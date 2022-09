iPhone 14 Plus o Max: fecha de lanzamiento, diseño, precio y todas las filtraciones importantes

iPhone 14 Plus: filtraciones más importantes - Evento de lanzamiento de Apple confirmado para el 7 de septiembre

- Pantalla de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 60Hz

- Dos cámaras traseras de 12MP

- Gran batería de 4.325mAh

- Diseño parecido al iPhone 13

- Chip A15 Bionic, el mismo que el año pasado

El iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Max, será lanzado hoy, 7 de septiembre, durante el evento de Apple (opens in new tab), casi con total seguridad. Hoy esperamos conocer hasta ocho dispositivos nuevos (opens in new tab) de la compañía, pero sin dudas los móviles de la gama iPhone 14 (opens in new tab) serán los protagonistas.

Si bien estamos deseando conocer el iPhone 14 estándar (opens in new tab), el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), el iPhone 14 Plus, que es el cuarto modelo de la gama, es el que más intrigados nos tiene, ya que es la gran novedad de este año.

Los demás teléfonos son los sucesores de los modelos de la gama iPhone 13 (opens in new tab), pero el iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Max (no está confirmado qué nombre le pondrán), es un modelo nuevo.

A continuación hemos reunido toda la información que conocemos sobre este esperado cuarto miembro de la gama: te vamos a contar qué ofrecerá, dónde se situará dentro de la gama, y todas las filtraciones importantes sobre sus especificaciones, características, fecha de lanzamiento y el posible precio.

(Image credit: Apple)

iPhone 14 Plus: toda la información importante en un vistazo

iPhone 14 Plus fecha de lanzamiento: Sabemos que el próximo evento de lanzamiento de Apple es hoy mismo, 7 de septiembre, y esperamos que la compañía presente el nuevo iPhone 14 Plus junto con el resto de la gama. Respecto a cuándo se pondrá a la venta, posiblemente el 16 de septiembre.

iPhone 14 Plus precio: Una filtración ha afirmado que el iPhone 14 Plus podría partir de 899 dólares, lo cual podría significar que en España el móvil tenga un precio de partida de 1.029€ (a continuación te explicamos por qué).

Diseño: El iPhone 14 Max se parecerá probablemente mucho al iPhone 13, pero con una pantalla mucho más grande. Contamos con que tenga notch, una forma parecida y dos cámaras en su parte trasera.

Pantalla: Las filtraciones hablan de una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con resolución 1284 x 2778 y tasa de refresco de 60Hz.

Cámaras: Se esperan dos cámaras en la parte trasera: una principal de 12MP y una ultra gran angular de 12MP, que ofrecerán más o menos lo mismo que las del iPhone 13. La cámara frontal también parece que será de 12MP, pero probablemente será una versión mejorada de la que tenía el iPhone 13, gracias a la inclusión del autoenfoque y una apertura distinta.

Especificaciones: Parece que equipará el mismo chip A15 Bionic que tenía la gama iPhone 13 del año pasado, y que llegará acompañado de 6GB de RAM y un mínimo de 128GB de almacenamiento.

Batería: El iPhone 14 Plus podría contar con una batería de 4.325mAh, por lo que es posible que sea la batería de mayor capacidad que encontremos en la nueva gama iPhone 14. También está prácticamente asegurado que el puerto de carga será Lightning.

iPhone 14 Plus: fecha de lanzamiento

Probablemente se lanzará hoy, 7 de septiembre

Podría ponerse a la venta el 16 de septiembre

Está prácticamente asegurado que el iPhone 14 Plus sea presentado hoy, 7 de septiembre, durante el evento de lanzamiento de Apple, que comienza a las 19:00 (hora española).

Respecto a cuándo se pondrá a la venta, las filtraciones (opens in new tab)y el calendario habitual de Apple indican que los nuevos iPhone 14 podrían llegar a las tiendas el 16 de septiembre.

Dicho esto, algunas informaciones han sugerido que la producción del iPhone 14 Plus podría ir con retraso respecto a los demás modelos, y es posible que por eso este modelo se ponga a la venta más tarde. Ahora bien, Ming-Chi Kuo (opens in new tab), que es un analista de Apple muy respetado, ha afirmado que Apple ya tiene la situación bajo control.

iPhone 14 Plus: precio

El iPhone 14 Plus podría partir de 1.029€

Habrá distintas opciones de almacenamiento, a distintos precios

No hemos oído muchas filtraciones sobre el precio del iPhone 14 Plus, pero sí que hubo una que afirmó que su precio de partida será de 899 dólares en EEUU, pero dado que aquí los móviles de Apple suelen costar bastante más, no podemos fiarnos de la conversión a euros de esa cantidad. Ahora bien, ese precio coincide con lo que cuesta allí el iPhone 13 de 256GB de almacenamiento, el cual en España cuesta 1.029€. Por eso, nuestra mejor conjetura es que ese será el precio de partida del iPhone 14 Plus (si la filtración está en lo cierto).

Por supuesto, como hemos dicho, ese sería el precio mínimo, y los modelos con más almacenamiento costarán más dinero.

El iPhone 14 Plus podría partir de lo mismo que cuesta el iPhone 13 de 256GB. (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Plus: diseño

Será parecido al iPhone 13, pero más grande

Se espera que mantenga el notch

Se espera que el iPhone 14 Plus se parezca mucho al iPhone 13, pero de un tamaño más grande. También podría ser un poco más grueso, con la intención de poder meter una batería de mayor capacidad, pero la forma y el diseño del módulo de cámaras probablemente sea muy similar.

