Google Pixel 8: todo lo que sabemos y 5 cosas que queremos ver

Los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro no llegarán hasta dentro de mucho tiempo, ya que el Pixel 7 (opens in new tab) y el Pixel 7 Pro (opens in new tab) acaban de lanzarse este mismo octubre de 2022. Pero eso no impide que ya estemos pensando en cómo será la próxima generación, y además, ya hemos comenzado a escuchar cosas sobre los móviles.

A continuación, encontrarás todo lo que se ha rumoreado y filtrado hasta ahora, y además, hemos hecho nuestras predicciones sobre los Pixel 8, incluyendo la posible fecha de lanzamiento, el precio y las especificaciones.

Por si fuera poco, más abajo hemos incluido una lista de deseos de lo que queremos ver en los Pixel 8 y Pixel 8 Pro, porque aunque los Pixel 7 y Pixel 7 Pro son los mejores teléfonos que ha hecho Google, no son perfectos.

El Pixel 7 estándar, en particular, tiene margen de mejora, pero incluso el Pixel 7 Pro tiene algunos defectos, por lo que nuestra lista de deseos incluye las mejoras clave que queremos ver en estos próximos modelos.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo buque insignia de Google

Del próximo buque insignia de Google ¿Cuándo sale a la venta? Probablemente en octubre de 2023

Probablemente en octubre de 2023 ¿Cuánto costará? Posiblemente un mínimo de 649€

Google Pixel 8: fecha de lanzamiento y precio

Todavía no hay noticias sobre cuándo podría lanzarse el Google Pixel 8, pero es fácil hacerse una idea, ya que los buques insignia de la compañía casi siempre se lanzan en octubre de su año de lanzamiento.

De hecho, todos los modelos Pixel (que no son de la serie-A) han sido anunciados en octubre, excepto el Pixel 5, que fue presentado el 30 de septiembre de 2020 (por lo tanto, casi en octubre).

Es verdad que en los últimos años hemos visto que a España han llegado bastante más tarde que eso, pero por suerte, los Pixel 7 han cambiado eso, y esperamos que eso siga siendo así con los Pixel 8.

Es complicado ser más específico más allá de apuntar al mes de octubre, ya que las fechas concretas dentro del mes han ido variando. Es probable que el Pixel 8 se presente a principios o mediados de octubre de 2023, y que se ponga a la venta a mediados o finales del mismo mes, probablemente una semana después del anuncio.

No estamos seguros de lo que costará el Pixel 8, pero tanto el Pixel 7 como el Pixel 7 Pro se han lanzado exactamente por los mismos precios que sus predecesores, por lo que es posible que Google siga con ese precio un año más.

En ese caso, el Pixel 8 partirá de 649€ y el Pixel 8 Pro de 899€. Dicho esto, no nos sorprendería que Google subiera un poco el precio, sobre todo porque los modelos actuales cuestan menos que sus principales rivales de la competencia, como el iPhone 14 (opens in new tab).

Google Pixel 8: noticias y filtraciones

Todavía no hemos escuchado muchas cosas sobre el Google Pixel 8, pero han surgido algunas filtraciones. Por un lado, hay informes de que el desarrollo del chip Tensor 3 que esperamos que equipe el teléfono ya está en marcha, y que este será fabricado una vez más por Samsung. Sin embargo, todavía no hay noticias sobre cuánto más potente será este que el Tensor G2 del Pixel 7.

También sabemos que es probable que el Pixel 8 ofrezca comunicaciones por satélite, al igual que el iPhone 14. El vicepresidente senior de Android, Hiroshi Lockheimer, ha dicho que esto llegará junto con Android 14, por lo que es probable que el Pixel 8 sea el primer móvil de Google que lo ofrezca.

Por último, hay indicios de que hay un misterioso teléfono Pixel en desarrollo, que según las especificaciones filtradas podría ser el Pixel 8 o el Pixel 8 Pro. 9to5Google (opens in new tab) ha encontrado esta evidencia en el código disponible públicamente del Proyecto de código abierto de Android, y apunta a un móvil con una pantalla de 1440 x 3120, tasa de refresco de 120Hz, un chip Tensor y unas dimensiones de 155 x 71mm.

