Esto es lo que vamos a ver nosotros este Halloween: no te pierdas nuestras recomendaciones

Un año más llega la noche más terrorífica del año. Este año, desde TechRadar España queremos contaros qué planes tenemos, porque, aunque sabemos que muchos estáis preparando una fiesta como la de La Calabaza P*tilla en Cómo Conocí a Vuestra Madre, o habéis alquilado una aislada casa rural (encantada, por supuesto) en Villacabra de los Sarmientos, muchos otros nos vamos a quedar en casa, pasando un resfriado, reuniendo a unos amigos, o en una terrorífica cita romántica. O simplemente ahorrando, que llega el Black Friday (opens in new tab) dentro de nada.

Nosotros somos de ese último grupo, pero no te compadezcas de estos pobres editores porque tenemos muy claro qué plan tenemos, es genial, y os lo vamos a contar, ¡seguro que a más de uno le podremos inspirar!

Este año voy a optar por una mini serie terrorífica de Guillermo del Toro y unas palomitas

Anastasia Lazaridis Editora en TechRadar España Como este año no pretendo salir por Halloween, me voy a montar mi terrorífico plan en casa: unas palomitas y una nueva mini serie de miedo que estoy deseando ver. Y como no lo puedo evitar, me disfrazaré de algo, aunque solo me vea mi marido, porque si no, no termina de ser Halloween, ¿no es cierto? ¡Te cuento mi plan!

¡Hola! Soy Anastasia, o Tasia si queremos hacerlo más informal, editora de TechRadar España, y este año ya he decidido qué quiero ver por Halloween.

Antes que nada quiero reconocer que soy de esas personas que no ven películas de miedo. Dejé de hacerlo cuando vi Scream 2 hace muchísimos años y eso me causó un trauma que me sigue persiguiendo a día de hoy. Veréis, no sé si recordáis esa escena en la que Phil está en el aseo de un cine, escucha algo en el compartimento contiguo, pone la oreja en la pared y le clavan en cuchillo desde el otro lado. Pues bien, aunque esa escena me traumatizó, creo que ahora, a mis 33 años, he conseguido superarlo, pero sinceramente, aún no me hace mucha gracia entrar a este tipo de baños.

Por todo esto dejé de ver películas de terror, pensé: "no merece la pena, las consecuencias me afectan demasiado en mi vida real..."

Pero este año me siento valiente, y he decidido ver algo de miedo por Halloween. He cambiado de opinión porque tengo muchas ganas de ver la nueva serie "El Gabinete de Curiosidades" de Guillermo del Toro, que acaba de llegar a Netflix, justo a tiempo para la noche del terror.

Es una serie que cuenta con un montón de caras conocidas, formada por 8 historias independientes, cada una más terrorífica y espeluznante que la otra. Estoy segura de que es una serie que no dejará indiferente a nadie, y que hará que más de uno tenga pesadillas por la noche... ¡Espero no arrepentirme de verla!

Entre los actores y actrices de renombre que forman parte de "El Gabinete de Curiosidades" tenemos a Rupert Grint, el mítico Ron de Harry Potter (opens in new tab), Ben Barnes, el "Oscuro" de Sombra y Hueso (opens in new tab), Andrew Lincoln, Rick de The Walking Dead, Ismael Cruz Cordova, de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder (opens in new tab) y Essie Davis, de Juego de Tronos.

Por lo tanto, este 31 de octubre estaré cómodamente en mi casa, con unas deliciosas palomitas caseras y unos perritos calientes hechos con unas divertidas salchichas que he comprado que tienen unas calabazas marcadas, y viendo en Netflix (opens in new tab)"El Gabinete de Curiosidades" de Guillermo del Toro. ¡La semana que viene os cuento qué me ha parecido la serie!

