Google Pixel 6: Fecha de lanzamiento, precio, especificaciones, noticias y filtraciones

The Google Pixel 5

Es probable que Google Pixel 6 no se lance hasta finales del 2021, por lo que aún está muy lejos, pero dado que el Google Pixel 5 es bastante nuevo y el Pixel 5a aún no ha visto la luz, podremos aguantar.

Le dimos al Pixel 5 cuatro estrellas de cinco, y a su alternativa económica, el Pixel 4a 5G, solo tres y media, por lo que está claro que hay mucho que Google puede hacer mejor en esta gama de smartphones.

A continuación, hemos reunido todas las filtraciones y rumores que nos han llegado hasta ahora sobre el Google Pixel 6. Después hemos creado una lista de deseos de las mejoras que queremos ver en este móvil.

Esperamos saber más sobre el Google Pixel 6 a medida que avancen los meses, pero en este momento aún no sabemos muy bien qué esperar del próximo Pixel.

Directo al grano

¿Qué es? El próximo móvil insignia de Google

¿Cuánto costará? Alrededor de los 800€

Fecha y precio de lanzamiento de Google Pixel 6

Todo lo que sabemos sobre el precio y la disponibilidad del Google Pixel 6 son conjeturas basadas en el Pixel 5.

Esperamos que el teléfono salga a finales del 2021, según las tendencias de Google. Octubre es seguramente la mejor apuesta.

Con respecto al precio, eso es un poco más difícil de adivinar, porque si bien el Pixel 3 y el Pixel 4 eran modelos más premium, el Pixel 5 es un móvil de gama media, y no sabemos si Google se quedará en esa línea de precios o volverá a subir el nivel.

Sin embargo, apostamos por la primera opción, ya que es probable que la compañía quiera seguir con este cambio durante más de una temporada para valorar si vale la pena. El Pixel 5 cuesta 765 euros, por lo que quizás el próximo vuelva a tener un precio parecido.

Noticias y filtraciones

En el código de Android 12 encontramos dos pistas de posibles funciones del Google Pixel 6. Uno de ellas es la existencia de un modo a una mano, lo que hace pensar que un Pixel 6 de tamaño XL podría estar de camino, ya que un móvil de tamaño normal no necesitaría una función así.

La otra es la posibilidad de un escáner de huellas dactilares en pantalla, algo que Google no ha usado antes en sus smartphones. Esto no está confirmado de momento, pero como hasta ahora apenas hemos escuchado nada sobre el teléfono, es lo único que podemos contar.

Si hablamos de especificaciones, el Pixel 6 podría venir con el procesador Qualcomm Snapdragon 775 y, aunque la CPU aún no se ha anunciado, nos han llegado rumores que apuntan en esa dirección, y el Pixel 5 del año pasado tenía el Snapdragon 675 incorporado.

Otra pista sobre el Google Pixel 6 está en una patente de Google, que describe un posible móvil que no tiene una cámara selfie visible.

El ZTE Axon 20 5G tiene una cámara selfie bajo pantalla (Image credit: TechRadar)

Aunque la patente no explica cómo lo han conseguido, parece probable que la cámara esté bajo la pantalla, como ya hemos visto en el ZTE Axon 20 5G. Por supuesto, el hecho de que Google esté barajando esta idea no significa necesariamente el Pixel 6 vaya a tener este tipo de cámara, pero no lo descartamos.

Google Pixel 6: lo que queremos ver

Mientras esperamos a que lleguen más filtraciones sobre el Google Pixel 6, hemos anotado algunas mejoras que nos gustaría ver en el próximo dispositivo de la compañía.

El Google Pixel 5 (Image credit: Future)

1. Un diseño más inspirado

El Google Pixel 5 no era el smartphone con el diseño más orginal del mundo. De hecho, muchos incluso lo tacharían de 'soso', siendo un teléfono estándar con pinta de 'barra de chocolate'.

Los móviles Pixel nunca han sido los más bonitos, pero nos gustaría ver un Pixel 6 que pasara menos desapercibido. Meses antes del lanzamiento del Pixel 5, vimos un curioso render que era tan polémico como diferente, e hizo que la gente hablara sobre él, que es más de lo que se puede decir del Pixel 5

2. Una cámara teleobjetivo

Los móviles Google Pixel se han hecho un nombre por sus excelentes cámaras, pero los últimos dispositivos de la compañía ni siquiera tienen teleobjetivo, lo cual quiere decir que el zoom es digital. Eso es básicamente recortar.

Esto quiere decir que las fotos con zoom tienen resoluciones más bajas y, por lo tanto, se ven granuladas, y te impide acercar el zoom utilizando la aplicación de la cámara.

Nos gustaría que Google pusiera teleobjetivos otra vez en la línea Pixel para que podamos hacer mejores fotos con zoom.

El Google Pixel 3 (Image credit: Future)

3. Estructura más compacta

Las primeras generaciones de Google Pixel eran bastante pequeñas, por lo que eran fáciles de usar con una sola mano, cabían bien en los bolsillos y eran cómodos de sostener para las personas con palmas más pequeñas.

En los teléfonos del 2020 de esta marca, esa tendencia cambió, pero nos encantaría ver un regreso a los dispositivos más pequeños. El mercado de los móviles compactos es muy escaso, y Google realmente podría acapararlo si quisiera.

4. Más potencia de procesamiento

Una de las principales diferencias entre los topes de gama Pixel más antiguos y el Pixel 5 fue la decisión de usar un chip de rango medio en lugar de uno de gama alta. En teoría no es una mala decisión: no todo el mundo necesita la máxima potencia de procesamiento, y la mayoría de gente se puede apañar con una potencia media.

Sin embargo, el Pixel 5 no tenía 'potencia media' sino más bien baja. En nuestras pruebas comparativas funcionó con dificultad y le costaba ejecutar los juegos.

Nos gustaría que Google mejorara el rendimiento de sus teléfonos, ya sea mediante el uso de mejores chips u optimizando los procesadores de rango medio.