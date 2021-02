Los mejores servicios de almacenamiento en la nube de 2021: los mejores proveedores para almacenar tus datos online

¿Estás buscando el mejor proveedor de almacenamiento en la nube en este momento? Bueno, lo tenemos cubierto con la guía más extensa, investigada y completa sobre todo lo relacionado con la nube. Nadie ha probado y revisado más servicios de almacenamiento en la nube en línea que nosotros.

Hemos investigado casi 50 servicios de almacenamiento en la nube para traerte nuestra lista seleccionada, clasificando aspectos como capacidad, precio, tamaño de archivo, seguridad y facilidad de uso.

Hay docenas de servicios que caben bajo ese término general (almacenamiento en la nube) y muchos usuarios los llaman indistintamente copia en la nube, almacenamiento en línea, unidades online, alojamiento de archivos, almacenamiento de datos, etc.

Nuestros expertos han trabajado en una lista que representa nuestras mejores opciones para el mejor almacenamiento en la nube: la mayoría ofrece un nivel gratuito que te permite ver si son adecuados para ti antes de pagar el importe del plan. Pero asegúrate de leer los términos y condiciones.

Ya necesites almacenar un par de archivos, un sistema operativo o colecciones completas de fotos, imágenes o videos, tenemos algo adecuado para cada caso.

Y si no puedes encontrar lo que buscas, consulta algunas de nuestras otras guías, que incluyen el mejor almacenamiento en la nube gratuito, el mejor almacenamiento de fotos y los mejores resúmenes de almacenamiento en la nube para empresas.

1. IDrive es el mejor proveedor de almacenamiento en la nube IDrive, el veterano del almacenamiento en la nube, ofrece toneladas de almacenamiento en línea por un desembolso increíblemente pequeño. 5TB por $ 3.48 durante el primer año no tiene parangón hasta ahora y también lo es el soporte para dispositivos ilimitados y el extenso sistema de control de versiones de archivos disponible. Ver Oferta

La empresa con sede en Suiza es más cara que la competencia, pero con un pago único no tendrás que preocuparte por las tarifas de renovación que pueden ser terriblemente caras. 350€ por 10 años son menos de 3€ al mes .

3,48 US$

IDrive te ofrece sincronización continua de tus archivos, incluso aquellos en unidades de red. La interfaz web te permite compartir archivos por correo electrónico, Facebook y Twitter. Los usuarios de click fácil estarán encantados de saber que los archivos eliminados de su ordenador no se eliminan automáticamente del servidor, por lo que hay menos peligro de eliminar algo importante por accidente.

Se conservan hasta 30 versiones anteriores de todos los archivos guardados en su cuenta. Otra cosa a considerar es que los administradores de IT tienen acceso a la aplicación IDrive Thin Client, que les permite realizar copias de seguridad / restaurar, administrar configuraciones y más para todas sus computadoras conectadas a través de un tablero centralizado.

Para las fotos, tiene una función de reconocimiento facial que te ayuda a organizarlas automáticamente y a sincronizarlas en todos tus dispositivos vinculados. IDrive también ofrece IDrive Express, que te envía una unidad de disco duro físico si pierdes todos tus datos, lo que te permite la rápida restauración de todos tus archivos.

Existe una versión mejorada, llamada no en vano IDrive Business, que ofrece soporte prioritario, inicio de sesión único, usuarios ilimitados y respaldo del servidor. Si bien IDrive Personal ofrece 5 TB o 10 TB por usuario, su versión profesional te da entre 250 GB y 12,5 TB de almacenamiento en línea.

No collaboration tools

Premium Plus 2 TB

Premium Plus 2 TB

pCloud es uno de los pocos servicios en la nube que ofrece suscripciones de por vida. Básicamente te da una unidad en la nube virtual y permanente. Se describen a sí mismos como un "espacio personal en la nube donde puedes almacenar todos tus archivos y carpetas. Tiene una interfaz fácil de usar que muestra claramente dónde se encuentra todo y qué hace".

pCloud viene con un historial de papelera de 30 días y tráfico de carga remota ilimitado (solo necesitas la URL del archivo); como era de esperar, está limitado en el tráfico del enlace de descarga: 500 GB para el paquete Premium y 2 TB para el paquete Premium Plus cada mes.

Si bien se aplican algunos límites de ancho de banda, parece que no hay límite para el tamaño de los archivos que puedes cargar, así que siéntete libre de sincronizar archivos multimedia grandes. El servicio está disponible para todas las plataformas móviles y de escritorio; los usuarios también pueden iniciar sesión a través del sitio web.

