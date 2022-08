Samsung Galaxy Buds 2 Pro: 5 formas en las que los nuevos auriculares podrían superar a los AirPods de Apple

Como ya sabréis, Samsung celebra un gran evento de lanzamiento el 10 de agosto. Es un Galaxy Unpacked (opens in new tab), lo que quiere decir que veremos muchos nuevos productos de la compañía ese día.

De hecho, sabemos a ciencia cierta que el 10 de agosto Samsung presentará sus nuevos móviles móviles plegables, el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) (ya que salen en el tráiler oficial del evento (opens in new tab)), así como sus nuevos smartwatch Galaxy Watch 5 (opens in new tab) y unos nuevos auriculares Galaxy Buds. Estos dos últimos productos han quedado confirmados gracias a que las personas de EEUU pueden reservar (opens in new tab)ya estos dispositivos.

¿Emocionado? Pues normal, ya que hay todo un ecosistema de nueva tecnología en camino. Pero en este artículo nos vamos a centrar en los auriculares: los Galaxy Buds 2 Pro. Además, si el filtrador Max Jambor está en lo cierto, los Buds 2 Pro podría llegar incluso antes del evento del 10 de agosto.

Vale, pues volvamos a los Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Para empezar, al parecer ese es supuestamente el nombre de los nuevos auriculares inalámbricos de Samsung, ya que es lo que ha aparecido en una web de telecomunicaciones de Indonesia (y ha informado de ello Pricebaba (opens in new tab)).

Los nuevos Buds 2 Pro podrían llegar con muchas mejoras en comparación con los últimos auriculares de la compañía, los Galaxy Buds 2 (opens in new tab), que a su vez contaron con muchas mejoras respecto a los anteriores Galaxy Buds Pro (opens in new tab). Si finalmente vemos unas mejoras a la altura de lo que esperamos, los nuevos Galaxy Buds 2 Pro se convertirán en un duro rival para los Apple AirPods Pro.

Si esto es así, los nuevos Galaxy Buds 2 Pro podrían convertirse en unos de los mejores auriculares inalámbricos del mercado (opens in new tab). Claro que para eso, Samsung tiene que haber hecho bien los deberes, y vamos a enumerar los 5 elementos clave que creemos que los Samsung Galaxy Buds 2 Pro necesitan para superar a los populares auriculares de Apple.

1. Mejor batería

Sin ninguna duda, el primer elemento clave necesario para que los auriculares de Samsung estén a la altura, es que la duración de su batería sea mejor que en la generación anterior.

Los Galaxy Buds Pro originales ofrecían una duración decepcionante de tan solo 5 horas en los propios auriculares, y 12 horas adicionales si vas cargando los auriculares con la batería de la base de carga. Eso es algo que muchos modelos del mercado superan: incluso los JLab Go Air Pop, que cuestan 25€ en Amazon (opens in new tab), te ofrecen una duración total de 32 horas.

Muchos auriculares de gama media, que por lo tanto cuestan mucho menos dinero que los de Samsung, ofrecen un mínimo de 22 horas, y si Samsung quiere triunfar con sus nuevos auriculares, al menos deberá igualar las 24 horas de escucha que ofrecen los AirPods Pro de Apple.

2. Una versión actualizada de Bluetooth: la 5.2 sería ideal

Los Samsung Galaxy Buds Pro soportan Bluetooth 5.0, pero ahora en 2022 tenemos nuevas versiones. El Bluetooth 5.1 permite que los dispositivos Bluetooth localicen tu ubicación y habilita las funciones de la aplicación "Find My" que te permite rastrear tus auriculares, mientras que el Bluetooth 5.2, que trae el estándar Bluetooth LE que sirve para reducir el consumo de energía, y además permite reducir el tamaño de los auriculares (entre otras mejoras), parece ser la versión que necesitan los nuevos auriculares de Samsung si quieren competir seriamente con los demás auriculares Pro del mercado.

Por otro lado, algunos auriculares son compatibles con los códecs Bluetooth Sony LDAC y Qualcomm aptX HD de mayor resolución, pero resulta que el historial de Samsung en cuanto a la compatibilidad con aptX HD es bastante mediocre. De hecho, el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) no la tiene, por lo que no tenemos muchas esperanzas en este aspecto.

