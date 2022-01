iPhone SE 3: fecha de lanzamiento, precio, rumores y todo lo que sabemos

Probablemente veamos un iPhone SE 3, ya que a Apple parece haberle gustado, y los informes sugieren que lo veremos este mismo año.

Cuando salga, es posible que iPhone SE 3 no tenga ese nombre, y heredará su nombre del iPhone SE (2020), convirtiéndose en el iPhone SE (2022)

El iPhone SE (2020) era uno de los iPhones más esperados del 2020, ofreciendo un hardware excelente y buen software en un tamaño compacto a un precio relativamente bajo. ¿Cómo puede superarse Apple?

Fácil: añade las funciones de los gama alta al gama media y tendrás el iPhone SE. El iPhone 13 se lanzó con nuevas funciones y la última tecnología, y aunque el iPhone SE 3 no se anunció junto a la última serie de iPhones, tal vez lo mejor de esos dispositivos llegue a la gama del iPhone SE.

El iPhone SE 3 es, como su nombre indica, la tercera generación de este modelo, continuando con el legado del 2020 y del original de 2016. Ese espacio que hay entre un modelo y otro podría sugerir que nos quedan dos años para ver el iPhone SE 3, pero el del 2020 fue tan buen recibido que no creemos que vayan a esperarse tanto tiempo, además de que los rumores apuntan a un lanzamiento en el 2022.

Latest news Una nueva filtración sugiere que el iPhone SE 3 podría salir en marzo o abril, lo que encaja con lo que hemos escuchado hasta ahora.

iPhone SE 3: directos al grano

¿Qué es? El próximo iPhone barato

El próximo iPhone barato ¿Cuándo sale? Las filtraciones dicen que en marzo o abril

Las filtraciones dicen que en marzo o abril ¿Cuánto costará? Probablemente alrededor de 489€

iPhone SE 3: fecha de lanzamiento y precio

Creíamos que íbamos a ver el iPhone SE 3 durante el evento de Apple de abril de 2021. Después de todo, habría pasado justo un año desde el anterior iPhone SE, pero al final no fue el caso. Tampoco lo vimos junto al iPhone 13 en septiembre.

Ni siquiera nos sorprende, ya que habíamos visto un par de filtraciones y rumores que sugerían que no iba a haber un iPhone SE 3 en 2021, tal vez para darle al iPhone 13 mini un poco más de protagonismo.

Pero igual sí que hay uno en 2022, porque se rumorea que este año no tendremos un iPhone 14 mini, lo que deja a Apple con un SE para los fans de los móviles compactos.

En este punto, muchos rumores apuntan a un lanzamiento en 2022, y las fuentes sugieren que el teléfono llegará en la primera mitad del año, y otra especifica que será antes del final de marzo. Otra más reciente cuenta que podríamos verlo en marzo o abril.

La producción parece haber comenzado en diciembre de 2021: más leña al fuego.

A pesar de que parece haber un gran acuerdo en que tendremos un iPhone SE 3 este año, también hemos escuchado de una fuente que puede haber sufrido un retraso hasta 2024, así que igual nos queda bastante para verlo.

Y también tenemos que considerar el iPhone SE+. Este lleva en el tintero desde que saliera el iPhone SE (2020) y, aunque no hemos escuchado mucho sobre él, Ming-Chi Kuo (un analista con buen historial de Apple) dijo en abril de 2020 que el iPhone SE+ no llegaría hasta 2022.

Así que puede ser que sea él quien aterrice en lugar del iPhone SE 3, o tal vez veamos los dos. Es complicado saberlo ahora mismo.

En cuanto al precio, seguimos sin novedades, pero el iPhone SE (2020) parte de los 489€, así que esperamos un precio similar (o incluso más alto) para el iPhone se 3.

El iPhone SE 3 tendría un precio similar al de su predecesor (Image credit: Future)

iPhone SE 3: noticias, filtraciones y rumores

La mayor filtración hasta ahora del iPhone se 3 ha revelado numerosas posibles especificaciones.

Aparentemente, el teléfono tendrá el procesador A15 Bionic (el mismo que lleva el iPhone 13) y soporte 5G, pero sería muy similar en diseño a su predecesor, con unos bordes enormes y una pantalla LCD de 4.7 pulgadas, además de las mismas 3GB de RAM del modelo de 2020.

Tanto la pantalla como el 5G se llevan mencionando ya tiempo. Una tercera fuente afirmaba también el 5G y el chip A15, pero el diseño y el tamaño de pantalla no cambiarían con el próximo modelo.

