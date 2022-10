Black Friday 2022: fecha, ofertas, previsiones y consejos para comprar

El Black Friday 2022 es el viernes 25 de noviembre, y como ya sabéis, los vendedores ya suelen ir ofreciendo descuentos en sus productos con antelación para ir calentando motores.

La intención de este artículo es ayudar a nuestros lectores a prepararse para el gran día, para que tengáis a vuestra disposición toda la información necesaria para poder sacar el máximo partido al Black Friday 2022 y ahorrar dinero. Además, también encontraréis ofertas que ya están disponibles, por si os corre prisa comprar algo.

¿Cómo nos preparamos en TechRadar para el Black Friday? El Black Friday es uno de los eventos más importantes para los que trabajamos en TechRadar. Pasamos varias semanas antes de que sea el gran día preparándonos, con la intención de que nuestros lectores puedan encontrar las mejores ofertas y ayudarles de cara al Black Friday. La idea es que tengamos contenido de sobra para que podáis saber cuáles son los mejores dispositivos de cada categoría. Además, puedes aprovechar nuestra herramienta incorporada para encontrar los mejores precios y ofertas del producto que quieres comprar.

El año pasado vimos ofertas en televisores, móviles, auriculares, portátiles, robots-aspiradoras y muchas más cosas. Te aseguramos que el Black Friday 2022 traerá descuentos para todo tipo de productos, y sea lo que sea lo que busques, lo encontrarás y te ahorrarás dinero en tu compra.

También cabe señalar que el contexto del Black Friday 2022 es diferente ahora en comparación con años anteriores. Por eso, hemos visto que las tiendas y los vendedores online como Amazon (opens in new tab)y PcComponentes (opens in new tab) ya han aumentado los descuentos, con la intención de competir por llamar nuestra atención.

Esto significa que hemos visto toda una gama de productos de primera a los precios más baratos que han tenido hasta ahora. Esto es debido sobre todo a que los niveles de existencias se han estabilizado, y de hecho, son más altos de lo esperado en algunas áreas del mercado, lo que ha obligado a realizar ventas de liquidación.

A continuación encontraréis toda la información clave sobre el Black Friday 2022, así como nuestras predicciones para las ofertas de este año, junto con algunos consejos de compra a tener en cuenta para aprovechar al máximo el evento. Os iremos informando de las mejores ofertas que vayan saliendo, por lo que no olvides pasarte por aquí a lo largo de las próximas semanas, y por supuesto, durante el Black Friday 2022.

Black Friday 2022: información clave

¿Cuándo es el Black Friday 2022?

El Black Friday 2022 será el viernes 25 de noviembre. Esto quiere decir que te queda poco más de un mes para ir preparándote de cara a las mayores rebajas del año. No olvides que ya estamos viendo muchas ofertas, incluido el reciente evento de ofertas exclusivas Prime que celebró Amazon (opens in new tab) el 11 y 12 de octubre. Esto demuestra cómo se ha extendido el período de ventas en los últimos años, lo cual en cierta manera ha hecho que el gran día en sí no tenga el mismo impacto que antes. Dicho esto, está claro que estos descuentos irán en aumento de aquí al Black Friday.

Black Friday 2022: ¿quién tiene las mejores ofertas?

Como ya hemos comentado, en esta página encontrarás las mejores ofertas de entre los distintos vendedores: nosotros las buscaremos para mostraros los mejores descuentos del Black Friday 2022, reunidos todos en un mismo sitio.

Además, también tendremos distintos artículos con las mejores ofertas por categorías, por si quieres centrarte en un tipo de producto en concreto.

Iremos actualizando toda la información según vaya habiendo novedades, ya sea durante las semanas anteriores o en el transcurso del evento en sí mismo. Pero para que puedas hacerte una idea, por regla general los mejores descuentos en productos tecnológicos y gaming los encontrarás en estos vendedores:

¿Habrá problemas de stock durante el Black Friday 2022?