Por otro lado, parece que este teléfono, junto con el iPhone 14 estándar, mantendrá el clásico (y anticuado) notch en la pantalla, a diferencia de los iPhone 14 Pro que parece que por fin se librarán del notch a favor de un recorte en la pantalla (opens in new tab).

A continuación, puedes ver el aspecto que podría tener el iPhone 14 Plus en una imagen filtrada que es una maqueta que proviene de Sonny Dickson (opens in new tab). El Plus es el modelo más grande de los que tienen solo dos cámaras.

(opens in new tab) muestran los cuatro modelos de la gama iPhone 14. El Plus es el segundo por la izquierda. Estas maquetas de Sonny Dickson muestran los cuatro modelos de la gama iPhone 14. El Plus es el segundo por la izquierda. (Image credit: Sonny Dickson)

Respecto a los colores en lo que estará disponible el iPhone 14 Plus, aunque hay cierto desacuerdo, el consenso general parece ser que podrás elegir entre púrpura, verde, negro, blanco, azul y rojo. Si quieres profundizar más en esto, hemos elaborado una guía ilustrada de todos los colores (opens in new tab) esperados para la gama iPhone 14: puedes acceder pinchando aquí (opens in new tab).

iPhone 14 Plus: pantalla

Pantalla OLED de 6.7 pulgadas con resolución 1284 x 2778

Tasa de refresco de 60Hz

Las filtraciones sugieren que el iPhone 14 Plus tendrá una pantalla OLED de 6.7 o 6.68 pulgadas, con resolución 1284 x 2778 (opens in new tab), una tasa de refresco de 60Hz y 458ppp (píxeles por pulgada). En otras palabras, parece que el iPhone 14 Plus tendrá una pantalla del mismo tamaño y resolución que el iPhone 14 Pro Max, pero con una tasa de refresco mucho más baja.

Por otro lado, hubo una filtración que afirmó que este modelo contaría también con una pantalla de 120Hz, pero esto parece muy poco probable, ya que por un lado apenas ha habido fuentes que hayan sugerido esto, y por otro, eso haría que el iPhone 14 Plus fuera demasiado parecido al iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Plus: cámaras

Lo más probable es que tenga una cámara principal de 12MP y una ultra gran angular de 12MP

Las filtración apuntan a una cámara frontal de 12MP con apertura f/1.9

Por lo que hemos escuchado, el iPhone 14 Plus probablemente tendrá un sistema de cámaras idéntico al del iPhone 14, lo que a la vez significa que lo más seguro es que cuente con casi las mismas cámaras que el iPhone 13.

Concretamente, hablamos de una cámara principal de 12MP y una ultra gran angular también de 12MP en la parte trasera (sin teleobjetivo). Cabe señalar que una de las primeras filtraciones apuntaba a un sistema de tres cámaras (opens in new tab), pero desde entonces todas las informaciones han hablado de que se quedará en dos. Es posible que aunque la cantidad de cámaras y de megapíxeles sean las mismas que el año pasado, veamos algún tipo de actualización en las especificaciones, pero no estamos seguros.

El único cambio del que se ha hablado lo encontramos en la cámara frontal, que aparentemente contará con autoenfoque (opens in new tab) por primera vez en un iPhone, junto con un cambio en la apertura, pasando de f/2.2 a f/1.9 (opens in new tab). Esto último permitiría que entre más luz, por lo que veríamos una mejora en los resultados, pero es casi seguro que siga contando con 12MP como en los iPhone 13.

Puedes esperar cámaras muy similares a las del iPhone 13. (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Plus: especificaciones y características

Las filtraciones sugieren fuertemente que equipará el chip A15 Bionic, el mismo que el año pasado

Probablemente cuente con 6GB de RAM

La mayoría de las fuentes sugieren que el iPhone 14 Plus contará con el chip A15 Bionic (opens in new tab), que es el mismo que vimos en la gama iPhone 13.

Es posible que le cambien el nombre, pero funcionalmente será probablemente el mismo chip si las filtraciones están en lo cierto, por lo que no esperes una mejora notable en la potencia respecto al año pasado. Dicho esto, no hay que olvidar que la gama iPhone 13 sigue ofreciendo un rendimiento muy competitivo en comparación con los mejores móviles Android, así que esto no debería suponer un gran problema.

Según las filtraciones, el iPhone 14 Plus contará con 6GB de RAM, y su almacenamiento partirá de 128GB.

Por supuesto, el móvil ejecutará iOS 16 (opens in new tab), y está prácticamente asegurado que contará con conectividad 5G. Por otro lado, parece que tendremos que esperar otro año más para que Apple elimine por fin su puerto Lightning a favor del USB Tipo-C.

iPhone 14 Plus: batería

Podría contar con una batería de 4.325mAh

Puerto de carga Lightning para cargar el iPhone

La filtración más importante sobre la batería (opens in new tab)del iPhone 14 Plus afirma que contará con una de 4.325mAh, lo cual sería la mayor capacidad que veremos de entre todos los modelos de la gama iPhone 14 (aunque solo supondría una diferencia 2mAh respecto a lo que se espera en el iPhone 14 Pro Max).

Lo de que el iPhone 14 Plus contará con una gran batería también ha sido afirmado por otra fuente (opens in new tab), aunque esta no ha especificado el tamaño. Por otro lado, es casi seguro que el móvil se cargará mediante puerto Lightning (o de forma inalámbrica).

Aquí tienes toda la información disponible sobre los dispositivos que Apple seguramente lanzará el 7 de septiembre: