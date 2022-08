iPhone 14: fecha de lanzamiento, precio y diseño filtrados - Todas las noticias importantes del nuevo iPhone de Apple

El iPhone 14 tal vez no se comercialice en este precioso color Azul Alpino.

Las filtraciones más importantes del iPhone 14 - Es posible que se lance el 7 de septiembre

- Nuevo iPhone 14 Max (opens in new tab)sustituirá al iPhone 14 mini

- Sin notch, pero con "píldora y agujero", en los iPhone 14 Pro y Pro Max

- Diseños similares al iPhone 13 en los modelos básicos

- Dos modelos de 6.1 pulgadas y otros dos de 6.7 pulgadas

- Cámaras de 48MP en los Pro

- Baterías de más capacidad en los cuatro modelos

- Nuevo chip A16 Bionic para los Pro, los estándar repiten el A15 del año pasado

La nueva gama iPhone 14 se lanzará en tan solo unas semanas, y contamos con que dentro de muy poco Apple confirme su evento de lanzamiento de septiembre. Tenemos muchas noticias y filtraciones nuevas que analizar y que contarte.

Lo más importante: parece que la nueva gama iPhone 14 será presentada el 7 de septiembre, y que contará con 4 modelos. Ninguno de ellos será el iPhone 14 mini, ya que será sustituido por el nuevo modelo iPhone 14 Max (opens in new tab). Por otro lado, las mayores novedades y mejoras las encontraremos en el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab)y en el iPhone 14 Pro, mientras que el modelo estándar será muy parecido al iPhone 13 (opens in new tab) del año pasado.

Conforme nos vamos acercando a la fecha de lanzamiento, las filtraciones sobre el iPhone 14 son cada vez más abundantes y proceden de fuentes más fiables. Esperamos que los móviles se pongan a la venta el 16 de septiembre, por lo que solo habrá que esperar nueve días desde que presenten los nuevos móviles hasta que podamos comprarlos, lo cual es menos tiempo que en años anteriores.

Este artículo tiene un objetivo claro: permitirte enterarte de forma rápida de las últimas y más importantes noticias y filtraciones sobre el iPhone 14, para que puedas sentirte tan seguro como nosotros de lo fiables o no que son las distintas informaciones.

Nota de la editora: 21 de agosto Curiosamente, en los últimos días se está hablando más del iPhone 15 que del 14, ya que se ha afirmado que el chip del móvil del año que viene será mucho más potente y eficiente energéticamente. Al parecer uno de los productores de chips de Apple usará un nuevo proceso para fabricar chips super-rápidos para el iPhone 15 (opens in new tab). Si combinamos esto con el hecho de que algunos países están empezando a pedir a Apple que utilice un puerto USB-C en sus teléfonos, algo a lo que la marca se ha estado oponiendo durante años, todo suena a que el próximo iPhone no va a ser tan emocionante como el modelo de 2023.

Como el lanzamiento de los iPhone 14 está a la vuelta de la esquina, estaremos actualizando esta práctica guía constantemente para ir añadiendo la última información y que no te pierdas ningún detalle, así que asegúrate de volver periódicamente si quieres estar a la última de todas las noticias y que puedas ir emocionándote sobre las novedades que Apple nos tiene preparadas para su evento de septiembre.

Últimas noticias del iPhone 14

19 de agosto: Han aparecido nuevos colores para las fundas del iPhone 14 (opens in new tab), aunque no tenemos muy claro de lo asegurado que está que se trate de fundas a juego con los colores del nuevo iPhone 14.

18 de agosto: El respetado periodista Mark Gurman ha predicho que el lanzamiento del iPhone 14 será el 7 de septiembre (opens in new tab) y que saldrá a la venta nueve días después, y parece muy seguro de ello.

15 de agosto: Un filtrador afirma que la cámara del iPhone 14 Pro podría tener problemas en escenarios con poca lu (opens in new tab)z, pero que la batería podría ser mejor este año.

14 de agosto: Las capacidades de almacenamiento de la gama iPhone 14 podrían ser prácticamente las mismas que las de la gama iPhone 13 (opens in new tab), según una filtración.

iPhone 14: guía rápida para que puedas ver qué esperamos

Fecha de lanzamiento del iPhone 14: ya está prácticamente asegurado que los iPhone 14 serán presentados en un evento el 7 de septiembre, y que se pondrán a la venta el 16 de septiembre.

