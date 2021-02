Los mejores dispositivos de domótica 2020: como en casa, en ningún sitio

La domótica (dispositivos inteligentes para el hogar) es una parte esencial de una casa del siglo XXI. Teniéndolos instalados puedes activar la calefacción, cerrar las puertas y poner música con un simple comando de voz, creando un entorno inteligente y conectado que promueve la funcionalidad y, digamos, el zen digital.

Configurar tu smart home es ahora tan simple como conectar un altavoz bluetooth o uno inteligente como el Amazon Echo Dot en tu salón. O, si quieres ir a por todas, tan complejo como crear una intrincada red de dispositivos conectados.

La Ring Stick-Up Cam. Créditos de imagen: Ring (Image credit: Ring)

Hasta dónde quieras extender tu inversión en un hogar inteligente es cosa tuya, y puedes personalizarlo a tu nivel de confort. Lo mejor de los dispositivos inteligentes más pequeños y económicos (como el Amazon Echo Dot) es que no hay problemas ni compromiso para conseguir un hogar más conectado.

Pero con todas esas decisiones vienen muchas opciones, con nuevas categorías de producto lanzándose cada semana y una experiencia de compra desalentadora. Y, como un hogar conectado depende de que los dispositivos sean capaces de comunicarse entre sí, antes de comprar los mejores del mercado debes tener claro si todos son compatibles entre ellos, además de con tu móvil, tablet o altavoz inteligente.

Para ayudarte en tu viaje hacia el hogar inteligente, o terminar la casa tecnológica de tus sueños, hemos creado una lista de dispositivos que creemos son los mejores en domótica que puedes comprar ahora mismo.

Aquí están nuestras recomendaciones de los mejores dispositivos para llevar tu casa al futuro y darle una actualización más útil.

[Actualización: tu smart home se va a volver aún más inteligente, según los últimos rumores de Zigbee, un grupo de compañías que trabajan en unificar un estándar para la domótica.

El grupo, que incluye a Apple, Google y Amazon, dice que se prepara para un lanzamiento en 2021.

Con todas estas compañías trabajando juntas, seguramente podremos elegir entre más dispositivos cuando añadamos uno a nuestro hogar. En teoría, no estarías atado a un sistema, porque sería más fácil para los fabricantes incluir soporte para los asistentes de voz más importantes (Google Assistant, Alexa o Siri) dentro de sus productos.]

Los mejores dispositivos de domótica de 2020 de un vistazo

Mejor timbre inteligente: Eufy Video Doorbell

Eufy Video Doorbell Mejor altavoz inteligente: Amazon Echo Studio

Amazon Echo Studio Mejor pantalla inteligente: Google Nest Hub Max

Google Nest Hub Max Mejor luz inteligente: Philips Hue

Philips Hue Mejor termostato inteligente: Nest Thermostat E

Nest Thermostat E Mejor cámara de seguridad inteligente: Arlo Pro 3

Arlo Pro 3 Mejor candado inteligente: August Smart Lock Pro

August Smart Lock Pro Mejor detector de humo inteligente: Nest Protect

Elegir el mejor ecosistema para tu smart home

Antes de que empieces a montar tu casa inteligente, tienes que pararte a pensar en qué ecosistema quieres para empezar. Hay unos cuantos, que incluyen el Apple Homekit, Google Home/Assistant, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, y muchos más.

También querrás considerar el ecosistema al que ya perteneces. Por ejemplo, los usuarios de Android preferirán probar suerte con Google Home antes que con Amazon Echo o el HomePod de Apple. De lo contrario, aquellos que quieran hacer pedidos online de forma fácil y rápida preferirán el Amazon Echo.

¿Quieres ver aún más recomendaciones? Mira nuestras guías basadas en categorías aquí abajo:

Mejores dispositivos de domótica 2020

Créditos de imagen: Eufy (Image credit: Eufy)

Mejor timbre inteligente: Eufy Video Timbre 2K Para tus inquilinos, el Eufy Video Timbre es el mejor que puedes comprar Prime 159,99 € Ver en Amazon Sin suscripción mensual Opción con batería Ratio de 4:3 en resolución 2K Retraso entre voz y vídeo Inactividad cuando se recarga

El Eufy Video Timbre es el mejor inalámbrico y con cámara en el mercado debido a su precio, fiabilidad y rendimiento. Comparado con la primera generación de Ring o al más reciente americano August View, el Eufy los deja por los suelos.

Es fantástico si estás de alquiler y quieres cambiar el timbre antiguo que está instalado. Al funcionar de manera inalámbrica conectado al router, puedes ponerlo fácilmente en cualquier superficie exterior y tenerlo funcionando hasta 6 meses de una sola vez.

