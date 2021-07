Android 12 va a tener casi 1.000 emojis rediseñados por Google

Google ha soltado la bomba de que casi 1.000 emojis rediseñados llegarán a Android 12 a finales de año. También estarán en Gmail y Chrome OS incluso antes, con nuevos iconos tocando al timbre de tu sistema este mismo mes.

Los emojis que todos usamos en teléfonos y portátiles tienen que ser aprobados por la organización Unicode, pero luego marcas como Google, Microsoft, Apple y otras los rediseñan, y por eso se ven distintos en función del sistema operativo.

En una nueva entrada de blog, Google dice que está 'puliendo' cientos de diseños de emojis, haciéndolos 'más universales, accesibles y auténticos' en el proceso. Los cambios se aplican tanto a los actuales como a los nuevos, que llegarán a finales de año.

El emoji de la cara sonriente llevando mascarilla es uno de los que se actualizarán, para sorpresa de nadie: ahora que todos vivimos con esta pandemia, llevar mascarilla es un símbolo de mantenerse seguro y mostrar alegría en lugar de estar enfermo, y el nuevo diseño es un reflejo de ello.

Mejoras en los emoji

Otro emoji que tendrá un nuevo look será el de la autopista: si miras de cerca, las marcas de la carretera actualmente no tienen mucho sentido, así que se han arreglado. El icono del bikini, por otro lado, se ha cambiado para que no sea una persona invisible quien lo lleve.

En general, las nuevas imágenes (incluyendo métodos de transporte y tijeras) son más fáciles de ver y entender. El icono de la tarta se ha cambiado de un estilo muy americano a uno que tiene más sentido, sin importar el país del que seas.

Algunos de los emojis de comida se han actualizado para parecer mejor cocinados, así que son mucho más apetecibles cuando los pones en la conversación. El croissant, el bol de arroz, el bacon y las gambas van a ser rediseñados.

Además, Google dice que algunos emojis pueden cambiar de color cuando cambias al modo oscuro en tu dispositivo, y que están trabajando para poner más emojis de manera más rápida en el futuro. Mira las nuevas imágenes que aparecerán en los productos de Google los próximos meses.