Precio del iPhone 14: se ha sugerido con fuerza que el precio de partida será el mismo que vimos en la gama iPhone 13, es decir, 909€, pero que el iPhone 14 Pro y Pro Max subirán unos 100 euros cada uno, por lo que partirían de 1.259€.

Diseño: probablemente, el iPhone 14 se parecerá mucho al iPhone 13, pero los iPhone 14 Pro y Pro Max podrían tener un agujero en pantalla en lugar de un notch. Podría haber también un modelo más grande (llamado iPhone 14 Max) en vez de un iPhone 14 mini.

Colores del iPhone 14: ahora que estamos a pocas semanas del gran lanzamiento, se habla cada vez más de los colores que se esperan para los iPhone 14. La noticia más destacable es que todos los modelos estarán disponibles en el nuevo color de moda en el mundo de la telefonía: el púrpura, aunque en tonos distintos en los Pro que en los básicos. Por otro lado, se espera que los demás colores sean similares al año pasado, como el azul, el blanco, el negro y el rojo para los modelos básicos, y el oro, el grafito y el palta para el Pro (tenemos una guía especializada en los colores de los iPhone 14, la puedes encontrar pinchando aquí (opens in new tab)).

Pantalla: el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro podrían tener una pantalla OLED de 6.1 pulgadas (o 6.06 pulgadas) de resolución 1170 x 2532, mientras que el iPhone 14 Max y el iPhone 14 Pro Max tendrían una OLED de 6.7 pulgadas (o 6.68 pulgadas) de resolución 1284 x 2778. Esperamos una tasa de refresco de 120Hz en los modelos Pro y una de 60Hz en los demás.

Cámaras: el iPhone 14 Pro y el Pro Max podrían tener cámaras de 48MP (una mejora notable frente a los 12MP de los modelos actuales), que permitiría grabar vídeos en 8K. Es probable que los Pro cuenten con tres cámaras, mientras que el estándar y el Max llevará solo dos.

Especificaciones: es muy probable que el iPhone 14 y el 14 Max equipen el chip A15 Bionic del año pasado, pero es posible que le cambien el nombre a ese mismo chip para que se llame A16 y le hagan unos pequeños retoques. Esperamos un chip mejor en los Pro. Todo los modelos parece que contarán con 6GB de RAM, pero el tipo de memoria será más rápida en los Pro.

Batería: se ha afirmado mucho que la capacidad de las baterías podría aumentar, y que podrían hacer los móviles más gruesos para meter esas baterías. Por otro lado, una filtración ha hablado de las capacidades concretas que podrían tener, y todas las baterías serían de mayor capacidad, excepto la del iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14: fecha de lanzamiento

Los cuatro modelos se lanzarán el 7 de septiembre

Se pondrían a la venta el 16 de septiembre, aunque es posible que haya que esperar un poco más para comprar el iPhone 14 Max

Como ya hemos mencionado antes, un informe reciente del reputado Mark Gurman ha afirmado, y parece muy seguro del lo que dice, que el lanzamiento de la gama iPhone 14 será el 7 de septiembre, y que los móviles se pondrán a la venta tan solo nueve días después, el 16 de septiembre. Aunque es posible que haya que esperar un poquito más para el iPhone 14 Max.

Sea como sea, este sería el lanzamiento más temprano del iPhone desde el iPhone 7 y 7 Plus de 2016 (que llegaron en la misma fecha).

Se había hablado anteriormente de que se estaban sufriendo retrasos, pero en los últimos meses la producción ha ido según lo previsto, ya que la producción de prueba comenzó (opens in new tab)a finales de febrero y la fase de validación empezó (opens in new tab) a finales de marzo, lo que quiere decir que consiguieron cumplir con los plazos.

Escuchamos que la producción se había ralentizado debido a los confinamientos en China, y que al menos un modelo de la gama iPhone 14, aparentemente el iPhone 14 Max, iba con tres semanas de retraso, pero al parecer todos los demás modelos van bien de tiempo.