A pesar de ello, otra fuente dice que tendrá una pantalla LCD de entre 5.7 y 6.1 pulgadas, mientras que parece haber un acuerdo sobre la cámara, que seguiría con 12MP, pero con un nuevo sensor.

También se dice que Apple podría llevar el Face ID a un iPhone SE. Eso conllevaría un gran cambio en el diseño, que dejaría de tener un botón en favor de un notch. Aun así, teniendo en cuenta que las filtraciones de arriba mencionan un diseño similar para el iPhone SE 3, este cambio podría quedar descartado finalmente (si es que alguna vez lo han tenido en mente).

De hecho, una fuente afirmó que un iPhone parecido al 11 estaba sobre la mesa, pero se echaron atrás cuando Apple decidió que mantendría un diseño parecido al iPhone 8 para 2022. La fuente también dice que la compañía planea usar el diseño del iPhone 11 para el iPhone SE (2024).

Qué queremos ver

Aunque el iPhone SE (2020) es ya de por sí muy bueno, siempre hay espacio para mejorar, así que esto es lo que queremos del iPhone SE 3.

1. Un diseño moderno

El iPhone SE (2020) tiene un diseño algo anticuado (bastante más antiguo que el del resto de la gama actual de iPhones). Esperamos ver un cambio que actualice el aspecto del iPhone SE 3.

Con eso nos referimos al botón home y los enormes marcos que rodean la pantalla. Esto permitiría a Apple incrementar el tamaño del panel sin tener que hacer un móvil más grande, o mantener el tamaño de pantalla pero hacer el móvil más pequeño...

2. Una pantalla OLED con mayor resolución

La pantalla del SE (2020) no sorprendía (Image credit: Future)

El iPhone SE (2020) tiene un panel IPS LCD con una resolución de 750 x 1334, y no se trata de la última tecnología, la verdad.

Ya, existen límites aplicables a los gama media, pero cuando ves lo que llevan teléfonos de precios similares como el OnePlus Nord o el Google Pixel 4a, con una pantalla OLED y mayor resolución (que aporta más contraste y otras mejoras que no tiene la LCD), es difícil saber por qué Apple omitiría estos aspectos para su próximo modelo de iPhone SE.

Aun así, no contamos con ello. Rara vez Apple compite con los Android únicamente en sus especificaciones.

3. Mejor batería

El iPhone SE (2020) tiene una mini batería de 1.821mAh, que a priori parece suficiente para un teléfono compacto, pero no llegaba muy lejos (casi un día).

No es terrible, pero no impresiona, así que nos gustaría que hubiera mucho más en la batería del iPhone SE 3, ya sea aumentando el tamaño de la misma o haciendo que sea más eficiente.

4. El mismo tamaño y precio

El iPhone SE (2020) destaca por su tamaño y su relativamente barato precio, y queremos que eso siga así en el iPhone SE 3.

Ya no hay muchos smartphones compactos, y los que hay no son buenos, y no son iPhones conocidos por ser baratos, así que ambas cosas son una combinación genial.

5. Más cámaras

El iPhone SE (2020) solo tiene una cámara, y no es suficiente (Image credit: TechRadar)

El iPhone SE (2020) tiene solo una cámara delante y otra detrás, y aunque funcionan bien, no dan esa versatilidad que tienes cuando hay más de una lente.

Sí, sabiendo que el iPhone 11 tiene solo dos, no esperamos mucho más en el iPhone SE 3, pero hay rivales como el Moto G 5G+ que tienen cuatro cámaras traseras y dos delanteras, así que no creemos que estemos pidiendo demasiado.

6. Una alta tasa de refresco

Otra función que se ofrece ya casi como un estándar es una alta tasa de refresco. El iPhone SE (2020) tenía una de 60Hz, pero ahora un montón de teléfonos tiene tasas de 90Hz o 120Hz.

Es una función que ya hemos visto en el iPhone 13 Pro, pero no creemos que Apple vaya a implementar esta tecnología en el iPhone SE 3, ya que solo los modelos Pro cuentan con altas tasas de refresco. Apple querrá mantener la tecnología lo más premium posible.

Sería genial que la compañía empezara a ofrecerla cono una función estándar. Podría seguir diferenciando sus topes de gama con 120Hz y el resto de iPhones (incluido el iPhone SE 3) con una tasa de refresco de 90Hz.