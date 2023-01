Colores del Samsung Galaxy S23: todos los tonos que se rumorean, incluidos el S23+ y Ultra

Ha llegado un nuevo año, y eso significa que una nueva tanda de móviles Samsung Galaxy S, en nuevos colores, están a punto de llegar al mercado. Pero parece que la compañía va a hacer las cosas de forma algo distinta con los Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), en comparación con años anteriores.

En el caso de la gama Samsung Galaxy S22 (opens in new tab), había un conjunto de colores para el modelo S22 estándar y para el Galaxy S22+ (opens in new tab), y otro conjunto distinto para el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), pero en el caso de la gama S23, parece que los tres modelos estarán disponibles en los mismos colores, según indican las filtraciones.

Por lo tanto, a continuación vamos a repasar todos los colores que se rumorean para toda la gama Samsung Galaxy S23 al completo, con todas las opciones más probables que se esperan para cada teléfono.

Cotton Flower (blanco roto)

(Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Un color que hemos oído mencionar se llama "Cotton Flower", que según las imágenes filtradas (opens in new tab), como la de arriba, es probablemente un tono crema o blanco roto. También se ha mencionado el beige, que probablemente también se refiera a este tono.

Múltiples fuentes han mencionado un color de este tipo, y las imágenes filtradas han mostrado este tono, sugiriendo fuertemente que esta será una de las opciones.

No es que sea un acabo muy inspirador, a juzgar por las imágenes que hemos visto, pero lo cierto es que el blanco suele ser siempre un color popular a pesar de todo, y este tono filtrado podría ser el color más cercano al blanco para los Samsung Galaxy S23.

Este también parece ser diferente a cualquier tono de los Samsung Galaxy S22; había un color crema disponible para el modelo predecesor, pero era más amarillento. Además, la gama S22 también está disponible en blanco puro.

Misty Lilac (rosa claro)

Image 1 of 2 (Image credit: Samsung / SnoopyTech) (Image credit: 91Mobiles)

"Misty Lilac" parece ser una forma chula de llamar al color rosa, si nos basamos en las imágenes filtradas que puedes ver aquí encima. Este tono también ha sido sugerido por varias fuentes (opens in new tab), por lo que es muy probable que lo veamos cuando los móviles se lancen.

Parece ser un rosa muy clarito, que es incluso más apagado y discreto que el color "oro rosa" que vimos en el Samsung Galaxy S22. Por lo tanto, este también es un tono que no vimos en la gama predecesora.

Botanic Green (verde)

Image 1 of 2 (Image credit: Samsung / SnoopyTech) (Image credit: 91Mobiles)

También se ha hablado mucho de un color verde para la gama Galaxy S23, y una fuente en concreto ha dicho que se llamará "Botanic Green", y ha compartido unas fotos de cómo podría verse este tono verde (puedes verlas aquí encima).

Este es un color un poco más interesante e inusual que las dos opciones anteriores, y debido a ello también puede resultar menos popular; es cuestión de gustos. Se parece bastante al tono verde del Galaxy S22, pero un poco más claro y pálido.

Phantom Black (negro)

(Image credit: Samsung / SnoopyTech)

El color "Phantom Black" es un clásico de Samsung que ya hemos visto antes. Este color tampoco es nada especial, ya que se trata de un simple negro, pero eso no quita que sea uno de los colores más populares y comunes que vemos en los móviles.

Por supuesto, hay varios tipos de negro, y este tono parece ser un negro bastante apagado y pálido a juzgar por las imágenes filtradas.

Este es otro color del que se ha hablado mucho, y si unimos a eso el hecho de que se trate de un color popular, está prácticamente asegurado que estará disponible para la gama Galaxy S23.

Oro claro / Oro rosa

Los cuatro colores anteriores parecen ser los que más probablemente veremos, pero al menos una fuente también ha mencionado que podría haber una opción de oro claro o de oro rosa.

Ahora bien, ya hay un tono rosa más arriba, por lo que las filtraciones podrían estar refiriéndose al mismo, pero por otro lado, las imágenes filtradas no sugieren que haya nada parecido a un toque de oro en ese, por lo que este color podría tratarse de uno diferente. De ser así, no contaríamos con verlo, ya que no se ha mencionado mucho.

Blanco

(Image credit: SlashLeaks / LeakSpinner)

El blanco no es un color que se haya mencionado para la gama Samsung Galaxy S23, pero hubo unas unidades ficticias (opens in new tab)de los tres modelos de la gama que se filtraron, y en ellas, los móviles se veían de color blanco, y en un tono distinto al color "Cotton Flower" que hemos comentado antes.

Por eso no podemos descartar este color, pero también estamos mucho menos convencidos de que lo veremos en comparación con otros tonos rumoreados.

Otros posibles tonos

Mientras que los colores anteriores son todos tonos específicos de los que hemos oído hablar, una fuente ha dicho que podría haber colores adicionales (opens in new tab)que sean exclusivos de las tienda de Samsung.

Eso es algo que la compañía ya ha hecho anteriormente (opens in new tab), por lo que es creíble, y es posible que sea en la tienda de Samsung donde veamos colores distintos para cada modelo (recordemos que los mencionados hasta ahora parece que serán comunes para todos los modelos).

No está claro qué colores podrían ser, a menos que se trate de las opciones de oro claro y blanco de las que se ha hablado sólo un poco. Lo cierto es que hay muchas opciones que podríamos ver. Los Samsung Galaxy S22 están disponibles en muchos colores que podrían repetirse en la nueva gama, como "Sky Blue" (azul cielo), "Burgundy" (borgoña), rojo y violeta, entre otras opciones.

Por supuesto, la compañía también podría elegir un color de algún modelo anterior al S22 o colores totalmente nuevos que no se hayan ofrecido antes.