Apple está intentando acelerar las cosas, y Ming-Chi Kuo (opens in new tab), un analista muy respetado, dijo en mayo que la situación estaba bajo control, pero después, en julio, otra fuente afirmó que Apple seguía yendo con retraso en la producción de los paneles para el iPhone 14 Max, por lo que este modelo en concreto podría no estar listo a tiempo.

Dicho eso, a principios de agosto nos enteramos de que Apple tenía previsto producir 90 millones de unidades (opens in new tab) de la gama iPhone 14 en 2022, lo que es más o menos la misma cantidad que en años anteriores, lo que sugiere que no hay grandes retrasos.

iPhone 14: precio

El iPhone 14 partirá de 909€

El iPhone 14 Pro partirá de 1.259€, lo que supone un aumento en el precio de 100 euros.

Hemos escuchado una filtración del precio del iPhone 14 que detalla los cuatro miembros de la nueva gama, con un modelo Max incluido, pero no un mini.

Aparentemente, el modelo estándar partirá de los 909€, que es el mismo precio de partida del iPhone 13, y el nuevo iPhone 14 Max costará alrededor de 100€ más. Se ha afirmado más veces que el iPhone 14 tendrá un precio similar (opens in new tab)al iPhone 13.

Parece que el iPhone 14 Pro y el Pro Max costarán unos 100€ más que sus predecesores, lo que significa que podrían partir de 1.259€ y 1.359€ respectivamente. Esto se ha afirmado ya muchas veces (opens in new tab), por lo que parece muy probable.

El precio podría ser similar al de los iPhone 13 (Image credit: Apple)

iPhone 14: diseño

Diseños más gruesos para que quepa una batería más potente

Un módulo de cámaras que sobresale más en el iPhone 14 Pro

Un diseño de "píldora más agujero" que reemplazará al notch en los modelos Pro

El primer vistazo que pudimos echar al diseño del iPhone 14 fue gracias a una gran filtración (opens in new tab), que te mostramos a continuación y que nos mostró renders no oficiales del iPhone 14 Pro Max. Sin embargo, desde entonces hemos podido hacernos una idea mejor del diseño que tendrán los próximos móviles.

Un render no oficial que muestra el posible diseño del iPhone 14 Pro Max (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Desde entonces, el diseño de las gamas iPhone 14 y 14 Pro se ha ido perfilando, y esperamos que los modelos básico tengan un aspecto muy similar a los iPhone 13, mientras que los modelos Pro al parecer llegarán con algunos cambios notables: un cuerpo ligeramente más grueso, una protuberancia de la cámara más grande y un combo "píldora + agujero" en la parte superior de la pantalla que sustituirá al notch.

Tanto Mark Gurman como Ming-Chi Kuo (dos filtradores con un excelente historial de haber dado información sobre Apple) han dicho desde entonces que el notch será sustituido por una cámara perforada, y este cambio se ha mostrado constantemente en renders y diseños desde entonces.

Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2

El iPhone 14 Pro y el Pro Max podrían tener un módulo de cámaras ligeramente más voluminoso (opens in new tab) que en del iPhone 13 Pro, al parecer debido a que contará con un nuevo sensor de 48MP (del que hablaremos más adelante).

Algunas de las primeras filtraciones sugerían que la gama iPhone 14 volvería a los botones de volumen redondos de los modelos de años anteriores, pero a día de hoy eso ya se ha descartado, ya que muchas de las fundas y los renders filtrados apuntan al diseño de botón más largo al que estamos acostumbrados:

Esta imagen de Sonny Dickson (opens in new tab) muestra unas maquetas de los iPhone 14 muestra unas maquetas de los iPhone 14 (Image credit: Sonny Dickson)

A principios de este año, también vimos algunos modelos 3D de maquetas de fundas en Weibo (la red social china), y bien podrían haberse basado en los rumores que hemos escuchado en vez de en los modelos reales filtrados de Apple, pero nos permitieron hacernos una buena idea de los diferentes tamaños que podemos esperar.

(Image credit: Weibo)

Unos renders CAD han mostrado el aspecto que podría tener el nuevo iPhone 14 Pro Max, claro que los renders son más que nada bocetos digitales muy elegantes, pero estos de Madmix (opens in new tab) se ajustan bien a lo que esperamos.

