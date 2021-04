La mejor silla gaming del 2021: cómo estar cómodo jugando en PC

¿Estás buscando la mejor silla gaming desde la que aniquilar enemigos cómodamente? Deberías empezar buscando nombres como SecretLab, noblechairs y Corsair, que quizás ya conozcas por su amplia gama de componentes y periféricos de PC.

Pero una de las mejores sillas gaming para presupuestos más ajustados es de una marca que casi todo el mundo conoce, IKEA. La IKEA Markus no está en nuestra lista a continuación, pero no está nada mal si no te importan sus brazos fijos y delgados, y que no se incline para poder relajarte.

Esto da pistas sobre lo que creemos que es importante cuando se hace un ranking para encontrar la mejor silla de juego que existe.

Queremos ver brazos que se puedan mover hacia arriba y hacia abajo, y muchas de nuestras mejores clasificadas a continuación tienen brazos "4D" ultra ajustables. Queremos una base y una espalda reclinables, que te permitan jugar en una posición cómoda ya sea con teclado y ratón, o con un mando.

La elección más complicada que tendrás que hacer es si quieres un respaldo de cuero o tela, o uno de malla que permita una mejor transpiración. También puedes decantarte por una con espuma viscoelástica para conseguir la sensación más prémium. O malla si vives en un sitio más caluroso. Advertencia: ningún producto de esta lista incluye nada como altavoces integrados, pero ¿por qué molestarte con ellos cuando siempre puedes invertir en unos excelentes auriculares?

Aquí tenemos los mejores consejos, así que veamos la mejor silla de juego que puedes comprar en el 2021. Encontrarás el trono perfecto para disfrutar de los mejores juegos de PC.

Las mejores sillas gaming de un vistazo

Secretlab Titan noblechairs Epic Real Leather Autonomous ErgoChair 2 SecretLab Omega 2020 noblechairs Hero gaming chair Black Edition Corsair T2 Road Warrior noblechairs Icon gaming chair Edge GX1 Vertagear Gaming Series Triigger 350 Special Edition Corsair T3

(Image credit: Secretlab)

1. Secretlab Titan Confort de gama alta Dimensiones: 75 x 70 x 145 cm (Ancho x Largo x Alto) | Altura del asiento: 49,53 - 58,42 cm (mínimo y máximo) | Peso máximo soportado: 131 kg Asiento extra grande Soporte lumbar ajustable e integrado Ajuste de altura limitado

La SecretLab Titan es siempre una recomendación obligada. Tiene buen aspecto, con un diseño al estilo de un asiento de carreras, pero con una apariencia no tan provocativa como otras. Esto hace que también sirva como silla de oficina. Y si bien el precio puede parecer alto de primeras, su calidad es excelente. La SecretLab Titan tiene una base avanzada que permite reclinar el asiento y el respaldo. Tiene una almohada suave de espuma viscoelástica para el cuello. Y el soporte lumbar está integrado y es ajustable, por lo que no necesitas otros complementos de espuma que te distraigan para mantener tu postura bajo control.

Si estás buscando un auténtico sillón de juego, la Epic Real Leather de noblechairs es la adecuada. (Image credit: noblechairs)

2. noblechairs Epic Real Leather Una belleza vestida de cuero Dimensiones: 84 x 38 x 70 cm (Ancho × Largo × Alto) | Altura del asiento: 131 - 141 cm | Peso máximo soportado: 180 kg Con cuero auténtico Gran adaptabilidad Calidad prémium Fácil de ajustar Reposabrazos de plástico Puede ser muy grande para habitaciones pequeñas.

No sería exagerado llamar a la Epic Real Leather de noblechairs la mejor silla gaming. No lo es por muy poco. Desde el bordado entrecruzado, hasta el cuero auténtico que hace honor a su nombre, si estás buscando un sillón de juego sin excusas, este es el tuyo. Además, es sorprendentemente rápido y fácil de ajustar. Y, una vez que has completado el ajuste, es una gozada sentarse en la Epic Real Leather, y puedes personalizar tu posición como quieras, pero no olvides leer las instrucciones para ajustarla correctamente. El cuero sintético también está disponible si quieres ahorrarte un poco de dinero.