Ten en cuenta que a partir de agosto de 2020, pCloud ahora permite a sus usuarios elegir dónde quieren que se almacenen sus datos, ya sea en la UE o en EE. UU. La propia empresa está registrada en Suiza, que tiene fuertes leyes de privacidad y también puedes pagar una prima de 4,99$ al mes para que pCloud Crypto bloquee (y desbloquee) archivos individuales con contraseña.

También hay una opción familiar que te permite compartir tu espacio con hasta otros cuatro miembros de la familia y una opción superior, pCloud Business, que ofrece 1TB por uso con pCloud Crypto incluido.

pCloud 2TB almacenamiento en la nube de por vida - $350 A primera vista, podrías pensar que la oferta de pCloud es un poco cara. Sin embargo, un pago único será lo más económico a largo plazo, porque no tendrás que preocuparte por tarifas de renovación escandalosas. Además, puedes estar tranquilo sabiendo que tus datos están protegidos por un cifrado sólido y múltiples redundancias. Ver Oferta

Al igual que el útil servicio de Google Drive para los usuarios de Google, OneDrive será una buena opción para cualquiera que esté comprometido con el uso de los servicios de Microsoft, ofreciendo por ejemplo una integración ordenada con Outlook.com, la popular plataforma de correo electrónico de la compañía.

OneDrive también se relaciona muy bien con Windows 10 y hay una selección de aplicaciones móviles razonables para facilitar el acceso en movimiento. También está integrado con servicios que no son de Microsoft, como el gigante del diseño AutoCAD.

Es posible compartir archivos con otras personas incluso si no son usuarios de OneDrive (con permisos personalizables), y la capacidad de editar archivos en línea sin descargarlos es un toque agradable que viene muy bien.

Viniendo de Microsoft, una empresa con mucho dinero para derrochar en la nube, es un poco decepcionante descubrir que OneDrive no incluye más espacio de forma gratuita. Los usuarios gratuitos solo pueden tener 5 GB de almacenamiento, aunque es relativamente económico aumentarlo a 100 GB.

Si tienes Microsoft 365 (anteriormente conocido como Office 365) ya sea a través de tu trabajo, institución educativa o compra privada, automáticamente tendrás 1 TB de espacio por usuario de forma gratuita con una opción para aumentarlo. Solo ten en cuenta que este es el almacenamiento en la nube en su forma más simple con apenas características avanzadas aquí.

La versión Pro tiene un modo oscuro y una integración más estrecha con Microsoft Teams. Ten en cuenta también que Microsoft aumentó el límite de tamaño de archivos de carga en OneDrive de 100 GB a 250 GB.

La interfaz web no es la mejor

Google Drive es una opción natural para los propietarios de dispositivos Android, ya que ya está integrado, pero los usuarios de otras plataformas también pueden acceder al generoso almacenamiento gratuito.

También puedes almacenar fotos de alta definición ilimitadas en tu teléfono móvil con la aplicación complementaria Google Photos y hacer uso de la suite ofimática de Google (ahora conocida como G Workspace). Además, quienes se actualicen a planes pagados de Google Drive se unirán a Google One (aunque es posible que aún no esté disponible, según la región).

La variedad de funciones que ofrece Google Drive a través de One, que se vincula con la plataforma en la nube de Google, es abrumadora y evoluciona continuamente. En el momento de redactar este artículo, los ingenieros de Google estaban implementando la capacidad de solicitar aprobaciones para elementos de Drive y bloquear versiones aprobadas.

El nivel de 2TB, que ofrece un 10% de devolución en créditos de Google Store, y permite al titular de la cuenta principal invitar hasta a otros cinco miembros adicionales y cuesta 99€ al año.

Como desventaja tenemos el hecho de que la interfaz web no es muy fácil de usar, aunque los usuarios de Windows y Mac pueden descargar una aplicación de escritorio para arrastrar y soltar archivos fácilmente. Drive también integra la potente tecnología de búsqueda e inteligencia artificial de Google, probablemente una de las mejores del mundo.

Google One (2TB) | 99€ por 1 año

Google ofrece One a los suscriptores , un compromiso casi de por vida que no se diferencia apenas de Amazon Prime. Aunque tienes almacenamiento ilimitado para tus fotos (se aplican términos y condiciones), "solo" tienes 2 TB para jugar a través de Google Drive. Puedes compartirlo con hasta seis miembros y los expertos de Google están a solo una llamada de distancia si los necesitas. Ver Oferta