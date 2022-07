Amazon Prime Day 2022: ofertas en auriculares gaming que esperamos ver

(opens in new tab)

Aprovecha la prueba gratuita de Amazon Prime

Como sabrás, debes estar suscrito a Amazon Prime para poder aprovechar las ofertas del Prime Day.

Por suerte, puedes aprovechar la prueba gratuita de Amazon Prime Day durante 30 días, y disfrutarás de los todos los beneficios: ofertas, envíos gratis, Prime Video, etc.

Si cancelas tu suscripción antes de que pasen los 30 días, no tendrás que pagar nada. Por otro lado, si decides permanecer suscrito, una vez pasado el período de prueba, pasarán a cobrarte 36€ al año o 3.99€ al mes.

Solo tienes que pinchar aquí para registrarte.