Todos sabíamos que intentar conseguir una PS5 (opens in new tab)o una Xbox Series X (opens in new tab) iba a ser extremadamente difícil durante el último Black Friday, pero nos sorprendió más ver cómo el año pasado también la tecnología y otros artículos como el iPad, los sets de Lego y los dispositivos de Amazon como el Fire Stick 4K se agotaron muy rápidamente durante el Black Friday.

Por otro lado, hubo otros artículos que si bien todavía estaban disponibles para su compra a finales de noviembre, sufrieron retrasos muy largos en los envíos, que en algunos casos se alargaron incluso hasta el año siguiente. Esto supuso un gran problema para todos aquellos que esperaban comprar los regalos de Navidad durante el Black Friday.

Adobe Analytics informó de un aumento del 258% en los mensajes de falta de existencias el año pasado en comparación con los tiempos antes de la pandemia, pero no creemos que esa tendencia se repita en 2022. La situación de las existencias de muchos productos ha mejorado enormemente a lo largo del año.

Sin embargo, la escasez de semiconductores no ha terminado, y las cadenas de suministro siguen estando al límite, por lo que te sugerimos que no te esperes demasiado si lo que quieres es comprar un artículo muy demandado. Incluso con el aumento de los niveles de stock en todos los ámbitos, todavía hay una buena probabilidad de que los productos más populares se agoten en esta época del año. Tenlo en cuenta para el Black Friday 2022.

Black Friday 2022: Consejos de compra

Black Friday: cómo encontrar las mejores ofertas

La mejor estrategia para encontrar las mejores ofertas del Black Friday para ti es investigar un poco las semanas previas al evento. Debes tener claro qué es lo que quieres comprar. Y con eso no nos referimos solo a tener claro que quieres una marca concreta de televisión o de portátil, sino pensar en qué características y especificaciones son las que quieres y las que se adaptan a tu presupuesto. Puedes consultar los precios que tienen los dispositivos antes de que salgan las ofertas, para asegurarte de que lo que te encuentres sea realmente una ganga.

Una vez que sepas exactamente qué características quieres buscar en tu nuevo producto, también es una buena idea anotar aquellas a las que estás dispuesto a renunciar en el que caso de que no haya descuentos lo suficientemente importantes y el precio supere lo que te quieres gastar. De esta manera, tendrás una buena guía de cara a tus compras en el Black Friday 2022.

Cuando llegue el gran evento y encuentres la oferta que estabas buscando, también es aconsejable que antes de comprar, navegues un poco por Internet para asegurarte de que no hay ninguna otra oferta mejor disponible. Normalmente las tiendas más grandes tienden a igualar los precios unas con otras, pero puede haber momentos en los que, gracias a la dura competencia entre las distintas plataformas, bajen los precios más todavía u ofrezcan algún regalo o incentivos para destacar así sobre todos los demás.

No te preocupes, nosotros procuraremos hacer todo ese trabajo por ti, y te iremos informando de las mejores ofertas que encontremos, actualizando el artículo constantemente. Pero recuerda: si vas por libre, compara precios entre los diferentes vendedores antes de comprar.

Normalmente los mejores descuentos comienzan el viernes o el lunes anterior al Black Friday, siendo mayores todavía el propio día del evento (el viernes 25 de noviembre este año). Pero muchas veces también encontrarás ofertas desde principios de noviembre: nuestro consejo es que si, por ejemplo, un par de semanas antes del Black Friday encuentras una buena oferta que es justo lo que estabas buscando, pero dudas de si deberías esperar... nosotros te diríamos que comprases el producto.

Sí, es cierto, tal vez después bajen más el precio, pero en caso de ser así, siempre puedes devolver el producto y volver a comprarlo más rebajado, y así no te arriesgas.

¿Cuándo veremos las mejores ofertas del Black Friday?

En años anteriores, solíamos decir que había que esperar a que se acercara el Black Friday para hacer la compra y conseguir el mejor precio. Sin embargo, los dos últimos años han cambiado por completo este planteamiento.