Lo más seguro es que el as en la manga de los Galaxy Buds 2 Pro sea la tecnología Bluetooth propia de Samsung: Samsung Scalable Codec. Básicamente, debería proporcionar una conexión muy estable entre los auriculares con los distintos dispositivos de Samsung, ya que esta tecnología analiza constantemente el entorno de radiofrecuencia que rodea a los auriculares y el dispositivo al que están conectados, y ajusta la tasa de bits de forma dinámica para evitar cortes o caídas.

La tecnología Samsung Scalable Codec está muy bien, siempre y cuando todos tus dispositivos sean de Samsung, pero lo ideal sería Bluetooth 5.2 con Bluetooth LE.

3. Calidad de sonido mejorada

"Sonido plano y sin matices", eso es lo que dijimos sobre el audio de los Galaxy Buds Pro (opens in new tab) cuando hicimos el análisis en profundidad (opens in new tab) (ya sabéis que no somos de suavizar los puntos flojos de los dispositivos cuando lo vemos claro). Por esto, obviamente esta es otra mejora que esperamos ver en los Galaxy Buds 2 Pro.

Dicho esto, no hay que olvidar que posteriormente Samsung lanzó sus Galaxy Buds 2 (opens in new tab), y estos ya presentaron muchas mejoras en este aspecto respecto a los Buds Pro originales, lo que incluye un sonido mejor en general, y una cancelación de ruido algo más lograda. Por lo tanto, sabemos que Samsung tiene capacidad de sobra para sorprendernos en este aspecto con sus nuevos auriculares.

Por cierto, ya que lo hemos mencionado, ¡la cancelación de ruido activa también debe mejorar! Incluso con las mejoras que vimos en los Galaxy Buds 2, nos pareció que esta tecnología seguía siendo básica y que podía ser mucho más eficiente.

Esperamos que estés escuchando, Samsung, ya que todas esta mejoras son necesarias.

4. Cambio automático entre dispositivos emparejados

Vale, ahora vamos con una mejora que en realidad no creemos que podamos ver, al menos a corto plazo, pero sí que esperamos que Samsung la tenga en mente.

A ver, los nuevos Google Pixel Buds Pro, que acaban de ponerse a la venta en España (el 28 de julio), incluyen la nueva tecnología de cambio automático de salida de audio (opens in new tab) de Google, que te permite cambiar rápidamente el dispositivo que está conectado a los auriculares de forma automática e inteligente. Por ejemplo, si estás viendo una película en tu tablet y de repente recibes una llamada en tu móvil, el audio de los auriculares pasará al teléfono, y después de la llamada volverá a la tablet, pero si es algo menor, como una notificación, seguirás escuchando la película sin interrupciones.

Google ha afirmado que esta tecnología también estará disponible para determinados auriculares de otras marcas como JBL y Sony, pero de momento no sabemos si también llegará a los Galaxy Buds Pro 2 de Samsung en un futuro, lo cual sería genial.

5. Auriculares más pequeños

Una meta típica por la que compiten los fabricantes de auriculares, es conseguir meter toda esa tecnología de cancelación de ruido activa, un sonido inmersivo de primera, y todo lo demás, en un cuerpo cada vez más pequeño. Y en este área, hay otras marcas que le llevan la delantera a Samsung.

A día de hoy, Sony es la campeona, y sus Sony LinkBuds S (opens in new tab)son posiblemente los mejores auriculares del mercado para las personas que tengan las orejas más pequeñas. Tal y como dijimos en nuestro análisis sobre los Galaxy Buds Pro (opens in new tab), estos sobresalen de la oreja, y bueno, ¿quién podría olvidar esa forma de haba de los Galaxy Buds Live? Estos últimos es verdad que ofrecían un ajuste casi perfecto, pero solo una vez que conseguías ajustarlos como es debido, lo cual llevaba su proceso, sea como sea, ese diseño nunca pareció cuajar del todo.

Si Samsung decide implementar Bluetooth 5.2 con Bluetooth LE para una reducción del consumo energético, esto podría permitir reducir el tamaño de los auriculares, ya que no necesitarían una batería tan grande para ofrecer una buena duración de batería.

En conclusión, si Samsung consigue ofrecer todas estas mejoras en sus próximos Galaxy Buds 2 Pro, estos podrían convertirse en unos de los mejores auriculares inalámbricos del mercado (opens in new tab).