(Image credit: Madmix)

Por lo demás, se dice que los modelos Pro usarán una aleación de titanio para los marcos. Serían materiales más resistentes que los modelos actuales, y la misma fuente también ha reiterado que habrá un iPhone 14 Max en lugar de un iPhone 14 mini.

iPhone 14: colores

iPhone 14 y 14 Max en púrpura, blanco, negro, azul y rojo

iPhone 14 Pro y Pro Max en púrpura, grafito, plata y oro

Se ha hablado del color verde para todos los modelos, pero son poco probables

El iPhone 12 en color púrpura. Esperamos un tono más apagado en los móviles de este año, si las filtraciones están en lo cierto. (Image credit: TechRadar)

Hablemos de los colores en los que se venderán los nuevos iPhone 14 (opens in new tab). Hay un rumor que se repite constantemente: parece que la nueva gama ofrecerá una variante de color púrpura tanto para el iPhone 14 estándar como para el Pro.

Cabe señalar que las filtraciones sobre los colores de los iPhone 14 han sido los más escasos de entre todas las secciones de este artículo.

Sea como sea, hemos elaborado una guía en profundidad, que puedes leer aquí (opens in new tab), en la que hemos reunido todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre los colores.

Pero en resumen, se habla de que el iPhone 14 estándar y el 14 Max se comercializarán en color púrpura (pero en un tono menos saturado que el que vimos para el iPhone 12 (opens in new tab)), negro, blanco (que Apple llama Blanco Estrella), azul (pero más bien un azul cielo) y rojo (que se llama PRODUCT(RED)).

También se ha hablado de una variante verde, pero como este color se lanzó para los iPhone 13 hace relativamente poco, no creemos que se vuelva a repetir este año.

Por otro lado, parece que el iPhone 14 Pro y Pro Max, se venderán en oro u oro rosa, grafito (gris) y un tono púrpura más apagado. Igualmente se ha hablado del color verde, pero no nos parece probable, por las mismas razones que las que acabamos de comentar.

Esto significa que la variante Azul Alpino, que fue una de nuestras favoritas en la gama del iPhone 13 Pro del año pasado, no se repetirá este año, e igualmente parece que no habrá una variante rosa... lo cual es sorprendente dada su popularidad.

iPhone 14: pantalla

Dos modelos de 6.1 pulgadas, y otros dos de 6.7 pulgadas

Tasa de refresco de 120Hz para los modelos Pro, y una básica de 60Hz para los modelos básicos

Pantalla Always-on para el iPhone 14 Pro y el Pro Max

El reputado filtrador Ming-Chi Kuo dice que habrá dos iPhone 14 de 6.1 pulgadas (el estándar y el Pro), y dos de 6.7 pulgadas (el Pro Max y el Max a secas).

También hemos escuchado más detalles sobre las especificaciones de la pantalla por parte de Ross Young (un filtrador con un buen historial). Este afirma que el iPhone 14 tendrá un panel OLED de 6.06 pulgadas con una resolución de 1170 x 2532, con una tasa de refresco de 60Hz y 460ppp.

El iPhone 14 Pro tendría un panel similar, pero con una tasa de refresco variable de 120Hz.

Luego, el iPhone 14 Pro Max tendría una diagonal OLED de 6.68 pulgadas 1284 x 2778 y tasa de refresco de 120Hz, con 458ppp. Al parecer, el iPhone 14 Max tendrá la misma pantalla que el Pro Max, pero con una tasa de refresco inferior de 60Hz.

El iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Se dijo que Apple estaba considerando una pantalla de 120Hz para el iPhone 14 Max, pero la conclusión a la que llegaron no ha sido filtrada, y parece poco probable que esto pase, ya que ha habido rumores de que este modelo más grande podría tener una tasa de 90Hz, cosa que no creemos que pase.

Una de las novedades importantes, y que parece muy probable que veamos, es que el iPhone 14 y el 14 Pro Max contarán con una pantalla "Always-on".

