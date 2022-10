Google Pixel 7a: todo lo que sabemos y cinco mejoras que queremos ver

Ahora que Google ha lanzado el Pixel 7 (opens in new tab) y el Pixel 7 Pro, es probable que solo sea cuestión de tiempo que la compañía presente su alternativa asequible a esos teléfonos: el Google Pixel 7a.

Todavía no se ha confirmado oficialmente su existencia, pero estamos bastante seguros de que está en camino, y además podemos hacernos una idea de lo que podemos esperar de él, gracias a las primeras filtraciones y a lo que hemos visto en los Pixel 7 y en modelos anteriores.

A continuación, hemos reunido todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el Pixel 7a, además de nuestras conjeturas e hipótesis. Además, también hemos elaborado una lista de deseos de todo lo que esperamos ver en el próximo móvil asequible de Google.

Por supuesto, iremos actualizando este artículo conforme vaya habiendo novedades, así que ¡acuérdate de volver!

Últimas noticias El Google Pixel 7a ha aparecido en la web de Amazon (opens in new tab), lo cual parece confirmar la existencia del móvil, y sugiere que podría llegar antes de lo esperado.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la alternativa asequible al Pixel 7

De la alternativa asequible al Pixel 7 ¿Cuándo sale a la venta? Posiblemente a mediados de 2023

Posiblemente a mediados de 2023 ¿Qué precio tendrá? Probablemente alrededor de 459€

Google Pixel 7a: precio y fecha de lanzamiento que predecimos

Google no ha sido del todo consistente con sus lanzamientos de los modelos de su serie-A, ya que, si bien el Pixel 6a se anunció en mayo de 2022 y se puso a la venta en julio (en España en agosto), los dos modelos anteriores se lanzaron en agosto de sus respectivos años de lanzamiento.

Aun así, pensamos que mayo de 2023 es probablemente la fecha más temprana en la que veremos el Pixel 7a, y es posible que se ponga a la venta más tarde, incluso aunque se anuncie entonces.

Por otro lado, el Pixel 7a ha aparecido en Amazon (opens in new tab) recientemente, y aunque no nos dan apenas detalles sobre el dispositivo, esto parece confirmar la existencia del móvil de gama media, además de sugerir que llegará antes de lo esperado, tal vez antes de que pase la primera mitad del 2023.

No hay rumores sobre el precio, pero dado que el Pixel 7 cuesta lo mismo que el Pixel 6 (opens in new tab), es posible que el Google Pixel 7a también tenga el mismo precio que su predecesor, el Pixel 6a (opens in new tab), que se lanzó por 459€.

Podría costar lo mismo que el Google Pixel 6a (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts)

Google Pixel 7a: noticias y filtraciones

Todavía no ha habido muchas filtraciones sobre el Pixel 7a, aunque sí que hay alguna información de la que hablar.

Una de las filtraciones proviene de Digital Chat Station (opens in new tab), que es un filtrador bastante fiable. Según afirman, Google está trabajando en un buque insignia de pantalla pequeña con el nombre en clave 'Neila'. Este dispositivo tendría una pantalla plana, una cámara frontal de una sola lente albergada en una perforación en la pantalla y un diseño similar al de otros Pixel recientes.

Eso no es que sean muchos detalles, y además, existe la posibilidad de que ni siquiera se refieran al Pixel 7a (ya que no usan ese nombre y lo describen como un buque insignia), pero por lo demás esperaríamos que el teléfono se ajuste a esa descripción.

Por otro lado, es probable que tenga un módulo de cámaras trasero dentro de una barra de cámara de aluminio, como el Pixel 7, y un aspecto generalmente similar, junto con el chip Tensor G2 que encontramos en los buques insignia de este año. Sin embargo, más allá de eso, no estamos seguros de qué esperar.

Pixel 7a: lo qué queremos ver

Hay cinco puntos clave que Google puede ofrecer para que el Pixel 7a sea significativamente mejor que el Pixel 6a. Estas son las cosas que creemos que son imprescindibles para que el Google 7a triunfe:

1. Una tasa de refresco de 90Hz

El Google Pixel 6a tiene una pantalla de tan solo 60Hz (Image credit: Future)

El Pixel 6a tiene una pantalla con una tasa de refresco que se queda en 60Hz, lo cual está algo anticuado y es poco incluso para un móvil a este precio. No esperamos que el Pixel 7a ofrezca 120Hz, pero un aumento a 90Hz sí que sería lo suyo.

Dicho esto, eso haría que el Pixel 7a tuviera la misma tasa que el Pixel 7 estándar, y es posible que Google prefiera diferenciar esta característica entre ambos modelos.

2. Una cámara de 50MP

Las últimas generaciones de los Pixel serie-A tienen todas la misma cámara principal de 12.2MP (que también tienen los Pixel insignia anteriores al Pixel 6), y aunque es una cámara razonable, ya va siendo hora de que la actualicen.

Google ha dotado de una cámara mucho mejor, de 50MP, a los móviles Pixel más recientes, por lo que una mejora sería muy bienvenida. Claro que, al igual que con la tasa de refresco, eso podría hacer que el Pixel 7a se pareciera demasiado al Pixel 7, y es posible que eso no le guste a Google.

Sin embargo, hay muchos otros sensores donde elegir que se quedarían entre los 12.2 y los 50MP, y sería una buena opción para que Google pudiera seguir diferenciando el Pixel 7a de los Pixel 7 principales, y que aun así supusiera una mejora.

3. Una mejor duración de la batería

El Google Pixel 6a no dura mucho entre cargas (Image credit: Future)

En nuestro análisis del Google Pixel 6a, pudimos comprobar que al teléfono le costaba durar un día completo de uso, que es el mínimo aceptable. Por lo tanto, esperamos ver una mejora en este área en el Pixel 7a.

La buena noticia es que esto es bastante probable, ya que el teléfono probablemente equipará el chip Tensor G2, que es más eficiente energéticamente que el Tensor original del Pixel 6a.

4. Carga más rápida

Con solo 18W, la carga del Pixel 6a no es para nada rápida. Es cierto que el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro tampoco destacan en este aspecto, pero al menos ofrecen una velocidad de 30W, lo cual está algo mejor, y es una mejora que esperamos ver en el Pixel 7a.

Diríamos que hay una probabilidad media de que esto ocurra. No es una característica lo suficientemente importante como para que Google quiera mantenerla exclusiva para los buques insignia, pero por otro lado, también podría elevar el precio del dispositivo, y eso es algo que la compañía probablemente intente evitar.

5. Un precio más bajo

Hablando del precio, los cierto es que el Pixel 6a nos parece un poco caro de más para las especificaciones que ofrece, y más teniendo en cuenta que llegó bastante más tarde que los Pixel 6, cuando estos ya habían bajado algo de precio.

Por eso, nos gustaría ver un precio más bajo para el Pixel 7a, o si no, que mejoren las especificaciones lo suficiente como para justificar su precio. Otra opción es que lancen el Pixel 7a muchísimo antes, para que realmente pueda ser competitivo con los otros móviles de la compañía.