Os dejo el tráiler oficial:

Para los que no les guste el terror y para los peques

Antes de dar paso a mi compañero Antonio, que ya os aseguro que no es tan miedica como yo, quiero acordarme de toda esa gente a la que no le gusta el terror, o que tiene niños pequeños en casa, y que aun así, obviamente, quieren hacer algo temático por Halloween.

Por eso, quiero comentaros la película que vi el año pasado. Es de Halloween, pero no da miedo, de hecho, es una comedia y está dirigida para un público a partir de 7 años. No es un peliculón, pero es entretenida, y para esta ocasión es simplemente perfecta.

Protagonizada por el gran Adam Sandler, la película se llama "El Halloween de Hubie" y va sobre un hombre algo especial y miedica al que le encanta la noche de Halloween, y un año, de repente, todo lo terrorífico se vuelve muy real Hubie decide entonces armarse de valor y proteger a la gente de su pueblo. La película está coprotagonizada por Julie Bowen, que es Claire Dunphy de Modern Family.

Podéis ver la película "El Halloween de Hubie" en Netflix (opens in new tab).

Podéis ver El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, El Halloween de Hubie, y mucho más, en Netflix: (opens in new tab) Netflix Standard (opens in new tab) 12,99 € /mes (opens in new tab) Ver (opens in new tab) en Netflix (opens in new tab)

Pelis, juegos, emociones fuertes... y hamburguesas

Antonio Romero Editor en TechRadar España Me encanta Halloween, no lo puedo evitar. No voy a fiestas de disfraces, ni a hacer espiritismo a un cementerio en la víspera de Todos los Santos, pero un buen friki tiene recursos de sobra para pasar una noche de brujas terroríficamente divertida en casa. No sé si la pasaré solo, o podré convencer a algunos amigos para que se dejen caer, ofreciéndoles una selección audiovisual de primera (y unas cuantas de mis burger caseras), pero el plan lo tengo claro. Te lo cuento.

El plan principal será una mini-maratón de cine de terror, como debe ser. Creo que el número perfecto son 3 pelis. Si se empieza por la tarde, se puede acabar a una hora más o menos prudente, y con los debidos descansos para cenar y hacer palomitas, el cerebro resiste sin problemas una buena sesión de sustos y machetazos. Eso sí, hay que saber elegir las pelis. Deben ser diferentes tanto en ritmo como en temática, o podríamos aburrirnos de la misma dinámica. Mi orden este año será: primero una de “miedo-risa”, después una intensa de zombis, y un clásico para terminar.

(Image credit: Lionsgate)

La película inicial será ‘La Cabaña en el Bosque’, una cinta desenfadada y muy original que, aunque tiene sus sustos, un par de “monstruos” y algunas persecuciones tensas, no pretende aterrorizarte, sino ser un entretenimiento ligero y efectivo, cogiendo todos los clichés del cine de terror y dándoles la vuelta para que disfrutes del viaje.

Puede que no te parezca nada especial, y obviamente no es El Exorcista, pero de verdad que esta película tiene algo, y todo el que la ve siempre la acaba recomendando. Ojalá hubiera muchas más así.

Ver ahora La Cabaña en el Bosque en Amazon Prime Video (opens in new tab)

(Image credit: Next Entertainment World)

Seguiré con ‘Tren a Busan’ como “peli intensita para que no decaiga la cosa”. ¿Cómo describir este filme? Ah, sí. Zombis ultraviolentos, furiosos, rápidos y hambrientos en un tren. Un clásico desde que se estrenó. Yo esta película la suelo ver con un almohadón entre las manos para poder estrujar algo y liberar tensión, pero también puede ser un buen momento para zamparme una hamburguesa poco hecha. Una vez empieza la “fiesta” hay pocos respiros y pocas alegrías para los personajes que deben intentar sobrevivir al viaje de sus vidas (o de sus muertes, yo qué sé). No apta para aprensivos ni cardíacos, pero si estás aquí es que no eres de los que se tapan los ojos, ¿verdad?

