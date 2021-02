Las mejores ofertas de VPN: consigue el mejor precio en privacidad del 2021

Es una gran idea leer nuestra guía de los mejores proveedores de VPN, pero la verdad es que seguramente solo te interese saber cuáles son las ofertas más baratas en este momento.

Hay tanta competencia entre las ofertas de VPN que casi siempre hay un gran descuento o un buen regalo para aprovechar. Así que a continuación mostramos la lista con la selección de las mejores ofertas de VPN que puedes conseguir en el mundo en este momento.

Al igual que con muchos otros productos tecnológicos, los últimos meses del año demostraron una vez más ser una época de grandes rebajas y vimos algunas ofertas excelentes, descuentos y regalos de VPN. Algunas de las mejores están llegando a su fin, aunque todavía parece que no hay una fecha límite a la vista para el deslumbrante plan de PureVPN, que te da cinco años de servicio VPN por solo 1.20€ al mes.

E incluso hay un par de ofertas exclusivas para los lectores de TechRadar. La mayor parte de estas ofertas no las encontrarás yendo directamente al sitio web del proveedor, tendrás que hacer clic para acceder a ellas desde esta página.

Pero esto no se trata únicamente del precio, y solo recomendamos ofertas de proveedores de VPN en los que realmente confiamos. Es por eso que ExpressVPN se mantiene en la parte alta de esta lista, y esta es una pedazo de oferta en nuestra VPN número 1.

Ofertas de VPN: los mejores descuentos, ofertas y cupones de hoy

NordVPN | 2 años 11.95€ - 2,97€ al mes | 68% de ahorro El nombre más grande en la liga de las VPN apuesta por los descuentos con su plan de varios años. Si te comprometes con el excelente servicio de NordVPN durante los próximos dos años, reducirás en casi un 70% el coste mensual estándar. Estamos hablando de un gran ahorro en un excelente servicio para streamers y usuarios preocupados por la seguridad.

ExpressVPN | 1 año | 5,65€ al mes y 3 meses GRATIS Con velocidades rápidas, asistencia por chat en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y el mejor cifrado de su clase, ExpressVPN es la VPN de confianza número 1 de TechRadar para la privacidad y el desbloqueo de contenido en todo el mundo. Consíguelo hoy con una garantía de devolución de dinero de 30 días sin compromiso, un descuento masivo del 49% sobre el precio normal y 15 meses por el precio de 12. Muchísimo por muy poco dinero.

CyberGhost | 39 meses| 2,00€ al mes | 82% de ahorro CyberGhost es una VPN bastante asequible normalmente, ¡pero han bajado el precio de su plan a largo plazo más que nunca! Esto significa que tus próximos tres años y tres meses de VPN están pagados por menos menos de 80€.

Hotspot Shield | 3 años | 12.99€ 2,99€ al mes | 77% de ahorro

Hotspot Shield es uno de los proveedores con los precios más razonables que existen, nada mal si tenemos en cuenta que también es una de las VPN más rápidas y fáciles de usar, y tiene un gran historial de desbloqueos de servicios de streaming. Además, puedes cancelar la suscripción para obtener un reembolso completo en los primeros 45 días.

SaferVPN | 3 años | 12.95$ 2,50$ al mes | 81% de ahorro

Como puedes adivinar por su nombre, el principal gancho comercial de SaferVPN es lo segura que promete hacer tu vida online. Nuestras pruebas confirmaron que hace exactamente lo que promete y, por lo general, sin sacrificar demasiada velocidad de conexión. Este descuento para los próximos 36 meses no es nada fácil de ignorar.