Hemos visto que cuando los minoristas comienzan sus rebajas a finales de octubre y principios de noviembre, los precios que se ofrecen rara vez bajan más en el Black Friday. Puede que haya un pequeño pico de ofertas durante la semana previa al propio Black Friday, pero muchas de las ofertas que hay en las semanas previas son realmente las mejores que veremos.

Si nos fijamos en los ordenadores como ejemplo, el año pasado los mayores descuentos, en torno al 14%, los vimos a partir del 2 de noviembre, según Adobe Analytics, y estos recortes de precios se mantuvieron bastante estables durante todo el mes. Del mismo modo, un estudio referente a los artículos electrónicos muestra que bajaron casi un 10% el 1 de noviembre, antes de subir de precio a lo largo del mes, para volver a bajar casi un 12% durante la semana del Black Friday. No es exactamente una diferencia demasiado notable... ¿a que no?

Por lo tanto, con esto en mente, si tienes un producto específico que estás buscando, deberías considerar comprarlo en cuanto lo veas en oferta. Esto es especialmente cierto si se trata de un artículo de gran valor como una consola, un televisor 4K o una tablet. Hemos visto en los últimos años que estos productos no se han rebajado más en el Black Friday y también podrían sufrir problemas de stock si son especialmente populares. Así que, si no quieres quedarte sin un producto en cuestión, te recomendamos que lo compres con anticipación.

¿Es seguro comprar durante el Black Friday?

Por lo general, deberías estar tan protegido durante el Black Friday como cuando compras en cualquier otra época del año. Deberías comprobar las políticas de devolución y los periodos de garantía, y también asegurarte de que estás comprando en vendedores de confianza.

Si una oferta parece demasiado buena para ser cierta, y es de un vendedor desconocido, deberías tener cuidado.

Recuerda que usar una tarjeta de crédito también puede ofrecerte un nivel de protección, ya que algunas permiten devolver el pago, y muchos bancos te ayudan a impugnar los pagos si nunca recibes un producto. Igualmente, te recomendamos usar PayPal si el vendedor lo permite, ya que PayPal tiene un proceso fantástico para ayudarte a recuperar tu dinero si el vendedor no cumple con su parte.

Black Friday: ¿las ofertas son reales?

Para empezar, como hemos comentado antes, queremos aconsejarte que, si bien en el Black Friday hay muchas ofertas reales que son tan buenas que parecen mentira, si por lo que sea aterrizas en una web desconocida que ofrece algo a un precio excesivamente bajo, entonces deberías tener cuidado, ya que puede ser una trampa.

Hablando solo de las ofertas legítimas, en principio sí, son reales, aunque hay dos tipos distintos. Las primeras son preacuerdos entre las marcas y los vendedores, por lo que son premeditadas y estudiadas.

Las segundas son bajadas repentinas en los precios, cuyo origen puede ser por varias razones, por ejemplo, un algoritmo que calcula la mejor manera de atraer a los usuarios para que compren (como suelen hacer plataformas como Amazon), o que los distintos vendedores igualen sus precios con la competencia, etc.

Como suele pasar con cualquier campaña de rebajas, encontrarás una combinación de chollos, descuentos en productos por ser las últimas novedades, o dispositivos de años anteriores a mejores precios que nunca.

Seguramente veas algunos productos que son más económicos una vez pasado el Black Friday, a veces incluso el lunes siguiente, conocido como Cyber Monday. Pero nuestro consejo siempre será que compres en el Black Friday aquellas cosas que te gusten si están en oferta, y si luego da la casualidad que bajan de precio la semana siguiente, pues como hemos dicho antes, siempre puedes devolver tu primera compra.

Black Friday 2022: ofertas que esperamos ver

Black Friday 2022: qué podemos esperar este año

Ahora que hemos visto algunas ventas anticipadas, podemos hacer algunas predicciones argumentadas sobre lo que es probable que veamos durante el Black Friday 2022.