Esta novedad, que se ha insinuado de nuevo en un código descubierto dentro de iOS 16, significa que podrías ver pequeños widgets y la hora sin necesidad de encender tu iPhone. Si finalmente Apple por fin implementa esta función, que ya está presente en móviles de otras marcas desde hace tiempo, nos gustaría que la compañía explicara por qué han tardado tanto en ofrecer esto.

También hay una patente de una tecnología que aumentaría la resistencia de la pantalla del iPhone sin hacerla más gruesa. Sería un buen añadido, pero las patentes no suelen materializarse, así que no cuentes con ello.

iPhone 14: cámara

Dos cámaras en el iPhone 14, tres en el 14 Pro

Un salto a los 48MP para la cámara principal de los modelos Pro

Capacidad para grabar vídeos en 8K

No está muy claro qué calidad tendrán las cámaras en escenarios de poca luz

Respecto a las cámaras, la mayoría de las fuentes hablan de que el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max contarán con un módulo de tres cámaras, mientras que el iPhone 14 y el 14 Max se quedarán con dos sensores en la parte trasera.

Por lo tanto, no parece que en ese aspecto veamos muchos cambios respecto a lo que ofrecía la gama iPhone 13, aunque está claro que las especificaciones de las lentes podrían ser distintas.

De hecho, Ming-Chi Kuo ha dicho que el iPhone 14 Pro y Pro Max tendrán una cámara principal de 48MP, mucho más que los 12MP de los modelos actuales. Serían capaces de grabar vídeo 8K, algo que el analista ha reiterado en varias ocasiones, por lo que parece que lo tiene muy claro.

Además, otro analista se une a Kuo en los dos modelos Pro con cámaras de 48MP. No es que sea una confirmación oficial, pero lo hace más creíble.

El iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Más recientemente hemos escuchado que esta cámara de 48MP podría ser "la mejor que existe en un smartphone si hay suficiente luz", (opens in new tab) pero que podría rendir peor que el iPhone 13 Pro con poca luz.

¿Qué significa esto? Pues habrá que ponerlo a prueba, pero está claro que Apple ha retocado las capacidades de los sensores para conseguir fotos incluso mejores a la luz del día, y que parece que la compañía necesita mejorar los resultados en escenarios de poca luz, cosa que podría conseguir antes del lanzamiento actualizando el software.

Hay rumores de una cámara periscopio (para zoom óptico de largo alcance), y hemos visto una patente que sostiene estos rumores. Aun así, la mayoría de fuentes sugieren que no lo veremos, probablemente, hasta el iPhone 15 o posteriores.

Luego está la cámara frontal, que mejoraría en todos los teléfonos de la gama del iPhone 14, y muchas fuentes apuntan a que incorporarán enfoque automático, lo que permitiría hacer fotos más nítidas y dinámicas.

También hemos escuchado además que podría haber elementos extra en la lente y hasta un cambio en la apertura que permitiría captar mejor la luz.

iPhone 14: especificaciones y funciones

Un chip A16 Bionic mejor para el iPhone 14 Pro

6GB de RAM para todos los modelos, pero igual de rápidas

A partir de 128GB de almacenamiento

Habrá una variante con eSIM

Una cosa de la que estamos seguros casi al 100% es que los iPhone 14 Pro llevarán un nuevo procesador, probablemente el A16 Bionic, pero no encontraremos este nuevo chip en los modelos básicos.

Los distintos filtradores no parecen ponerse de acuerdo del todo sobre cómo se fabricará ese nuevo chip, pero básicamente parece que seguirá construyendo sobre un proceso de 5nm (al igual que en los dos años anteriores), ya que parece que TSMC (la compañía que produce los chips) está teniendo problemas para pasar a los 3nm (o 4nm).

Las últimas filtraciones apuntan a que no veremos ese futuro chip más potente, más rápido y más eficiente, construido sobre 3nm, hasta la gama iPhone 15 de 2023, por lo tanto parece que veremos esas mejoras en el chip A17 Bionic.

Lo que es muy probable llegados a este punto es que solo el iPhone 14 Pro y el Pro Max tendrán el nuevo chip A16 Bionic (opens in new tab), ya que los otros dos modelos se quedarán con el A15 Bionic (aunque la versión más potente que tenía el iPhone 13 Pro.

La misma fuente espera 6GB de RAM en todos los modelos, aunque parece que los modelos Pro tendrán una RAM más rápida, de tipo LPDDR5.