Esas especificaciones de pantalla están a la par con los modelos Pro actuales, pero las dimensiones son más las que esperaríamos del Pixel 8 estándar, así que eso podría significar que mejorarán la resolución y la tasa de refresco del modelo estándar.

Google Pixel 8: lo que queremos ver

A continuación hemos enumerado las cinco mejoras clave que deseamos ver en la gama Pixel 8.

1. Tasa de refresco de 120Hz para los dos modelos

El Pixel 7 Pro tiene una pantalla de 120Hz, tal y como se espera de un buque insignia, pero el Pixel 7 estándar no la tiene, ya que se ha quedado estancado en 90Hz.

Teniendo en cuenta que incluso algunos de los mejores móviles baratos (opens in new tab) tienen hoy en día pantallas de 120Hz, los 90Hz del Pixel 7 resultan algo decepcionantes, así que esperamos que Google decida equipar al Pixel 8 también con una pantalla de 120Hz, y no solo el Pixel 8 Pro.

Dicho eso, podría ser peor, como el iPhone 14 que tiene unos mediocres 60Hz.

2. Más potencia

La gama Pixel 7 equipa el chip Tensor G2 propio de Google, y es cierto que tiene mucho que ofrecer.

Está diseñado específicamente para estos teléfonos, y destaca en áreas como el aprendizaje automático y la IA, pero cuando se trata de potencia bruta, el Tensor G2 se queda un poco corto, ya que sus puntuaciones de rendimiento en los benchmarks es menor que el de sus rivales (como los chips Snapdragon 8+ Gen 1 y el A16 Bionic de Apple).

Por eso, nos gustaría que el Tensor G3 (o como sea que se llame el próximo modelo) se centrara un poco más en la potencia, para que la gama Pixel 8 sea más competitiva en este aspecto. Sin embargo, no queremos que eso haga que Google se olvide de las cosas que más nos gustan actualmente de este chip.

3. Mejor duración de batería y mayor velocidad de carga

La duración de la batería del Google Pixel 7 Pro es muy de la media (Image credit: Future / Philip Berne)

Según nuestras pruebas, tanto el Pixel 7 como el Pixel 7 Pro aguantan un día de uso relativamente intenso, pero no aguantan un segundo día, ni siquiera medio, en la mayoría de los casos.

Por lo tanto, es una duración aceptable, pero no excepcional, y además los móviles se cargan con bastante lentitud, por lo que nos gustaría ver mejoras tanto en la duración de la batería como en la velocidad de carga en la gama Pixel 8.

4. Soporte a largo plazo

Google ha prometido tres años de actualizaciones de la versión de Android y cinco años de parches de seguridad para los Pixel 7, lo que supera a algunos teléfonos Android pero no se acerca al número de años de soporte que Apple suele ofrecer con sus iPhones.

Dado que Android pertenece a Google, al igual que el chip Tensor, que demás está diseñado específicamente para los Pixel, no debería haber ninguna razón por la que la compañía no pueda dar soporte a sus teléfonos durante más tiempo, así que nos gustaría que se ofreciera un soporte ampliado con los Pixel 8.

5. Zoom óptico 10x en el Pro

El Google Pixel 7 Pro ofrece un zoom óptico de 5x, que es mejor que los 4x del Pixel 6 Pro (opens in new tab), pero nos gustaría ver un salto mayor todavía para el siguiente modelo, y que alcanzara los 10x del Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

Pero ojo, queremos que también se siga ofreciendo un zoom menor, de 2x o 3x idealmente, para que haya dos distancias de zoom donde elegir. El Google Pixel 7 Pro ya es uno de los teléfonos con mejor cámara del mercado (opens in new tab), pero con esta actualización, el Pixel 8 Pro podría ser aún mejor.