Ver ahora Tren a Busan en Amazon Prime Video (opens in new tab)

(Image credit: Universal Pictures)

Siento casi que debo pedir perdón adelantado, pero mi clásico de terror para la noche de Halloween es… ‘Halloween’. Lo sé, lo sé… pero no lo puedo evitar. Siento una especie de placer culpable cuando veo por enésima vez la máscara de Michael Myers mirando a Laurie escondido entre las sábanas de un tendedero, o cuando alcanza simplemente andando un poco deprisa a sus torpes víctimas, las cuales, por lo visto, no les da la coordinación para correr recto un minuto seguido.

Bromas aparte, Halloween no sólo es un clásico por haber sido un éxito en su día y un film que creó escuela. Es una película bien rodada, actuada y dirigida, y aunque la ejecución de algunas escenas parezca algo torpe hoy en día, la tensión de otras de sus secuencias sigue esperando rival 44 años después.

Ver ahora Halloween en Amazon Prime Video (opens in new tab)

(Image credit: Supermassive Games)

Pero no sólo las pelis son un gran pasatiempo para la noche las calabazas. La sesión de cine es el plan principal, pero puede que a nuestros acompañantes no les apetezca ver tantas películas, o incluso es posible que la noche de Halloween se convierta en todo un finde y necesitemos más recursos para divertirnos. Tengo un par de ases en la manga por si apetece algo más interactivo. Uno de ellos es una joyita para PS4 llamada “Until Dawn”, un juego de terror que es un planazo para jugar con amigos, con pareja o uno solo.

Se trata prácticamente de una película interactiva con mecánicas muy sencillas, como ir del punto A al punto B, pulsar el botón adecuado en el momento justo (quick time events) o quedarse completamente quieto sin mover el mando ni un milímetro. Esto se combina con la elección de las respuestas de los personajes en ciertas conversaciones y con la toma de decisiones que llevarán la historia para un lado o para otro. De hecho, puede llegar a recordar a esos libros de “elige tu propia aventura”. El objetivo sería llegar al amanecer con tantos personajes vivos como puedas, pero teniendo en cuenta que en muchas películas mueren todos menos la protagonista, ni tú ni tus amigos más torpes os debéis sentir culpables si caen unos cuantos por el camino.

Como historia, es muy interesante y absorbente, hará que quieras seguir jugando y descubriendo los secretos ocultos en ese refugio de montaña. Técnicamente es una pasada, los personajes están interpretados por actores de la talla de Rami Malek (Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody) o Peter Stomare (Armageddon, Asesinato en 8mm, El Gran Lebowski), y el sonido y la música crean un ambiente muy adecuado.

Como guinda, el juego ya tiene unos cuantos años, que no se le notan especialmente en el gameplay pero sí en el precio, y seguro que lo puedes encontrar nuevo y de segunda mano por muy poco dinero.

Dura unas 7 – 8 horas, así que cuenta como verse una temporada entera de una serie, o una trilogía cinematográfica.

(Image credit: Frictional Games)

¿Cómo? ¿Qué no tienes PS4 y aun así quieres pasar miedo con un juego? Ok, te lo diré sin rodeos: Amnesia - The Dark Descent para PC. Tiene ya sus buenos 12 años, así que difícilmente se resistirá a ser ejecutado en cualquier ordenador. Puede que sus gráficos nos parezcan un poco “pochos” desde nuestra atalaya futurista, ya casi en el 2023, pero no recuerdo haber pasado más miedo con un producto audiovisual en mi vida, ni pelis, ni libros, ni Resident Evil. Amnesia es un juego de terror psicológico, puzzle y survival horror en el que suplicarás por unas gotas de aceite para tu lámpara y ganar unos segundos de luz antes de sucumbir a la locura de la Sombra del castillo de Brennenburg. No quiero arruinarte la historia, juega si te atreves (en Steam por 3,99€ durante Halloween (opens in new tab)) y, si es demasiado para ti, siempre puedes volver al plan A y ponerte una peli.