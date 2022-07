Amazon Prime Day 2022: ofertas en portátiles y ordenadores que esperamos ver, y consejos para elegir

Estamos a tan solo una semanita de que empiece el Amazon Prime Day 2022 (opens in new tab), ya que como sabrás, este año se celebra el 12 y 13 de julio. Por lo tanto, ya puedes ir preparándote para aprovechar los mejores descuentos de la plataforma.

En este artículo, vamos a centrarnos en las mejores ofertas en portátiles y ordenadores. Cabe señalar que el año pasado, las ofertas en sobremesas fueron más limitadas de lo que nos hubiera gustado, pero estamos bastante seguros de que este año será distinto. Por otro lado, en 2021 hubo fantásticos descuentos en una gran cantidad de modelos de los mejores portátiles, y estamos seguros de que este año será igual o mejor.

Una vez que comience el evento, encontrarás aquí las mejores ofertas en portátiles y ordenadores del Amazon Prime Day 2022, para que no te pierdas ninguna. Mientras tanto, te mostramos el tipo de ofertas que hubo el año pasado, para que puedas hacerte una idea de qué esperar, y además, te vamos a dar algunos consejos para que sepas en qué fijarte a la hora de elegir el mejor portátil u ordenador para ti.

¿Es necesario suscribirse a Amazon Prime para poder aprovechar las mejores ofertas del Amazon Prime Day?

Cómo acceder a las ofertas sin pagar suscripción

Para poder disfrutar de las ofertas de portátiles y ordenadores del Amazon Prime Day en todo su esplendor, debes ser miembro de Amazon Prime. Pero hay dos buenas noticias respecto a esto.

Para empezar, puedes registrarte para probar de forma gratuita Amazon Prime durante 30 días, y así podrás aprovecharte de todas las ofertas.

Por otro lado, también hay una tendencia por parte de otras grandes plataformas, que aprovechan los días del Amazon Prime Day para ofrecer sus propios descuentos y ofertas. Por lo tanto, aunque no seas miembro de Amazon Prime, es posible que saques partido al comprar en otros vendedores.

Amazon Prime Day 2022: Mejores ofertas en portátiles

Mejores ofertas en portátiles

Puedes contar con que encontrarás increíbles ofertas en portátiles en el Amazon Prime Day 2022. Desde fantásticos descuentos en los económicos Chromebooks, a rebajas en portátiles con Windows, en finos y delgados Ultrabooks y en los versátiles dispositivos 2 en 1. Si lo que buscas es un portátil gaming, tenemos un artículo especializado donde encontrarás las mejores ofertas.

Para que puedas hacerte una idea de qué esperar, te vamos a mostrar algunas de las mejores ofertas en portátiles del Prime Day del año pasado. Por supuesto, una vez que comience el evento de este año, encontrarás las mejores ofertas de este 2022.

(opens in new tab) Huawei Matebook D14

Ahorro de 200€. ¿Te preguntas cuál fue el portátil más vendido del Amazon Prime Day 2021? Pues este fue uno de ellos. Este portátil Ultrafino de 14" FullHD con procesador Intel Core i5, 8GB de RAM, 512GB SSD, gráfica dedicada NVIDIA GeForce MX250 y Windows 10 Home, se vendía como churros.

Precio: 849€ 649€.

(opens in new tab) ASUS VivoBook 15

Ahorro de 120€. Para los que buscaban un portátil con Windows perfecto para el trabajo diario pero que costara lo menos posible, esta oferta era perfecta. Este fantástico portátil Asus de 15.6" HD venía con Windows 10 incluido y contaba con procesador i3, disco duro sólido (SSD) de 256GB y 8GB de RAM.

Precio: 499.99€ 379.99€.

(opens in new tab) LG GRAM 17"

Ahorro de 630€. Esta oferta fue increíble. La gama LG Gram está disponible en varios tamaños, y todos forman parte de los mejores Ultrabook del mercado. Cuentan con especificaciones realmente potentes, y destacan por ser finos y ligeros, y tener una duración de batería excelente.

Lo mejor de todo, es que muchos modelos estaban rebajados en el Prime Day 2021, y esperamos ver lo mismo este año.

Precio: 1849€ 1219€.

(opens in new tab) Microsoft Surface Book 3

¡Ahorro de 900€! Este fue uno de esos casos en los que uno no sabe si está viendo bien. Parece difícil de creer uno de los mejores portátiles 2 en 1 del mercado podía ser tuyo con este descuento. Cuesta mucho dinero igualmente, ¡pero es que es una bestia!

Precio: 3099€ 2199€.

