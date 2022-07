Amazon Prime Day 2022: aquí encontrarás las mejores ofertas en tablets Android y iPads

(opens in new tab)

Prueba gratis Amazon Prime durante 30 días

Puedes registrarte para conseguir tu prueba gratuita de Amazon Prime Day durante 30 días. De esta manera disfrutarás de los mismos beneficios que los miembros de pago: envíos gratis, acceso preferente a ofertas, streaming de vídeo y música, etc.

Podrás cancelar la suscripción en cualquier momento, y una vez pasado el período de prueba pasarán a cobrarte 36€ al año o 3,99€ al mes.

Nota: para empezar la prueba gratuita tendrás que registrar tu tarjeta de crédito o débito, aunque no te cobrarán hasta pasados los 30 días (si no te das de baja).