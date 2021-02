El mejor smartphone económico en 2021: selección de los mejores móviles adaptados a tu presupuesto

No tienes que gastarte una fortuna para conseguir un buen smartphone. De hecho, sorprendentemente, algunos de los mejores móviles económicos se acercan bastante a otros mucho más caros.

Esto es posible gracias a la bajada de precios de los componentes, junto la inclusión de características de alta gama en teléfonos más baratos, con la intención de que puedan destacar en esta parte tan competitiva del mercado

Dicho esto, aunque hay muchos teléfonos buenos y económicos, algunos son francamente malos, así que para ayudarte a evitar comprar algo que es barato por una buena razón, hemos creado esta guía.

La lista está repleta de los mejores teléfonos económicos que puedes comprar por aproximadamente 200€ o incluso menos. Esto incluye al Xiaomi Poco X3 NFC y al Moto G8, ambos muy recomendados. Pero encontrarás muchas más opciones a continuación, clasificadas de mejor a peor y con todo lujo de detalles.

Y si tienes más presupuesto, asegúrate de consultar también alguna de nuestras otras guías sobre smartphones, las cuales encontrarás aquí debajo.

Mejores móviles económicos en un vistazo:

Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Redmi Note 9S Moto G8 Oppo A5 2020 Huawei P Smart (2019) Honor 10 Lite Motorola One Macro Realme 3 Pro Nokia 5.3 Moto E6 Plus

1. Xiaomi Poco X3 NFC Mucho teléfono por poco dinero Peso: 215g | Dimensiones: 165.3 x 76.8 x 9.4mm | SO: Android 10 | Tamaño de la pantalla: 6.67 pulgadas | Resolución: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 732G | RAM: 6GB | Almacenamiento: 64GB / 128GB | Batería: 5.160mAh | Cámara trasera: 64MP + 13MP + 2MP + 2MP | Cámara frontal: 20MP Gran pantalla de 120Hz Excelente duración de la batería Cámara complicada A veces falla la retroiluminación

Resulta extraño encontrar una pantalla de 120Hz con un presupuesto limitado, pero eso es exactamente lo que obtienes con el Xiaomi Poco X3 NFC. Esto supone que las interacciones sean más fluidas, y su pantalla de 6.67 pulgadas (1080 x 2400) es grande y bastante nítida, además de ser compatible con HDR10.

Y este dispositivo no solo destaca por la pantalla, ya que el Poco X3 NFC también tiene un chipset Snapdragon 732G bastante potente que ofrece un excelente rendimiento en juegos. Si añadimos su gran batería de 5,160mAh (que como pudimos comprobar ofrece hasta dos días de duración con un uso moderado), este es realmente uno de los mejores móviles económicos.

Como es lógico, se han hecho recortes, sobre todo cuando se trata de la cámara, que no es tan buena como otras de esta gama del mercado. Pero para videojuegos, ver vídeos y un uso general, el Xiaomi Poco X3 NFC es difícil de superar sin pagar más.

2. Xiaomi Redmi Note 9S El mejor smartphone para tu presupuesto Peso: 209g | Dimensiones: 165.8 x 76.7 x 8.8mm | SO: Android 10 | Tamaño de la pantalla: 6.67 pulgadas | Resolución: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 720G | RAM: 4GB / 6GB | Almacenamiento: 64GB / 128GB | Batería: 5.020mAh | Cámara trasera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP | Cámara frontal: 16MP Duración de la batería impresionante Rendimiento fiable Pantalla de solo 60Hz Demasiado voluminoso

Xiaomi está jugando, cada vez más, un papel importante cuando se trata de móviles asequibles y dispositivos como el Xiaomi Redmi Note 9S demuestran el por qué.

Cuenta con una gran batería duradera de 5.020mAh, un rendimiento decente con su conjunto de chips Snapdragon 720G y una gran pantalla de 6.67 pulgadas (1080 x 2400). También obtienes hasta 128 GB de almacenamiento y una cámara de cuatro objetivos, que consta de un sensor principal de 48 MP, un ultra-ancho de 8 MP, un macro de 5 MP y uno de profundidad de 2 MP.

El Redmi Note 9S es un poco grueso y carece de la llamativa pantalla de 120Hz del Poco X3 NFC, pero se acerca mucho a este teléfono y es igualmente asequible. Si quieres poder jugar en tu móvil con un presupuesto limitado o simplemente quieres una batería de larga duración y una pantalla grande, el Xiaomi Redmi Note 9S es una opción excelente.

3. Moto G8 El principal teléfono Moto G8, y probablemente el mejor Peso: 188.3g | Dimensiones: 161.3 x 75.8 x 9mm | SO: Android 10 | Tamaño de la pantalla: 6.4 pulgadas | Resolución: 720 x 1560 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4GB | Almacenamiento: 64GB | Batería: 4.000mAh | Cámara trasera: 16MP + 8MP + 2MP | Cámara frontal: 8MP Rendimiento potente Gran duración de la batería La falta de NFC es una pena Pantalla de solo 720p

El Moto G8 es incluso más barato que el Moto G7 fue en su lanzamiento, lo cual es un éxito notable. A pesar de eso, ha mejorado en varios aspectos y se ha convertido, posiblemente, en la mejor opción de la gama Moto G8 (teniendo en cuenta el precio).

Ofrece una gran duración de la batería, de 4.000mAh, un gran rendimiento con su chipset Snapdragon 665 y 4GB de RAM, y tiene una cámara de triple objetivo que, sin contar con la lente macro, es bastante impresionante para lo que cuesta. La pantalla también es grande y además, el Moto G8 muestra un diseño más premium que muchos smartphones por este precio.

No es el móvil asequible perfecto, ya que la pantalla es de solo 720 x 1560 y no tiene NFC. Pero lo cierto es que se queda muy, muy cerca de serlo.

4. Oppo A5 2020 Uno de los mejores móviles asequibles Peso: 195g | Dimensiones: 163.6 x 75.4 x 9.1mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6.5 pulgadas | Resolución: 720 x 1600 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 3/4GB | Almacenamiento: 64/128GB | Batería: 5.000mAh | Cámara trasera: 12MP + 8MP + 2MP + 2MP | Cámara frontal: 8MP Muy buena duración de la batería Pantalla espaciosa Rendimiento regular Cámara pobre

Oppo es una marca que en algunas regiones todavía no es muy conocida, pero ya podemos adquirir sus móviles y vale la pena prestar atención a algunos de ellos, como por ejemplo al Oppo A5 2020.

Este dispositivo tiene un precio que es exactamente la definición de asequible, y aún así ofrece una espaciosa, brillante y vibrante pantalla de 6.5 pulgadas, de 720 x 1600, y una batería enorme de 5.000mAh, que según nuestras pruebas, dura más de un día entre cargas.

Además, tiene apariencia de ser caro gracias a su diseño (aunque está revestido de plástico) y a su cámara de cuatro objetivos. Pero la realidad es que el rendimiento de la cámara no es nada de otro mundo, y tampoco lo es su chipset de gama media Snapdragon 665. Pero por su precio, el Oppo A5 2020 sabe cómo jugar con sus componentes de forma inteligente.

5. Huawei P Smart (2019) Estilo increíble por este precio Peso: 160g | Dimensiones: 155.2 x 73.4 x 8mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6.21 pulgadas | Resolución: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3GB | Almacenamiento: 32/64GB | Batería: 3.400mAh | Cámara trasera: 13MP + 2MP | Cámara frontal: 8/16MP Gran diseño por muy buen precio Almacenamiento amplio Solo un altavoz La cámara puede procesar demasiado

El Huawei P Smart de 2019 fue durante mucho tiempo el mejor móvil económico que podías comprar, y todavía sigue siendo uno de los mejores.

Incluye una cámara verdaderamente útil, mucho espacio de almacenamiento y una gran duración de la batería, así como una pantalla y un diseño que lo hace parecer mucho más caro de lo que es.

Encontramos muy pocas diferencias entre el Huawei P Smart y el Honor 10 Lite, ya que son prácticamente el mismo dispositivo, pero el P Smart tiene la ventaja de contar con un diseño ligeramente más elegante.

6. Honor 10 Lite Un auténtico rival para el Huawei P Smart Peso: 162g | Dimensiones: 154.8 x 73.6 x 8mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6.21 pulgadas | Resolución: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3GB | Almacenamiento: 32/64GB | Batería: 3,400mAh | Cámara trasera: 13MP + 2MP | Cámara frontal: 24MP Diseño premium a buen precio Gran pantalla El puerto micro USB está anticuado Las imágenes de la cámara están demasiado procesadas

Que el Honor 10 Lite esté clasificado por debajo del Huawei P Smart (2019) en esta lsita, es más que nada debido a la mala suerte, ya que es casi idéntico.

Pero si eres un verdadero adicto a Snapchat o a los selfies, la cámara frontal de 24MP del Honor 10 Lite es la indicada para ti.

Si estás pensando "¿y no hay en el mercado un Honor 20 Lite?", tienes toda la razón: sí que lo hay. Pero se diferencia muy poco del Honor 10 Lite, excepto por el precio, así que, de momento mantendremos el dispositivo más antiguo en la lista.

7. Motorola One Macro Un gran teléfono pero no por sus habilidades macro Peso: 186g | Dimensiones: 157.6 x 75.4 x 9mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6.2 pulgadas | Resolución: 720 x 1520 | CPU: Helio P70 | RAM: 4GB | Almacenamiento: 64GB | Batería: 4,000mAh | Cámara trasera: 13MP + 2MP + 2MP | Cámara frontal: 8MP Buena pantalla Duración de la batería fiable No tiene NFC Cámaras malas

El Motorola One Macro es un teléfono asequible fantástico, pero no por las razones que podría hacerte pensar su nombre. Sí, tiene un objetivo macro, pero en nuestro análisis comprobamos que tanto este como su objetivo principal de 13MP y el de profundidad de 2MP, no funcionan del todo bien.

Más bien, el Motorola One Macro es considerado bueno por la mayoría de sus otros aspectos, que van desde su decente pantalla de 6.2 pulgadas (720 x 1520) hasta su diseño duradero y su batería de 4.000mAh, que ofrece una duración superior a la media.

Si no fuera por sus cámaras, el Motorola One Macro tendría un puesto mucho más alto, pero tal como están las cosas, se queda en esta posición, siendo ideal para cualquiera a quien no le importe mucho la fotografía en smartphones.

8. Realme 3 Pro El Realme 3 Pro impresiona mucho para tratarse de un móvil barato Peso: 172g | Dimensiones: 156.8 x 74.2 x 8.3mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6.3 pulgadas | Resolución: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 710 | RAM: 4/6GB | Almacenamiento: 64/128GB | Batería: 4,045mAh | Cámara trasera: 16MP + 5MP | Cámara frontal: 25MP Cámara líder en su clase Gran pantalla y carga rápida Software exigente No incluye NFC ni USB-C

Con un diseño llamativo y robusto, junto con una pantalla brillante y espaciosa, altavoces decentes, especificaciones generosas y un potente chipset, el Realme 3 Pro tiene verdaderamente su propio carácter.

Aunque su diseño de software puede dividir opiniones, no da problemas importantes. Cuenta con una cámara líder en su clase por ese precio, junto con un rendimiento seguro y la opción de carga muy rápida.

9. Nokia 5.3 Otro gran teléfono asequible de Nokia Peso: 185g | Dimensiones: 164.3 x 76.6 x 8.5mm | SO: Android 10 | Tamaño de pantalla: 6.55 pulgadas | Resolución: 720 x 1600 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 3GB /4GB / 6GB | Almacenamiento: 64GB | Batería: 4,000mAh | Cámara trasera: 13MP + 5MP + 2MP + 2MP | Cámara frontal: 8MP Su versión Android es muy limpia Cámara decente Pantalla regular Rendimiento medio

El Nokia 5.3 es un teléfono sumamente asequible y, como la mayoría de los teléfonos Nokia, también es muy fiable.

Las necesidades básicas están cubiertas e incluso destaca en algunos aspectos, sobre todo en cuanto a su software, que es muy fiel al sistema Android original y no tiene molestas aplicaciones añadidas. Utiliza Android One, lo que significa que también tiene garantizados dos años de actualizaciones de software.

Además, el Nokia 5.3 tiene una cámara de cuatro objetivos que funciona bastante bien para tener ese precio, ofreciéndote un objetivo principal de 13MP, un ultra-gran angular de 5MP, un macro de 2MP y uno de profundidad de 2MP. Si bien puede causar problemas con poca luz, en escenarios bien iluminados obtendrás buenos resultados, ayudado por la presencia de HDR y el reconocimiento de escena.

El Nokia 5.3 es un teléfono móvil básico en muchos sentidos, con una pantalla mediocre y un rendimiento promedio, pero si tienes en cuenta lo que estás pagando, no está nada mal.

10. Moto E6 Plus Uno de los smartphones más económicos de Motorola Peso: 149.7g | Dimensiones: 155.6 x 73.1 x 8.6mm | SO: Android 9 | Tamaño de la pantalla: 6.1 pulgadas | Resolución: 720 x 1560 | CPU: Helio P22 | RAM: 2GB / 4GB | Almacenamiento: 32GB / 64GB | Batería: 3,000mAh | Cámara trasera: 13MP + 2MP | Cámara frontal: 8MP Duración fiable de la batería Diseño sólido Cámara muy normalita Sin NFC

La línea de smartphones Moto E de Motorola es, por tradición, la más asequible, y el Moto E6 Plus no es una excepción, pero aún así se las arregla para lucir un diseño decente y duradero, una cámara de doble objetivo y una batería de larga duración.

Hablando de la batería, resulta curioso el hecho de que sea extraíble, ¿con qué frecuencia sueles ver esto en un Smartphone?

Por supuesto, también cuenta con todas las características de un dispositivo económico, por lo que no es tan ágil y potente como muchos modelos de gama alta, pero es lo que puedes esperar por su precio.