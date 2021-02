Las mejores tablets con Android de 2021: ¿cuál deberías comprar?

La mejor tablet ha sido consistentemente el iPad Pro 2020, que rivaliza con la Samsung Galaxy Tab S7 Plus desde hace un tiempo, y la Samsung Galaxy Tab S6 Lite se queda muy cerca. Sin embargo, no significa que no haya muchas otras buenas opciones cuando se trata de comprar la mejor tablet Android.

Sea cual sea tu presupuesto o gusto, la guía incluye grandes nombres como Huawei y la serie de tablets Amazon Fire. Ahora es un buen momento para ver lo que el mundo de las tablets Android tiene para ofrecer con las nuevas que vengan el próximo año.

Nuestra lista incluye ocho de las mejores tablets Android, cada una de las cuales cubre diferentes necesidades presupuestarias, por lo que una de ellas debe adaptarse a las tuyas. Para hacerlo más fácil, hemos incluido pros y contras importantes, junto con una descripción general y una lista completa de especificaciones para cada uno de ellas.

Si ocho opciones no te parecen suficientes, asegúrate de consultar nuestra mejor tablet, el mejor iPad y las mejores guías de tablets económicas para obtener más opciones de tablets excelentes.

Mejores tablets Android de 2021 en un vistazo:

Samsung Galaxy Tab S7 Plus Samsung Galaxy Tab S6 Lite Samsung Galaxy Tab S6 Huawei MatePad Pro Samsung Galaxy Tab S4 Amazon Fire HD 8 (2020)

Mejores tablets Android: ¿cuál deberías comprar?

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Galaxy Tab S7 Plus La Galaxy Tab S7 Plus es la mejor tablet que ha hecho Samsung Peso: 575g | Dimensiones: 285 x 185 x 5.7 mm | SO: Android 10 | Tamaño de pantalla: 12.4 pulgadas | Resolución: 1752 x 2800 | CPU: Snapdragon 865 Plus | Almacenamiento: 128GB/256GB | microSD: Sí | Batería: 10,090mAh | Cámara trasera: 13MP + 5MP | Cámara frontal: 8MP 1041,44 € Ver en Amazon Fantástica pantalla OLED Diseño premium Android carece de apps de calidad para tablet Alto precio

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus es la mejor tablet que Samsung ha fabricado y un serio rival para la gama iPad Pro.

De hecho, podría decirse que su pantalla va a por ese trono, ya que es una Super AMOLED de 12,4 pulgadas con una resolución de 2800 x 1752 y una frecuencia de actualización de 120Hz. La gama iPad Pro puede igualar gran parte de eso, pero esas tablets tienen pantallas LCD, que no son tan buenas.

Por supuesto, también tienes mucha potencia del chip Snapdragon 865 Plus de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus, y una estructura de metal premium que es increíblemente fina, con un grosor de 5.7 mm.

También hay un modelo 5G con datos móviles rápidos, y el lápiz óptico S Pen de Samsung viene incluido. Ponle un teclado (se vende por separado) y será una máquina de productividad potente. Pero incluso sin él, es una gama alta y excelente para contenido.

(Image credit: Samsung)

2. Samsung Galaxy Tab S6 Lite Más económica, pero aun así muy buena Peso: 476g | Dimensiones: 244.5 x 159.5 x 5.7 mm | SO: Android 10 | Tamaño de pantalla: 10.4 pulgadas | Resolución: 1200 x 2000 | CPU: Exynos 9610 | Almacenamiento: 64GB/128GB | microSD: Sí | Batería: 7,040mAh | Cámara trasera: 8MP | Cámara frontal: 5MP 282,99 € Ver en eglobalcentral Diseño robusto S Pen de serie Puede ser un poco lenta Algunos problemas con el S Pen

¿Te importa sacrificar algunas de las características del Galaxy Tab S6 a cambio de una tablet más barata? Si tu respuesta es no, el Samsung Galaxy Tab S6 Lite es el producto que tienes que considerar.

El chip no es tan poderoso como su hermano, las cámaras no son tan impresionantes y la pantalla no es tan bonita... pero cuesta aproximadamente la mitad, y todas sus especificaciones siguen siendo bastante impresionantes para una tablet de este precio.

Es un producto notablemente bueno considerando cuánto estás pagando por la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. No es particularmente más pequeña que la Galaxy Tab S6 e irónicamente, en realidad también es más pesada, pero si no quieres gastar mucho dinero, puede que te guste.

(Image credit: Samsung)

3. Samsung Galaxy Tab S6 Una tablet Android genial Peso: 420g | Dimensiones: 244.5 x 154.3 x 7 mm | SO: Android 9 (actualizable a Android 10) | Tamaño de pantalla: 10.5 pulgadas | Resolución: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 855 | Almacenamiento: 128GB/256GB | microSD: Sí | Batería: 7,040mAh | Cámara trasera: 13MP + 5MP | Cámara frontal: 8MP 848 € Ver en Amazon Pantalla AMOLED preciosa S Pen de serie La One UI de Samsung no es perfecta Sin jack de auriculares

Aunque no es el modelo más nuevo, la Samsung Galaxy Tab S6 sigue siendo una excelente tablet Android, con una gran cantidad de funciones brillantes.