(opens in new tab) Lenovo Yoga 920

Ahorro de 300€. Claro que había otros 2 en 1 fantásticos en descuento, y que podían ser tuyos por un precio más accesible. Este Lenovo es un ejemplo, y venía con procesador Intel Core i7, 8GB RAM, 512GB SSD e con Windows 10 incluido.

Precio: 1099.99€ 799.99€.

(opens in new tab) HP ENVY 13"

Ahorro de 400€. ¿Buscas un portátil de la marca HP? El año pasado había ofertas muy interesantes, como este HP de gama alta. Un Ultrabook que cuenta con pantalla de 13.3" FullHD y procesador Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD, gráfica dedicada NVIDIA GeForce MX350 y Windows 10 Home.

Precio: 1199.99€ 799.99€.

(opens in new tab) ASUS TUF Gaming F15

Ahorro de 200€. Aunque para estos tenemos otro artículo específico, te dejamos aquí un ejemplo de las ofertas que puedes ver en portátiles gaming. Este tiene una pantalla de 15.6" con una maravillosa tasa de refresco de 144Hz y equipa el procesador Intel Core i5, acompañado de 16GB RAM, 512GB SSD y la gráfica dedicada NVIDIA GTX1650 de 4GB.

Precio: 799€ 599.99€.

Y no nos olvidemos de los Chromebook, que suelen costar menos pero podrían ser perfectos para ti.

Si no tienes claro si un Chromebook es bueno para ti, en este artículo: "¿Debería comprarme un Chromebook? Estas son las diferencias con los portátiles Windows", te lo explicamos todo y te ayudamos a decidir.

(opens in new tab) Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Ahorro de 109.95€. Este Portátil con Chrome OS y pantalla de 11" HD apaña muy bien para un trabajo básico y lo hace por un precio increíble. Equipa procesador Intel Celeron N4020, 4GB RAM y 64GB de almacenamiento.

Precio: 299€ 189.05€.

(opens in new tab) ASUS Chromebook Flip (Z3400FT-AJ0111)

Ahorro de 230€. ¿El Chromebook anterior es demasiado pequeño? Pues esta gama está en nuestro ranking de mejores Chromebook, y es un dispositivo 2 en 1 con un acabado precioso que cuenta con una pantalla de 14" FullHD. Por dentro, lleva un procesador Intel Core M3-8100Y, 8GB RAM, 64GB EMMC y Intel UHD Graphics 615.

Precio: 599.99€ 369.99€.

Amazon Prime Day 2022: ofertas en ordenadores de sobremesa

Mejores ofertas en ordenadores de sobremesa

Si buscas las mejores ofertas en ordenadores de sobremesa, en cuanto comience el Amazon Prime Day 2022 las encontrarás en esta sección.

Como hemos comentado antes, el año pasado los descuentos en ordenadores de sobremesa fueron muy limitados y la verdad es que fue algo decepcionante. No obstante, ahora que la falta de disponibilidad de componentes ya no es tan extrema como antes, esperamos que este año veamos ofertas en ordenadores mucho más numerosas e interesantes.

Por lo tanto, ya busques un PC de uso general para la oficina, para tu casa o si eres un creativo profesional, podrás aprovechar las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2022 y ahorrarte dinero. ¡Será el momento perfecto para actualizar tu equipo!

Además, también encontrarás aquí fantásticos descuentos en dispositivos Todo-En-Uno, que juntan en el mismo cuerpo la pantalla y los componentes internos del ordenador, por lo que solo tendrás que conectar un teclado y un ratón y ya tendrás tu equipo completo.

A continuación, te dejamos un par de ofertas del año pasado, para que veas cómo fueron, pero vuelve en una semana para poder consultar las mejores ofertas actuales en ordenadores de sobremesa.

(opens in new tab) HP Slim Desktop S01-aF0031ns

Ahorro de 110€. Esta compacta torre de ordenador de HP con procesador AMD Ryzen 3 3250U, 8 GB de RAM DDR4, 256 GB SSD y Windows 10 Home, estaba en oferta, y era perfecta para los que buscaran una torre que quitara poco espacio y que además ofreciera un buen rendimiento para el trabajo diario.

Precio: 399.99€ 289.99€.

(opens in new tab) Beelink U55 Mini PC

Ahorro de 79€. Es mini ordenador de sobremesa ocupa literalmente lo que ves. Viene con Windows 10, CPU Intel Core i3-5005U, 8GB RAM y 256GB SSD de almacenamiento. Además incorpora WiFi (2.4 + 5.8GHz WiFi), Bluetooth y ofrece salida en 4K. ¡Impresiona que algo tan pequeño sea capaz de tanto! El descuento no era enorme, pero algo es algo.

Precio: 319€ 239.99€.

(opens in new tab) HP All-in-One 22-df0007ns

Ahorro de 100€. Si buscas un Todo en Uno, los de HP son de los más populares del mercado, y por suerte, el año pasado vimos algunas ofertas, y este año esperamos que sean mejores todavía. Este en concreto, cuenta con una gran pantalla de 21.5 pulgadas, y viene con el procesador AMD Ryzen 3 3250U, 8 GB DDR4-SDRAM, 256 GB SSD y Windows 10 Home incluido.

Precio: 499.99€ 399.99€.

Amazon Prime Day 2022: consejos para elegir el mejor equipo para ti

Amazon Prime Day 2022: consejos para elegir el mejor ordenador o portátil según lo que necesites

Para ayudarte a empezar a documentarte y decidir qué tipo de equipo quieres, con qué especificaciones, etc., tenemos varias guías que seguro que te serán muy útiles.

Vamos a empezar con consejos que te sirven tanto para ordenadores de sobremesa como para portátiles, y luego profundizaremos más en cada categoría.

El primer paso, evidentemente, será decidir si quieres un portátil o un ordenador de sobremesa. Si no lo tienes claro, puedes consultar nuestra guía llamada "Portátil o sobremesa: ¿cuál debería comprar?".

Una vez tengas claro lo anterior, toca decidir qué querrás buscar concretamente. Sabemos que mucha gente tiene dudas a la hora de elegir un portátil o un ordenador, porque suelen venir con muchas especificaciones y características que no todo el mundo entiende. Para ayudarte con esto también tenemos la guía perfecta, si bien en el título pone que está enfocado a los portátiles, te explicamos paso por paso para qué sirven los distintos componentes, y esto es lo mismo para los ordenadores de sobremesa. Tras leer esta guía, seguro que tendrás mucho más claro en qué debes fijarte para decidir qué equipo vas a comprar: "Cómo elegir el mejor portátil para ti: una guía completa para que sepas en qué fijarte al comprarlo".

Por último en cuanto a consejos relacionados tanto con portátiles como con ordenadores de sobremesa, deberías fijarte en si el equipo viene con el sistema operativo incluido o no. Es algo a tener en cuenta, ya que si no lo tiene, tendrás que pagarlo por separado e instalarlo, mientras que si viene incluido en cuanto recibas el dispositivo podrás empezar a usarlo.

No es que una cosa sea mejor que la otra, todo depende del precio y en ver si el descuento del dispositivo compensa con la instalación y compra del sistema operativo.

Por cierto, fíjate también en que el nuevo equipo que compres sea actualizable a Windows 11, si es que no cuenta ya con este sistema operativo.

Amazon Prime Day 2022: consejos específicos para portátiles

Amazon Prime Day 2022: Consejos para elegir portátil

¿Qué tipos de portátiles hay? Otra cuestión que hay que tener clara son los distintos tipos de portátiles que existen, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Por lo tanto, hagamos un breve repaso a los distintos tipos. Ultrabooks: Portátiles finos y ligeros con disco duro SSD y pantallas con una resolución mínima de 1080p. Vienen equipados con componentes optimizados con tecnología móvil, que son potentes, y además estos equipos tiene una mayor duración de la batería. Portátiles 2 en 1: Son portátiles que se convierten en tablets. Estos híbridos son la forma más versátil de experimentar Windows (o ChromeOS), por lo que merecen la pena. Estos dispositivos disponen de bisagras tanto desmontables como rotatorias 360º y pantalla táctil. Portátiles gaming: ¿Necesitas un portátil para jugar? Entonces necesitas un portátil gaming, ya que vienen con las mejores gráficas, pantallas y componentes, y además muchos de ellos con diseños llamativos con luces RGB. Gracias a eso, disfrutarás de una experiencia gaming sin cortes y realmente inmersiva. Chromebooks: de estos acabamos de hablar. Hay Chromebooks de muchas formas: en formato de Ultrabook, de portátil 2 en 1, etc. Su característica más importante es que ejecutan el sistema operativo ChromeOS. Recuerda echar un vistazo al artículo: "¿Debería comprar un Chromebook? Te explicamos cuál es la diferencia con los portátiles Windows".

