Los mejores discos SSD de 2021: los mejores discos duros sólidos para tu ordenador

Los discos duros SSD son más robustos, rápidos y fiables que los tradicionales, y además tienen mejor eficiencia energética, por lo que son la solución de almacenamiento perfecta para tu ordenador. Tanto si eres un creador de contenido que trata a diario con una gran cantidad de archivos enormes, como si simplemente eres alguien que maneja documentos importantes, puedes confiar en estos sucesores de los discos duros tradicionales para satisfacer tus necesidades.

Los mejores SSD te costarán más dinero, lo que significa que si necesitas mayor capacidad de almacenamiento, debes estar preparado para un buen desembolso. Aún así, descubrirás que merece la pena sin ninguna duda. Al renunciar a las partes móviles, los SSD no solo son más rápidos y más eficientes energéticamente; también son menos propensos a fallos mecánicos, lo que significa que es menos probable que se rompan y posiblemente te duren toda la vida. Lo mejor de todo es que suelen ser más compactos, razón por la cual los mejores Ultrabooks y portátiles ya los traen de serie.

Aunque no tengas uno de los mejores ordenadores, podrás aprovechar la alta velocidad que te ofrecen los SSD. Por lo que, ya sea porque estés actualizando tu ordenador y planees cambiar tu antiguo disco duro, o porque necesites almacenamiento adicional, deberías hacerte con uno de los mejores SSD de 2021. Queremos ayudarte a organizar todas las opciones disponibles, para que así puedas elegir la que mejor se adapte a ti, por eso hemos elaborado esta guía que incluye tanto los mejores SSD para ejecutar los mejores juegos de PC en ordenadores gaming, como los SSD M.2, que son los más rápidos de todos.

El Samsung 970 Evo Plus es uno de los más rápidos del mercado. (Créditos de la imagen: Samsung)

Mejor SSD: Samsung 970 Evo Plus Llevando la marca Samsung aún más lejos Capacidad: 250GB/500GB/1TB/2TB | Interfaz: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garantía: 5 años 86,90 € Ver en alternate ES Buen precio Rendimiento de alta gama La velocidad de escritura secuencial es lenta bajo carga

Samsung es conocido por crear algunos de los mejores discos SSD, y cuando lanzaron el Samsung 970 Evo Plus con velocidades aún mayores nos sorprendió bastante. Este disco duro sólido es uno de los más rápidos del mercado, y el hecho de que Samsung lo venda tan económico es solo la guinda del pastel. Debido a su estupendo precio, parece lógico recomendarlo como el mejor SSD de 2021.

El WD Black SN750 tiene una velocidad de lectura aleatoria extremadamente alta de 412.5MB/s. (Créditos de la imagen: Western Digital)

Mejor SSD para gaming: WD Black SN750 NVMe SSD Di adiós a las pantallas de carga Capacidad: 250GB/500GB/1TB/2TB | Interfaz: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garantía: 5 años 51,95 € Ver en CoolMod Asequible Rendimiento increíble Mismo hardware que su predecesor

Western Digital es una marca de discos duros tanto tradicionales como sólidos con mucho prestigio, y se lo ha ganado a pulso al ofrecer muchos de los mejores durante muchos años. El WD Black SN750 continúa esa tradición, y ha conseguido su puesto como el mejor disco sólido para gaming. Este SSD NVMe tiene una velocidad de lectura aleatoria extremadamente alta, de 412,5 MB/s, lo que debería hacer que los juegos se carguen antes de que tengas la oportunidad de abrirte un refresco. Si además se tiene en cuenta que es uno de los más asequibles, es fácil recomendarlo a cualquier jugador que busque un nuevo SSD, sea cual sea su presupuesto.

El Intel Optane 905P es sin lugar a duda un disco sólido rápido. (Créditos de la imagen: Intel) (Image credit: Intel)

Mejor U.2 SSD: Intel Optane 905P SSD extravagantemente rápido Capacidad: 1.5TB | Interfaz: 2.5 pulgadas PCIe* x4 | Garantía: 5 años Prime 3655,17 € Ver en Amazon Alta velocidad de lectura y escritura aleatoria Iluminación LED Caro

El Optane SSD 905P no es un recién llegado, pero con su velocidad de lectura y escritura aleatoria de 575.000 IOPS y 555.000 IOPS, es definitivamente uno de los discos más rápidos de Intel. Es cierto que sus velocidades secuenciales de 2600MB/s y 2200MB/s respectivamente, pueden parecer algo insustanciales, especialmente en comparación con las que ofrecen el Samsung 970 Evo y el WD Black NVMe, pero eso no quita que sea SSD rápido, además de ser uno de los mejores del mercado.

El Samsung 970 Evo sigue siendo el mejor SSD si lo que buscas es velocidad bruta. (Créditos de la imagen: Samsung)

Mejor NVMe SSD: Samsung 970 Pro El rey de la jungla Capacidad: 512GB/1TB | Interfaz: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garantía: 5 años 142,90 € Ver en alternate ES El SSD más rápido del mercado Fiable Caro

Una vez más, Samsung es el creador de uno de los mejores SSD y este lleva años en el mercado. Aunque otros fabricantes como Western Digital y Adata hayan intentado batirlo, el Samsung 970 Evo sigue siendo el mejor disco duro sólido que puedes comprar si buscas velocidad bruta. La velocidad de lectura no ha cambiado con respecto al 960 Pro de la generación anterior, pero la de escritura ha experimentado un aumento importante de hasta 2700MB/s, y por ello conserva su corona de "SSD más rápido". Si está buscando los mejores SSD, no puedes equivocarte al añadir el Samsung 970 Pro a tu lista de candidatos.

Los discos Toshiba OCZ RD400 son de los mejores SSD a tener en cuenta. (Créditos de la imagen: Toshiba)

Mejor PCIe SSD: Toshiba OCZ RD400 La instalación SSD más flexible Capacidad: 128GB/256GB/512GB/1TB | Interfaz: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garantía: 3 años Muchas capacidades disponibles Lectura y escritura rápidas No todas las capacidades están disponibles en todos los formatos

Si estás buscando distintas opciones en cuanto a apariencia y tamaño, la serie de discos Toshiba OCZ RD400 son unos de los mejores a considerar. Están disponibles en cuatro tamaños y tres formatos diferentes: M.2, M.2 2280 y tarjeta de expansión (AIC). No todos las capacidades se ofrecen en todos los formatos, por lo que si estás buscando un disco rápido de 1TB, asegúrate de tener espacio dentro de tu ordenador.

No hay ningún disco sólido que pueda batir en relación calidad-precio al Adata XPG SX8200 SSD. (Créditos de la imagen: Adata)

Mejor M.2 SSD: Adata XPG SX8200 SSD Rendimiento asequible Capacidad: 240GB/480GB/960GB | Interfaz: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garantía: 5 años Comprobar Amazon Rendimiento estelar Asequible La velocidad de escritura se queda algo corta en comparación a otros discos

Si has estado esperando para subirte al tren de los discos M.2, porque estabas a la espera de una opción que te ofrezca tanto buena velocidad como buen precio, estás en el sitio correcto. El Adata XPG SX8200 no es uno de los mejores SSD por ofrecer la velocidad más alta del mercado, sino porque no hay ningún disco que tenga mejor relación calidad-precio. Claro que puedes optar por comprarte uno más rápido y caro, pero este es un disco sólido que recomendaríamos a cualquiera.

El Samsung 860 Pro es uno de los mejores SSD para aquellos usuarios que todavía usen SATA 3. (Crédito de la imagen: Samsung)

Mejor SSD SATA 3: Samsung 860 Pro El SATA 3 sigue existiendo Capacidad: 250GB/512GB/1TB/2TB/4TB | Interfaz: SATA 3 | Garantía: 5 años 85,71 € Ver en Conrad Electronic Disponible modelo con 4TB Seguridad incrementada El SATA 3 limita el rendimiento

Es posible que haya gente que ya no se emocione con la interfaz SATA 3, pero el Samsung 860 Pro demuestra que sí que tiene mucho que ofrecer todavía, a pesar de que no sea la más novedosa. Este disco sólido, ofrece un almacenamiento de hasta 4TB y velocidades de transferencia cercanas al máximo teórico del SATA 3, además de una fiabilidad y seguridad superiores, y por eso se encuentra entre los mejores SSDs para todo aquel que todavía se aferre a esta interfaz.

Los discos de la serie Intel 750 pueden insertarse en la ranura PCIe de tu placa base. (Créditos de la imagen: Intel)

Mejor U.2 SSD: Intel 750 Series Preparado para el futuro Capacidad: 400GB/800GB/1.2TB | Interfaz: PCIe Gen 3 x4 U.2 | Garantía: 5 años Comprobar Amazon Grandes capacidades disponibles Buen período de garantía No es tan rápido como otros discos PCIe

El estándar U.2 permite mayores capacidades en discos SSD y usa la ranura PCIe x4 del ordenador para comunicarse con él. La serie Intel 750 incluye un cable para que puedas montar la unidad en uno de los huecos para discos de tu torre y aún así conectarla a la ranura PCIe de la placa base, por eso es uno de nuestros SSD favoritos además de uno de los mejores actualmente.

