Las mejores aspiradoras 2020: las 5 mejores desde Dyson a Shark

¿QUÉ ASPIRADOR DEBERÍA COMPRAR? Hay muchos tipos diferentes de aspiradoras para elegir estos días, desde modelos más antiguos por cable hasta inalámbricos que pueden moverse sin un cable que los limite al enchufe más cercano. Esta guía tiene las mejores aspiradoras de todas las categorías, pero también puedes ver nuestras mejores aspiradoras inalámbricas si sabes que quieres un tipo específico.

Las mejores aspiradoras que puedes comprar están diseñadas para ser convenientes y eficientes. Están creadas para una tarea simple: limpiar tu hogar. Y cada dispositivo ofrece una experiencia de limpieza diferente.

Muchas de las mejores aspiradoras del mercado en este momento aspiran el polvo de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿quieres ir inalámbrico, con cable, de mano, con palo, robot, mojado o seco? Con muchas opciones disponibles y diferentes preguntas para hacerse, puede ser difícil mantenerse al día.

Pero no te preocupes. El equipo de TechRadar ha estado ocupado poniendo a prueba los mejores diseños de aspiradoras de las mejores marcas y de mayor rendimiento. Seleccionamos los mejores modelos de nuestras pruebas. Todo eso te ofrece un gran rendimiento, fiabilidad y valor, independientemente del tipo de limpiador que elijas.

Muchas buenas aspiradoras disponibles en estos días son inalámbricas. Muchos de los limpiadores de alta gama que encontrarás vienen con baterías de litio de alta capacidad y alta potencia. Estos diseños sin cables te permiten desplazarte por tu casa con (principalmente) la misma potencia de succión que un modelo con cable, a veces incluso más.

Las opciones inalámbricas hacen que la limpieza de tu hogar sea más fácil que nunca, y las aspiradoras son cada vez más pequeñas, más fuertes y más eficientes. Hacer el trabajo sucio no tiene por qué ser una molestia; algunos incluso pueden fregar el suelo por ti.

Hemos dedicado muchas horas a eliminar el polvo y quitar telarañas para seleccionar, calificar y revisar las aspiradoras que se enumeran a continuación, para que sepas cuál es el mejor modelo para ti en 2020.

No queda ni una mota de polvo aquí en las torres de TechRadar, por eso sabemos que estos son los mejores que puedes comprar en este momento.

Los mejores aspiradores, de un vistazo

Dyson V11 Absolute Xiaomi Roidmi S1E Bosch BCH7PETGB Hoover H-Free 800 Vax Blade 2 Max 40V

Los mejores aspiradores del 2020: ranking

(Image credit: Future)

1. Dyson V11 Absolute Absolutamente la mejor aspiradora que puedes comprar Alimentación: Sin cables | Peso: 3.3kg | Depósito: 0.76L | Tiempo de funcionamiento: Hasta 60 minutos Comprobar Amazon Potente succión Ligera y maniobrable Pantalla LCD informativa Cara

Añadiendo otro tanto y dos años de I+D a su gama inalámbrica de la serie V, el V11 Absolute de Dyson da otro gran paso adelante para este tipo de aspiradoras. Es más potente que su predecesor, el mejor de su clase, limpia aún mejor en todas las superficies, es más silencioso y tiene un tiempo de ejecución de maratón con más de 40 minutos en el modo de potencia automático de gran capacidad.

Las herramientas motorizadas rezuman diseño y experiencia ganada con esfuerzo en el campo, con la aspiradora superando fácilmente a sus equivalentes accionados por aire, y la adaptabilidad del vacío cuando se empareja el cabezal de torsión con el modo automático hace que el V11 Absolute sea fácil de usar, así como potente. También tiene una pantalla LCD, una novedad en Dyson, que te indica el tiempo de ejecución exacto restante, dónde se encuentran los bloqueos y cómo eliminarlos.

El V11 Absolute no es barato, pero creemos que vale la pena el dinero si quieres simplemente la mejor aspiradora inalámbrica disponible en la actualidad.

(Image credit: Future)

2. Xioami Roidmi S1E Estilo y potencia a partes iguales Alimentación: Sin cables | Peso: 2.4kg | Capacidad: 0.4L | Tiempo de funcionamiento: Hasta 40 minutos Comprobar Amazon Súper ligera Silenciosa Diseño pulido La succión podría ser mejor

Xiaomi ha ganado nada menos que seis premios de diseño por sus innovadores limpiadores de la serie S, y con un mango de 270 grados, son tan funcionales como atractivos. La Roidmi S1E es la aspiradora de entrada en la serie S, y aunque no puede con la potencia de succión de nuestros mejores atrapapolvos, tiene un precio bastante inferior.

Es ligera y fácil de transportar y usar tanto en modo aspirador de escoba como en modo manual, y viene con una buena selección de herramientas, incluido un cepillo de colchón motorizado para facilitar la limpieza de la tapicería. El S1E también sobresale en cuanto al ruido, ya que aunque sus niveles de decibelios son similares a los de otras aspiradoras inalámbricas, su tono más suave se siente menos intrusivo y puedes hablar mientras limpias sin tener que gritar.

La succión podría ser más fuerte, especialmente cuando se trata de alfombras, pero con un aspecto elegante, una facilidad de uso suprema y un tiempo de ejecución muy útil de 40 minutos, es una excelente opción para el cuidado del suelo de todos los días.

(Image credit: Future)

3. Bosch BCH7PETGB Una aspiradora versátil Alimentación: Sin cables | Peso: 3kg | Capacidad: 0.9L | Tiempo de ejecución: Hasta 75 minutos Comprobar Amazon Buena con todo tipo de suelos Ligera y maniobrable SmartSensor: monitor del filtro El modo transporte es complicado de configurar

Ligera, maniobrable y capaz de mantenerse erguida por sí sola, algo inusual para una aspiradora de escoba, la Bosch BCH7PETGB es una gran limpiadora para tener en casa. Es esencialmente inalámbrica, pero también viene con herramientas que puedes usar con una manguera y una correa de transporte para la limpieza móvil, aunque esto es un poco complicado de configurar, y es lo suficientemente ligera como para que no notes el peso de ninguna manera.

No obtendrás grandes resultados con la configuración de potencia más baja, ya que aunque le da 75 minutos de tiempo de ejecución, la succión es insignificante; sin embargo, en la configuración media, el Bosch funciona sólidamente durante 25-30 minutos, tiempo suficiente para realizar una limpieza completa. La aspiración general es rápida y fácil: un cabezal de suelo funciona para todos los tipos y la tecnología SmartSensor monitorea la presión de succión y te permite saber cuándo cambiar el filtro. Muy práctico y fácil de usar, la Bosch BCH7PETGB es una limpiadora versátil para llevar.

(Image credit: Future)

4. Hoover H-Free 800 Una opción de alta tecnología que incluso cuenta las calorías quemadas Alimentación: Sin cables | Peso: 3kg | Depósito: 0.7L | Tiempo de ejecución: Hasta 65 minutos Prime 131,80 € Ver en Amazon Buena app para controlarlo Modo turbo muy potente App difícil de configurar La limpieza de esquinas podría ser mejor

El Hoover H-Free 800 es una opción inalámbrica de alta tecnología, que viene con una aplicación que te permite controlar el nivel de la batería y te indica cuándo es necesario vaciar el contenedor; también puedes configurar controles parentales, e incluso cuenta las calorías que has quemado mientras limpias.

Tres modos de limpieza y no menos de ocho herramientas hacen que este aspirador inalámbrico sea así de versátil, y también es muy ligero. Es excelente para limpiar pelos de mascotas y migas en los azulejos, y no se queda atrás sobre alfombras, incluso aunque no logre la limpieza profunda de los mejores modelos inalámbricos. Si necesitas algo de limpieza adicional, el modo turbo superpotente no decepciona, aunque el tiempo de ejecución es relativamente corto con este modo. El H-Free 800 es un excelente aspirador completo a un precio decente.

(Image credit: Future)

5. Vax Blade 2 Max 40V Un limpiador potente con mucho aguante Alimentación: Sin cables | Peso: 3.1kg | Capacidad: 0.6L | Tiempo de ejecución: Hasta 45 minutos 348,55 € Ver en Amazon Potente succión Genial en todo tipo de suelos Se siente pesada cuando la usas Suena mucho

Fácil de usar y con excelentes resultados en diferentes tipos de suelos, la Vax Blade 2 Max 40V inalámbrica ofrece una succión potente y un tiempo de funcionamiento prolongado a un precio excelente.

Tiene luces brillantes en el cabezal del suelo, por lo que no te perderás nada de suciedad, y también un depósito de buen tamaño para ser inalámbrica, lo que significa menos interrupciones para vaci

ar el depósito durante la limpieza. El Blade 2 Max es fácil de usar, pero decepciona por lo pesado que se siente en la mano: es posible que tu brazo no pueda aguantar tanto tiempo como la batería.

La Blade 2 Max ofrece excelentes resultados de limpieza en diferentes tipos de suelos, y no se queda atrás cuando se trata de eliminar el pelo de las mascotas; sin embargo, está lejos de ser la aspiradora inalámbrica más ligera o silenciosa que existe.