¿Debería comprar un Chromebook? Podrías ahorrarte dinero, te lo explicamos todo. Hablemos del sistema operativo del equipo. Como sabréis, el más generalizado es Windows, pero no hay que olvidar el MacOS de los dispositivos de Apple, y algo que puede resultarte interesante: ChromeOS. Es probable que ya hayas escuchado eso de los 'Chromebook': son portátiles que en vez de llevar el sistema operativo Windows, ejecutan ChromeOS. Comprar un equipo de esta clase puede ayudarte a ahorrar dinero, ya que suelen ser más económicos. Pero para decidir si un Chromebook es perfecto para ti o no, debes conocer bien qué ofrecen estos dispositivos. Hay muchísimas cosas que puedes hacer con un Chromebook, y para una gran parte de usuarios es precisamente lo que necesitan. Para entender bien qué te ofrece un Chromebook y en qué se diferencia de Windows, no dudes en leer "¿Debería comprar un Chromebook? Te explicamos cuál es la diferencia con los portátiles Windows" donde te lo explicamos todo.

¿Qué otros factores hay que tener en cuenta? A la hora de elegir un portátil, también deberías fijarte en estas cosas: Duración de la batería

Peso y dimensiones del portátil

Comodidad del teclado y si es retroiluminado

Que tenga teclado numérico si lo necesitas o quieres

Si tiene pantalla táctil

Potencia y calidad de los altavoces

Número de puertos (por ejemplo, USB) disponibles para conectar tus periféricos

Si vas a hacer muchas videollamadas, ¿cómo de buena es la webcam?

Estos son los mejores portátiles por categorías

Estas son nuestras guías para que puedas documentarte sobre los mejores modelos de portátil de cada categoría:

Amazon Prime Day 2022: consejos específicos para ordenadores de sobremesa

Amazon Prime Day 2022: Consejos para elegir ordenador de sobremesa

¿Qué tipos de ordenadores de sobremesa hay? Si los reunimos en tres grandes grupos, encontramos: Las torres de toda la vida .

. Los mini-PC : se diferencian más que nada por la forma que tienen; no son mucho más grandes que tu móvil, y a día de hoy los puedes encontrar realmente potentes.

: se diferencian más que nada por la forma que tienen; no son mucho más grandes que tu móvil, y a día de hoy los puedes encontrar realmente potentes. Ordenadores Todo-en-Uno: también llamados All in One o AIO. Estos parecen a primera vista un monitor grande, y lo que les caracteriza es que juntan en el mismo cuerpo la pantalla y los componentes internos del ordenador, por lo que solo tendrás que conectar un teclado y un ratón y ya tendrás tu equipo completo. Los hay con pantalla táctil o sin ella. Los Todo en Uno son geniales para la oficina, ya que los hay realmente potentes y rápidos para que puedas trabajar en multitarea sin retrasos, pero no suelen usarse para el gaming: es un cuerpo compacto y casi nunca tienen las grandes tarjetas gráficas que son necesarias para jugar.

Dentro de las torres de toda la vida, ¿qué tipos distinguimos? Según el uso que le quieras dar al equipo, diferenciamos varios tipos: PC gaming : diseñados para los videojuegos y suelen llevar lucecitas de colores y diseños muy llamativos.

: diseñados para los videojuegos y suelen llevar lucecitas de colores y diseños muy llamativos. Sobremesa de uso diario y tareas típicas : se usan para navegar por Internet y por las redes sociales, editar documentos, guardar archivos, ejecutar programas, etc.

: se usan para navegar por Internet y por las redes sociales, editar documentos, guardar archivos, ejecutar programas, etc. Sobremesa para creativos y profesionales : son potentes y suelen tener buena precisión gráfica y potencia para manejar grandes archivos.

: son potentes y suelen tener buena precisión gráfica y potencia para manejar grandes archivos. Ordenadores para empresas y oficinas: con los que podrás trabajar en multitarea y aumentar tu productividad. Hay torres más compactas y otras más grandes, eso ya depende de cada persona, de su espacio disponible y de sus gustos.

Estos son los mejores ordenadores de sobremesa por categorías

A continuación encontrarás las guías de compra con los mejores modelos de ordenadores, clasificados por categorías, para que puedas documentarte sobre los precios y las características que puedes encontrar en el mercado.

Además, en cada uno de esos artículos encontrarás nuestra herramienta incorporada que compara los precios de los distintos vendedores; así podrás encontrar el que te guste al mejor precio.

Te dejamos también las guías de distintos componentes, para que puedas comparar bien a la hora de decidirte por un modelo un otro de ordenador:

Ya busques un portátil o un ordenador de sobremesa, en este artículo te explicamos para qué sirve exactamente cada componente, y qué tipo o cantidad de cada cosa necesitas para que tu ordenador sea perfecto para cubrir tus necesidades.