Nos gustó mucho la aplicación, y el hecho de que el sistema se integre con Alexa o Google Assistant solo lo hace mejor para los entusiastas de la domótica.

Pero ¿deberías comprarlo? Si quieres un sistema que no cueste mucho de mantener y te encanta estar al mando de dónde se guarda el vídeo, el Eufy Video Timbre es genial. Te da un control completo sin costes innecesarios.

(Image credit: Amazon)

Mejor altavoz inteligente: Amazon Echo Studio Un altavoz inteligente que ofrece sonido de impresionante calidad Low Stock 260 € Ver en Conrad Electronic Grandioso sonido Dolby Atmos Más barato que los de Apple/Google Grandes nuevas funciones de Alexa Más grande que cualquier otro Echo

Durante años, no incluimos los altavoces inteligentes en la categoría de audio de calidad porque pensábamos que era imposible que fueran inteligentes y que además sonaran bien. Pero eso era antes de que saliera el Amazon Echo Studio.

Con el Echo Studio, Amazon ha hecho su mejor altavoz. Es ambicioso, flexible, sirve para muchas cosas y viene con un precio tan bajo que solo una gran empresa como Amazon podría ofrecer para conseguir ser competente.

Es un altavoz rimbombante, que lleva no solo la mejor tecnología de asistente, sino también lo mejor en calidad de sonido. Los efectos de audio 3D dan vida a tus canciones favoritas, y más todavía si añadimos su habilidad para conectarse a dispositivos Amazon Fire TV y ofrecer un sonido aún más inmersivo.

La comunidad melómana es tremendamente exigente, y el Echo Studio puede que no sea un completo ganador, pero por su precio, es justo decir que Amazon no solo quiere ganar a este público, sino también a todos los demás usuarios, y busca hacerse con ellos gracias a ese equilibrio entre el precio y la calidad de sonido. Si aún no has comprado un altavoz Amazon Echo, el Echo Studio es el que debes comprar.

Créditos de imagen: Google (Image credit: Future)

Mejor pantalla inteligente: Google Nest Hub Max Una gran entrada al mundo de los altavoces con pantalla 219 GBP Ver en Google Store EMEA Excelente pantalla Bueno reproduciendo música Diseño limpio Sin soporte para Netflix

El Google Nest Hub Max es una versión grande del Nest Hub, un altavoz inteligente con pantalla.

Además, a diferencia del otro modelo, tiene una cámara frontal y se puede conectar a la plataforma Nest de Google para actuar como cámara de tu smart home. Esta parte del Nest Hub Max todavía necesita ser algo mejorada a juzgar por nuestra experiencia. Suena suficientemente bien para actuar como mini Hi-Fi, Google Assistant reacciona bien y se puede ver YouTube en la gran pantalla.

Aunque el Google Nest Hub Max vino con algunos problemas en su lanzamiento, no es simplemente una pantalla con un altavoz inteligente, sino una manera de entretenerte mientras esperas a que se salteen las cebollas.

Créditos de imagen: Philips Hue (Image credit: Philips)

Mejor bombilla inteligente: Philips Hue ¿Luces controladas desde el iPhone? Prime 38,99 € Ver en Amazon Compatibilidad con muchos sistemas Fácil de instalar Excelente app Algo caras

Una de las cosas que haces en cuanto decides hacer inteligente tu hogar es comprar bombillas que también lo sean, algo fácil considerando cuántas opciones hay. De todas ellas, pensamos que las mejores son la gama de Philips Hue.

Si optas por estas bombillas, necesitarás el Hue bridge, que es como un puente entre las luces. La ventaja, aún así, es su fiabilidad, y el hecho de que el sistema sea compatible con tantos otros estándares de control de domótica incluyendo Apple Homekit, Nest y Samsung SmartThings.

ACTUALIZACIÓN: una de las cosas que más nos ha gustado del Philips Hue es que siempre están actualizando sus productos. Por ejemplo, puedes comprar ahora la Philips Hue Play, una barra que crea efectos especiales lumínicos mientras ves películas o juegas, además de una selección de bombillas al estilo Edison.

Créditos de imagen: Nest

Mejor termostato inteligente: Nest Thermostat E Más económico que el Nest Learning Thermostat, pero igual de inteligente Comprobar Amazon Diseño elegante Fácil de usar Ayuda a ahorrar La pantalla mate puede ser difícil de leer

Cuando piensas en un 'termostato inteligente', ¿qué se te viene a la cabeza? Para la mayoría de la gente, podría ser el Nest Learning Thermostat.