El Samsung 860 Evo ofrece velocidades de lectura y escritura mejoradas y está disponible en varios formatos. (Créditos de la imagen: Samsung)

Mejor SSD asequible: Samsung 860 Evo Velocidades asombrosas a un precio fantástico Capacidad: 250GB/500GB/1TB/2TB/4TB | Interfaz: 2.5 pulgadas, mSATA, M.2 | Garantía: 5 años 36,95 € Ver en CoolMod Mejora notable de la velocidad Resistencia impresionante El SATA3 limita el potencial

Samsung tenía un gran reto por delante: estar a la altura cuando lanzara el modelo sucesor del Samsung 850 EVO, debido a la gran acogida que tuvo éste gracias a su impresionante rendimiento y asequibilidad. Afortunadamente, el Samsung 860 Evo es también todo un éxito. A pesar de la limitación que supone la interfaz SATA3, ofrece un rendimiento en la misma línea que su antecesor, con velocidades de lectura y escritura mejoradas y una buena variedad de formatos, manteniendo su precio económico. El 860 Evo es, sin duda, el mejor SSD para cualquiera que busque un SSD para iniciarse en el mundo de los discos sólidos, sin tener que gastar demasiado dinero.

El HP S700 Pro te durará bastante más que su garantía. (Créditos de la imagen: HP)

Mejor SSD resistente: HP S700 Pro Duradero, le eches lo que le eches Capacidad: 128GB/256GB/512GB/1TB | Interfaz: SATA 3 | Garantía: 3 años Prime 44,55 € Ver en Amazon Funcionará para siempre Variedad de capacidades Relativamente lento (en comparación con otros)

Si quieres un SSD que perdure, incluso tras varios cambios de ordenador, el HP S700 Pro es exactamente lo que buscas. Su vida útil superará con creces su período de garantía, ofreciendo hasta 2 millones de horas de uso y hasta 650 terabytes escritos. Este es uno de los mejores SSD que puedes comprar si necesitas uno que esté diseñado para durar, aunque la interfaz SATA pueda ralentizar un poco las velocidades de lectura y escritura, es algo que técnicamente ayudará a que dure aún más.

Los SSD de la serie Intel 760p ofrecen una relación calidad-precio fantástica. (Créditos de la imagen: Intel)

Mejor SSD para arrancar el sistema: Intel 760p Series SSD Rendimiento fantástico a un precio mejor todavía Capacidad: 128GB/256GB/512GB | Interfaz: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garantía: 5 años Prime 138,36 € Ver en Amazon Velocidad de lectura ultrarrápida Precio asequible Velocidad de escritura un pelín lenta

Los mejores SSD NVMe solían ser demasiado caros para la mayoría de los usuarios. Pero esos tiempos han llegado a su fin gracias al SSD Intel serie 760p, que lo cambia todo. Este disco sólido ofrece un rendimiento impresionante, que se queda tan solo un pelín detrás del afamado Samsung 960 Evo, con su velocidad de lectura de 3.056MB/s y de escritura de 1.606MB/s. Pero lo que realmente hace que el 760p destaque, es su fantástica relación calidad/rendimiento/precio. Sí, hay discos NVMe más rápidos en el mercado, pero te costarán mucho más y, francamente, no merece la pena. Este es uno de los mejores SSD que existen, no solo porque es rápido, sino también porque nos muestra lo que estar por venir en el mundo de los discos sólidos, y eso nos emociona.

El Samsung X5 Portable SSD es rápido, seguro y resistente. (Créditos de la imagen: Samsung)

Mejor SSD externo: Samsung X5 Portable SSD Sin concesiones Capacidad: 500GB/1TB/2TB | Interfaz: Thunderbolt 3 | Garantía: 3 años Prime 205,42 € Ver en Amazon Extremadamente rápido Thunderbolt 3 Caro

Si eres un creativo o un profesional, y necesitas un SSD NVMe externo que te ahorre tiempo, en vez de malgastarlo, te recomendamos que eches un vistazo al SSD portátil Samsung X5. Gracias a su uso de la interfaz Thunderbolt 3, su construcción robusta de magnesio y su cifrado AES de 256 bits, resulta rápido, seguro y duradero: todo lo que buscas en un SSD externo en el que almacenar todo tu trabajo. Este disco no es barato, pero es uno de los mejores y tiene un precio en proporción. Los usuarios que no lo necesiten a nivel profesional quizás prefieran buscar otro, porque este está enfocado a la velocidad pura.

