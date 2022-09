GoPro Hero 11 Black: fecha de lanzamiento, diseño, noticias, y todas las mejoras que esperamos ver

La GoPro Hero 11 Black será la próxima cámara de acción insignia de GoPro.

La última noticia es que GoPro ha anunciado la fecha de lanzamiento, junto con un vídeo en el que podemos ver, no una, sino ¡dos cámaras nuevas!

Recientemente pudimos por fin ver las primeras imágenes filtradas de la que aparentemente será la sucesora de la GoPro Hero 10 Black, pero las especificaciones que tendrá todavía son un misterio.

Sea como sea, hemos reunido aquí lo que sabemos hasta ahora, y además también hemos incluido una lista de las mejoras que esperamos ver en la próxima GoPro Hero 11 Black. Tal vez lo que pedimos sea ser demasiado optimistas, pero creemos que ya va siendo hora de que GoPro dé un golpe sobre la mesa ante la dura competencia que le están haciendo DJI e Insta360.

A pesar de la inminente llegada de la Hero 11 Black (de la que ya conocemos la fecha), es muy posible que la mayor noticia de GoPro de este año venga al margen de este modelo. A principios de este año, el CEO de GoPro, Nick Woodman, dijo que la compañía planea ampliar su gama en 2022, más allá de las líneas Black y Max que tenemos actualmente.

Una de esas nuevas cámaras es la "GoPro Hero 10 Black Bones", apta para drones. Pero, ¿podríamos ver también el regreso de las series White o Silver? ¿Una nueva GoPro Hero 'Platinum' de gran sensor para enfrentarse a las cámaras de acción con sensor de 1 pulgada de Insta360?

Es posible que la noticia más reciente de GoPro haya sugerido la respuesta a esta pregunta: la compañía acaba de anunciar la fecha de lanzamiento de la GoPro Hero 11 Black mediante un vídeo, y resulta que este modelo aparece acompañado de otra cámara de acción de tamaño más compacto, ¿conoceremos entonces una "GoPro Mini"? Por suerte, lo averiguaremos muy, muy pronto.

Mientras tanto, estamos aquí para hablar de la GoPro Hero 11 Black. Aquí están los últimos rumores, además de todo lo que esperamos ver en la próxima cámara de acción insignia para que la compañía pueda mantenerse como la más popular del mercado en este sector.

GoPro Hero 11 Black: fecha de lanzamiento y precio

La GoPro Hero 11 Black será presentada el 14 de septiembre, en un evento que comienza a las 15:00 hora española, junto con un segundo modelo más pequeño. Esta es una fecha que esperábamos, ya que todas las GoPro desde 2017 se han anunciado en septiembre, excepto la GoPro Hero 8 Black, que se presentó a mediados de octubre.

A continuación, os dejamos el vídeo del anuncio de la fecha de lanzamiento, donde también podéis ver un atisbo de los dos modelos:

El precio de la GoPro Hero 11 Black será una prueba interesante de cómo afecta el aumento de la inflación al mercado de las GoPro. Aunque no esperamos que la cámara venga con muchas características nuevas y sorprendentes que provoquen un aumento drástico con respecto a los 529.99€ actuales que cuesta la Hero 10 Black, parece posible un aumento de unos 50 euros.

Por otro lado, al igual que pasa con la GoPro Hero 10 Black, contamos con que la compañía seguirá tratando de impulsar las suscripciones a su plataforma a cambio de un descuento. Por ejemplo, el modelo actual te cuesta 130€ menos si te suscribes.

GoPro Hero 11 Black: rumores y lo que queremos ver

Ya hemos visto las que parecen ser las primeras imágenes filtradas de la GoPro Hero 11 Black. Y lo que vemos nos resulta... muy familiar.

Las imágenes que podéis ver a continuación las ha compartido WinFuture, que es un filtrador con un buen historial de haber dado información sobre las GoPro, y por lo tanto, fiable. Según estas imágenes, parece que la Hero 11 Black será físicamente casi idéntica a su predecesora, salvo por el nuevo logotipo en su lateral.

Esto significa que probablemente veremos la misma pantalla LCD frontal de 1,4 pulgadas, una pantalla táctil trasera de 2,27 pulgadas (con mayor capacidad de respuesta que la de la Hero 9 Black) y la habitual resistencia al agua hasta 10 metros.

Estas imágenes filtradas de WinFuture sugieren que la Hero 11 Black será casi idéntica a la Hero 10 Black.

Parece que los dedos de montaje incorporados también son idénticos, junto con el botón de encendido y la tapa de la batería. Lamentablemente, no parece que haya una montura de 1/4 de pulgada para trípodes o una nueva pantalla que llegue de borde a borde, que es lo que nos hubiera gustado.

Dicho eso, no hay nada malo en el diseño de la Hero 10 Black, por lo que es aceptable que se mantenga en el nuevo modelo, y las características y mejoras más importantes probablemente se encuentren en el interior. Al indagar en las especificaciones de la Hero 10 Black, y al echar un vistazo a la historia y los comentarios recientes de GoPro, podemos hacernos una idea decente de qué más podemos esperar.

A continuación hemos enumerado 6 cosas y mejoras que esperamos ver en la nueva GoPro Hero 11 Black, y además hemos comentado lo probable que es que veamos cada una de estas mejoras.

1. Un diseño retocado

El último cambio significativo que hubo en el diseño de la serie GoPro Black llegó con la Hero 9 Black. Su carcasa era 9mm más ancha y 10mm más alta que la versión anterior.

Esto vino junto con un cambio en la tecnología de los sensores de la serie, pero no pareció un gran problema en comparación con los diseños de las generaciones anteriores, ya que los anclajes de la montura incorporados hacen que no necesites una funda de montura aparte.

GoPro podría hacer algunos ajustes a estos dedos de montaje reemplazables incluyendo un punto de montaje con rosca de 1/4 de pulgada.

Esto es posiblemente más difícil de lo que parece, ya que probablemente requeriría que la base de la montura fuera más profunda dentro del cuerpo de la GoPro Hero 11 Black, y también sería necesario un rediseño del sistema de bisagra de los dedos. Además, es poco probable que veamos este cambio, a juzgar por las imágenes filtradas recientemente. Sin embargo, permitiría acoplar la cámara directamente a una placa de trípode, lo cual sería genial.

Esto sería similar a la actualización relativamente silenciosa de GoPro cuando dotaron de un revestimiento oleofóbico al cristal del objetivo de la GoPro Hero 10 Black.

2. Una pantalla que llegue de borde a borde

No queremos que el cuerpo de la GoPro Hero 11 Black sea más grande, pero sí que nos gustaría que la pantalla trasera aumentara de tamaño. Esto sería posible eliminando parte del borde que rodea la pantalla LCD de 2,27 pulgadas de la Hero 10 Black, y tendría el beneficio de una forma más cómoda de componer las capturas y de navegar por la interfaz de usuario del sistema.

Una pantalla más grande también es probable que consuma más energía, pero este inconveniente podría compensarse utilizando un panel más eficiente. LTPO, LTPS, IGZO y a-Si son varios tipos de tecnología que se utilizan en las pantallas LCD y OLED, y que reducen el consumo de energía de una pantalla.

Lo cierto es que no se conocen los detalles de la tecnología de la pantalla de la GoPro Hero 10 Black, pero vamos a suponer que no utiliza LTPO de alta gama, ya que esta tecnología solo se suele encontrar en las pantallas OLED.

Una pantalla OLED de alta resolución podría ser una gran solución. Hasta la fecha, los paneles OLED no han sido especialmente frecuentes en las cámaras de acción, pero la DJI Action 2 sí que cuenta con uno.

Como la pantalla LCD trasera de la Hero 10 Black ya puede alcanzar alrededor de 800 nits de brillo, no necesita realmente una pantalla de gama alta. Sin embargo, el contraste de la pantalla OLED proporcionaría un progreso tecnológico que es posible que a la cámara le falte en otras áreas.

3. Un sensor más grande

La verdad es que cuando nos ponemos a pensar en las mejoras que nos gustaría ver en la próxima generación de cámaras de acción GoPro, de las primeras cosas que se nos vienen a la mente está un sensor nuevo y más grande. Esto haría posible una mejor sensibilidad a la luz, un rango dinámico superior y una mayor capacidad para hacer frente a la mala iluminación, el cual es uno de los puntos flojos de las GoPro.

Sin embargo, y por mucho que nos pese, es muy posible que la GoPro Hero 11 Black no cuente con un nuevo sensor. Durante los últimos 10 años, GoPro ha mantenido cada uno de los sensores de Sony que ha usado durante tres generaciones antes de actualizarlo. Y la GoPro Hero 11 Black sería la tercera generación del sensor Sony IMX677.

Cabe señalar que también es verdad que GoPro nota la presión por parte de la competencia. Por ejemplo, la DJI Action 2 tiene un sensor más grande de 1/1,7 pulgadas, pero dicho esto, lo cierto es que esta cámara no es capaz de eclipsar a la Hero 10 Black en lo que a imágenes se refiere, por lo que esa presión no es actualmente excesiva. Además, no conocemos un sensor de Sony que sea realmente una mejora en todos los sentidos; uno ligeramente más grande que siga soportando la captura de vídeo 5K y 4K a 120fps.

Si te interesa, aquí están los sensores utilizados en la serie Black durante la última década:

Sensores de las GoPro en los últimos años Sensor Modelo de GoPro Sony IMX177 Hero 3 Black, Hero 4 Black, Hero 5 Black Sony IMX277 Hero 6 Black, Hero 7 Black, Hero 8 Black Sony IMX677 Hero 9 Black, Hero 10 Black

Teniendo en cuenta que el CEO de GoPro ha dicho que veremos nuevas líneas este año, la compañía podría estar considerando un nuevo modelo con un sensor de 1 pulgada. El candidato obvio es el Sony IMX383, un sensor de 20MP capaz de grabar vídeo en 5,3K a 60fps, 4K a 120fps y 2,7K a 240fps.

¿Por qué no meterlo en la Hero 11 Black? Es casi seguro que se convertiría en una cámara de acción significativamente más grande, lo que podría ser menos atractivo para muchos posibles compradores de GoPro. Pero claro, tal vez ahí entre el nuevo modelo "mini" que ha sugerido el reciente vídeo de GoPro, y que claramente es de un tamaño más pequeño.

Sea como sea, ofrecer algo así como opción adicional en su gama de productos, haría que los compradores que valoren más la calidad de imagen tengan otra opción a considerar.

4. Cámara lenta mejorada

Otra sugerencia que hemos visto en Internet es que la GoPro Hero 11 Black debería permitir grabar en cámara lenta a 1080p con 480fps. Actualmente, la Hero 10 Black puede grabar a 240fps con una resolución de 2,7K, y a 120fps en 4K.

Esto no será posible a menos que GoPro haga lo inesperado y cambie de sensor. Sony hace públicas las capacidades de sus sensores, y la IMX677 no tiene un modo que haga posible los 480fps en Full HD.

A continuación os dejamos un vídeo con las mejores escenas captadas con la GoPro con el modo a cámara lenta:

De todos modos, no creemos que esta mejora sea necesariamente tan atractiva. Hay una clara pérdida de nitidez cuando se pasa a capturar en Full HD con una GoPro, cuyo pequeño sensor es incapaz de igualar la nitidez de una cámara de formato completo o una Micro Cuatro Tercios.

GoPro ya ha aprovechado las capacidades del Sony IMX677 en la GoPro Hero 10 Black. Con una notable excepción...

5. Vídeo HDR

El Sony IMX677 es un sensor con capacidad DOL-HDR (Digital Overlap High Dynamic Range, en español Superposición digital de alto rango dinámico). Esto significa que puede capturar dos conjuntos de exposiciones, una más oscura y otra más clara, ya que lee a través del sensor línea por línea, en lugar de fotograma por fotograma, reduciendo así los artefactos de la combinación HDR.

En la GoPro Hero 10 Black no tenemos vídeo HDR, solo imágenes fijas HDR, y un modo así sería una verdadera ventaja para la nueva cámara, y es una capacidad que sí que tiene el sensor Sony IMX677. Aunque la calidad de vídeo de la GoPro es excelente, el limitado rango dinámico nativo del sensor hace que con frecuencia se vean reflejos recortados en las nubes cuando la cámara acaba ajusta la exposición para que coincida con una parte más oscura de la escena.

En el mejor de los casos, DOL-HDR resulta en una reducción a la mitad de la velocidad de fotogramas, lo que sugiere que el vídeo 4K HDR a 60 fps puede ser posible en la GoPro Hero 11 Black. Eso sería genial.

Sin embargo, hay un obstáculo. Si nos fijamos con detenimiento en la hoja de especificaciones del Sony IMX677 una vez más, no se menciona un modo de accionamiento para DOL-HDR, algo que sí se encuentra en la documentación de otros sensores como el IMX477. Puede ser que este sensor solo pueda usar DOL-HDR para las fotos, lo que no nos vale.

Esto es lo que tenemos actualmente en la GoPro Hero 10 Black: HDR para las fotos pero no para el vídeo. Pero esperemos que esto cambie en la GoPro Hero 11 Black.

6. Nuevas funciones del software

Teniendo en cuenta que no tiene pinta de que veamos muchas mejoras a través del hardware en la cámara de acción de nueva generación, es posible que veamos mejoras en la Hero 11 Black en la forma de algunas nuevas funciones de software de su procesador GP2. Este chip debutó en la Hero 10 Black y mejoró notablemente la capacidad de respuesta de la interfaz, pero también podría utilizarse para ofrecer nuevas funciones de software.

Aquí estamos dejándonos llevar por nuestra imaginación, pero GoPro podría añadir un modo de retrato con desenfoque de fondo para aquellos que quieren grabar vídeos chulos para sus videoblogs en casa, pero que no tengan un fondo elegante para hacerlo.

Se podría utilizar el reconocimiento facial para recortar automáticamente un determinado encuadre de la cara del sujeto, lo que supondría una forma de autoedición para los creadores de contenidos. Otras cámaras utilizan un reconocimiento de caras y objetos más inteligente y rápido para ayudar al autoenfoque, pero eso no es relevante en una cámara de acción GoPro, ya que tienen objetivos de enfoque fijo, y no creemos que eso cambie en la Hero 11 Black.

GoPro también puede mejorar la calidad de sus imágenes nocturnas. El aumento de la potencia de procesamiento puede hacer posible el uso de técnicas computacionales más cercanas a las de una cámara de un teléfono decente. GoPro ya ha hecho algunos progresos en este sentido, pero la experiencia de capturar imágenes fijas es algo torpe y lenta en comparación con la de un móvil.

Lo que más nos interesa es mejorar la calidad del vídeo con poca luz, pero GoPro ya ha implementado la forma más obvia de hacerlo en la Hero 10 Black. Se trata de 3DNR, que es una reducción de ruido que utiliza fotogramas sucesivos para informar al algoritmo de reducción de ruido. La tercera dimensión "3D" no es la profundidad, sino el tiempo. Crucemos los dedos para que la calidad de imagen con poca luz mejore al menos un poco en la GoPro Hero 11 Black.

GoPro Labs te permite probar versiones beta de funciones de software, algunas de las cuales podríamos encontrar en la Hero 11 Black.

Algunos teléfonos recientes también utilizan la técnica DOL-HDR que hemos comentado antes para acercar la calidad del vídeo con poca luz a la de las fotografías con poca luz. Si el hardware de la Hero 11 Black es capaz de hacerlo, podría suponer un cambio radical en la calidad del vídeo nocturno de las cámaras de acción.

Es posible que GoPro también incorpore funciones que se están desarrollando en GoPro Labs, una plataforma que ofrece firmware beta para los usuarios más audaces. Entre estas funciones se encuentran los disparadores que inician la captura cuando la cámara se conecta por USB o cuando detecta movimiento, pensados sobre todo para el uso en coches. También hay un modo en el que todas las funciones están bloqueadas, excepto el inicio y la detención de la captura. Dada la frecuencia con la que hemos cambiado accidentalmente el modo de la cámara, esta podría ser una función muy útil.