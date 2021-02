iOS 15: fecha de lanzamiento, dispositivos compatibles, funciones, filtraciones y lo que sabemos hasta ahora

iOS 15 está todavía de camino, pero ya estamos escuchando los primeros rumores y filtraciones sobre él, que encontrarás más abajo. A parte de ello, tenemos una idea de cuándo lo verás, qué dispositivos podrán actualizarse y más detalles.

Después, hemos incluido una lista de mejoras clave que queremos en iOS 15, y como hizo con iOS 14, Apple ha mejorado su sistema operativo (para mejor), pero la última versión no viene sin problemas.

También actualizaremos este artículo si escuchamos cualquier novedad de la siguiente gran actualización del iPhone, así que revisa este artículo regularmente para estar a la última.

Yendo al grano

¿Qué es? La próxima gran actualización de iOS

La próxima gran actualización de iOS ¿Cuándo sale? Probablemente en septiembre de 2021

Probablemente en septiembre de 2021 ¿Cuánto costará? Será gratis

Fecha de lanzamiento de iOS 15

Las nuevas versiones de iOS salen normalmente a mediados de septiembre. Generalmente acompañadas de un nuevo iPhone, así que podremos ver iOS 15 junto al iPhone 13, aunque Apple ya retrasó el iPhone 12 a octubre de 2020 a pesar de haber sacado iOS 14 el 16 de septiembre, así que con o sin ese nuevo iPhone, septiembre de 2021 parece ser el mes de iOS 15.

Aún así, aunque esa fecha sea cuando salga la versión oficial, Apple anunciará iOS 15 mucho antes. Las nuevas versiones de la compañía se anuncian en el WWDC en junio, así que esperamos ver a iOS 15 este verano.

Una beta de desarrollador llegará para esa fecha, con una beta pública que se lanzará a finales de ese mes (si no te importan los bugs, la podrás probar para finales de julio).

Por supuesto, aunque aquí hablemos de iOS 15, iPadOS 15 seguirá la misma trayectoria.

Noticias y filtraciones

La única filtración real de iOS 15 hasta ahora es que la actualización solo estará disponible para iPhone 7 y superiores. Esto significa que, de los dispositivos que tuvieron iOS 14, el iPhone 6S, el iPhone 6S Plus y el primer iPhone SE se perderán el nuevo software.

Mientras que la fuente (un sitio llamado 'The Verifier') tiene un registro ambiguo, es un reclamo muy creíble, porque Apple abandona a la última generación con cada nuevo software, y de hecho no fue una sorpresa que el iPhone 6S no recibiera si quiera iOS 14, así que el terminal ya se ha quedado sin actualizaciones.

Hemos escuchado algo similar de una fuente distinta diciendo que el iPhone 6S será el dispositivo que se perderá la gran actualización de este año. A algunos les decepcionará, pero esto es una práctica habitual por parte de Apple.

Lo que queremos ver

iOS 14 fue una gran actualización que vino con muchas mejores, pero hay un par de cosas que queremos que iOS 15 haga mejor.

1. Soporte para todos los dispositivos que tienen iOS 14

El iPhone 6S no actualizará probablemente a iOS 15 (Image credit: Future)

Apple tiende a ofrecer soporte a sus dispositivos durante mucho tiempo, y no le podemos echar en cara que deje de hacerlo en los más antiguos, pero querríamos que durasen aún más, lo que significa que los que tienen iOPS 14 soporten iOS 15.

Realmente estamos hablando del iPhone 6S, iPhone 6S Plus y el iPhone SE original, ya que son los siguientes en la línea de corte, y de hecho se rumorea que no tendrán iOS 15. Suponemos que no, pero sería una agradable sorpresa si lo hicieran.

2. Una Siri más inteligente

Siri mejora con cada nueva versión de iOS, y es muy buena ahora, pero siempre se puede mejorar, especialmente si te enfrentas a Google Assistant.

la mayoría de nosotros simplemente quiere que Siri nos entienda mejor, más concretamente y útil a nuestras preguntas. También nos gustaría que no se basase tanto en resultados web y más en respuestas elaboradas por ella.

3. Direcciones y guías extendidas de Apple Maps en bicicleta

(Image credit: Apple)

Apple Maps es mucho mejor de lo que era, y dos mejoras recientes han ido más allá. Hablamos de guías y direcciones en bicicleta, y tienen recomendaciones de cosas para ver y hacer.

Pero ninguna de estas funciones están disponibles en todo el mundo. De hecho, está muy limitado a unas cuantas ciudades, y nos gustaría que estuviera bastante más ampliado. Te enseñan rutas que incluyen carriles bici, sendas ciclables y del estilo, y te permiten elegir rutas para evitar cuestas.

4. Una lista de deseos para la App Store

La App Store solía tener una lista de deseos que te permitía hacer una lista de aplicaciones y juegos en los que estabas interesado, y era útil para las cosas que valían dinero, porque podía ser que no estuvieras seguro de comprar, pero sí lo estuvieras en otro momento, y para entonces ya lo habrías perdido.

Para nuestra tristeza, Apple lo quitó hace unos cuantos años, y nos encantaría verla de vuelta en iOS 15.

5. Más idiomas en Traducir

Con iOS 14, Apple añadió una app para traducir en el sistema operativo, y así hacerlo de manera mucho más fácil y rápida. Cuando salió solo soportaba 12 idiomas, que es muchísimo menos de lo que pueden traducir Google Translate y otros rivales en apps o servicios.

Así que queremos ver grandes mejoras aquí con iOS 15. Creemos que es algo en lo que Apple ha estado trabajando, y nuevos idiomas podrían hacer su llegada a la nueva versión de iOS, pero hay mucho por hacer si Apple quiere la mejor aplicación de traducción del mercado.