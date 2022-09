Evento Apple 7 septiembre: dispositivos que esperamos, horario y cómo ver el lanzamiento

El próximo gran evento de lanzamiento de Apple es mañana mismo, miércoles 7 de septiembre de 2022. La compañía le ha dado al evento el nombre "Far Out", y en España lo anuncian como "Lejos, más lejos", ¿qué pistas nos está tratando de dar Apple?

Sea como sea, esperamos conocer mañana la nueva gama iPhone 14, junto con otros nuevos dispositivos.

El evento será una combinación de nuevos productos, junto con Tim Cook hablando de las hazañas de Apple (casi seguro que incluyendo la cantidad de dinero que ha pagado a los desarrolladores a lo largo de los años), y dándonos información general sobre en qué punto está Apple en cosas como las cuestiones ambientales. Todo esto, durante aproximadamente 90 minutos.

¿Quieres ver el evento de Apple por ti mismo? ¿Quieres saber a qué hora empieza? Y... exactamente, ¿qué dispositivos esperamos ver mañana?

Si te preguntas eso estás en el lugar perfecto, ya que vamos a repasar todo a continuación. Pero ya puedes hacerte a la idea de que será un evento completito, en el que esperamos hasta 8 dispositivos nuevos, desde nuevos iPhones hasta smartwatches, y aquí tienes toda la información para no perderte nada.

¿A qué hora empieza el evento de Apple del 7 de septiembre?

El evento de Apple del 7 de septiembre, Far Out, empezará a las 19:00 (hora española).

Lo más seguro es que dure entre una y dos horas, y teniendo en cuenta que esperamos 8 dispositivos nuevos, lo más seguro es que se acerque más a la segunda opción.

Por lo tanto, si eres un fan de Apple o simplemente te gusta la tecnología, asegúrate de tener preparando un buen aperitivo y algunos refrescos si quieres seguir el evento en directo. Sea como sea, ya sabes que aquí en TechRadar estaremos trabajando hasta muy tarde para cubrir todas las novedades y contarte todos los detalles.

Cómo ver el evento de Apple del 7 de septiembre en directo:

Si quieres ver el evento Far Out de Apple del 7 de septiembre la forma más sencilla es verlo en el canal de YouTube de la compañía, donde emitirán todo en directo, y te lo dejamos a continuación.

Como la página de YouTube donde ser verá el vídeo ya está disponible, también puedes pinchar en el botón "notificarme" para que te llegue un recordatorio cuando empiece el evento y que no se te pase la hora.

Para facilitarte todavía más la vida, te incrustamos el vídeo de YouTube aquí mismo, para que puedas ver el evento y no tengas que ir a ningún sitio:

Por supuesto, también podrás seguir el evento a través de la página oficial de Apple, donde también han habilitado ya la sección, así como en la app Apple TV o en la aplicación Apple Developer, que diríamos que es la forma más de nicho para conectar con el evento.

Por último, cualquiera puede ver el evento; no hace falta tener un producto de Apple para poder verlo, por lo que si te interesa no hay razones para no seguirlo en directo.

Nuevos dispositivos que esperamos conocer en el evento de Apple del 7 de septiembre:

Repasemos todas las novedades que esperamos que Apple lance el 7 de septiembre. Hablamos de hasta 8 dispositivos distintos, aunque uno de ellos no es tan probable como los demás.

Como no, tenemos que empezar hablando de los protagonistas del evento: los nuevos móviles, que es lo que tenemos prácticamente asegurado. Hablamos del nuevo iPhone 14 (estándar), el iPhone 14 Pro, el iPhone 14 Pro Max, y como novedad este año, todo apunta a que el cuarto modelo será el iPhone 14 Max (o tal vez llamado iPhone 14 Plus).

Este último modelo parece que será básicamente igual que el iPhone 14 estándar, pero con una pantalla más grande de 6.7 pulgadas, y se espera que sustituya al iPhone 14 mini, el cual no esperamos que lance Apple.

La mayoría de las mejoras y actualizaciones parece que llegarán a los modelos Pro de la gama, como una cámara de 48MP, la desaparición del notch a favor de un recorte en pantalla, y un chip nuevo y más potente que no tendrán los modelos básicos. Por otro lado, se espera que la mayoría de los iPhone 14 lleguen con baterías de más capacidad que la que tenían los predecesores.

Más allá de los nuevos móviles, esperamos que la compañía lance sus nuevos smartwatches. Concretamente, el Apple Watch 8, el Apple Watch SE 2 y el nuevo Apple Watch Pro (o Rugged Edition). Las filtraciones sugieren que no veremos muchas novedades en el SE 2, que es el smartwatch más asequible de la compañía, más allá de un nuevo chip, mientras que el Apple Watch 8 podría llegar con algunas nuevas características y funciones, destacando un sensor de temperatura corporal.

El Apple Watch 8 Pro podría tener las mismas características que el Apple Watch 8, pero con una pantalla y una batería más grandes, además de un diseño más resistente y de calidad, con un cuerpo de titanio.

Pero eso no es todo lo que veremos en el evento del 7 de septiembre, ya que, según algunas fuentes, Apple también presentará por fin los nuevos AirPods Pro 2, que contarán con una cancelación de ruido activa mejorada y posiblemente con soporte de audio de alta resolución, aunque probablemente no haya muchos cambios en el diseño respecto a los AirPods Pro originales.

Por último, existe una pequeña posibilidad de que Apple lance otros dispositivos, como los AirPods 4 o el HomePod 2, pero las probabilidades son bajas.

Más allá de los dispositivos, lo más seguro es que Apple lance en el evento su nuevo sistema operativo iOS 16 en su versión completa (que además llegaría con la función de pantalla Always-On para los iPhone 14 Pro de la que tanto se ha hablado). Por otro lado, lo que sabemos es que iPadOS 16 no hará acto de presencia, ya que Apple ya confirmó que este sistema para iPads no llegará hasta un poco más tarde.

Dispositivos que NO esperamos en el evento de Apple del 7 de septiembre:

Como has visto, esperamos muchas novedades de Apple el 7 de septiembre, pero también hay muchos dispositivos que estamos deseando que Apple presente, pero que no tiene pinta que vayamos a conocer en este evento.

En este aspecto, los más destacables son los nuevos iPads, ya que aunque se espera que los nuevos iPad básico (2022) y iPad Pro (2022) se lancen dentro de poco, no parece probable que el día elegido para su lanzamiento sea el 7 de septiembre.

Decimos esto porque hay muchas filtraciones que apuntan a que estos dos dispositivos se presentarán en un evento independiente que se espera en octubre, lo cual tendría sentido, ya que como habéis visto, este evento ya está muy saturado.

Es posible que cuando Apple lance estos iPads, lleguen acompañados del nuevo Mac mini, el nuevo Mac Pro y un nuevo MacBook Pro, al menos esto es lo que ha afirmado el conocido y respetado filtrador Mark Gurman.

Tampoco es probable que veamos todavía el lanzamiento del "Apple VR", el casco de realidad virtual de Apple, que lleva siglos rumoreándose, el cual parece que por fin podría llegar en 2023, aunque nunca se sabe, tal vez Apple nos dé un avance y nos sorprenda.

Otros dispositivos que no esperamos conocer hasta 2023 son el próximo iPad mini y el iPhone SE 4. Este último es posible que llegue más tarde todavía.

¿Quieres conocer más detalles? Aquí tienes toda la información disponible sobre los dispositivos que Apple seguramente lanzará el 7 de septiembre: