Black Friday 2021: ofertas en portátiles y ordenadores y consejos para elegir. ¡Ya hay descuentos interesantes! Echa un vistazo

El Black Friday 2021 está cada vez más cerca. Si necesitas un portátil o un ordenador nuevo, este puede ser un gran momento para comprártelo.

Es posible que este año sea un poco distinto a lo habitual, ya que como es bien sabido, seguimos sufriendo la escasez de componentes a nivel mundial. Pero debido a esto, los precios están algo inflados últimamente, y con más razón que nunca el Black Friday puede ser el mejor momento para comprarte un portátil o un ordenador de sobremesa este año.

Tradicionalmente, podemos ver descuentos de una media de un 30% en ordenadores y portátiles. Por lo que acabamos de comentar, no sabemos muy bien cómo de notables serán las ofertas este año, pero sea como sea, aprovechando el Black Friday 2021 ahorrarás dinero.

Por otro lado, también cabe comentar que concretamente en ordenadores de sobremesa, el Amazon Prime Day de este año fue un poco desastroso, ya que hubo muy poquitas ofertas, precisamente por la falta de disponibilidad, pero por suerte parece que la cosa va mejorando.

¿Cuándo es el Black Friday 2021?

El Black Friday 2021 será el viernes 26 de noviembre, pero hay que tener en cuenta que las ofertas suelen empezar a aparecer también en las semanas anteriores, de hecho, ya estamos empezando a ver interesantes descuentos.

Permanece atento para conseguir lo que deseas al mejor precio.

No te preocupes, todavía tienes tiempo para prepararte para las mayores rebajas del año, y lo mejor de todo es que estamos aquí para ayudarte. Por un lado, estamos ya bien atentos a los mejores descuentos disponibles ya, que podrás encontrar en este artículo, y por otro lado, te ofrecemos aquí contenido más que suficiente para que tengas claro qué necesitas y puedas hacer la mejor compra.

Black Friday 2021: consejos para elegir el mejor equipo para ti

Black Friday 2021: consejos para elegir el mejor ordenador o portátil según lo que necesites

Para ayudarte a empezar a documentarte y decidir qué tipo de equipo quieres, con qué especificaciones, etc., tenemos varias guías que seguro que te serán muy útiles.

Vamos a empezar con consejos que te sirven tanto para ordenadores de sobremesa como para portátiles, y luego profundizaremos más en cada categoría.

El primer paso, evidentemente, será decidir si quieres un portátil o un ordenador de sobremesa. Si no lo tienes claro, puedes consultar nuestra guía llamada "Portátil o sobremesa: ¿cuál debería comprar?".

Una vez tengas claro lo anterior, toca decidir qué buscar exactamente. Sabemos que mucha gente tiene dudas a la hora de elegir un portátil o un ordenador, porque suelen venir con muchas especificaciones y características que no todo el mundo entiende. Para ayudarte con esto también tenemos la guía perfecta, si bien en el título pone que está enfocado a los portátiles, te explicamos paso por paso para qué sirven los distintos componentes, y esto es lo mismo para los ordenadores de sobremesa. Tras leer esta guía, seguro que tendrás mucho más claro en qué debes fijarte para decidir qué equipo vas a comprar: "Cómo elegir el mejor portátil para ti: una guía completa para que sepas en qué fijarte al comprarlo".

Por último en cuanto a consejos relacionados tanto con portátiles como con ordenadores de sobremesa, deberías fijarte en si el equipo viene con el sistema operativo incluido o no. Es algo a tener en cuenta ya que si no lo tiene tendrás que pagarlo por separado e instalarlo, mientras que si viene incluido en cuanto recibas el dispositivo podrás empezar a usarlo.

No es que una cosa sea mejor que la otra, todo depende del precio y en ver si el descuento del dispositivo compensa con la instalación y compra del sistema operativo.

Y por supuesto, ahora ya fíjate también en que el nuevo equipo que compres sea actualizable a Windows 11, en caso de que desees tener el nuevo sistema operativo.

Black Friday 2021: Consejos para elegir el mejor portátil para ti

Entrando ahora a hablar más específicamente de portátiles, tenemos varias cosas de las que hablar. Por un lado está el tema del sistema operativo del equipo. Como bien sabéis el más generalizado es Windows, pero no hay que olvidar el MacOS de los dispositivos de Apple, y algo que puede resultarte interesante: ChromeOS.

Es probable que ya hayas escuchado eso de los 'Chromebook': son portátiles que en vez de llevar el sistema operativo Windows, ejecutan ChromeOS. Comprar un equipo de esta clase puede ayudarte a ahorrar dinero, ya que suelen ser más económicos. Pero para decidir si un Chromebook es perfecto para ti o no, debes conocer bien qué ofrecen estos dispositivos. Hay muchísimas cosas que puedes hacer con un Chromebook, y para una gran parte de usuarios es precisamente lo que necesitan. Para entender bien qué te ofrece un Chromebook y en qué se diferencia de Windows, no dudes en leer "¿Debería comprar un Chromebook? Te explicamos cuál es la diferencia con los portátiles Windows" donde te lo explicamos todo.

Otra cuestión que hay que tener clara son los distintos tipos de portátiles que existen, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Por lo tanto, hagamos un breve repaso a los distintos tipos.

Ultrabooks: Portátiles finos y ligeros con disco duro SSD y pantallas con una resolución mínima de 1080p. Vienen equipados con componentes optimizados con tecnología móvil, que son potentes, y además estos equipos tiene una mayor duración de la batería.

Portátiles 2 en 1: Son portátiles que se convierten en tablets. Estos híbridos son la forma más versátil de experimentar Windows (o ChromeOS), por lo que merecen la pena. Estos dispositivos disponen de bisagras tanto desmontables como rotatorias 360º y pantalla táctil.

Portátiles gaming: ¿Necesitas un portátil para jugar? Entonces necesitas un portátil gaming, ya que vienen con las mejores gráficas, pantallas y componentes, y además muchos de ellos con diseños llamativos con luces RGB. Gracias a eso, disfrutarás de una experiencia gaming sin cortes y realmente inmersiva.

Chromebooks: de estos acabamos de hablar. Hay Chromebooks de muchas formas: en formato de Ultrabook, de portátil 2 en 1, etc... Su característica más importante es que ejecutan el sistema operativo ChromeOS. Recuerda echar un vistazo al artículo: "¿Debería comprar un Chromebook? Te explicamos cuál es la diferencia con los portátiles Windows".

Por último, otros factores a tener en cuenta a la hora de elegir un portátil, independientemente del tipo que sean, son:

Duración de la batería

Peso y dimensiones del portátil

Comodidad del teclado y si es retroiluminado

Que tenga teclado numérico si lo necesitas o quieres

Si tiene pantalla táctil

Potencia y calidad de los altavoces

Numero de puertos (por ejemplo, USB) disponibles para conectar tus periféricos

Si vas a hacer muchas videollamadas, ¿cómo de buena es la webcam?

Estas son nuestras guías para que puedas documentarte sobre los mejores modelos de portátil cada categoría:

Más adelante en este artículo encontrarás las mejores ofertas en portátiles: tanto las que están disponibles ya, como las que vayan saliendo de aquí al mismo Black Friday 2021.

¡Las vamos actualizando constantemente!

Black Friday 2021: Consejos para elegir el mejor ordenador de sobremesa

Cabe decir que este año en el Amazon Prime Day 2021 hubo muy pocas ofertas en ordenadores de sobremesa, por lo que esperamos que en el Black Friday la cosa cambie, y toda la gente que no encontró lo que buscaba, lo pueda comprar ahora.

Si buscas las mejores ofertas en ordenadores de sobremesa, estás en el lugar indicado. Ya sea un PC de uso general para la oficina, para tu casa o incluso si eres un creativo profesional, podrás aprovechar las mejores ofertas del Black Friday 2021 y ahorrarte dinero. ¡Es el momento perfecto para actualizar tu equipo!

¿Qué tipos de ordenadores de sobremesa hay? Pues para empezar tenemos las torres de toda la vida; aquí hay que diferenciar según el uso que le quieras dar al equipo. Están los PC gaming que están diseñados para los videojuegos y suelen llevar lucecitas de colores y diseños muy llamativos, los sobremesa enfocados al uso diario y tareas típicas como navegar por Internet y por las redes sociales, editar documentos, guardar archivos, ejecutar programas, etc., los sobremesa para creativos y profesionales, que son potentes y suelen tener buena calidad gráfica y potencia para manejar grandes archivos, y los ordenadores para empresas, con los que podrás trabajar en multitarea y aumentar tu productividad.

Hay torres más compactas y otras más grandes, eso ya depende de cada persona, de su espacio disponible y de sus gustos.

Otro tipo de ordenador de sobremesa son los mini-PC, que se diferencian más que nada por la forma que tienen; no son mucho más grandes que tu móvil, y a día de hoy los puedes encontrar realmente potentes.

Y por último tenemos los fantásticos Todo en Uno, también llamados All in One o AIO. Estos parecen a primera vista un monitor grande, y lo que les caracteriza es que juntan en el mismo cuerpo la pantalla y los componentes internos del ordenador, por lo que solo tendrás que conectar un teclado y un ratón y ya tendrás tu equipo completo. Los hay con pantalla táctil o sin ella. Los Todo en Uno son geniales para la oficina, ya que los hay realmente potentes y rápidos para que puedas trabajar en multitarea sin retrasos, pero no suelen usarse para el gaming: es un cuerpo compacto y casi nunca tienen las grandes tarjetas gráficas que son necesarias para jugar.

A continuación encontrarás las guías de compra con los mejores modelos de ordenadores, clasificados por categorías, para que puedas documentarte sobre los precios y las características que puedes encontrar en el mercado. Además, en cada uno de esos artículos encontrarás nuestra herramienta incorporada que compara los precios de los distintos vendedores; así podrás encontrar el que te guste al mejor precio.

Ordenadores de sobremesa:

Te dejamos también las guías de distintos componentes, para que puedas comparar bien a la hora de decidirte por un modelo un otro de ordenador:

No olvides que, ya busques un portátil o un ordenador de sobremesa, en este artículo te explicamos para qué sirve exactamente cada componente, y qué tipo o cantidad de cada cosa necesitas para que tu ordenador sea perfecto para cubrir tus necesidades.

Black Friday 2021: mejores ofertas de los distintos vendedores

Ahora que ya tienes toda la documentación necesaria para asegurarte de comprar el mejor portátil u ordenador de sobremesa para ti, ¡ya estás preparado para empezar a ver ofertas!

Estas secciones se actualizarán constantemente, para que puedas encontrar los mejores descuentos: desde lo que están disponibles ya mismo, hasta cuando llegue el Black Friday 2021.

Nuestro último consejo: si encuentras, donde sea, justo el producto que buscabas rebajado, te recomendamos que lo compres. Es normal pensar "¿y si luego baja más de precio?"... Pero si lo piensas bien, si eso pasara, siempre puedes devolver tu primera compra, pero así te aseguras no perder una gran oferta, ya que nunca hay garantías de que el mismo artículo baje más de precio posteriormente.

Black Friday 2021: Mejores ofertas en portátiles

Image ¡Descuentos de hasta 500€ en Dell! El Dell XPS 13 (2020) es un portátil precioso con un rendimiento excelente, una pantalla fantástica y una buena duración de batería, por lo que es uno de los mejores modelos del mercado.

¡Este es el momento perfecto para comprarlo! En la web hay descuentos IMPRESIONANTES, ¡podrás ahorrar hasta 500€! View Deal

Estas son las mejores ofertas de Ultrabooks:

Image Huawei Matebook D14: 799€ 699€ Ahorra 100€ - Este portátil Ultrafino de 14" FullHD cuenta con un procesador Intel Core i5-10210U, 8GB de RAM, 512GB SSD y Windows 10 Home). Ahora por un precio fantástico de 699€. View Deal

Image LG GRAM 17" (17Z90P): 1949€ 1549,90€ Ahorra 399€ - ¿Quién dijo que un Ultrabook no podía ser de 17 pulgadas? ¡Y encima este es un auténtico pepinazo!

Acompañado de una pantalla de resolución WQXGA, este portátil ultraligero tiene unas especificaciones fantásticas: un procesador i7 de 11ª generación, 32GB de RAM y un rapidísimo almacenamiento SSD NVMe de 1TB. Y todo esto, con un peso de tan solo 1,3Kg. ¡Encima en oferta por 1549,90€! Windows 10 Home incluido. View Deal

Portátiles 2 en 1:

Image Microsoft Surface Laptop Go: 799.99€ 740€ Ahorra 60€ - este ligerísimo portátil de 12.4" es elegante y te ofrece una fantástica duración de batería. Equipa un chip Intel Core i5-1035G1, 8GB RAM, 128GB SSD y Windows 10. Es de color color Platino. View Deal

Image Lenovo IdeaPad Flex 5: 799.99€ 729€ Ahorra 71€ - Este fantástico portátil convertible con pantalla táctil de 14 pulgadas FullHD cuenta con procesador Intel Core i5-1135G7 (11ª generación), 8GB RAM, 512GB SSD y Windows 10 Home. Es de color gris: 799.99€ 729€. View Deal

Chromebooks:

Image ASUS Chromebook Flip (Z7400FF-E10109): 1499€ 899.99€ Ahorra 250€ en PcComponentes - ¿Quién ha dicho que un Chromebook no puede ser también un pepinazo? Esta gama de Chromebooks con pantalla de 14 pulgadas táctil tiene un formato 2 en 1 realmente versátil, y está en nuestro ranking de mejores Chromebook.

Hay de muchas configuraciones y precios distintos. Por ejemplo, este que cuenta procesador Intel Core i5-10210U, 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento SSD es increíble y te ahorrarás mucho dinero. View Deal

Image HP Chromebook 14b: 499€ 399€. Ahorra 100€ - En PcComponentes encontrarás este Chromebook que tiene pantalla de 14 pulgadas FHD y cuenta con 8GB de RAM, 64GB de memoria eMMC y procesador AMD Ryzen 3 3250. Tiene altavoces estéreo ajustados por B&O y una batería de larga duración.

Precio: 499€ 399€. View Deal

Image Acer Chromebook 314: 299,99€ 229,99€ Ahorra 70€ - Si estás buscando un Chromebook con una excelente relación calidad-precio, este es uno de los mejores candidatos y por eso lo tenemos también en nuestro ranking de mejores Chromebook. Es fácil de usar y fiable, además de tener una buena duración de batería (hasta 12 horas) y una maravillosa pantalla de 14 pulgadas que se ve nítida y brillante. View Deal

Recuerda que si no tienes claro si un Chromebook es bueno para ti, te lo explicamos todo y te ayudamos a decidir en este artículo: "¿Debería comprarme un Chromebook? Estas son las diferencias con los portátiles Windows."

Portátiles gaming: Estamos elaborando un artículo específico para este tipo de dispositivos, pero mientras tanto te dejamos aquí unas ofertas que puedes aprovechar ya mismo si necesitas uno:

Image ASUS TUF Gaming F15: 1089€ 999.99€ Ahorra 90€ - Este es un portátil gaming genial que te hará disfrutar de una experiencia gaming fantástica sin que tengas que gastar demasiado dinero. Su pantalla de 15.6" tiene una maravillosa tasa de refresco de 144Hz y cuenta con procesador Intel Core i5-11400H, 16GB RAM, 512GB SSD y NVIDIA GeForce RTX 3050 (de 4GB). Nota: No tiene Sistema Operativo View Deal

Image ASUS ROG Strix G15 en Amazon: 1699,99€ 1499,99€. Ahorra 200€ - Este portátil gaming está en nuestro ranking de los mejores por algo: Tiene una pantalla FullHD de 15.6 pulgadas con tasa de refresco de 300Hz y por dentro equipa un procesador AMD Ryzen 7 5800H, 16GB de RAM, 1TB de almacenamiento SSD y la gráfica NVIDIA RTX3060 (de 6GB). No solo es potente, sino que la duración de la batería también es fantástica. Nota: No tiene Sistema Operativo View Deal

Image MSI Pulse GL66 en PcComponentes: 1599€ 1499€. Ahorra 100€ - Aquí tenemos otro portátil gaming de nuestro ranking de mejores. Esta configuración cuenta con pantalla FullHD de 15.6 pulgadas de 144Hz, procesador Intel Core i7-11800H, 16GB de RAM, 1TB de almacenamiento SSD y la gráfica NVIDIA RTX 3060. Nota: No tiene Sistema Operativo. View Deal

Black Friday 2021: Mejores ofertas en ordenadores de sobremesa

Image OMEN 25L en HP Store: 1049€ 799.21€. Ahorra 249.79€ - ¿Buscas un PC gaming? ¡No te pierdas esta oferta! Este PC gaming es de la gama OMEN de HP, y la relación calidad-precio es maravillosa: y más todavía con este descueto. Esta variante cuenta con procesador i5 de 11ª generación, gráfica Nvidia GeForce GTX 1660 Super, 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento SSD M.2. Es muy parecido al HP OMEN 30L cuyo análisis puedes leer pinchando aquí, pero gracias a algunos recortes muy aceptables tendrás un PC gaming fantástico por tan solo 799.21€. Nota: No tiene Sistema Operativo. View Deal

Image Dell XPS Tower en la web oficial: varios descuentos disponibles. ¡Consigue el top 1 de nuestra lista de mejores ordenadores!

Ahorra hasta 75€ - Podrás comprar este equipo a por un precio que parte de 949€ para la variante con procesador i7 de 11ª generación, 8GB de RAM, 512GB de almacenamiento SSD y gráfica NVIDIA GTX 1650 SUPER. Además, ¡incluye Windows 11 Home! View Deal

Image Beelink U55 Mini PC: 349€ 278,91€ Ahorra 70€ - ¿Necesitas un mini ordenador de sobremesa? Este viene con Windows 10, CPU Intel Core i3-5005U, 8GB RAM y 256GB SSD de almacenamiento. Además incorpora WiFi (2.4 + 5.8GHz WiFi), Bluetooth y ofrece salida en 4K. ¡Impresiona que algo tan pequeño sea capaz de tanto! View Deal

