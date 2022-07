Cómo comprobar el historial de precios de los productos en oferta para que no te engañen durante este Amazon Prime Day 2022

Estamos a menos de una semana de que comience el Amazon Prime Day 2022 (opens in new tab), que como sabréis, se celebra el 12 y el 13 de julio.

Sabemos que muchas personas están deseando aprovechar las mejores ofertas que la plataforma nos tenga preparadas este año. Aquí en TechRadar estaremos trabajando sin descanso para reunir para ti los mejores descuentos que vayan saliendo a lo largo de los dos días que dura el evento, y tendremos artículos específicos para cada tipo de productos tecnológicos. Por supuesto, puedes estar seguro de que comprobaremos que la ofertas realmente merecen la pena.

Aun así, lo normal es que tú mismo también veas algunas ofertas que te puedan interesar, y por eso estamos aquí para darte un buen consejo para que puedas asegurarte de que una oferta es realmente tan buena como dice ser, y que no te estén vendiendo humo.

Te vamos a contar un pequeño truco que te vendrá genial: ¿sabes que puedes averiguar fácilmente si un descuento del Prime Day es realmente tan bueno como dice ser? Y además, es muy fácil.

Vamos a hablar de una herramienta que te sirve para asegurarte que un precio es una buena oferta, y que no han hecho la típica táctica de subir el precio unas semanas antes para poder bajarlo de cara al Prime Day.

Para comprobar esto, basta con que consultes el historial de precios de un producto con una herramienta de seguimiento de precios. Nosotros vamos a hablarte en este artículo de una que se llama CamelCamelCamel (opens in new tab).

Puedes usar CamelCamelCamel (opens in new tab) de dos maneras distintas: o consultas su página web, o instalas su extensión para el navegador. A continuación, vamos a explicarte cómo hacerlo.

Por cierto, no hace falta que te registres en la página (te da la opción, pero no es necesario).

Cómo usar la página web de CamelCamelCamel

Image 1 of 3 Buscar el código ASIN en la web de CamelCamelCamel. (Image credit: CamelCamelCamel ) Image 1 of 3 Puedes ver los resultados en forma de gráfica (Image credit: CamelCamelCamel ) Image 1 of 3 CamelCamelCamel también cuál es, o ha sido, el precio más bajo y más alto del producto, y cuándo. (Image credit: CamelCamelCamel ) Image 1 of 3

Para comprobar el historial de precios de un producto en la página web de CamelCamelCamel (opens in new tab), solo necesitarás el código ASIN del producto en cuestión.

El código ASIN es el número de referencia que Amazon tiene para cada producto, y lo puedes encontrar fácilmente en la URL de la página del producto (ya sabes, lo que pone en la barra de dirección de tu navegador).

Por ejemplo, si estás en una oferta y la dirección URL es: "https://www.amazon.es/Acer-Nitro-AN515-56-Ordenador-i5-11300H/dp/B09WNJ8B1Q", entonces el código ASIN es la referencia que empieza por "B0" (la hemos marcado en negrita en el ejemplo).

Para ver el historial de precios de ese producto en cuestión, solo tendrás que copiar esa referencia y pegarla en la barra de búsqueda de la web de CamelCamelCamel (opens in new tab) (puedes acceder pinchando aquí (opens in new tab)).

Esta herramienta encuentra prácticamente todos los productos de Amazon, y te mostrará de forma de gráfica los distintos precios que ha tenido a lo largo de los últimos meses. Además, verás un cuadro resumen donde puedes consultar cuál ha sido el precio más alto y el más bajo que ha tenido el producto en cuestión.

De esta manera, podrás averiguar cómo de buena es la oferta.

En las imágenes anteriores puedes ver un ejemplo práctico.

Cómo instalar y usar la extensión CamelCamelCamel

Extensión CamelCamelCamel (Image credit: CamelCamelCamel)

Otra opción para usar CamelCamelCamel, es instalar su extensión para el navegador. Esta manera es tal vez la más sencilla de comprobar el historial de precios de los distintos productos, ya que la extensión buscará el código ASIN automáticamente por ti mientras navegas por Amazon.

Lo único que tendrás que hacer la primera vez será instalar la extensión en tu navegador Google Chrome, y es realmente fácil:

Accede a la página de descarga de la extensión de CamelCamelCamel pinchando aquí (opens in new tab) . Pulsa en el botón azul donde pone "Añadir a Chrome".

Una vez instalada la extensión, aparecerá un nuevo icono en la barra superior de tu navegador, que es como un librito marrón con un camello.

A partir de ese momento, simplemente tendrás que pulsar en ese botón cuando estés en la página de algún producto de Amazon y verás que te aparece una gráfica con el historial de precios, además de otros datos.

Puedes ver el resultado en la imagen anterior.

Por último, también merece la pena saber que Amazon tiende a señalar claramente si la oferta está en su precio más bajo en los últimos 30 días más o menos. Por ejemplo, una oferta "Top" significa que ese es el precio más bajo que ha tenido ese producto en todo el año (y la oferta puede durar hasta 48 horas).

En general, la mayoría de las ofertas del Amazon Prime Day son realmente buenas y suponen buenas compras. Aun así, es bueno conocer este tipo de herramientas que te permiten averiguar la evolución del precio de un producto a lo largo del tiempo, y te viene bien para saber cómo de bueno es el descuento.