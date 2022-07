Amazon Prime Day 2022: qué ofertas esperamos en smartphones

Prepárate, porque el Amazon Prime Day 2022 está a la vuelta de la esquina. Este año se ha elegido el próximo martes 12 de julio como la fecha para dar el pistoletazo de salida al Prime Day, y en TechRadar ya estamos calentando motores.

El año pasado, vimos grandes ofertas en toda clase de móviles, desde el último iPhone, hasta los mejores Samsung, pasando por algún que otro Xiaomi y modelos de Realme. Todas las marcas tuvieron descuentos y todo el mundo pudo elegir su smartphone y pagar menos de lo que pagaría en cualquier otra época del año (a excepción del Black Friday).

Para que te hagas una idea de lo que podrás encontrar, abajo encontrarás algunas de las ofertas en smartphones que tuvimos durante el Prime Day del año pasado.

Cuando llegue el Amazon Prime Day, en TechRadar tendremos un ojo puesto en las ofertas que aparezcan en la plataforma, así no se te escapará nada. La lista también se irá actualizando durante las 48 horas que dura el evento. Si no encuentras algo nada más empezar el Prime Day, te recomendamos que vuelvas a mirar más entrado el día.

Importante: si no tienes una suscripción Prime todavía, puedes beneficiarte de una prueba de 30 días para disfrutar de las ofertas únicas que llegan la semana que viene.

Puedes registrarte para conseguir tu prueba gratuita de Amazon Prime durante 30 días. De esta manera disfrutarás de los mismos beneficios que los miembros de pago: envíos gratis, acceso preferente a ofertas, streaming de vídeo y música, etc.

Podrás cancelar la suscripción en cualquier momento, y una vez pasado el período de prueba pasarán a cobrarte 36€ al año o 3,99€ al mes. Nota: para empezar la prueba gratuita tendrás que registrar tu tarjeta de crédito o débito, aunque no te cobrarán hasta pasados los 30 días (si no te das de baja).

¿Cuándo empiezan las ofertas en smartphones del Amazon Prime Day?

El Amazon Prime Day 2022 empieza el martes 12 de julio y dura dos días. Excluyendo los dos últimos años, todas las ediciones del Prime Day se han hecho en el mismo mes de julio.

Y cuando llegue el martes que viene, no olvides mirar nuestros artículos por categorías del Prime Day cada cierto tiempo, porque aparecerán nuevas joyitas que vayamos encontrando TechRadar a lo largo del día.

¿Qué ofertas esperamos en el Amazon Prime Day?

Basándonos en años anteriores, podemos hacer una estimación de lo que esperamos estos próximos días.

¿Qué iPhones va a poner en oferta Amazon?

Los iPhones tienen una altísima demanda durante todo el año. Sin embargo, debido a la gran rebaja que se espera en ellos durante el Prime Day, muchos tienden a comprarlo en esas fechas, ya que es (junto con el Black Friday) cuando suelen estar más rebajados.

El nuevo iPhone 13 y sus hermanos llevan en el mercado ya más de seis meses. No descartamos que vayan a estar rebajados algo menos de 50€ en la página web de Amazon.

Tal vez sea más interesante echarle un vistazo a los modelos de 2020. El iPhone 12 y iPhone 12 Pro siguen siendo increíblemente potentes, así que recomendamos encarecidamente tener en cuenta estos dispositivos. Además, el nuevo iPhone SE (2022), aunque ha salido hace poco, se ha convertido de nuevo en la opción de Apple más económica por la que apostar durante el Prime Day.

Esperamos un montón de smartphones Android

El año pasado vimos una barbaridad de teléfonos Android que se vendían a precios muy competitivos, y asumimos este año pasará igual. Por ejemplo, la nueva línea de Galaxy A salió hace solo unos meses al mercado. Es posible que estos dispositivos (y/o sus predecesores) estén disponibles a muy buen precio en Amazon.