Las mejores pistas sobre las ofertas que veremos este Black Friday nos las dio el reciente evento llamado "ofertas exclusivas Prime (opens in new tab)" que celebró Amazon el 11 y 12 de octubre. Durante esos dos días, vimos muchos de los mismos productos del Amazon Prime Day de este verano rebajados de nuevo. Por lo tanto, si estás buscando dispositivos para el hogar inteligente, smart TVs baratas, móviles o freidoras de aceite (opens in new tab), y otros, estarás de suerte en las próximas semanas.

Por otro lado, ha sido un gran año para algunos lanzamientos de productos importantes, como el iPhone 14 (opens in new tab), Apple Watch 8 (opens in new tab), Apple Watch Ultra (opens in new tab), Microsoft Surface Pro 9, Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), Galaxy Watch 5 (opens in new tab) y más. Es muy probable que muchas de estas nuevas versiones estén rebajadas por primera vez, pero los mayores ahorros los veremos en los modelos de la generación anterior, muchos de los cuales siguen siendo tecnología excelente, de alta calidad, que son grandes opciones y que deberías poder conseguir por un precio mucho más bajo.

Ahorrar dinero es este año, tal vez, más importante que nunca, debido a los tiempos que corren en los que todo ha subido de precio. Concretamente, la subida del coste de la luz significará seguramente que veamos buenas ofertas en productos de ahorro energético en el Black Friday de este año. Ya hemos visto, por ejemplo, que el interés por productos como las mejores freidoras de aire (opens in new tab) ha aumentado considerablemente, ya que ofrecen una forma más barata y eficiente de cocinar.

A continuación, encontrarás predicciones y consejos sobre cada uno de los distintos tipos de productos.

Black Friday 2022: Consejos y guías por tipos de producto

Black Friday: consejos y guías por tipos de producto

A continuación vamos a repasar todas las grandes áreas de productos tecnológicos. Esperamos ayudarte a elegir los mejores modelos para ti, teniendo claro cuáles son las especificaciones que quieres.

Encontrarás guías prácticas con explicaciones sobre distintas cosas, rankings de mejores productos y ofertas disponibles ahora mismo.

Con todo esto esperamos que puedas documentarte lo suficiente de cara al Black Friday 2022, y que cuando llegue el gran día estés totalmente preparado.

Black Friday: ofertas en portátiles y ordenadores

(Image credit: Future)

Esperamos ver grandes ofertas en portátiles y ordenadores de sobremesa en el Black Friday 2022.

Para ayudarte a empezar a documentarte y decidir qué tipo de equipo quieres, con qué especificaciones, etc., tenemos varias guías que seguro que te serán muy útiles.

El primer paso, evidentemente, será decidir si quieres un portátil o un ordenador de sobremesa. Si no lo tienes claro, puedes consultar nuestra guía llamada "Portátil o sobremesa: ¿cuál debería comprar? (opens in new tab)".

Sabemos que mucha gente tiene dudas a la hora de elegir un portátil o un ordenador, porque suelen venir con muchas especificaciones y características que no todo el mundo entiende. Para ayudarte con esto también tenemos la guía perfecta, si bien en el título pone que está enfocado a los portátiles, te explicamos paso por paso todas las especificaciones que tienen estos dispositivos, y esto igualmente es lo mismo para los ordenadores de sobremesa. Tras leer esta guía, seguro que tendrás mucho más claro en qué debes fijarte para decidir qué equipo vas a comprar: "Cómo elegir el mejor portátil para ti: una guía completa para que sepas en qué fijarte al comprarlo (opens in new tab)".

Antes de dar paso a nuestros rankings con los que podrás documentarte y decidir lo que buscas, según el tipo de producto concreto que quieras comprar, queremos comentar una última cosa. Es probable que ya hayas oído hablar de los 'Chromebook': son portátiles que en vez de llevar el sistema operativo Windows, ejecutan ChromeOS. Comprar un equipo de esta clase puede ayudarte a ahorrar dinero, ya que suelen ser más económicos. Pero para decidir si un Chromebook es perfecto para ti o no, debes conocer bien qué ofrecen estos dispositivos: no dudes en leer "¿Debería comprar un Chromebook? Te explicamos cuál es la diferencia con los portátiles Windows (opens in new tab)" donde te lo explicamos todo.