Respecto al almacenamiento, los modelos Pro del iPhone 13 duplicaron la capacidad máxima pasando de 512GB a 1TB, y hemos escuchado que los Pro de la gama iPhone podría volver a duplicar esta cifra, llegando hasta los 2TB de almacenamiento (opens in new tab).

Ahora bien, las filtraciones más recientes han contradicho esto, ya que según esta la capacidad máxima seguirá siendo de 1TB (opens in new tab).

Lo que no está muy claro de momento es el almacenamiento inicial de los modelos de iPhone 14 Pro: si las variantes parten de 256GB, tal y como se ha comentado, entonces el aumento de precio de 100 euros sería más aceptable... pero es algo que todavía no sabemos.

(Image credit: Ark Click/Weibo)

¿Qué otros cambios esperamos? Pues Mark Gurman ha dicho que aunque Apple al parecer ha probado un Touch ID bajo pantalla (opens in new tab), la compañía al final ha se ha decidido por el Face ID, así que parece que no veremos finalmente un Touch ID bajo pantalla.

Otro rumor, pero que habla de algo que vemos poco probable, es que habrá

El cambio de puerto Lightning a USB-C es algo que se rumoreó a principios de este año, pero está claro que todavía es muy pronto para que Apple haga ese cambio; como muy pronto veremos esto en los iPhone 15, y es un cambio que tiene que suceder debido la nueva legislación de la UE (opens in new tab).

Una patente sugiere que el iPhone 14 tendrá un nuevo 3D Touch, que podría usar el motor háptico para hacer que las interacciones sean más intuitivas, pero al tratarse de una patente, no estamos seguros de que vaya a implementarse.

También se ha hablado de que Apple podría pasar de una tarjeta SIM física a una exclusivamente virtual (opens in new tab). El iPhone 13 ya tenía esa posibilidad, pero como opción; no tenías que elegir entre una cosa u otra a la hora de comprar el móvil.

Por último, también hemos oído que los altavoces podrían ser mejores en los nuevos iPhone, con una mejora de los graves y de la claridad; es un rumor infravalorado y que realmente esperamos que se haga realidad.

iPhone 14: batería

Hasta dos horas más de duración de batería en los modelos 14 Pro

Las capacidades de las baterías de todos los modelos han sido aumentadas

En cuanto a la batería, parece que habrá mejoras. Una fuente dice que será de mayor capacidad en los próximos modelos, y otra que los móviles serán más gruesos, lo que permitiría incrementar el tamaño de las baterías.

Más concretamente, un filtrador ha afirmado que el iPhone 14 podría tener una batería de 3.279mAh, el iPhone 14 Pro podría tener una de 3.200mAh, el iPhone 14 Max una de 4.325mAh y el iPhone 14 Pro Max podría contar con 4.323mAh.

En casi todos estos casos, hablamos de mejoras en las baterías, a excepción del Pro Max, que presentaría un ligero recorte. Eso sí, cabe señalar que la propia fuente ha afirmado no estar muy segura de esto.

Por otro lado, hemos escuchado que el iPhone 14 Pro podría ofrecer dos horas más de duración que su predecesor, lo que es ciertamente prometedor. Esto se conseguiría gracias a la combinación entre la eficiencia energética mejorada del nuevo chip A16 Bionic, y la batería de capacidad algo superior.

Así podría verse el Magsafe en el iPhone 14 (Image credit: Apple / TechRadar)

Si pasamos a la carga, podrás hacer uso del cargador MagSafe en lugar del Lightning, o así lo afirma una patente, aunque los primeros renders siguen teniendo el puerto Lightning como siempre.

Una mejora clave que esperamos es una velocidad de carga de 30W, lo que significaría que si usas un cargador rápido, tu nuevo iPhone podría cargarse al completo mucho más rápido que antes. Es innegable que Apple se ha quedado muy atrás en este aspecto respecto a la competencia.

Claro que Apple quiere preservar la salud de la batería de sus móviles durante el máximo tiempo posible, y eso es algo a lo que la carga rápida puede perjudicar, pero hay que encontrar un equilibrio, y la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que esto no afecte tanto.