Además, no olvides que el Samsung Galaxy S22 también lleva tiempo en el mercado. Después de un par de meses, lo más seguro es que veamos una bajada de precio importante en la más alta gama de Samsung, así que esperamos lo mismo en el resto de la gama alta de Android.

También creemos que los OnePlus tendrán una buena rebaja. Piensa en el OnePlus Nord, el calidad-precio de la marca que vio la luz a finales del año pasado Probablemente sea muy pronto para el OnePlus 10 Pro, pero modelos anteriores como el OnePlus 9, OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro podrían tener grandes descuentos durante el Amazon Prime Day.

¿Qué pasa con Huawei?

Ya han pasado varios años desde que comenzara la batalla legal con Huawei y el uso de Android en sus dispositivos. Aunque a los nuevos modelos no se les permite usar Google, esta norma no se aplica a cualquier smartphone que saliera antes de la segunda mitad de 2019. Piensa en gama alta como el Huawei P30 (Pro). Aunque estos smartphones ya sean algo mayorcitos, siguen siendo excelentes y tendrán una buena rebaja.

Algunas de las ofertas que vimos en el Prime Day 2021

Oppo Find X3 Pro 5G por 1169€ 797,05€ Este tope de gama de Oppo sorprendió en 2020 por sus increíbles especificaciones, ocupando las primeras posiciones de nuestro ranking de mejores smartphones.

Samsung Galaxy M11 por 179€ 84,55€ Este gama baja con triple cámara de Samsung ha sido concebido para aquellos que quieren gastarse muy poco dinero en su primer smartphone, y el año pasado lo vimos por menos de 100€.

Oppo Find X2 5G 12GB/256GB por 999€ 499€ El año pasado, te podías ahorrar 500 eurazos en este modelo de Oppo del 2020, que sigue siendo uno de los mejores de la compañía, y con conectividad 5G.

Samsung Galaxy Note 20 (4G) 256GB por 959€ 499€ Ahorrabas casi 500€ en este tope de gama de Samsung. Viene con el lápiz óptico, una pantalla enorme y disfruta de las últimas actualizaciones de Android.

Samsung Galaxy S20 FE (4G) en cualquier color por 888€ 549€ Durante el Prime Day del año pasado, ahorrabas más de 300€ en el modelo de 128GB. El Galaxy S20 FE es el hermano gemelo económico del buque insignia de Samsung. Si no puedes esperar a la nueva versión que se lanzará en unos meses, este es sin duda un gran dispositivo.

Samsung Galaxy A80 8GB/128GB por 669€ 399€ Siguiendo con la cifra, casi 300€ te ahorrabas el año pasado en este mítico modelo de Samsung de 2019. Pantalla infinita y una cámara que sorprendió a muchos y generó una gran polémica. A nosotros nos encanta, ¿y a ti?

Xiaomi POCO M3 Pro 5G 64GB por 259€ 150€ Ahorrabas 109€ en este móvil gaming (¡y con 5G!) de Xiaomi que gracias al descuento del Prime Day del pasado año, y se quedaba en tan solo 150€. ¿Lo veremos rebajado también este año?

Xiaomi Mi 11 5G 8GB/128GB por 749,99€ 649€ Más de 100€ de descuento en el buque insignia de Xiaomi del año pasado. Si quieres lo mejor de la marca, pero tampoco quieres gastarte los más de 1.000€ que cuesta habitualmente el Mi 12 Pro, este teléfono es lo mejor de lo mejor, y más si este año cuenta con el descuento que vimos en el Amazon Prime Day de 2021.

POCO X3 Pro 8GB/256GB en azul, negro o bronce por 299,99€ 199,99€ Ahorra 100€. Para los verdaderos amantes del gaming, este es vuestro smartphone: pantalla de 120Hz, más de 5.000mAh y con auriculares incluidos. Rey de reyes.



Nokia 3.4 4GB/64GB por 159€ 109€ Ahorra 50€ si estás buscando un móvil y eres de los que simplemente necesitan un Android con la confianza de una marca con muchísimos años de experiencia, este Nokia es la opción ideal.