrada a los fanáticos.

Lee nuestro análisis completo del Samsung Galaxy S20 Fan Edition

8. Samsung Galaxy S10 Similar al S10 Plus, pero más pequeño Fecha de lanzamiento: Febrero del 2019 | Peso: 157g | Dimensiones: 149.9 x 70.4 x 7.8mm | Sistema Operativo: Android 9 | Tamaño de pantalla: 6.1 pulgadas | Resolución: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8GB | Almacenamiento: 128GB/512GB | Batería: 3,400mAh | Cámara trasera: 12MP + 12MP + 16MP | Cámara delantera: 10MP Sensor de huellas dactilares en pantalla Función inalámbrica PowerShare De nuevo, alto precio No tiene la mejor cámara

El Galaxy S10 de Samsung es muy similar a su hermano mayor, solo que un poco más limitado y un poco más compacto.

Se pierden algunas características al optar por el S10 en lugar del Plus, pero si estás buscando ahorrar un poco de dinero, aún ofrecerá los aspectos más destacados, como la pantalla Infinity-O, el diseño elegante y los componentes internos de alta gama.

El escáner de huellas dactilares también está integrado en la pantalla del Galaxy S10, además de que se ve muy bien con unos increíbles 550 píxeles por pulgada en este modelo. Tiene varias opciones de color, además de la opción de 128GB o 512GB, según la cantidad de espacio que necesites.

La duración de la batería en el S10 estándar no es tan buena como en el Plus, pero no es algo alarmante, ya que aún será capaz de sobrevivir fácilmente a un día completo de uso.

(Image credit: TechRadar)

9. Samsung Galaxy Note 20 ¿El teléfono de plástico más caro del mundo? Fecha de lanzamiento: Agosto del 2020 | Peso: 192g | Dimensiones: 161.6 x 75.2 x 8.3mm | Sistema Operativo: Android 10 | Tamaño de pantalla: 6.7 pulgadas | Resolución: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990 | RAM: 8GB | Almacenamiento: 256GB | Batería: 4,300mAh | Cámara trasera: 12MP + 64MP + 12MP | Cámara delantera: 10MP Versátil combinación de tres cámaras El S-Pen es brillante, como siempre Caro para un teléfono con una trasera de plástico Solo tiene una pantalla de 60Hz

El Samsung Galaxy Note 20 es menos emocionante que el Note 20 Ultra. De hecho, dada su parte trasera de plástico y su pantalla FHD+, es bastante menos premium de lo que cabría esperar de un teléfono de la gama Note, pero aún así vale la pena considerarlo si buscas un teléfono relativamente asequible con un S Pen.

Y este teléfono tiene algo más que el S Pen. El Samsung Galaxy Note 20 también tiene potencia de gama alta, gracias a su chip Snapdragon 865 Plus o Exynos 990 (según la región) y 8GB de RAM. Además, su cámara de triple lente (con un sensor principal de 12MP, teleobjetivo de 64MP y ultra gran angular de 12MP) permite una fotografía versátil.

A pesar de sus menores especificaciones, este todavía está lejos de ser un teléfono asequible, pero si tu cartera no puede permitirse el Note 20 Ultra y quieres algo más nuevo que el Note 10, entonces sigue siendo una buena opción.

Lee nuestro análisis completo del Samsung Galaxy Note 20

(Image credit: Future)

10. Samsung Galaxy Z Fold 2 El teléfono más futurista del 2020 Fecha de lanzamiento: Agosto del 2020 | Peso: 282g | Dimensiones: 159.2 x 128.2 x 6.9mm (desplegado) | Sistema Operativo: Android 10 | Tamaño de la pantalla: 7.6 y 6.23 pulgadas | Resolución: 1768 x 2208 y 816 x 2260 | CPU: Snapdragon 865 Plus | RAM: 12GB | Almacenamiento: 256GB/512GB | Batería: 4,500mAh | Cámara trasera : 12MP + 12MP + 12MP | Cámara delantera: 10MP + 10MP Pantalla frontal mucho más grande Refinada bisagra de segunda generación Uno de los teléfonos más caros del mercado Carece de las mejores cámaras de Samsung

El Samsung Galaxy Z Fold 2 es el mejor móvil plegable de la compañía hasta el momento en el que estamos escribiendo este artículo, mejorando al Galaxy Fold original de varias maneras y ofreciendo una experiencia más premium que el Samsung Galaxy Z Flip.

Este realmente es una tablet y un teléfono, todo en uno, y se ve y se siente adecuadamente futurista. Además, también incluye una pantalla de cubierta mucho más grande (y por lo tanto más útil) que su predecesora. El Samsung Galaxy Z Fold 2 también está lleno de potencia y tiene la misma tasa de refresco de 120Hz que otros teléfonos Samsung premium.

Sin embargo, carece de las mejores cámaras de Samsung y hace que la mayoría de los smartphones parezcan baratos, por lo que no podemos clasificarlo más alto. Pero si Samsung puede solucionar esos problemas para el Galaxy Z Fold 3, entonces podrías tener una obra maestra en tus manos.

Lee nuestro análisis completo del Samsung Galaxy Z Fold 2

(Image credit: Future)

11. Samsung Galaxy A80 El mejor smartphone asequible de Samsung hasta ahora Fecha de lanzamiento: Mayo del 2019 | Peso: 220g | Dimensiones: 165.2 x 76.5 x 9.3mm | Sistema Operativo: Android 9 | Tamaño de pantalla: 6.7 pulgadas | Resolución: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 730 | RAM: 8GB | Almacenamiento: 128GB | Batería: 3,700mAh | Cámara trasera: 48MP, 8MP, cámara ToF 3D | Cámara frontal: La misma que la trasera Novedosa cámara giratoria retráctil Pantalla de alta calidad La carga rápida es muy rápida Lento La cámara está bien, pero no es genial Conexión de datos poco confiable

Los teléfonos premium Note y serie S de Samsung no son los únicos buenos teléfonos de la compañía, ya que también cuenta con los dispositivos Galaxy A que brindan especificaciones un poco más limitadas a precios más bajos. Sin embargo, los teléfonos A también son el "conejillo de indias" de Samsung para sus ideas más novedosas, y eso es exactamente lo que es el Samsung Galaxy A80 con sus cámaras.

Cuando quieras hacer un selfie con el Samsung Galaxy A80, que no tiene cámara frontal (para dar paso a una pantalla completa sin complicaciones), aparece un panel que aloja las cámaras traseras del dispositivo y las gira, lo cual es un truco peculiar y divertido.

Sin embargo, hay más en el teléfono que sus cámaras, con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y una velocidad de carga impresionante, lo que lo convierte en una opción decente para las personas que no necesitan uno de los dispositivos premium de Samsung.

(Image credit: TechRadar)

12. Samsung Galaxy S10e Un S10 más asequible Fecha de lanzamiento: Marzo 2019 | Peso: 150g | Dimensiones: 142.2 x 69.9 x 7.9mm | Sistema Operativo: Android 9 | Tamaño de pantalla: 5.8 pulgadas | Resolución: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 6/8GB | Almacenamiento: 128/256GB | Batería: 3,100mAh | Cámara trasera: 12MP + 16MP | Cámara frontal: 10MP Excelente cámara por su precio Fácil de usar con una mano Sin escáner en pantalla Más grueso que el S10

¿Estabas pensando en hacerte con un S10 pero no quieres gastar mucho dinero? Samsung tiene la solución con su Galaxy S10e más asequible, la nueva adición a la gama de teléfonos buque insignia de la compañía para 2019.

El S10e pierde muchas de las características de gama alta que encontrarás en los dos teléfonos S10 anteriores en esta lista, como el escáner de huellas en pantalla o la pantalla de alta resolución, pero sigues teniendo un diseño elegante por un precio más bajo.

En él encontrarás una cámara trasera doble que puede hacer algunas fotos impresionantes considerando el precio de este teléfono, además de que dispondrás de un chip de gama alta en su interior junto con 6GB u 8GB de RAM.

En general, el Galaxy S10e no es tan impresionante como las otras dos opciones de la gama S10, pero si no estás buscando gastar mucho dinero, este es uno de los mejores teléfonos Samsung para ti.