La ErgoChair 2 tiene una estética moderna y elegante que gustará a todos. (Image credit: Autonomous)

3. Autonomous ErgoChair 2 Gaming con clase Dimensiones: 120 x 69 x 51 cm (Alto × Ancho × Largo) | Altura del asiento: Mínimo - máximo: 46 - 51 cm | Peso máximo soportado: 136 kg Cómoda Elegante Un poco cara

Si lo que quieres es sentarte y jugar todo el día cómodamente, pero no quieres que tu silla parezca hecha para el gaming, te recomendamos que eches un vistazo a la silla autónoma ErgoChair 2. Comercializada como una silla de oficina, la ErgoChair 2 tiene una estética muy moderna y elegante que atraerá a cualquiera que no use el RGB para definirse. Y no todo es estilo, ya que la ErgoChair también te permitirá ajustar prácticamente todas las partes de la silla, por lo que tienes la garantía de estar cómodo mientras juegas. El respaldo de malla también es mucho más transpirable que el de cuero.

The SecretLab Omega 2020 no solo es buena por su aspecto. (Image credit: SecretLab)

4. SecretLab Omega 2020 Flotando en una comodidad sublime Dimensiones: 69 x 70 x 136 cm (Ancho x Largo x Alto) | Altura del asiento: 46 - 55 cm (mínimo y máximo) | Peso máximo soportado: 109 kg Refuerzo afelpado para lumbares y cuello Precio razonable Las almohadas para el cuello y la zona lumbar no se quedan en su sitio

Con ese elegante estilo al nivel de Mad Men y ese aspecto de juego SciFi, la SecretLab Omega 2020 es simplemente impresionante, especialmente si te gustan los modelos de cuero sintético o napa de alta gama. Pero la SecretLab Omega 2020 no es solo apariencia; es una de las mejores sillas para juegos del 2021 y viene con una almohada para la cabeza y un reposo para los lumbares, ambos de espuma viscoelástica, y ofrece un soporte aún mejor que su predecesora. Eso sin mencionar las mejoras con respecto al modelo del 2018, como el soporte de metal en los apoyabrazos, que hace que la SecretLab Omega 2020 sea mucho más robusta. Así que, después de una agotadora sesión de juego, puedes echarte directamente la siesta durante un par de horas sin moverte del sitio, y sin tener que preocuparte por la integridad de la silla.

(Image credit: Razer)

5. Razer Iskur Un buen primer intento Dimensiones: 66.55 x 74.55 x 137.11 cm (ancho × largo × alto) | Altura del asiento : 174 - 181 cm (mínimo y máximo) | Peso máximo soportado: 136kg Construcción prémium Firme pero cómoda No es la mejor para gamers de talla grande No hay espacio para sentarse con las piernas cruzadas

Razer tiene buenos conocimientos de periféricos para juegos, pero esta es la primera vez que entra al mercado de las sillas gaming y podemos decir sin dudar que es un buen primer intento. El Razer Iskur es un sillón gaming de alta calidad que encaja perfectamente en tu colección Razer. E incluso si no has invertido demasiado en Razer, sigue siendo una propuesta atractiva, ya que ofrece una comodidad y construcción que no encontrarás en sillas de juego económicas. ¿Es cara? Puede que esté fuera del alcance de muchos, pero si te la puedes permitir, no te arrepentirás de tu compra.

La Corsair T2 Road Warrior está completamente forrada de cuero sintético transpirable. (Image credit: Corsair)

6. Corsair T2 Road Warrior La comodidad de las maestros del gaming Dimensiones: 50 x 56 x 80 cm (ancho × largo × alto) | Altura del asiento: (Mínimo - máximo) 51.5 - 60 cm | Peso máximo soportado: 136 kg Fácil de montar Cómoda Cara

Corsair es conocida por fabricar componentes de PC y conocidos periféricos gaming de alta gama, y ahora entra en el terreno de las sillas gaming. Como resultado, tenemos una de las mejores sillas de juego en las que nos hemos sentado. La Corsair T2 Road Warrior está cubierta de arriba a abajo de cuero sintético transpirable, y tiene almohadas para el cuello y la zona lumbar envueltas en microfibra, por lo que podrás jugar con comodidad y estilo. Y, con sus ruedas que parecen de patines, puedes moverla sobre cualquier superficie sin tener que preocuparte por rayar el parqué.

La Icon de noblechairs es más asequible que la Epic Real Leather. (Image credit: noblechairs)

7. noblechairs Icon gaming chair Una silla gaming de lujo Dimensiones: 87 x 37 x 70 cm (ancho × largo × alto) | Altura del asiento:: 48 - 58 cm (mínimo - máximo) | Peso máximo soportado: 180 kg Materiales prémium Muy cómoda La almohada de apoyo reforzada es innecesaria

En noblechairs tienen fama de fabricar algunas de las mejores sillas gaming del mercado, y la Icon deja claro por qué. Si bien es más asequible que el buque insignia Epic Real Leather, sigue siendo realmente cómoda y es una de las mejores sillas gaming para PC que existen. Esto es gracias a su bonita almohada lumbar, que puedes quitar fácilmente si no te gusta. La Icon es el diseño menos agresivo de Noblechairs, que puede resultar atractivo si se usa como una silla de oficina en casa para el día a día.

En vez de ceñirse a un diseño de forma que limite tu movimiento, la Edge GX1 tiene como objetivo ofrecer una experiencia ergonómica. (Image credit: Edge)

8. Edge GX1 La ergonomía como prioridad Altura del asiento: (Mínimo y máximo) 48 – 59 cm | Peso máximo soportado: 150 kg Diseño prémium Muy ajustable Muy cara Los gastos de envío la hacen incluso más cara

La Edge GX1 es una silla gaming que huye del el popular estilo de carreras cada vez más popular entre las sillas modernas. En lugar de ceñirse a un factor de forma que está diseñado para limitar tu movimiento, la Edge GX1 tiene como objetivo ofrecer una experiencia ergonómica, donde la comodidad es la prioridad, al mismo tiempo que tienes una silla prémium. Y cuando decimos prémium, lo decimos en serio, ya que la Edge GX1 cuesta 923,50€ al cambio, un precio bastante elevado para una silla gaming. Está hecha a mano en el Reino Unido y tiene algunos toques geniales, como el soporte lumbar hinchable. Es un precio casi prohibitivo, pero la hemos estado usando durante un tiempo y es muy cómoda. Tendrás que ajustarla un poco, pero una vez que lo hagas bien, vale la pena el alto precio. Se envía a todo el mundo desde el Reino Unido y solo puedes comprar esta silla directamente de Edge.

Los gamers se van a enamorar de la Vertagear Triigger 350 SE. (Image credit: Vertagear)

9. Vertagear Gaming Series Triigger 350 Special Edition El lujo de la comodidad Dimensiones: 66 x 53 x 86 cm (ancho × largo × alto) | Altura del asiento: (Mínimo - máximo) 102 - 112 cm | Peso máximo soportado: N/A Comodidad fuera de serie Elegante Muy cara

Existe un grupo de la comunidad gamer de PC que necesita siempre lo mejor, a cualquier precio. Estas personas se van a enamorar perdidamente de la Vertagear Triigger 350 SE. Cuenta con más de 350 componentes individuales con una combinación de metal, malla, cuero y plástico de alta gama para crear la silla gaming de PC definitiva. Si tienes dinero de sobra y no puedes soportar tener nada menos que lo mejor, seguro que quieres echar un vistazo a esta silla.

La Corsair T3 Rush es realmente cómoda con su exterior de tela suave y transpirable y soporte lumbar de espuma viscoelástica. (Image credit: Corsair)

10. Corsair T3 Rush Sobriedad en la belleza Dimensiones: 89 x 69 x 38 cm (ancho x largo x alto) | Altura del asiento: 45 - 53 cm (mínimo - máximo) | Peso máximo soportado: 120 kgs Asequible Cómoda Estética de juego sutil

A diferencia de sus mayores rivales, a la Corsair T3 Rush le falta esa estética de juego exagerada. De hecho, y a excepción del aspecto de asiento de nave espacial que tiene el reposacabezas, casi se parece a cualquier silla de PC, aunque de las más prémium. Pero lo que le falta a esta silla para juegos en estética gaming, lo compensa con comodidad con su exterior de tela suave y transpirable, soporte lumbar de espuma viscoelástica y posición del respaldo totalmente personalizable.