Nest se adelantó a otras compañía poniendo 'machine learning' en dispositivos de calefacción/aire acondicionado de tu casa, y a partir de ahí se convirtió en el mejor fabricante de termostatos inteligentes. Ahora, con un nuevo modelo más económico, es hora de darle la bienvenida al Nest Thermostat E.

El Nest Thermostat E es la prueba de que no tienes que gastarte mucho para tener un termostato inteligente. Han quitado un par de funciones innecesarias, pero mantiene las importantes y te ayudará a ahorrar mucho dinero.

Hay un par de situaciones en las que el Thermostat E no es lo mejor para ti. Por ejemplo, si tienes un sistema multi-habitación, el Learning Thermostat será mejor. Aún así, si el Nest Thermostat E es compatible con tu configuración y no te importa que no tenga la función Farsight o que la pantalla sea de una calidad inferior, esta es una opción excelente.

(Image credit: Arlo)

Mejor cámara de seguridad inteligente: Arlo Pro 3 Las mejores del mercado, con un gran defecto Prime 420 € Ver en Amazon Diseño estiloso Fáciles de usar y configurar Muchas funciones Uso limitado si no te suscribes

Es fácil ver por qué Arlo es una opción popular entre aquellos que quieren llevar la seguridad de su casa en serio. No hay duda de que es uno de los sistemas más avanzados que hemos probado, con una gran variedad de funciones útiles como una sirena incorporada y control vía web.

Ya, las Arlo Pro 3 no tienen resolución 4K como las más caras Ultra, pero la calidad es de un excelente 2K. Tienes un ángulo de visión de 160 grados (como era de esperar en 2020), visión nocturna y audio de dos canales. Hay otras funciones más, como zoom y seguimiento automáticos, que ayudan a la cámara a enterarse de todo. Y ese zoom es de hasta 12x con soporte HDR incluido.

El Arlo Pro 3 se integra con el resto de tu smart home. Soporta Google Assistant, Alexa y Homekit. Es genial, pero algunas funciones solo están activadas previo pago.

Incluye tres meses de prueba, y la suscripción básica cuesta 2,70€ al mes por cada cámara, pero si no pagas perderás acceso a funciones como el detector de objetos, guardar en la nube y más. Arlo solía ofrecer hasta 7 días de grabación en la nube gratis, pero desafortunadamente esa opción no está disponible en las Arlo Pro 3.

En general, las Arlo Pro 3 son unas buenas sucesoras de las Pro 2, una gran opción para aquellos que quieren un sistema de seguridad exterior bueno, fiable y de gran calidad de imagen, pero sin llegar a pagar las cantidades del Arlo Ultra.

Créditos de imagen: August

Mejor cerradura inteligente: August Smart Lock Pro Es grande y cara, pero merece la pena gastarse el dinero Comprobar Amazon Muy compatible Buena y fuerte Funciones automáticas Abulta

La casa se vuelve más inteligente, pero no todos quieren deshacerse de sus antiguos sistemas por completo. Por ejemplo, aunque hay muchas cerraduras diseñadas para reemplazar totalmente a la que ya tienes, a favor de un panel táctil o un nuevo cerrojo, algunos quieren seguir usando sus antiguas llaves.

Entonces, ahí es donde entra August con su Smart Lock Pro, que encaja en tu cerradura y te permite seguir usando tus antiguas llaves cuando tú (o tu casero) queráis, mientras que añade los beneficios de una cerradura inteligente.

Pero aunque August es aclamado como el mejor fabricante de este tipo de cerraduras, el August Smart Lock Pro no es barato: cuesta unos 220€ si solo quieres la cerradura, y unos 260€ con el conector de Wi-Fi.

Aún así, para personas que alquilan, que viven con alguien que prefiere usar una llave, o simplemente quieren algo muy fácil de instalar y relativamente bien diseñado, el August Smart Lock Pro es una gran opción, fácil de recomendar.

Mejor detector de humo inteligente: Nest Protect Recibe alertas en tu móvil, estés donde estés 119 US$ Ver en Buydig.com Diseño muy sutil Fácil instalación Funciona bien con otros productos Nest Básicamente un detector de humos normal

Nest no solo hace buenos termostatos: también ofrece detectores de humo que pueden conectarse con el resto de la casa. El Nest Protect se ve bonito, y ofrece gran conectividad a través de Wi-Fi y IFTTT.

El Nest Protect te alertará cuando haya fuego, incluso si estás en la otra punta del mundo. La aplicación está muy bien diseñada y es fácil de usar, aunque esperamos que no la tengas que usar nunca.