A continuación te dejamos nuestras guías de compra para que veas cuáles son los mejores modelos de portátiles y ordenadores del mercado, qué te ofrecen, y además, encontrarás las mejores ofertas disponibles ahora mismo según el dispositivo que te interese:

Portátiles:

Ordenadores de sobremesa:

Black Friday: ofertas en móviles

(Image credit: OnePlus, Apple, Samsung)

Busques un móvil Android o un iPhone, el Black Friday 2022 es el mejor momento para comprártelo. El mercado de la telefonía es muy amplio, y este año ha estado repleto de fantásticos lanzamientos que han subido el listón más todavía.

Entre las novedades más destacadas de este año encontramos, por ejemplo, los nuevos iPhone 14 (opens in new tab), el OnePlus 10 Pro (opens in new tab), el Oppo Find X5 Pro (opens in new tab), la gama Xiaomi 12 (opens in new tab), y por supuesto, todos los dispositivos de Samsung; tanto la gama insignia Galaxy S22 (opens in new tab), como sus nuevos plegables, el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) y el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

Pero claro, también puedes optar por hacerte con un modelo del año pasado y ahorrarte más dinero.

Lo sabemos, ¡hay demasiado dónde elegir! Por eso queremos ayudarte a decidir cuál es perfecto para ti. Todo depende de qué es realmente importante para ti: hay gente para la que lo más importante es una buena cámara (opens in new tab), mientras que otros prefieren un móvil gaming para jugar. También hay otros factores, como que tenga conectividad 5G, que la pantalla sea la mejor posible o que la batería dure muchísimo.

Sea lo que sea lo que busques, aquí tienes nuestras guías de compra, con las que esperamos ayudarte a decidir qué modelos elegir, y con las que podrás documentarte sobre qué opciones hay en el mercado ahora mismo, y qué móviles son los mejores.

Rankings de los mejores móviles:

Black Friday: ofertas en tablets Android y iPad

(Image credit: Future)

Algunas tablets nuevas han aparecido en el mercado este año. Esto significa que, al mismo tiempo, muchas tablets se han vuelto un poco "más antiguas" y, por lo tanto, tienen una mayor probabilidad de estar en oferta. Sin embargo, últimamente también hemos visto algunos descuentos en los modelos más nuevos, por lo que es posible que también haya algunas bajadas de precio en las tablets más recientes.

Ya sea un iPad nuevo de Apple o una tablet un poco más asequible de Android, asegúrate de consultar nuestra lista de ofertas, que iremos actualizando a medida que avance el evento.

Para ayudarte a elegir, te dejamos los enlaces a nuestras guías de compra relacionadas:

Black Friday: ofertas en gaming

(Image credit: Future)

El Black Friday es el mejor momento para aumentar o actualizar tu biblioteca de juegos. Si eres gamer, no pierdas esta oportunidad de mejorar tu experiencia de juego ahorrándote algo de dinero.

Ya busques un nuevo PC gaming (opens in new tab), un portátil gaming (opens in new tab) o accesorios gaming como ratones (opens in new tab), auriculares (opens in new tab), teclados (opens in new tab), sillas (opens in new tab), monitores (opens in new tab)... ¡Seguro que encontrarás más de una oferta muy tentadora! Aquí en TechRadar estaremos muy atentos para ayudarte a buscar los mejores descuentos en los distintos vendedores.

A continuación puedes consultar todos nuestros rankings, para que puedas ir documentándote de cara al Black Friday 2022 y saber cuáles son los mejores productos gaming, según la categoría que te interese:

Black Friday: ofertas en smartwatches y pulseras de actividad

(Image credit: Samsung, Apple and Fitbit)

¿Estás buscando un buen smartwatch o una pulsera de actividad a un precio reducido? Seguro que encontrarás grandes ofertas durante el Black Friday 2022.

Estos dispositivos se han vuelto extremadamente populares durante los últimos años, pero el precio y la calidad entre los distintos modelos difieren considerablemente. Puedes conseguir una pulsera de actividad para hacer fitness con algunas funciones inteligentes por menos de 50€, pero el precio de los smartwatches más caros de Apple y Samsung puede subir hasta los 400€, o incluso más. No obstante, el hecho de que haya una gran oferta y demanda de estos dispositivos también significa que hay más probabilidad de descuentos.

Prepárate para el Black Friday 2022 y comienza decidiendo qué tipo de wearable deseas comprar. Para ayudarte, te dejamos varias guías de compra con las que esperamos que te sea más fácil elegir:

Black Friday: ofertas en TVs y barras de sonido

(Image credit: Future)

Se espera que haya descuentos en el Black Friday 2022 en una gran cantidad de modelos tanto en las mejores TVs del mercado (opens in new tab) y las mejores barras de sonido (opens in new tab), como en dispositivos más asequibles. Por lo tanto, será un buen momento para renovar tu salón, o tu sala de cine particular.

Teniendo en cuenta las distintas ofertas que hemos visto en los últimos meses, creemos que el Black Friday 2022 traerá muchas sorpresas.

Te dejamos nuestras guías sobre las mejores TVs y las mejores barras de sonido disponibles ahora mismo, clasificadas por categorías, para que encuentres el dispositivo más adecuado para ti y estés preparado para buscarlo cuando empiece el Black Friday 2022.

Black Friday: ofertas en auriculares, cascos y altavoces

(Image credit: Future)

Ya busques unos cascos de toda la vida, con o sin cable, unos pequeños auriculares o un buen altavoz Bluetooth, no te puedes perder el Black Friday 2022.

Esperamos ver muy buenas ofertas tanto en los modelos de gama alta como en los de media o baja, por lo que estamos seguros de que busques lo que busques, lo encontrarás.

Tal vez te venga bien un breve repaso de cada tipo de auriculares para que conozcas bien las diferencias y puedas elegir los que sean perfectos para ti.

Auriculares 'in-ear' o earbuds:

Son los pequeños auriculares que se colocan dentro de la oreja, sellando el oído para que no entre aire pero sí sonido. Son, sin lugar a dudas, la variedad más discreta debido a su pequeño tamaño, que además los convierte en los más portátiles y aptos para hacer deporte.

Hay tres tipos de auriculares in-ear: los que son con cable, los inalámbricos y los true wireless (o TWS).

Los inalámbricos se conectan vía Bluetooth a tu dispositivo. Se alimentan de una batería propia y llevan una banda o cable que une ambos auriculares, y que muchas veces se apoya en el cuello. Son perfectos para hacer deporte y gracias a su banda te dan una protección extra evitando que se te caigan y los pierdas.

Los true wireless se diferencian de los auriculares inalámbricos tradicionales en que no tienen absolutamente ningún cable.

Cascos o auriculares de diadema:

Los cascos o auriculares de diadema son los de toda la vida. También podrás elegir entre unos con cable o inalámbricos. Encontramos dos tipos principales, en función de cómo sea su ajuste: los 'on-ear' (que se ajustan colocándose por encima de la oreja, y la sellan, pero de forma más transpirable) y los 'over-ear' (que envuelven la oreja completa con su almohadilla cubriendo el área de alrededor, por tanto, son más grandes, pero también suelen ofrecer un sonido mucho más rico y profundo).

Cancelación de ruido:

Puedes encontrar esta característica en cualquier tipo de auriculares, y básicamente lo que hace es aislarte del ruido que te rodea.

Cómo elegir entre tantos tipos:

Con tantas marcas, tipos y diseños, encontrar los auriculares que mejor se adapten a tu estilo y a tus hábitos puede resultar difícil, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de opciones disponibles que hay. Por eso, te dejamos nuestras guías de compra, con la esperanza de que te ayuden a encontrar lo que deseas:

Todos los tipos de auriculares por categorías:

Altavoces bluetooth y altavoces inteligentes: