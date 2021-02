La mejor tablet de 2020: las mejores que puedes comprar ahora mismo

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

La mejor tablet para ti debe ser una máquina de entretenimiento, una potencia de productividad y un estupendo lienzo para tu creatividad. También debe cerrar la brecha entre un smartphone y un pequeño ordenador portátil, y afortunadamente hay una gran variedad de tablets entre las que puedes elegir.

Hemos probado y revisado los principales productos del mercado, y aquí hemos recopilado una lista de las 10 mejores tablets que puedes comprar. Todos estos productos tienen que hacer lo anteriormente mencionado y además ser fáciles de transportar, tener buen aspecto y ofrecer una gran duración de batería.

Afortunadamente, hemos podido probar todos los productos que encontrarás a continuación y clasificarlos en función de sus características, cómo de rápidos son, el precio, la calidad de visualización y mucho más.

Esta lista también está cambiando mucho, ya que recientemente se agregó el iPad Air 4 (2020) y tenemos un análisis del iPad Pro 2020 en proceso. A continuación, encontrarás nuestra clasificación de las mejores tablets y, con suerte, podrás encontrar una que se adapte a tus necesidades.

Las mejores tablets de 2020 de un vistazo:

iPad Pro 11 / iPad Pro 12.9 (2018) iPad Air 4 (2020) iPad 10.2 (2020) Samsung Galaxy Tab S7 Plus iPad Mini (2019) iPad Pro 10.5 (2017) iPad Air (2019) Samsung Galaxy Tab S6 Lite iPad 10.2 (2019) Samsung Galaxy Tab S6

(Image credit: Apple)

1. iPad Pro 11 / iPad Pro 12.9 (2018) La mejor tablet que puedes comprar hoy en día Peso: 468g/632g | Dimensiones: 247.6 x 178.5 x 5.9mm / 280.6 x 214.9 x 5.9 mm | Sistema Operativo: iPadOS | Tamaño de pantalla: 11 pulgadas / 12,9 pulgadas | Resolución: 2388 x 1668 / 2048 x 2732 | CPU: A12X Bionic | Almacenamiento: 64GB/256GB/512GB/1TB | Ranura microSD: No | Batería: 7,812mAh / 9,720mAh | Cámara trasera: 12MP | Cámara frontal: 7MP Comprobar Amazon El lápiz por fin tiene un soporte Potencia descomunal para una tablet El software limita la experiencia de ordenador El lápiz y el teclado son extras algo caros

Los modelos de iPad Pro (2018) ocupan el primer lugar en esta lista. Ciertamente, no son baratos, pero son realmente potentes y fomentan el espíritu de diseño 2 en 1 con el teclado externo.

La experiencia de uso es similar a la de un ordenador portátil en diseño y rendimiento, y el Apple Pencil más novedoso se engancha magnéticamente en el marco de estos iPad Pros. Con excelentes altavoces y una muy buena relación pantalla-cuerpo, es difícil no enamorarse de su diseño de hardware.

Sin embargo, hay contras en la gama iPad Pro que debes conocer. iPadOS es mejor que las versiones anteriores del software de Apple cuando intentas usar múltiples funciones y realizar tareas similares a las de un ordenador portátil, pero está lejos de ser perfecto.

Otro punto negativo: estas tablets no tienen entrada para auriculares. Si quieres el conector estándar de 3,5 mm en un dispositivo similar a un ordenador, tendrás que elegir un ordenador de verdad o valorar otro tipo de tablet.

Sin embargo, todo lo relacionado con el iPad Pro 11 y el iPad Pro 12.9 los convierte en las mejores experiencias de tablet si estás buscando un dispositivo hecho por Apple; sólo tendrás que pasar por el aro del alto precio y tener en cuenta que no son realmente un sustituto para tu portátil.

Ten en cuenta también que la gama iPad Pro (2020) ya se ha lanzado, así que no te sorprendas si ocupa este puesto una vez que la hayamos sometido a una revisión completa.

(Image credit: Apple)

2. iPad Air 4 (2020) ¿Por qué ir a por el Pro cuando el Air es bueno? Peso: 458g | Dimensiones: 247.6 x 178.5 x 6.1mm | Sistema operativo: iPadOS 14 | Tamaño de pantalla: 10.9 pulgadas | Resolución: 1640 x 2360 | CPU: A14 Bionic | Almacenamiento: 64GB/256GB | Ranura microSD: No | Batería: Hasta 10 horas | Cámara trasera: 12MP | Cámara frontal: 7MP Prime 647 € Ver en Amazon Diseño de pantalla completa Mucha potencia El almacenamiento 64GB es limitado Precio más alto que la anterior generación

El iPad Air 4 (2020) es una tablet superior para cualquiera que no pueda justificar el gasto de una tope de gama, ya que tiene muchas de las cosas que hacen que la línea iPad Pro sea excelente, pero cuesta menos.

De hecho, el iPad Air 4 (2020) tiene un chip A14 Bionic más nuevo. Es el que encontrarás en la gama de iPhone 12 y es excepcionalmente potente.

El iPad Air 4 (2020) también es compatible con el Smart Keyboard y el Apple Pencil, por lo que es casi tan bueno como un sustituto de portátil o un dispositivo de trabajo en general como un iPad Pro.

Con buenas especificaciones generales y una amplia gama de colores disponible, el iPad Air 4 (2020) es una excelente opción para muchas personas, aunque el modelo más barato sólo viene con 64GB de almacenamiento, que no dará para mucho.

(Image credit: Apple)

3. iPad 10.2 (2020) Probablemente la mejor opción para la mayoría Peso: 490g | Dimensiones: 250.6 x 174.1 x 7.5mm | Sistema operativo: iPadOS 14 | Tamaño de pantalla: 10.2 pulgadas | Resolución: 1620 x 2160 | CPU: A12 Bionic | RAM: 3GB | Almacenamiento: 32/128GB | Ranura microSD: No | Batería: Hasta 10 horas | Cámara trasera: 8MP | Cámara frontal: 1.2MP 327,99 € Ver en eglobalcentral Excelente relación calidad-precio Sólido rendimiento Muy pocas actulizaciones Cámara selfie de sólo 1,2MP

El iPad 10.2 (2020) no es la actualización más emocionante, ya que en realidad es sólo una mejora sutil del iPad 10.2 de 2019, aunque sigue siendo una mejora, y eso lo convierte en el mejor iPad de 10.2 pulgadas que puedes comprar, y también posiblemente en el mejor iPad más económico.

Encontrarás a su predecesor más abajo en esta lista, pero esta tablet viene con un chip A12 Bionic que la hace bastante más rápida que el modelo anterior. También tiene un cargador de 20W incluido en la caja, lo que significa que se carga mucho más rápido que los modelos anteriores.

Las mismas características excelentes que esperarías de un iPad de este precio las tienes aquí, incluido el acceso al software iPadOS, soporte para Apple Pencil y Smart Keyboard, así como una gran duración de batería.

¿Alguna razón para no comprarlo? La cámara selfie parece un poco pobre en el iPad 10.2, además, no debes optar por el modelo de 32GB si quieres un buen almacenamiento en tu tablet. Pero si esto no te afecta, esta es la mejor tablet para mucha gente.

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Galaxy Tab S7 Plus La mejor tablet de Samsung hasta la fecha Peso: 575g | Dimensiones: 285 x 185 x 5.7 mm | Sistema operativo: Android 10 | Tamaño de pantalla: 12.4 pulgadas | Resolución: 1752 x 2800 | CPU: Snapdragon 865 Plus | Almacenamiento: 128GB/256GB | Ranura microSD : Sí | Batería: 10,090mAh | Cámara trasera: 13MP + 5MP | Cámara delantera: 8MP Prime 1041,44 € Ver en Amazon Preciosa pantalla OLED Diseño premium A Android le faltan apps de calidad para tablet Precio elevado

La primera tablet Android de nuestra lista es la mejor que Samsung ha fabricado, y es un serio rival de la gama iPad Pro, sobre la que has leído anteriormente.

De hecho, podría decirse que su pantalla está en esa onda, ya que es una Super AMOLED de 12,4 pulgadas con una resolución de 2800 x 1752 y una frecuencia de actualización de 120Hz. La gama iPad Pro puede igualar gran parte de esas características, pero esos dispositivos tienen pantallas LCD que no son tan buenas.

En el interior se encuentra un chip Qualcomm Snapdragon 865 Plus, que es el más potente que hay dentro de un producto Android y viene con una estructura de metal premium que es increíblemente delgada, con sólo 5.7mm de grosor.

¿Quieres Internet de alta velocidad? Una versión del Galaxy Tab S7 Plus también viene con conectividad 5G, y viene con el lápiz óptico Samsung S Pen en la caja de forma gratuita. Android no es tan bueno como iPadOS en tablets, pero si quieres una alternativa de Android a un iPad, podría ser esta.

(Image credit: Apple)

5. iPad Mini (2019) La mejor (y única) tablet mini en nuestra lista de las mejores Peso: 304g | Dimensiones: 203.2 x 134.8 x 6.1 mm | Sistema operativo: iPadOS | Tamaño de pantalla: 7.9 pulgadas | Resolución: 1536 x 2048 | CPU: A12 Bionic | Almacenamiento: 64GB/256GB | Ranura microSD : No | Batería: 5,124mAh | Cámara trasera: 8MP | Cámara frontal: 7MP Comprobar Amazon Perfecto tamaño portátil Especificaciones sorprendentemente potentes Diseño de marcos gruesos Compatible solo con el Apple Pencil antiguo

Apple no tiene un teléfono plegable, pero si lo tuviera, podría parecerse al iPad mini 2019 cuando estuviera desplegado. Realmente no ha cambiado desde la última versión hace casi cuatro años, pero no hace falta: nos encanta su tamaño reducido.

Puedes sacar la tablet, garabatear algunas notas y meterla en una mochila sin demasiada preocupación.

Sí, el diseño está un poco anticuado y hay marcos gruesos delineando esta pantalla, pero el precio es adecuado para una tablet portátil con mucha potencia. Realmente no deberías considerar comprar ninguna otra tablet pequeña en el mercado (aviso: es la única en nuestra lista de mejores tablets).

(Image credit: Apple)

6. iPad Pro 10.5 Esta antigua tablet insignia sigue siendo una de nuestras favoritas. Peso: 469g | Dimensiones: 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | Sistema operativo: iPadOS | Tamaño de pantalla: 10.5 pulgadas | Resolución: 1668 x 2224 | CPU: A10X Fusion | RAM: 4GB | Almacenamiento: 64GB/256GB/512GB | Ranura microSD: No | Batería: 8,134mAh | Cámara trasera: 12MP | Cámara frontal: 7MP Comprobar Amazon Muy buenos altavoces Versión de 512GB La pantalla aumenta el precio iOS todavía no es un buen sustituto de ordenador portátil

El iPad Pro de 10.5 pulgadas es una de las mejores tablets para cualquiera que quiera una actualización seria, aunque el iPad 10.2 más económico sigue siendo lo suficientemente bueno para la mayoría.

El iPad Pro 10.5 de Apple tiene características destacadas que le dan un plus de productividad, incluida la compatibilidad con Apple Pencil y Smart Keyboard. Con iPadOS a bordo, esta tablet es incluso un buen reemplazo de ordenador portátil, muy adecuada para ciertos consumidores.

La nueva pantalla ProMotion añade una capa impresionante de fluidez al uso diario y los marcos más pequeños dejan espacio a una mayor pantalla en un espacio no mucho más grande que el iPad Pro 9.7.

Es un iPad para profesionales, pero también uno que a los amantes de la reproducción multimedia les encantará usar.

(Image credit: Apple)

7. iPad Air (2019) El iPad mediano Peso: 456g | Dimensiones: 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | Sistema operativo: iPadOS | Tamaño de pantalla: 10.5 pulgadas | Resolución: 1668 x 2224 | CPU: A12 Bionic | Almacenamiento: 64GB/256GB | Ranura microSD: No | Cámara trasera: 8MP | Cámara frontal: 7MP 659 € Ver en Amazon Pantalla laminada brillante El Smart Keyboard más barato de iPad Usa el Apple Pencil de primera generación El diseño tradicional ya no atrae

Si estás buscando un término medio entre las nuevas tablets Pro de Apple y el iPad 10.2 básico, lo has encontrado. Es compatible con el excelente Smart Keyboard Cover de Apple y tiene un precio adecuado para estudiantes que buscan tomar apuntes en un portátil potente.

Tiene compatibilidad con Apple Pencil como todas las tablets más nuevas de Apple, pero no es la mejor para artistas.

Las versiones Pro son compatibles con Apple Pencil Gen 2, con funciones de gestos adicionales y carga magnética. Este iPad Pro 10.5 mantiene el lápiz Gen 1 anterior y tiene sólo dos altavoces en lugar de cuatro. Pero cualquiera debería estar contento con la velocidad del chip A12.

(Image credit: Samsung)

8. Samsung Galaxy Tab S6 Lite Más barata, y aun así bastante grande Peso: 476g | Dimensiones: 244.5 x 159.5 x 5.7 mm | Sistema operativo: Android 10 | Tamaño de pantalla: 10.4 pulgadas | Resolución: 1200 x 2000 | CPU: Exynos 9610 | Almacenamiento: 64GB/128GB | Ranura microSD: Sí | Batería: 7,040mAh | Cámara trasera: 8MP | Cámara frontal: 5MP 282,99 € Ver en eglobalcentral Diseño sólido S Pen estándar Un poco lenta Pequeños problemas con el S Pen

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite es una versión más barata de la Galaxy Tab S6 y, en lugar de ofrecer una tablet más pequeña, pierde un par de especificaciones de alta gama para mantener el precio bajo.

Samsung no ha incluido un chip de gama alta ni las mejores cámaras, pero es mucho más asequible que muchas de las otras opciones que encontrarás en esta lista.

Si estás seguro de que una tablet Android te dará lo que necesitas, los productos de Samsung son de los mejores del mercado y sería difícil equivocarse al elegir la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

(Image credit: Apple)

9. iPad 10.2 (2019) No es tan bueno como solía ser, pero no está nada mal Peso: 483g | Dimensiones: 251 x 174 x 7.5mm | Sistema operativo: iPadOS | Tamaño de pantalla: 10.2 pulgadas | Resolución: 1620 x 2160 | CPU: A10 Fusion | RAM: 3GB | Almacenamiento: 32/128GB | Ranura microSD: No | Batería: Up to 10 hours | Cámara trasera: 8MP | Cámara frontal: 1.2MP Comprobar Amazon Pantalla más grande que los modelos anteriores Funciona con Smart Keyboard Los iPads más antiguos son más baratos El iPad Air es mejor para dibujar

El iPad 10.2 ha sido reemplazado en 2020 por un nuevo dispositivo asequible, pero eso no significa que el modelo 2019 no sea el mejor posicionado para algunos. Lo hemos mantenido en la lista ya que estamos viendo una caída de precios, y el nuevo modelo no es mucho mejor.

No es de tan alta tecnología como los modelos de iPad Pro anteriores, pero sigue siendo una tablet muy útil. Viene con iPadOS de serie y te ofrece todas las funciones más nuevas que esperarías de una tablet, además de que funciona con Apple Pencil y hay un Smart Keyboard que también puedes usar para hacer de este un dispositivo de trabajo.

También tiene el mismo cuerpo premium de metal que el resto de la gama iPad de Apple, aunque en particular es ligeramente más grueso que los otros modelos con 7,5 mm.

La duración de la batería de este iPad es buena, no cuesta tanto como muchos otros productos de esta lista y también viene con un chip potente. Es difícil equivocarse si estás buscando una tablet para todos los días que no necesariamente deba tener la mejor potencia y características.

(Image credit: Samsung)

10. Samsung Galaxy Tab S6 Anteriormente nuestra tablet Android favorita Peso: 420g | Dimensiones: 244.5 x 159.5 x 5.7 mm | Sistema operativo: Android 9 | Tamaño de pantalla: 10.5 pulgadas | Resolución: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 855 | Almacenamiento: 128GB/256GB | Ranura microSD: Sí | Batería: 7,040mAh | Cámara trasera: 13MP + 5MP | Cámara frontal: 8MP Prime 848 € Ver en Amazon Bonita pantalla AMOLED S Pen estándar El One UI de Samsung no es perfecto Sin entrada de auriculares

La que era nuestra tablet Android favorita, la Galaxy Tab S6, sigue siendo una compra que vale la pena si puedes encontrarla por el precio adecuado. Ha sido superada por la Tab S7 Plus, más nueva y atractiva, pero todavía hay mucho que amar de este dispositivo.

Hay dos cámaras traseras, lo que es impresionante para una tablet, así como un procesador de gama alta y la mejor pantalla AMOLED de su clase, por lo que es una equipación útil. También viene con un lápiz óptico S Pen para notas, garabatos o bocetos, y puedes comprar un teclado para una experiencia similar a la de un ordenador portátil.

Hay algunos problemas con la Galaxy Tab S6, como la falta de un conector para auriculares y una interfaz de usuario dudosa, pero si estás buscando una alternativa un poco más barata a muchos otros productos de esta lista, puede que sea para ti.

¿Qué apps deberías descargar en tu tablet?

Al igual que con los mejores teléfonos de la actualidad, las aplicaciones tienen un papel importante en las tablets: una vez que hayas decidido cuál de estas tablets es la adecuada para ti, consulta nuestras listas de aplicaciones principales para que puedas conseguir tu dosis de Genshin Impact, actualizar tus amigos en Facebook y leer las últimas noticias, todo en una pantalla más grande.