Viene con un lápiz óptico S Pen en la caja que puedes usar para tomar notas, dibujar y mucho más. También puedes comprar un teclado para que sea una experiencia cercana a la de un portátil.

La pantalla AMOLED de 10,5 pulgadas de la Galaxy Tab S6 es uno de los aspectos más destacados, con una resolución impresionante de 1600 x 2560. Esta tablet también viene con dos cámaras en la parte trasera, por lo que puedes hacer mejores fotografías que en muchas otras tablets.

No es el dispositivo perfecto, no hay un conector para auriculares de 3,5mm y la interfaz de usuario tiene sus propias peculiaridades, pero sigue siendo una de las mejores opciones de Android.

Lee nuestro análisis de la Samsung Galaxy Tab S6

(Image credit: Huawei)

4. Huawei MatePad Pro La Huawei MatePad Pro es casi perfecta Peso: 460g | Dimensiones: 246 x 159 x 7.2mm | SO: Android 10 | Tamaño de pantalla: 10.8 pulgadas | Resolución: 1600 x 2560 | CPU: Kirin 990 | RAM: 6GB/8GB | Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB | Batería: 7,250mAh | Cámara trasera: 13MP | Cámara delantera: 8MP Comprobar Amazon Hardware potente Diseño ligero y robusto Funcionalidades de software limitadas Sin jack de auriculares

La Huawei MatePad Pro es el intento de Huawei de enfrentarse a la gama iPad Pro y, en muchos sentidos, es un rival muy fuerte, desde su pantalla de alta calidad de 10,8 pulgadas hasta su potencia de gama alta y su batería de larga duración.

El Huawei MatePad Pro también tiene un diseño elegante, delgado y ligero, además de un lápiz óptico y un teclado opcionales, por lo que es premium y está construida para la productividad. Sin embargo, en nuestras pruebas descubrimos que esos accesorios simplemente estaban bien, nada más, y el gran problema al que se enfrenta la MatePad Pro es la falta de servicios de Google, lo que significa que no hay acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play ni aplicaciones de Google, como Maps.

Será un problema importante para mucha gente, pero si puedes vivir sin eso, entonces esta se acerca más que la mayoría de tablets de Android a igualar la experiencia del iPad Pro.

(Image credit: Samsung)

5. Samsung Galaxy Tab S4 Ahora más económica, pero sigue siendo increíble Peso: 482g | Dimensiones: 249.3 x 164.3 x 7.1mm | SO: Android 9 | Tamaño de pantalla: 10.5 pulgadas | Resolución: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 6GB | Almacenamiento: 64/256GB | Batería: 7,300mAh | Cámara trasera: 13MP | Cámara delantera: 8MP 480 € Ver en Amazon Como un sobremesa con la interfaz Dex S Pen incluido en la caja Diseño de teclado pobre La interfaz de sobremesa necesita trabajo

La Samsung Galaxy Tab S4 fue una vez nuestra mejor tablet Android, pero ahora ha sido desplazada por la Galaxy Tab S6, entre otras. No es exactamente barata, aunque su precio ha bajado significativamente en los últimos meses, pero viene con una gran cantidad de características para garantizar que obtengas el máximo provecho de tu inversión.

A diferencia de la gama iPad Pro de Apple, la Galaxy Tab S4 viene con el lápiz óptico S Pen de Samsung incluido en la caja, mientras que debajo del capó se encuentra el poderoso chip Snapdragon 835 junto con 6GB de RAM, lo que garantiza que Android funcione sin problemas en pantalla.

Sin embargo, esa es solo la mitad de la historia. Conecta el Samsung Galaxy Tab S4 con un teclado y un ratón y transferirás Android a una experiencia similar a la de un sobremesa en un intento de Samsung reemplazar tu portátil.

El aspecto de sobremesa de la tablet es limitado, pero sigue siendo útil. En resumen, la Galaxy Tab S4 es una de las tablets Android más versátiles que existen.

(Image credit: Amazon)

6. Amazon Fire HD 8 (2020) La tablet mediana de Amazon recibe una actualización Peso: 355g | Dimensiones: 202 x 137 x 9.7mm | SO: Fire OS | Tamaño de pantalla: 8 pulgadas | Resolución: 880 x 1280 | CPU: quad-core | Almacenamiento: 32GB/64GB | Batería: hasta 12 horas | Cámara trasera: 2MP | Cámara delantera: 2MP 45,95 € Ver en EBAY-ES Precio bajísimo Buen lugar para la cámara frontal Calidad de pantalla mala Capada al sistema de Amazon

La Amazon Fire HD 8 (2020) es la última versión de la tablet de 8 pulgadas de Amazon. Es una actualización de su predecesor con un 30% más de energía, una mayor duración de la batería, el doble de almacenamiento y la presencia de un puerto USB-C (en lugar de micro USB), pero aparte de eso, estás en territorio familiar si ha usado un tablet de Amazon antes.

Está atrapado en el ecosistema de la marca, que no es tan variado como un Android completo, pero si eres un suscriptor de Amazon Prime, gran parte de su contenido estará al frente y al centro, y pagarás mucho menos de lo que lo harías con la mayoría de las tablets Android.